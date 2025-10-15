21 ülkede 1000’i aşkın lüks zincire yerleşti, Londra 130’uncu yıla damga vurdu

1920’li yılların başıydı… Kemal Müderrisoğlu, iş başvurusunda bulunmak üzere Beyoğlu’ndaki “Grande Pharmacie Parisienne”in yolunu tuttu.

“Grande Pharmacie Parisienne”, 1895 yılında Fransız eczacı Jean Cesar Reboul tarafından hizmete açılmış ve işletiliyordu.

Kemal Müderrisoğlu, eczaneden içeri girdi, çalışma talebini iletti. Reboul, sordu:

- Eczacılık ile ilgili eğitimin var mı?

Kemal Müderrisoğlu yanıtladı:

- Hayır efendim…

Jean Cesar Reboul, Kemal Müderrisoğlu’na bu kez Fransızca bir şeyler sordu, dil bilgisini ölçtü. Olumsuz yanıtı vermesi uzun sürmedi:

- Eczacılık eğitimin yok, seni işe alamam. Ayrıca Fransızcan da iyi değil.

Kemal Müderrisoğlu, o işi kafaya koymuştu. Hemen eczacılık eğitimine yöneldi. Aynı zamanda Fransızca dersler de aldı. Eczacılık okulunu bitirdikten sonra diplomasıyla yeniden “Grande Pharmecie Parisienne”nin yolunu tuttu.

Jean Cesar Reboul, eczacılık eğitimini tamamlamış, Fransızcasını da geliştirmiş olan Kemal Müderrisoğlu’na bu kez iş kapısını ardına kadar açtı.

Reboul ve Kemal Müderrisoğlu, bir yandan eczanede ilaç karışımları hazırlarken, diğer taraftan bahçedeki lavantaları toplayıp kolonya da üretmeye başladı. Böylece eczanenin kurucusunun soyadından türeyen “Rebul Lavanda Kolonyası” markası 1938 yılında vitrine çıktı.

Jean Cesar Reboul, gün gelip Fransa’ya dönme hazırlığı yaparken eczanesini artık ortağı gibi olan Kemal Müderrisoğlu’na devretti. Kemal Müderrisoğlu, adını zamanla “Rebul” olarak değiştirdikleri eczane ile yola devam etti.

Rebul Şirketler Grubu Eş CEO’su, Müderrisoğlu Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi Kerim Müderrisoğlu, “Atelier Rebul”ün kuruluşunun 130’uncu yılı nedeniyle düzenledikleri buluşmada dedesi Kemal Müderrisoğlu ve eczaneyi 1895’te açan Jean Cesar Reboul’un öyküsünü özetleyip sürdürdü:

- Dedemin 3 oğlu var. 3’ü de eczacı. Ben de dedem ve babam gibi eczacıyım. Aile geleneğini bozmadım.

Rebul’ün ulaştığı noktaya işaret etti:

- 1895 yılında İstiklal Caddesi’nde, 94 numarada başlayan Rebul yolculuğu, 130 yıllık bilgi ve birikimle dünyaya hitap eder konuma geldi.

Rebul’ü şirket ve üretici olarak şöyle tanımladı:

- Ben Rebul’ü 130 yaşında bir start-up olarak görüyorum. 130’uncu yılımızda da start-up heyecanıyla işimizi yapıyoruz.

Kerim Müderrisoğlu, Rebul Şirketler Grubu’nda işlerin başına geçtikten sonra ürün yelpazesini genişletmek, işleri büyütmek konusunda arayışları sırasında yakın arkadaşının kız kardeşi Nüket Filiba’nın bu alandaki eğitimini, sektör deneyimini fark etti.

Hemen Nüket Filiba’ya teklifini yaptı, ortaklık gündeme geldi. Filiba, hazır giyim sektöründe faaliyette bulunmuş, sonrasında 6 yıl kadar Fransa’da yaşamış Korel Bingöl’ü de yatırımcı olarak Müderrisoğlu’na önerdi.

Böylece, Müderrisoğlu Ailesi, Rebul Grubu’nda ortaklık kapısını Nüket Filiba ve Korel Bingöl’le açmış oldu. Korel Bingöl, Rebul Holding’te Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenirken, Nüket Filiba da Kerim Müderrisoğlu ile Eş CEO’luk görevini paylaştı.

Nüket Filiba, 130’uncu yıl buluşmasında iş modelinin dönüşümü üzerinde durdu:

- 2013 yılında iş modelimizi dönüştürerek Atelier Rebul markamızla perakende sektörüne adım attık ve Türkiye’de ilk mağazamızı açtık. Lüks kozmetik pazarının en güçlü markalarından biri haline geldik.

Türkiye’de 25 mağazaya ulaştıklarını bildirdi:

- E-ticaret platformlarımız, Sephora, Beymen ve İstanbul Havalimanı satış noktalarımız ve horeca kanalımız ile yola devam ediyoruz. Mağazalarımız ve online platformlarımız ile Türkiye’de yılda 5 milyon milyon ziyaretçi ağırlıyoruz.

Online satışlarının her yıl yüzde 8.4 dolayında büyüdüğünü kaydetti:

- Online, Türkiye’deki satışlarımızın yüzde 20’sini oluşturuyor. Toplam ticaretimizin yüzde 55’i halen Türkiye’den, kalan kısmı ise yurt dışı pazarlardan geliyor. Atelier Rebul, son 5 yılda 6 kat büyümüş durumda.

Global yolculuklarının 2017 yılında başladığına vurgu yaptı:

- İlk adımları Benelux bölgesinde attık. Ardından Slovenya, Hırvatistan, Çin, Dubai, Katar, Kuveyt, Ürdün, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan geldi.

Ardından sürdürdü:

- Bugün artık 3 kıtada 21 ülkede, 50 monobrands mağaza ve Bijenkorf, Douglas, Nama gibi seçkin zincirlerde 1000’e yakın lüks perakende noktasında ve online kanallarda Atelier Rebul imzasını taşıyoruz.

Atelier Rebul’ün yurt dışındaki yeni durağının Londra olduğunu paylaştı:

- Londra’nın Marylebone bölgesinde açtığımız mağaza, 130’uncu yılımızı kutlamamıza damga vuran bir adım oldu.

Aile şirketlerinin ömrünün çeyrek yüzyılı bile kolay geçemediği ülkemizde Rebul’un 130’uncu yılında “start-up” ruhuyla yoluna devam etmesi, dünyanın önemli kentlerinde mağazalarıyla, markasıyla varlık göstermesi,Müderrisoğlu Ailesi’nin vizyonunu ortaya koyuyor…

Çin’de canlı yayında 15 dakikada 125 bin kolonya satışı ile öne çıktık

REBUL Holding Eş CEO’su Nüket Filiba, yurt dışındaki mağazaları ve satış noktalarıyla ilgili ayrıntıya girdi:

Atelier Rebul, Benelux ülkelerinde 500’den fazla satış noktası, Slovenya’da 3 mağazası, Hırvatistan’da zincir mağazalarda ve Doğu Avrupa’da 25’den fazla bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

Çin’in en yaygın kullanılan online platformlarından Tmall, Red & Tiktok (Duovin), Kuaishou, VIP shop üzerinden satış yapıyoruz.

2022 yılında Türkiye’den Çin’e rekor kozmetik ihracatı gerçekleştirdik. Çin’de canlı yayında 15 dakikada 125 bin kolonya satışıyla öne çıktık.

Ortadoğu ve Afrika’da Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 5 ülkenin yanı sıra Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde mağaza, Katar ve Bahreyn’de 3, Kuveyt’te 5, Umman’da bir mağaza ile konuklarımızı ağırlıyoruz.

Azerbaycan’da 3 mağazamız var. Rusya’da 246 Rive Gauche, Gürcistan’da Lutecia zincir mağazalarında yer alıyoruz.

Dolar bazında yüzde 61 büyüyoruz, Turquality ile Hindistan’ı planlıyoruz

REBUL Holding Eş CEO’su Nüket Filiba, 2025’in büyümeleri konusunda önemli bir yıl olduğunu belirtti:

- Bu yıl globalde dolar bazında yüzde 61 büyüyoruz. 2026 yılında da yüzde 60 büyüme öngörüyoruz. Bu yıl dahil olduğumuz Turquality programı ile bu büyümenin ileri yıllarda daha da hızlanacağını öngörüyoruz.

Al Tayer Insignia Grubu ile işbirliklerine değindi:

- Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan pazarlarında, bölgenin en güçlü lüks perakende ve gayrimenkul gruplarından Al Tayer Insignia Grubu ile yaptığımız işbirliği markamızı Bloomingdale’s, Harvey Nicholas, Ounass Mall of Emirates gibi prestijli noktalara taşıyor.

Asya Pasifik’e uzandı:

- Asya Pasifik’te bölgenin lider grubu MAP ile yaptığımız anlaşma kapsamında Endonezya’da mağazalarımızı açtık. 2026 başında da Galeries Lafayette Jakarta’da yerimizi alacağız.

Kerim Müderrisoğlu araya girdi:

- Turquality için çok ciddi denetimden geçtik. Turquality desteğini önemsiyoruz. Ayrıca, e-ticarette uygulanan teşvikler, bizim için sıçrama etkisi yapıyor.

Nüket Filiba sürdürdü:

- Turquality desteği ile doğrudan mağaza açarak gireceğimiz pazarlardan biri de Hindistan olacak.

5 yıllık hedeflerini ortaya koydu:

- Önümüzdeki 5 yılda 60 yeni mağaza açmayı, Atelier Rebul toplam ciromuzu 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Çerkezköy’e 16 milyon dolar yatırdı, dünya markalarına da üretiyor

REBUL Holding Eş CEO’su Kerim Müderrisoğlu, Çerkezköy’deki fabrikalarının 2020 yılında, pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu günlerde üretime başladığını belirtti:

- Sadece üretim bantlarına yaptığımız yatırım 16 milyon doları buldu.

Fabrikanın yüzde 50-55 kapasiteyle çalıştığını bildirdi:

- Kendi ürünlerimizin yanı sıra mevcut üretimimizin yüzde 45’i de dünyanın önde gelen markalarına yönelik sürüyor.