22 şirket zararı büyüttü borsa neyi fiyatlıyor?

Azalan satışlar, artan maliyet ve giderler kimi şirketlerin zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Borsada bilançosunu açıklayan 22 şirket zararını büyütürken milyarlarca liraya varan zararlar yazdılar. 48 şirket ise kârlı günlerine veda edip zarar havuzuna düştü.

Borsada kârlı firmalar kadar zararda olanlar da dikkat çekiyor. Bilançosunu açıklayanlardan kârlı geçmişlerini geride bırakıp yüklü zarara dönenler ağırlıklı olarak daralan ekonomiden etkilenenler oldu. Arçelik, Vestel Beyaz Eşya ve Banvit gibi sektörünün güçlü firmaları açıkladıkları yüksek zararla öne çıktılar. Zorlu Enerji’nin zararını derinleştirmesi; buna karşılık Otokar’ın Romanya’da yaşadığı sıkıntıya rağmen zararını azaltması piyasadaki mücadelenin ne denli zor geçtiğini gösteriyor. Veriler, rüzgar tersine döndüğünde büyük gemilerin dahi su alabileceğini söylüyor.

Kârdan zarara dönenler

Önceki yıllarda yurt dışındaki satın almalarla büyümeye giden Arçelik, küresel bazda daralan ekonomiden olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz yıl satışlarını %7 düşüren şirket, maliyet ve gider kontrolü ile esas faaliyet kârını %13 büyütmeyi başardı. Ancak tüm bu olumlu gelişmeye rağmen azalan finansman geliri dönem sonunda 8,4 milyar TL zarara dönmesine sebep oldu.

Beyaz eşya sektörünün bir diğer güçlü markası Vestel Beyaz Eşya, satışlarını %25 geriletirken esas faaliyetlerinden zarara döndü. Bu da Arçelik’in aksine maliyet ve giderlerini yönetemediğini işaret ediyor. Artan finansman giderleri de eklenince dönem sonunda zararın 6,3 milyar TL’ye çıkmasında belirleyici oldu. Hissenin fiyatı, son iki aydır taban oluşturma çabası içerisinde.

Zararını büyütenler

Önceki yıl zarar açıklayan Zorlu Enerji, 2025 faaliyet döneminde 14,7 milyar TL ile zararını rekor düzeye çıkardı. Satışlarındaki %7’lik düşüşe rağmen maliyet ve giderlerdeki artışın devam etmesi esas faaliyet kârını %48 aşağı çekti. Şirketi zarara götüren ana faktör ise azalmasına rağmen hâlâ yüksek kalan kur farkı ve faiz giderleri oldu.

ZEYNEP’E SOR

TEPKİSEL ALIM MI, PLANLI ALIM MI?

Tepkisel alım; hızlı giriş, anlık kazanç, piyasa akışı, esneklik, yüksek kazanç. Yüksek risk, zirve maliyeti, strateji yokluğu, yüksek stres, zarar döngüsü.

Planlı alım; maliyet denetimi, risk analizi, duygu kontrolü, hedef odaklı, sermaye koruma. Fırsat ve zaman kaybı, düşük esneklik, yanlış değerlendirme.

Yüzde 75’e sahip 20 ortak paylarını toplu satıyor. Firmanın gelirinde sorun görünmüyor

Seğmen Kardeşler Gıda’nın ortaklarının paylarını satma sebebi nedir? ● Halil Akyüz

Halil, Seğmen Kardeşler Gıda’nın çoğunluk payına sahip 20 ortak toplam %74,85 payı devredeceğini duyurdu. Ön protokol, henüz resmi bir hisse devri anlamına gelmese de masada çok güçlü bir niyet var. Temmuz 2024’te borsaya gelen şirketin iki yıldan kısa sürede ortakların paylarını satma arzuları dikkat çekici olarak değerlendirilebilir. Son paylaşılan dokuz aylık mali verilerde satışların %19 ve net kârın %45 artması faaliyet yapısında sorun olmadığını işaret ediyor. Öte yandan 20 ortağın paylarını satma gerekçeleri hakkında ek açıklama bulunmuyor.

Bulgaristan’daki ihaleyi kazanması halinde cirosuna ciddi bir katkı olabilecek

Kıraç Galvaniz’in Bulgaristan’da girdiği ihale netleşti mi? ● Rıza Köse

Cengiz, geçtiğimiz ocakta Kıraç Galvaniz Bulgaristan’daki bariyer ihalesinde 4 lota yaklaşık 330 milyon euro teklif verdi. Henüz ihale sonuçlanmış değil. Öte yandan firmanın haber akışına bakıldığında, ocak ve şubat aylarında yeni yatırım ile yurt içi karayolları ihaleleriyle alakalı imzaladığı sözleşmeler görülüyor. Ancak Bulgaristan süreciyle ilgili yeni gelişme bulunmuyor. Dokuz aylık dönemde firmanın geliri yaklaşık 36,3 milyon euro olduğu nazara alındığında bahsi geçen ihale bedelinin bilançosuna önemli bir katkı sağlayacağı söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

YNK fonu kâr payı ödeyen yapısıyla %21 getiriyle kategorisinin üzerinde

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Nişantaşı Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon (YNK), eylülden beri kademeli büyüyen hacmiyle dikkat çekiyor. Martta 17,2 milyar TL büyülükle önceki aya göre büyümesini sürdürdü. Portföyündeki varlıkların %93,47’si özel sektör ve %4,71’i de kamu dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Fona her ay değişen miktarlarda olmakla birlikte düzenli bir nakit girişi yaşanıyor. Martta 84,9 milyon TL para girişi gözlendi. Fona yönelik nakit girişi yaşanırken yatırımcı sayısı aynı seviyelerde duruyor ve martta sayı 1.170. Döviz cinsi borçlanma araçlarına yatırım stratejisi izleyen YNK’nın risk değeri olmayıp, nitelikli yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılın getirisi %20,92 seviyesindeyken, kâr payı ödeyen döviz fonlarının ortalaması %18,66’da kaldı. Getirisi Kategorinin üzerinde.

TAHVİL

Lider Faktoring, piyasadan TLREF+%3,50 faizle 100 milyon TL borçlandı

Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 04.03.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,50 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 03.03.2027 olarak açıklandı.

4 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Şirketin verdiği %3,50 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarında yatırımcısı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFK32719 ISIN koduyla işlem görecek

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Portföyünde bulunduran fon sayısı değişmedi. İşlemleri ise ağırlıklı satış yönlü

Tab Gıda’da son bir ayda satıcılar daha etkin. Fonlar satış ağırlıklı işlem yaptı. Portföylerindeki hisseyi %3,76 ile toplamda 197,8 bin lot azaltarak 5,01 milyona indirdiler. Fon sayısı 49 ile sabit kaldı. Hissede IHK 90 bin lot ile en fazla satışı yaptı. GL1 150 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Tab Gıda ile ilgili bugüne kadar 10 aracı kurum öneride bulunurken 5’i model portföyüne aldı. Aralıktan beri en yüksek öneriyi Deniz Yatırım 380 TL ile verirken Oyak Yatırım’ın önerisi 320 TL ile en düşük seviyede.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

POLİTEKNİK METAL

Kalay sülfat üretim kapasitesini yarı oranda artırıyor. Yatırımları üretime yansıyacak

Politeknik Metal, geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği Ar-Ge şubesinin çalışmaları sonucunda kalay sülfat üretim kapasitesini 1.200 tondan 1.800 tona çıkarmak için İSO’ya resmi başvurusunu yaptı. Portföyünde önemli yere sahip kimyasalın üretimdeki %50’lik artış hedefi, talebe daha güçlü yanıt vermesini sağlayacak. Alüminyum yüzey işlem ve metal kaplama sanayisi, nitelikli ham maddeye sürekli ihtiyaç duymakta. Kalay sülfat, özellikle mimari alüminyum profillerin renklendirilmesinde ve ileri seviye metal kaplama işlemlerinde aranan temel kimyasallardan biri konumunda.

AYES ÇELİK HASIR

Denizli’deki GES’in alımı için görüşüyor. İhracatta rekabet avantajı sağlayacak

Ayes Çelik, enerji maliyetlerini düşürmek ve karbon emisyonlarını sınırlandırmak amacıyla Denizli’de çalışan GES’i satın almak için görüşüyor. Toplam kurulu gücü 2,6 megavat seviyesindeki tesis 2,3 milyon dolara alınacak. Yatırımın finansmanı leasing yöntemiyle gerçekleştirilecek. Çelik hasır üretimi, yüksek enerji gerektiren ağır bir sanayi kolu. Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu düzenlemeler karbon salınımı yüksek ihracatçılara ek maliyetler getirebilmekte. Yenilenebilir enerji üreten şirketlerse gümrük vergilerinden korunarak avantaj elde etmekteler.

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Kamerun’da altı hastaneyi kapsayan bilişim projesi üstlendi. Pazarını genişletiyor

Fonet, Amerika merkezli firmayla Kamerun Sağlık Bakanlığına bağlı altı hastaneyi kapsayan bir sözleşme imzaladı. Toplam 2,1 milyon dolarlık anlaşma, anahtar teslim Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulumunu ve hizmet verilmesini içeriyor. 24 ay sürecek proje kapsamında, firmanın kendi yazılımının devreye alınması, eğitim ve operasyonel destek süreçleri yürütülecek. Entegre hastane bilgi yönetim sistemleri veri güvenliğini ve tesislerin operasyonel verimliliğini artırıyor. Teknolojik dönüşümün hızlandığı yeni coğrafyalara açılmak, pazar çeşitliliği imkanı veriyor.