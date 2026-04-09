22 yılın ardından Sakıp Ağa’yı anarken...

Bu dünyadan bir Sakıp Sabancı geçti. 22 yıl önce kaybettiğimiz bu değerli insanın eksikliğini bugün hala derinden hissediyoruz. Ülkemize böylesi lider sanayicilerden çok daha fazlası gerekiyor

Tam 22 yıl olmuş Sakıp Sabancı’nın aramızdan ayrılışı… Farklı, özgün, değer katan ve kadirşinas vasıflarıyla pek çok kişinin hayatında müstesna bir yere sahip Sakıp Sabancı’yı, saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ülkeme, ekonomiye ve bana kattıklarını, anma töreninde yeniden hatırladım.

Sabancı Üniversitesi, onun bıraktığı miraslardan sadece biriydi. Beraber Türkiye Zekâ Vakfı’nı kurduğumuz rahmetli Tosun Terzioğlu, bu üniversitenin kurucu rektörü idi ve bugün ülkenin sayılı eğitim kurumlarından biri haline gelmesinde, Tosun beyin gayreti kadar Sabancı’nın vizyonu vardı.

SAKIP SABANCI’NIN T MODELİ İNSAN TANIMI

Çalışma barışı sağlamadaki yaklaşımını hatırlıyorum. Ücret pazarlığını koyun pazarlığı haline getiren köhne sendika-patron çekişmelerini, mizahi ve sivri bir dille eleştiren kitabını okumuştum. Dediği şuydu: “Ağam, bir işyerinde huzur yoksa, o üretimden hayır bekleme, memlekete fayda umma.”

Kişisel gelişime katkısı, hâlâ zihnimdedir; T Modeli İnsan’dan söz ediyordu. T’nin dikey çizgisi; “bir şeyin her şeyini” tanımlarken, T’nin yatay çizgisi de “her şeyin bir şeyini” ifade etmeli. Aslında burada Rönesans insanı çağrışımı vardı ve gençlerin kendilerini çok boyutlu yetiştirmesi gerektiğini söylerdi.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Sakıp Sabancı’ya dair…

Topluma katkısı?

Bugün hangi kente giderseniz gidin mutlaka bir SA ile biten hayır işi görürsünüz. Öğretmen evi, polis evi, çocuklara yönelik tesis, kütüphane, dispanser ve daha niceleri, Sakıp Ağa’nın hayır işi olmuştur.

Ardılları ne durumda?

Sakıp Bey bir tespihin imamesi gibiydi. Vefatıyla holding, kopan ipten saçılan boncuklar gibi dağıldı. Anma gecesinde dahi çok az sayıda aile bireyi vardı. Ancak gam değil, Sakıp Ağa bizim gönlümüzde.

NOT

SINIRLAR ÖTESİ YÖNETİŞİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Teması bu olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin bu yılki sahipleri; Lincoln Üniversitesi’nden Dr. Barış Çaylı Messina ve Ankara Üniversitesi’nden Dr. Esra Demir’e verildi. Özel ödüle ise “Gezegensel Muhalefet” adlı çalışmasıyla Prof. Dr. Peter J. Katzenstein layık görüldü.

SAKIP SABANCI LÛGATI

Toplam Kalite: Avrupa’nın bu ödülünün ilk sahibi Brisa ile Sakıp Bey oldu, törende birlikteydik.

Üretken sanayici: Sakıp bey sanayide daima üretimi ön planda tuttu ve katma değer kovaladı

Kadirşinas yurttaş: Bildiklerini paylaştı, kazandıklarını bölüştü, çoktan ziyade berekete inandı

Yurtsever insan: “Her şey ülkem için” anlayışıyla var oldu, ardında nice yüce değerler bıraktı