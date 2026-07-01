23 şirket faaliyet kârını büyütürken hisse fiyatları %707’lere kadar çıktı

BIST 100 içinde hem operasyonel kârını büyüten hem de enfl asyonun üzerinde kazandıran 23 hisse bulunuyor. Yüzde 707’leri aşan getiriler ve FAVÖK büyümeleri göz kamaştırsa da yatırımcıların her parlak oranın ardında sağlıklı bir nakit akışı olup olmadığını görmesi önemli.

Piyasa, enflasyonu yenen şirketleri her zaman ayakta alkışlar. Yatırımcılar tabloda gördükleri yukarı yönlü okların şirketi kusursuz bir nakit makinesine dönüştürdüğüne inanır. Oysa sadece ciroya bakarak sonuca varmak pek anlamlı değildir. Katılımevim ve Destek Finans Faktoring gibi şirketlerin bulunduğu bu liste, %16,61 seviyesindeki enfl asyona karşı güçlü bir direnç sunuyor gibi görünebilir. Ancak enfl asyonist dönemlerde şirketler stok kârları veya değerlemelerle bilançolarını şişirebilir. Bu nedenle firmaların ana işinden para kazandığını görebilmek önemli.

Faaliyet kârı ne diyor?

Bilançoların satır aralarına girildiğinde asıl sorunun her zaman düşük satışlar olmayabileceğini, finansman giderleri ve ertelenmiş vergi giderlerinin de faktör olarak ele alınması bilmek gerekiyor. Europower Enerji yıllık bazda yüzde 76,42 FAVÖK büyümesi yakalarken fiyatı yılbaşından bu yana %146 arttı. Astor Enerji’nin fiyat artışı %146’ya yaklaştı. Güçlü oranlar faaliyetlerin göz kamaştırıcı olduğunu söylüyor. Kuşkusuz operasyonel kâr üretmek, paranın kasada kaldığı anlamına gelmiyor. Kur farkı zararları veya artan borçlanma maliyetleri, yaratılan FAVÖK rakamını alt satırlara inmeden yutabilmekte. Ereğli veya Kardemir gibi sanayi şirketlerinin sırasıyla %75,32 ve %58,83 fiyat primiyle yatırımcısını koruduğu görülüyor.

FAVÖK ile yetinmemeli

Kârın varlığı olumlu; ancak borç sarmalı veya ağır yatırım harcamaları kârı anında nakit yakımına çevirebiliyorsa, ortada sağlıklı bir büyümeden bahsedilemeyecektir. Sadece FAVÖK’e bakarak yetineneler veya yüksek finansman giderlerinin bilançoyu nasıl kemirdiğini gözden kaçıranlar kaybetme riski ile karşı karşıya kalabileceklerini göz ardı etmemeli.

ZEYNEP'E SOR

AÇIĞA SATIŞ MI, KISITLAMA MI?

Açığa satış; düşüşten kâr, likidite katkısı, riskten korunma, balon engelleme. Sınırsız zarar, panik sarmalı, borçlanma maliyeti, pozisyon sıkışması.

Açığa satış kısıtlaması; varlık koruması, panik freni, şirket savunması, güven, uzun vade. Fiyat şişkinliği, likidite daralması, kaçış, korunma zorluğu.

Türkiye Varlık Fonu geçen ay borsa dışında blok hisse satarken talepte artış yaşanmadı

Türkiye Sigorta’da kurumsallar pay almasına rağmen fiyat neden yükselmiyor? ● Kemal Alp

Kemal, kurumsalların borsada alım yapması artan taleple birlikte fiyatı yukarı yönlü baskılasa da borsa dışına alımlarda fiyata doğrudan etkisi olmaz. Dolaylı etkisi olur. Türkiye Sigorta hissesinde geçtiğimiz mayıs ayında Varlık Fonu %7,4 iskontolu olarak borsa dışında blok satışta bulundu. Aynı tarihte şirket de %100 bedelsiz sermaye artırımına gitti ve neticede şirketin halk açıklık oranı ile derinliği arttı. Bununla birlikte hisseye yönelik talepte bir atış yaşanmayınca hissenin fiyatında yukarı eğilim gündeme gelmedi. Hisse bir aydır yatayda.

İdari birimlerini yeni fabrikaya taşırken yapı kullanımına dair gerekli belgeyi aldı

Tarkim’in yeni yere taşınması tamamlanınca kapasitesi ne kadar artacak? ● Alper Kurt

Alper; Tarkim, Turgutlu OSB’de inşa ettiği yeni fabrika yatırımında önemli bir aşamayı geçerek idari birimlerini geçtiğimiz nisan ayında tesise taşıdı. Üretim ve lojistik faaliyetleri ise kısa bir süre daha mevcut lokasyondan yürütülmeye devam edeceğini belirtti. Haziranın ilk haftasında da yapı kullanımına ilişkin izinleri aldığını duyurdu. Yakın tarihli açıklamaları arasında taşınma sürecini tamamladığında üretim kapasitesinin ne kadar büyüyeceğine dair bir paylaşımı bulunmuyor. İlk çeyrekte satışlarını %2 büyüten firma, zarardan kâra döndü.

YATIRIM FONLARI

GKG fonu temettü ödeyen hisse senetleriyle son bir yılda %48 getiri elde etti

Garanti Portföy’ün yönettiği Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (GKG), Mart 2025’ten bu yana işlem görüyor. Geçtiğimiz mayısta en yüksek seviyesi 1,46 TL’yi görse de şubattan bu yana yatayda dalgalı bir seyri söz konusu. Fonun büyüklüğü ocaktan bu yana bazen azalıp bezen artsa da son noktada büyüyen bir ivme sergiliyor. Haziranda 3,9 milyon TL nakit girişi yaşanırken büyüklüğü 47,5 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Son altı ayda yatırımcı sayısında artış dikkat çekiyor. Haziranda sayı 1.680 kişiye çıktı. Yatırım stratejisi, düzenli temettü ödeyen yerli şirketlere yatırım üzerine kurulu. Portföyünün %83,87’si hisse senedi ve %16,13’ü Takasbank para piyasasında değerlendiriyor. Hem değer artışı hem de nakit akışı arayanlara hitap ediyor. Yıllık %48,38 getiri ile endeksin bir miktar gerisinde duruyor.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, piyasadan %50,32 bileşik faizle 1,2 milyar TL borçlandı

Tacirler Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 26.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43, bileşik faizi ise %50,32 olarak belirlendi. 95 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %11,19 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 02.10.2026 olarak açıklandı. 29 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım’ın verdiği %43 basit faiz oranı, TLREF’in 3,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTCMDE2613 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Türk Telekom marttan bu yana yatayda dalgalı hareket ederken taban oluşturuyor

Türk Telekom’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %2,82 ile toplamda 592,9 bin lot azalarak 20,5 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 92’den 84’e geriledi. ZPX30.F fonu 548,3 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TCD fonu 658,3 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Türk Telekom hakkında bugüne kadar 22 aracı kurum öneride bulunurken sadece 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Bulls Yatırım 109,20 TL ile verdi. En düşük öneri 62 TL ile HSBC Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİNK BİLGİSAYAR

Eskişehir’deki şehir güvenliği ile ilgili kamu projesinde sözleşmeyi imzaladı

Link Bilgisayar, Eskişehir’de kazandığı ihale kapsamında Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile KDV dahil 13,6 milyon TL tutarındaki sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Proje, şehir güvenliğinin artırılması ve akıllı şehir uygulamaları kapsamında anahtar teslim bir entegrasyonu içeriyor. Elde edilecek tutar, yıllık geliri 1,4 milyar TL’yi aşan firma açısından anlamlı bir rakam ifade etmemekle birlikte kamu kurumlarından alınan ihalelerin önemi yadsınmamalı. Bu tür ihaleler ileriye dönük referans oluşturma ve daha güçlü işler alınmasının yolunu açmakta.

ERCİYAS ÇELİK BORU

Mersin fabrikasında üretimi durdururken 95 çalışanın iş akdini sonlandırıyor

Ocak 2022’de borsaya gelen Erciyas Çelik Boru, küresel ekonomik koşullar, yurt dışı piyasalardaki rekabet şartlarının değişmesi ve yaklaşık iki yıldır azalan siparişler nedeniyle maliyet düşürücü tedbirlere yöneldiğini belirtti. Bu çerçevede, Mersin fabrikasının üretimini 30 Haziran itibarıyla belirsiz süreyle durduracak. Mevcut üretimini daha yüksek verimlilikle çalışan beş hatlı Düzce fabrikasında sürdürecek. Mersin’deki makine ve ekipmanların bakıma alınacağı ve 95 çalışanın iş sözleşmeleri yaklaşık 67 milyon TL kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek feshedilecek.

ÖZYAŞAR TEL

Yüzde 51 iştirakin yatırımı tamamlandı. Kapasiteyi artıran hat üretime geçiyor

Özyaşar Tel, Adana’da faaliyet gösteren %51 bağlı ortaklığı Çokyaşar Tel’in yeni galvaniz hattı yatırımını tamamlayarak deneme üretimine başladığını duyurdu. Temmuz 2026’da ticari üretime geçmesi beklenen hatla birlikte bağlı iştirakin mevcut 50 bin ton olan yıllık üretim kapasitesi %100 artarak 100 bin tona ulaşacak. Öte yandan firma Malatya Hekimhan’da tesis edilen 9,41 MWp kapasiteli GES projesini işletmeye aldığını ve diğer iştiraklerdeki iki ayrı GES’in de temmuz ayında elektrik üretimine başlayacağını bildirdi. Özyaşar Tel, girişimiyle kârlılığını destekliyor.