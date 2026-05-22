24 hisse yüksek performansla çıktı yıllık %32 enflasyonu geride bıraktı

Enflasyonun yılbaşından bu yana %14,64 ve yıllıkta %32,37 yükselmesine karşın 24 hisse yüksek getirisiyle yatırımcısına derin bir nefes aldırdı. Listenin zirvesinde %472 gibi yüksek kazançla Katılımevim yer alırken en alttaki şirket dahi %33 ile enflasyonu yenmeyi başardı.

Yatırımcının, amansız enfl asyon canavarına karşı kendisini koruyan ve reel getiriyi sağlayan hisseleri coşkuyla kucaklamasının anlaşılır bir tarafı bulunuyor. Yüzde 472,31 getiriyle zirvede yer alan Katılımevim veya onu %242,34 ile takip eden Destek Finans Faktoring gibi hisselerde yaşanan yüksek çıkışlar, borsada doğru hisselerde konumlanıldığında güçlü kazanç kapısının aralanabileceğini kanıtlarken yatırımcısının da iştahını kabartıyor. Ancak bu yüksek primlerin ne kadarının kârlılıktan, ne kadarının yön arayan sıcak paranın yarattığı momentumdan beslendiğini görebilmek önemli. Aksi taktirde masadan ağır bedel ödeyerek kalkma riski her zaman mümkün.

Yüksek getiriye ulaşanlar

Haziran 2023’te borsaya gelen Katılımevim ilk açılışını düzeltmiş verilerle 1,16 TL’den gerçekleştirirken şimdilerde 122 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Şirket borsaya geldiği günden bu yana hem gelirini hem de kârını düzenli artırıyor. Üç aylıkta da gelirini %40 dönem sonu kâr artışını %203 büyüttü. Firmaya yönelik yatırımcı beklentisi güçlü.

Destek Finans Faktoring Şubat 2025’te halka arz edilirken, tavan serisiyle başladığı çıkışını arada kâr satışları yaşasa da sürdürdü. Son üç haftadır satışların etkisiyle gerilerken ilk işlemden bu yana %3.452 yükseliş kaydetti. Üç aylık dönemde faktoring gelirini %5 düşüren şirket, dönem sonunda %109 artış ile 1,18 milyar TL kâr açıkladı.

Getirisi zayıf kalan

Ağustos 2023’te borsada işlem görmeye başlayan İzdemir Enerji, yüksek bir performansla Eylül 2023’te 18,58 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında kâr satışlarıyla gerileyen hisse, son bir yılda tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ancak mevcut fiyatı zirvesinin gerisinde. Firma, ilk çeyrekte zararını 565,2 milyon TL’ye çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

BUGÜN MÜ, GELECEK Mİ?

Bugün; somut gerçeklik, hızlı fayda, belirsizlikten kaçış, anlık fırsat. Tüketim tuzağı, vizyon darlığı, bileşik getiri kaybı, hazırlıksız yakalanma. Gelecek; bileşik büyüme, vizyon, bağımsızlık, krize hazırlık, yüksek getiri. Belirsizlik, erteleme yorgunluğu, zaman riski, hatalı karar riski.

Döviz ağırlıklı yeni işlerle gelirini büyütürken belli bir ivme yakaladığı gözleniyor

Aldığı projeler Orge Enerji’nin cirosunu ne kadar büyütebilir? ● Hasan Koray

Hasan, Orge Enerji’nin yılın ilk beş ayında aldığı projeler, şirketin yıl sonu cirosunu büyütme ihtimalinden ziyade, bu büyümeyi daha çok oransal olarak garanti altına aldığını gösteriyor. Henüz yılın ilk yarısı dahi dolmadan 1,83 milyar TL eşdeğerindeki yeni iş ilişkisine imza atması, 2025 yılının tamamında elde ettiği 3,85 milyar TL hasılatın %47,6’sını taahhüt altına alması anlamına geliyor. Öte yandan siparişlerin yarısından fazlasının döviz cinsinden olması bilançosunu kur riskine karşı korurken, enfl asyonist ortamda kâr marjını büyütebilecek.

İlk çeyrekteki net borç artışı büyüme hamlesinde gizli. Kasadan çıkan nakitle alakalı

MLP Sağlık’ın artan borçluluğu nedeniyle risk oluşma ihtimali var mı? ● Çetin Kekeç

Çetin, MLP Sağlık'ın bir önceki döneme göre yılın ilk çeyreğinde net borcunun %15 artarak 15,1 milyar TL’ye çıkması ilk bakışta tedirginlik yaratsa da, detaylara inildiğinde bu artışın yapısal bir krizden ziyade yönetilebilir bir nakit sıkışıklığı olduğu görülecektir. Şirketin finansal borçlarının %4 gerileyerek 21 milyar TL’ye düşmüş olması önemli. Bu itibarla net borçtaki artış yeni kredi kullanımından ziyade, dönen varlıklardaki %7’lik erimeden kaynaklanıyor. Yani şirketin elindeki nakdin işletme sermayesi için harcanmasıyla alakalı bir durum.

YATIRIM FONLARI

BSH fonu bankalara yatırımda bulunmak isteyenlere yıllık %22 kazandırdı

Atlas Portföy’ün idare ettiği Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (BSH), Aralık 2024’ten bu yana işlem görüyor. Şubatta 1,28 TL ile en yüksek seviyesini görse de şimdilerde gerisinde duruyor. Mevcut seviyeler, işlem görmeye başladığı ilk fiyatın sadece %0,5 yukarısında. Zayıf bir performans sergileyen fona en yüksek nakit girişi 17,6 milyon TL ile şubatta gelse de martta 6,9 milyon TL’si çıktı. Mayısta çıkan tutar ise 1,3 milyon TL. Fonun büyüklüğü ise 6,54 milyon TL düzeyinde. BSH, bankacılık sektörüne yatırım stratejisi ile yaklaşım sergiliyor. Sektör potansiyelinden istifade etmek isteyenlere hitap ediyor. Son bir yılda getirisi sadece %21,95 düzeyinde kaldı. Aynı zaman zarfında %44,93 yükselen endeksin gerisinde duruyor. Portföyde ağırlıklı olarak Akbank, YKB, İş C ve Garanti Bankası bulunuyor.

TAHVİL

Koray GYO, piyasadan %54,34 bileşik faizle 200 milyon lira borçlandı

Koray GYO, 20.05.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %46, bileşik faizi %54,34 olarak belirlendi. 97 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 25.08.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %12,22 düzeyinde. 20 Mayıs itibarıyla TLREF %39,98 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Koray GYO’nun verdiği %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,02 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Finansman bonosu, piyasada TRFKRYG82616 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Limak Doğu nisandan itibaren çıkışı ile dikkat çekti. Fonların payı güçlü yükseldi

Limak Doğu Anadolu Çimento’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %79,87 ile toplamda 11,29 milyon lot artarak 25,42 milyon lot oldu. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 52’den 53’e çıktı. VPS fonu 10,1 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, DTL 158,8 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedef fiyatı Alnus Yatırım 41,48 TL ile verdi. En düşük öneri 40,00 TL ile Oyak Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜBRE FABRİKALARI

Bağlı madencilik iştiraki kapasite artışına gidiyor. Yüklenici firmayla anlaştı

Gübre Fabrikaları’nın %100 iştiraki Gübretaş Maden, Faz-1 kapasite artışı ve Faz-2 tesis yatırımları kapsamındaki inşaat taahhüt işleri için ihaleyi kazanan firmayla sözleşmeyi imzaladı. Anlaşmayla şirket, maden sahasındaki üretim altyapısını fiziki olarak genişletme aşamasına geçmiş oldu. Madencilikte rezervleri verimli işleyebilmek için kapasite artırıcı yatırımlar şarttır. Eski ve sınırlı kapasiteyle devam etmeye göre, yeni tesis kurulumları için harekete geçmek operasyonel büyüme adımıdır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte kârlılık potansiyeli artacaktır.

KİMTEKS POLİÜRETAN

Sektörde büyüme amacıyla satın alma yoluna başvurdu. Kobe’nin %80’ine sahip oldu

Kimteks Poliüretan, sektörde faaliyet yürüten Kobe Poliüretan firmasının sermayesinin %80’lik kısmını 77,1 milyon TL emisyon primli sermaye artırımı yoluyla satın aldı. Şirket, söz konusu hamlesiyle birlikte doymuş poliester reçine ve prepolimer üretimi yapan tesisle ürün gamını genişletme yoluna gitmiş oldu. Sanayi alanındaki firmalar pazarlarını artırmak için inorganik büyüme stratejisini zaman zaman kullanabilmekte. Hedefl enen kapasiteyi sıfırdan inşa etmek yerine, halihazırda üretim yapan ve müşterisi olan sistemi satın alarak zaman kazancı anlamına gelmekte.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Sakarya’daki alanını büyütüyor. Fabrikasını genişleterek avantaj elde edecek

Sanifoam Endüstri, Sakarya Hendek’teki 23 bin metrekarelik fabrika arazisini genişletmek amacıyla bitişikteki 5 bin metrekarelik ilave arsanın tahsisi ve birleştirilmesi için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne başvurdu. Şirket girişimiyle birlikte, operasyonel kapasitesini fabrikasının olduğu lokasyonda yoğunlaştırma yönünde harekete geçmiş oldu.Sanayi üretiminde büyüme ihtiyacı doğduğunda tesisleri fiziksel olarak genişletmek lojistik avantajlar sağlar. Üretimi farklı alanlara bölmek yerine, fabrikayı genişleterek tek merkezde sürdürmek avantaj sağlar.