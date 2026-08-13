24 şirkette ucuz çarpan varken F/K oranı 15’in altında kalır mı?

Borsada hem yıllıkta hem de ikinci çeyrekte kârını büyüten şirketlerden F/K oranı 15 ve PD/DD oranı 3 çarpanının altında olan 24 şirket bulunuyor. Liste ilgi çekici olsa da değer yatırımcısı kârın ana faaliyetlerden mi yoksa tek seferlik bir kaynaktan mı geldiğini kontrol etmesi önemli.

Borsada dönem sonu kârını katlayan ve çarpanları cazip seviyelerde bulunan şirketler dikkat çekiyor. Aradığımız kriterleri karşılayan 24 şirket, piyasada yön arayanlara önemi ipuçları veriyor. İnfo Yatırım, Tofaş Oto ve Galata Wind gibi şirketlerin yüksek seviyedeki kâr artışlarının devamının gelip gelmeyeceği yatırımcıların asıl merak ettiği husus. Tera Yatırım ise 2,06 F/K oranıyla yaklaşık 2 yılda fiyatını kârıyla geri kazanabilme gücü olduğunu işaret ederken listenin üst sıralarında yer alıyor. Ancak tablodaki göstergeler cazip görünse de gelir kaynaklarının kontrol edilmemesi gerektiği unutulmamalı.

İkinci Çeyreğin hızlıları

Galata Wind, altı aylık dönemde gelirini %30 düşürse de dönem sonunda kârını büyütmeyi başardı. Şirket ikinci çeyrekte kârını %348 büyüterek 24 şirket içinde en yüksek performansı sergiledi. Gelirinde düşüş olmasına rağmen altı aylık dönem sonunda 1,78 milyar TL net kâr elde etmesinde ertelenmiş vergi kaleminde yer alan 1,34 milyar TL tutarındaki rakam etkili oldu. Tüpraş, altı aylık dönemde satışlarını %43 artırırken, dönem sonunda 49,8 milyar TL net kâr yazdı. Yılın ikinci çeyreğindeki kâr büyümesi %291 seviyesinde gerçekleşti. Firmanın kârının yüksek çıkmasında artan gelirlerinin yanı sıra daha sınırlı büyüyen gider ve maliyetlerin etkisi hissediliyor. Hissenin fiyatı ise son bir yıldır yükseliyor.

Yıllıkta fark attı

Listenin ilk sırasında yer alan İnfo Yatırım, yıllıkta kârını %894 büyüterek çarpıcı bir performans ortaya koyuyor. Şirket son açıkladığı altı aylık mali tablolarında da istikrarlı büyüme sürüyor. Esas faaliyet kârı %146 artarken, dönem sonu kâr artışı %395’e çıktı. Mali performansı son günlerde hisseye yönelik talep artışını destekliyor.

ZEYNEP'E SOR

BORÇ ORANI MI, ÖZKAYNAK ORANI MI?

Borç oranı; kaldıraç gücü, vergi avantajı, hızlı büyüme, enfl asyon kalkanı, sermaye verimliliği. İfl as tehlikesi, finansman yükü, kırılganlık, baskı. Özkaynak oranı; bağımsızlık, dayanıklılık, kesintisiz kârlılık, dinginlik. Yavaş büyüme, kaldıraç feragati, yüksek maliyet, tembel sermaye.

Rekabet Kurumu’nun para cezasını erken ödeyip yükü hafifletirken iptal davası açacak

Goodyear’ın Rekabet Kurumu’ndan aldığı ceza kârlılığı ne boyutta etkiler? ● Kağan Doğru

Kağan, Rekabet Kurumu lastik sektörüne yönelik yürüttüğü inceleme neticesinde geçtiğimiz haziran ayında Goodyear’a toplam 672,3 milyon TL para cezası verdi. Şirket gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti. Bu çerçevede para cezasının iptali için dava yoluna başvuracağı anlaşılıyor. Öte yandan %25 erken ödeme indiriminden yararlanarak nakit çıkışını hafifl etme yoluna da gidecektir. İptal davasını kazanması halinde tutar iade alınacak olsa da, tek seferlik bir maliyet baskısı gündemde.

Üç madenin ruhsat devri için sözleşme imzalandı. Üretimle birlikte tahsilat başlayacak

İhlas Gayrimenkul sattığı ocaklardan ne kadar gelir elde edecek? ● Ahmet Taş

Ahmet; geçtiğimiz haziranda İhlas Gayrimenkul Manisa, Balıkesir ve Burdur’daki toplam üç maden ruhsatının devri için sözleşme imzaladı. Söz konusu devirlerden toplam 5 milyon dolarlık gelir sağlanacak. Ancak bedeller sabit bir takvim yerine doğrudan üretim başlangıcına bağlı olarak tahsil edilecek. Şirketin açıklamalarına göre tüm devir bedelleri, ilgili sahalarda madencilik üretimi başladıktan sonra taksitler halinde gelecek. Öte yandan, sahalarda gerçekleşecek üretim ve satışlar süresince belirlenen oranlarda düzenli bir payı da alınacak.

YATIRIM FONLARI

GBV blockchain teknolojisine yatırımla son bir yılda %60 getiriye ulaştı

Garanti Portföy’ün idaresindeki Blockchain Teknolojileri Değişken Fon (GBV), yatay ardından yüıkselen ve sonrasında tekrar yataya dönen bir seyir izliyor. Nisandan hazirana kadar yükselen bir eğilim sergiledi ve en yüksek 14,22 TL’yi gördü ve tekrar geriledi. Büyüklüğü haziranda 2,73 milyar TL’ye kadar çıkarken ardından küçüldü ve şimdilerde 2,49 milyar TL hacme sahip bulunuyor. Fonda marttan bu yana haziran hariç sürekli nakit çıkışı yaşanıyor. Ağustosta çıkan tutar 8,4 milyon TL. Yatırımcı sayısı ise temmuzda gerilerken ağustosta düşüş devam ederek sayı 22.792 kişiye indi. Temel stratejisi, blockchain teknolojisi şirketlerine yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyün %62,98’i yabancı hisseler ile %15,14’ü yerli hisselerden oluşuyor. Bir yılda %59,57 getiri sağlarken endeksin çıkışını geçti.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, piyasadan %49,07 bileşik faizle 1,1 milyar TL borçlandı

Tacirler Yatırım, 10.08.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42, bileşik faizi ise %49,07 olarak belirlendi. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %10,59 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 11.11.2026 olarak açıklandı. 11 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,90 seviyesinde bulunuyor. Tacirler’in verdiği %42 basit faiz oranı, TLREF’in 2,1 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTCMDK2615 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Altınkılıç Gıda son bir ayda hareketlenirken fonlar alım yönlü işlemler yapıyor

Altınkılıç’da fonlar alım ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki miktar %112,88 ile toplamda 7,25 milyon lot artarak 13,67 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 12’den 11’e indi. TLY fonu 7,5 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, PHE 337,8 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseye Tera Portföy’ün ilgisi dikkat çekiyor. Kurumun yönettiği TLY fonu haricinde TMV fonu da 200 bin lot alımla payını artırdığı gözlendi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MONDİ TURKEY

Üretim içindeki payı düşük olan Gebze fabrikasının kapanış işlemini tamamladı

Mondi Turkey Oluklu Mukavva’nın daha önce aldığı verimlilik kararları çerçevesinde Gebze Fabrikasındaki üretim ve satış faaliyetini sonlandırdığını ve şube kapanışının 4 Ağustos günü tescil edildiğini duyurdu. Hizmet sözleşmeleri sona erdirilen 104 çalışana toplam 66,76 milyon TL kıdem ve ihbar tazminatı ödendi. Şirket, Gebze tesisinin toplam üretim içindeki payının çok düşük olduğunu ve diğer fabrikaların müşteri taleplerini aksaksız karşıladığını ifade etti. Verimsiz fabrikasını kapatan firma, kaynaklarını diğer üretim merkezlerine yönlendirme yoluna gitmekte.

EKOS TEKNOLOJİ

Tahkim davasında karar aleyhe çıkarken hem hukuki hem de uzlaşma arayışı sürüyor

Ekos Teknoloji, Nisan 2025’te duyurduğu Societe Algerienne ile arasındaki sözleşmenin feshi ile ilgili tahkim yargılamasının sonuçlandığını duyurdu. Karar ile şirket aleyhine 3,22 milyon euro ile 300,24 milyon Cezayir dinarı ödemeye hükmedildiğini bildirdi. Açıklamada hukuki başvuru yollarının değerlendirildiğini ve karşı tarafla sulh görüşmelerinin de devam ettiğini belirtti. Tahkim kararlarına karşı hem hukuki mercileri işletmek hem de sulh imkanlarını aramak gerçekçi bir yaklaşımdır. Uzlaşma zemini aramak bilançoya yönelebilecek nakit çıkışını azaltacaktır.

KİLER HOLDİNG

Suudi Arabistan’da kurduğu inşaat firması ile gelirini artırmayı hedefliyor

Kiler Holding, uluslararası projelerde etkinliğini artırmak amacıyla Riyad’da 500 bin Suudi Arabistan riyali sermayeli Kiler Construction ünvanıyla yeni bir bağlı ortaklık kurdu. Ticaret sicil belgesi tamamlanan iştirak; gayrimenkul geliştirme, konut, kamu binası ve altyapı inşaatları alanlarında faaliyet gösterecek. Şirket bu hamlesiyle, Orta Doğu’nun en büyük inşaat ve gayrimenkul pazarlarından birinde doğrudan operasyonel yapı kurmuş oldu. Kiler Holding’in Suudi Arabistan’da %100 bağlı bir şirket kurması ihalelere katılım ve lisans süreçlerini hızlandıracak.