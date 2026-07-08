25,5 milyar dolarlık bilmece

Dünyanın halka açık en değerli faktoring şirketi Destek Finans Faktoring, Borsa İstanbul'da işlem gören birçok banka ve sanayi devini piyasa değerinde bir kez daha geride bıraktı(!).

Ekonomi Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre yaklaşık 200 kişinin çalıştığı, yılı 3,5 milyar lira net kârla kapatan şirketin piyasa değeri 25,5 milyar dolara ulaştı. Halka arzdan bu yana hissedeki yükseliş yüzde 7.164, yılbaşından bu yana ise yüzde 575,7.

Hisselerin yaklaşık yüzde 73,8'i patronun şirketi Destek Holding'in elinde. Yaklaşık yüzde 20'lik bölüm çeşitli yatırım fonları, kurumsal yatırımcılar ve küçük yatırımcıların portföylerinde.

Destek Finans hisselerinin yüzde 5'i aşkın bölümü de şirketin halka arzını yapan Tera Yatırım'ın dört fonunda bulunuyor. En yüksek ağırlık ise Tera Portföy Birinci Serbest Fon'da.

Satan az olunca fiyat yükseliyor, fiyat yükseldikçe hisseyi portföyünde taşıyan yatırım fonlarının değeri de"bal tutan parmağını yalar" atasözümüze uygun şekilde artıyor. Küçük yatırımcılar da kağıt üzerinde kâr ettikleri için sevinçli. Yani bizim gibi "Olur mu böyle iş?" diyen kuruntulu adamlar dışında herkes memnun (!).

İşin ilginç tarafı burada bitmiyor. Destek Finans BIST30'da yer almasına rağmen pay vadeli işlem sözleşmesi bulunmuyor. Bunun özel bir nedeni var mı doğrusu merak ediyorum. Üstelik yüksek ağırlığıyla BIST100'ün hareketini de ciddi biçimde etkiliyor. Buna karşılık MSCI, 30 Mayıs 2025'te Small Cap Endeksi'ne aldığı şirketi değerini anlayamadığı (!) için bir yıl sonra endeksten çıkardı. Resmî gerekçe açıklamadı. Ama nedenlerine ilişkin kimsenin kafası da çok karışık değil.

Son haber ise dün geldi. MSCI, Türk hisselerinin fiili dolaşım oranlarını yeniden değerlendirebileceğini ve böyle bir adım atmadan önce müşterilerini önceden bilgilendireceğini açıkladı. Demek ki Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin son düzenlemelerinin piyasaya gerçekten yansıyıp yansımadığı yakından izliyor. MSCI geçen ay verdiği mesajını tekrarlıyor ve “Kendinize gelin” diyor.

Bizim de SPK ile Borsa İstanbul yönetimine bir çift lafımız var: “Sermaye piyasalarında ayrık otlarının çoğalmasına izin verirseniz, zararını eninde sonunda bütün tarla çeker.”