26 şirketin kârı 56 kata kadar çıktı finansal makyajlar nasıl aşılacak?

Yılın ilk çeyreğinde kârını 56 kata kadar artıran 26 şirket, yatırımcısında heyecan yaratıyor. Ancak büyümenin ne kadarının operasyonel akıştan, ne kadarının muhasebenin getirdiği kağıt üstündeki düzenlemelerden beslendiğini bilmek, doğru hisseyi seçmek adına hayli önemli.

Bir şirketin kârının katlanması, kasasının da aynı hızla parayla dolup taştığı anlamına gelmez. Selçuk Ecza Deposu, Tüpraş veya Coca-Cola İçecek gibi şirketlerin bilançolarına yansıyan yüksek kâr artışları, operasyonel verimliliği ve güçlü pazar hakimiyetini ortaya koyuyor. Ancak her kâr patlamasının nakit girişi anlamına gelmediğini de göz ardı etmemeli. Kimi güçlü şirketler artan satış hacimleriyle kazancın arkasını doldururken, bazıları sadece dönemsel muhasebe ayarlamalarının getirdiği rüzgarlarla kağıt üzerinde parıldar. Sadece yüzdesel coşkuya kapılmak yerine rakamların arkasındaki nakit üretme becerisini doğru okuyanlar, finansal tuzaklardan sıyrılıp gerçek kazananlar kulübüne dahil olur.

Kârını güçlü artıranlar

Selçuk Ecza Deposu yılın ilk çeyreğinde net kârını 56 kat artırarak 1,54 milyar TL’ye çıkarırken listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket, üç aylık dönemde gelirini %6 büyüterek 51,9 milyar TL’ye çıkardı; esas faaliyet kârını da %455 artışla 3,08 milyar TL’ye yükseltti. Şirket pazar payını öncelikli hedef olarak konumlandırıyor.

Şubatta borsaya gelen Ata Turizm, ilk hafta tavan serisi ile yatırımcısına kısa sürede güçlü bir getiri sağladı. Nisandan bu yana yatayda dalgalı seyrediyor. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %24 düşürürken, esas faaliyetlerden zarar yazdı. Dönem sonundaki 1,8 milyon TL net kâr, önceki sembolik kârdan ötürü oransal orak yüksek görünüyor.

Kârı yüksek olan

LDR Turizm, yılın ilk çeyreğinde gelirini %35 düşürerek 453,8 milyon TL’ye indirdi. Buna karşın dönem sonunda 4,78 milyar TL net kâr açıkladı. Tutarın cirosunun üzerinde gerçekleşmesinde şirketin hisse senedi ve fon işlemlerinden elde ettiğ i 7,3 milyar TL gelirin etkisi öne çıkıyor. Geliri büyümeli

ZEYNEP’E SOR

MALI BASKI MI, KÂR POTANSİYELİ Mİ?

Mali baskı; disiplin gücü, kaldıraç etkisi, ortaklık koruması, enflasyon katkısı. Nakit emilimi, batma riski, büyüme engeli, yüksek stres, kredi maliyeti.

Kâr potansiyeli; büyüme, yatırımcı cazibesi, temettü, esneklik, gelecek vizyonu. Düşen beklenti, zamanlama hatası, spekülasyon tuzağı, fırsat kaybı.

Yılın ilk çeyreğinde ihracatı daraltıp iç pazara ağırlık vererek kâr marjını büyüttü

Tat Gıda’nın ihracat yerine iç pazara ağırlık vereceğini söylemesinin mantığı nedir? ● Ercan Yar

Ercan, Tat Gıda kârlılık odaklı strateji çerçevesinde yılın ilk çeyreğinde iç pazara ağırlık verirken yurt dışını tercihen daralttı. Bunun sonucundadır ki yılın ilk çeyreğinde %6’lık brüt kâr marjı elde ederken yıl boyunca da aynı performansın sürdürüleceğini ifade ediyor. Bunun arkasındaki temel ekonomik gerekçe; döviz kurlarının yatay seyretmesi ve maliyet artışlarının gerisinde kalması olarak açıklanıyor. İç piyasada enflasyonist fiyatlama gücünün şirketler lehine devam ettiği dönemlerde yurt içi satışlar daha yüksek kâr marjı bırakabilmekte.

Çin’de yatırım riskini üstlenmeden fason üretim yaptırarak alan açmayı hedefliyor

Anadolu Efes’in Çin’de kendi tesisini kurmak yerine fason üretmesi riskli değil mi? ● Yılmaz Kahraman

Yılmaz, Anadolu Efes’in Çin gibi geniş bir pazarda fason üretim anlaşmasıyla yerel üretime geçmesi, satışları sadece hacimsel olarak büyütmekle kalmayıp kârlılığında da yapısal bir iyileşme yaratması beklenmeli. Ürünleri Türkiye veya diğer coğrafyalardan bölgeye ihraç etmek; yüksek navlun maliyetleri, uzayan tedarik zincirleri ve gümrük bariyerleri nedeniyle raftaki fiyat rekabetini zora sokarken, yerinde üretim modeli tüm bu lojistik ve gümrük maliyetlerini tek kalemde sıfırlayacaktır. Ayrıca yüksek yatırım giderini de ortadan kaldıracak.

YATIRIM FONLARI

IKL fonu sağlık şirketlerine odaklanarak son bir yılda %31 getiriye çıkabildi

İş Portföy’ün idaresindeki Sağlık Şirketleri Karma Fon (IKL), son bir yılda sergilediği çıkışı geçtiğimiz şubat ayına kadar sürdürdü. Şubatın ikinci yarısında en yüksek 8,99 TL’yi test ettikten sonra zayıflayan bir görüntü verdi. Mevcut işlem fiyatı halen şubat ayındaki seviyenin gerisinde duruyor. Fonun büyüklüğü de son üç aydır daralıyor. Mayısta hacim 203,2 milyon TL’de bulunuyor. Yatırımcısı ocaktan bu yana azalmakla birlikte aylık bazda sürekli nakit çıkıyor. Mayısta giden tutar 4,6 milyon TL oldu. Doluluk oranı %4,82 seviyesinde olan IKL, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparak getiriyi büyütmeyi hedefliyor. Portföyünün %67,36’sı yabancı hisse %12,22’si bono ve %8,1’i tahvilde bulunuyor. Son bir yıldaki getirisi %31,42 ile grubun %39,17’lik yükselişinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

QNB Faktoring, piyasadan TLREF + %0,70 faizle 500 milyon lira borçlandı

QNB Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 02.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,70 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 01.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 2 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. QNB Faktoring’in verdiği %0,70 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Finansman bonosu, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFQNBFA2618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞIRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EFOR YATIRIM

Sezon açıldı. Bu yıl 100 bin ton yaş çay almayı ve 20 bin ton kuru çay üretmeyi hedefliyor

Efor Yatırım, 2026 yılı yaş çay kampanyasının açılışıyla birlikte üretim sezonuna başladığını duyurdu. Sezon boyunca 100 bin ton yaş çay alımı ve 20 bin ton kuru çay üretimi hedefliyor. Şirket ayrıca üretim süreçleri için uluslararası Gıda Güvenliği sertifikası almaya hak kazandığını belirtti. Tarımsal sanayide ham madde tedariğini sezon başında hedefli planlamak, fabrikalarda ölçek ekonomisi yaratarak birim maliyetleri aşağı çekmeye olanak tanır. Küresel standartlardaki gıda güvenliği sertifikasyonlar ise ürünlerin ihracat pazarlarındaki erişim bariyerlerini kaldırır.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET

Doğrudan tüketiciye ulaşarak bölgedeki potansiyeli gelire çevirmeyi hedefliyor

DCT Trading, bağlı ortaklığı üzerinden yürüttüğü faaliyetler kapsamında Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde üçüncü perakende satış mağazasını açtı. Şirket bu mağazada kendi üretimi olan kiraz ve yaban mersinlerini doğrudan tüketiciye satacak. Tarımsal üretim yapan şirketlerin ürünlerini toptancı zincirlerine vermek yerine kendi perakende ağıyla son tüketiciye ulaştırması, aracı maliyetlerini ortadan kaldırarak kâr marjını yukarı çeker. Turizm potansiyeli yüksek ve döviz bazlı gelir yaratan pazarlarda doğrudan satış noktaları oluşturmak, nakit akışını güçlendirir.

BAREM AMBALAJ

Konya fabrikasındaki yangın önemli bir soruna yol açmazken hurda kağıtlar zayi oldu

Barem Ambalaj, Konya Ereğli fabrikasının açık hammadde depolama alanında çıkan yangının itfaiye müdahalesiyle söndürüldüğünü, olayda yaralanma olmadığını dan ateşin fabrikaya sıçramadıgını belirtti. Yaklaşık 1.500 ton hurda kağıdın zayi olduğu yangının ardından tesiste üretimin normal seyrinde devam ettiği belirtildi. Sanayi tesislerinde meydana gelen kazaların ana üretim bantlarına zarar vermeden kontrol altına alınması operasyonel süreklilik açısından önemli. Hurda kağıt stoklarında yaşanan kayıp ise finansal tablolara tek seferlik bir gider kalemi oluşturacak

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ofis Yem ocaktan bu yana düşen eğilimle hareket ediyor. Fonlar satmayı sürdürüyor

Ofis Yem’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %20,22 ile toplamda 92,6 bin lot azalarak 365,3 bine indi. Hisseyi tutan fon sayısı 11’den 8’e geriledi. YHB, 25 bin lot ile en fazla alımı yaparken, TVE, 55 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Ofis Yem için bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi İnfo Yatırım 72 TL ile verdi. En düşük öneri 69,30 TL ile Deniz Yatırım’dan geldi. Eylül 2023’teki zirvesi 61 TL’nin gerisinde duruyor.