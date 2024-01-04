26 yılda 19 tesis 14 marka İle yerleşti, Türkiye’yi 75 ülke arasında ilk 10’a çıkaracak

1665 yılında Fransa’da Versay Sarayı’nın camlarını üretmek üzere aynalı cam atölyesi olarak kurulan, bugün 75 ülkede 900 üretim merkezi olan Saint-Gobain, Türkiye’ye 1998’de Polat Holding’in yapı kimyasalları şirketini alıp Weber markasıyla üretimle adımını attı.

Aykut Aydoğan da 1996 yılında İstanbul Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, 2000 yılında Saint-Gobain Türkiye bünyesindeki Weber’de başladı. Aydoğan, böylece 1 Eylül 2021’de Türkiye CEO’luğu görevine getirildiği Saint-Gobain’in ülkemizdeki tüm adımlarını yakından izlemiş, kimilerinde bizzat görev almıştı.

Grupta 25 yılı geride bırakan Aykut Aydoğan’ın tanık olduğu, izlediği, içinde yer aldığı adımlar, atılımlar şöyle gelişti:

YIL 2005: Saint-Gobain, küresel olarak alçı ve alçı levha alanında faaliyet gösteren BPB’yi satın aldı. Böylece Türkiye’deki Rigips markası da bünyeye katıldı.

YIL 2006: Saint-Gobain, çok uluslu bir şirket olan Alghanim Industries ile birlikte Türkiye’de İzocam’ı satın aldı. İki grubun İzocam’daki payları yüzde 50-50 oldu.

YIL 2007: Weber’in Ankara ve Gebze fabrikaları devreye girdi.

YIL 2008: Maxit Grubu’nun satın alınmasıyla Saint-Gobain’in endüstriyel harçlar alanındaki iş hacmi iki katına çıktı.

YIL 2010: Doğaner fabrikası satın alındı, Türkiye’de alçı ve alçı levha alanında kapasite artırımına gidilmiş oldu.

YIL 2011: Weber, Promix’i satın alarak Antalya’ya yatırım yaptı.

YIL 2012: Weber, Adana’ya yatırım yaptı.

YIL 2014: Abrasive TW’bin Eskişehir fabrikası açıldı, Atlas Zımpara satın alındı.

YIL 2015: Weber, Samsun’da yatırım yaptı.

YIL 2017: Abrasive, Atlas Zımpara ve İnovatif A.Ş. birleşti.

YIL 2021: Saint-Gobain, küreselde Chryso’yu satın aldı.

Yıl 2022: GCP, grup statüsüne alınarak yatırımlar devam etti.

YIL 2023: Saint Gobain-Dalsan yüzde 50 ortak girişimi ile Türkiye’deki yatırımlarını sürdürdü.

2000 yılında Weber Türkiye’de çalışmaya başlayan Aykut Aydoğan, pazarlama ve satışta görev yaptı. 2010 yılında Saint-Gobain Aşındırıcılar Türkiye Satış Direktörü oldu. 2014 yılında aynı bölümün Ülke Müdürlüğüne terfi etti. Aşındırıcı malzemeler iş kolunun kurulması, bölgesel üretim üssüne dönüşmesi süreçlerini yönetti.

2018 yılında Saint-Gobain Aşındırıcılar Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürlüğüne atandı. Daha sonra sorumluluk alanına Afrika Bölgesi de eklendi. 1 Eylül 2021’de de Saint-Gobain Türkiye CEO’su oldu.

2006 yılından beri ayrıca grup bünyesindeki İzocam’ın yönetim kurulunda da bulunan Aykut Aydoğan’la geçenlerde buluşup sohbet ettik. Grubun dünyadaki üretim alanlarını şöyle özetledi:

Otomotivden havacılığa, sağlıktan enerji endüstrisine, binalardan alt yapıya kadar pek çok alanda malzemeler üretiyor.

Saint-Gobain Türkiye’nin özetini de şöyle paylaştı:

Saint-Gobain Türkiye, aralarında Weber, Chryso, Vetrotech, Ecophone, Aaint-Gobain Glass, PAM Saint Gobain Aşındırıcılar gibi şirketlerin olduğu, iştiraklari içerisinde İzocam, Rigips, Dalsan’ın yer aldığı 14 markaya sahip. Türkiye’de 19 tesisimiz var.

Saint-Gobain’i Şişecam’ın dünyadaki önemli rakibi, Mısır’daki ortağı olarak bildiğim için Türkiye’deki cam üretimi konusunu merak ettim, yanıtladı:

- Türkiye’de cam üretiminde yokuz…

Türkiye’deki üretimlerinden örnekler verdi:

Atlas: Birçok zımpara çeşidi, bantlarla kesme ve taşlama taşları ürün gamında bulunuyor. Yani, aşındırıcılar üretiyor. Fabrikamız Eskişehir’de faaliyet gösteriyor.

İzocam: Isı yalıtımı, gürültü kontrolü, akustik yalıtım ve yangın güvenliği sistemlerinin oluşturulması, kurulumu, sanayi, dayanıklı tüketimde kullanılan yalıtım malzemeleri tasarlıyor, üretiyor.

Dalsan: Türkiye’nin önde gelen alçı ve alçı levha üreticisi konumunda bulunuyor.

Rigips: Saint-Gobain’in Türkiye’deki alçı ve alçı levha sistemleri markalarından biri. 2023 yılında Dalsan Alçı Sanayi A.Ş. bünyesine katıldı.

Weber: Endüstriyel harç üretiminde dünyada öne çıkıyor. Türkiye dahil 60 ülkede 180’den fazla üretim tesisi var.

Saint-Gobain’in global cirosunun yüzde 80’inin yerel işkollarından sağlandığını vurguladı:

- Uluslararası şirketlerin, grupların hem global, hem yere olduğunu tanımlamak için “glokal” deyimi kullanılıyor. Saint-Gobain, “glokal” tanımına çok uygun.

Türkiye’nin 75 ülke arasındaki yerini sordum, yanıtlarken hedeflerini de paylaştı:

- Türkiye şu anda ilk 20’de yer alıyor. Yükselme trendindeyiz. Motivasyonumuz Türkiye’yi 10’uncu sıraya yükseltmek.

Saint-Gobain, 1998 yılında yapı kimyasalları üretimi ile girdiği Türkiye’de 19 tesisiyle kök salmış görünüyor…

Weber’in Diyarbakır’da süren yatırımıyla bu yıl Türkiye’deki tesis sayısının 20’ye çıkacağı anlaşılıyor…

Türkiye’nin 75 ülkenin bulunduğu “Saint-Gobain Ligi”nde 10’uncu sıraya yükselmesi çok da uzak değil gibi görünüyor…

Saint-Gobain, Türkiye’nin Geleceğini parlak görüyor

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan’a grubun global merkezinden Türkiye’nin nasıl göründüğünü sordum, yanıtladı:

- Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek. Grubumuz ülkemizin geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyor.

Grubun ortağı olduğu iki şirkete işaret etti:

- İzocam ve Dalsan, ihracatta da öne çıkıyor.

75 ülkedeki çalışanlar destek verdi, Hatay’da 217 konteynerlik kent kurdu

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan, 11 ilimizi vuran 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerini anımsattı:

- Felaketin ilk gününden itibaren Türkiye’deki şirketlerimizle birlikte ülkemize umut olabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bölgeye her türlü desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz.

Saint-Gobain olarak 75 ülkedeki şirketlerin ve çalışanları katıldığı “Türkiye İçin Umut Olalım” dayanışma kampanyası başlattıklarını bildirdi:

- Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayarak Hatay’da ilk etapta 10.5 milyon liralık yatırımla 150 konteynerlik bir yaşam alanı kurmaya başladık. Çalışanlar ve uluslararası desteklerle 67 konteyner daha ekleyerek 217 birimlik bir yaşam alanı kurduk.

Konteyner kentin çevresindeki ihtiyaçlar ile ilgili projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti:

- Önümüzdeki günlerde Saint-Gobain Vakfı destekleri ile eğitimle ilgili adımlar atmayı planlıyoruz.

Ardından ekledi:

- Bölgede sürdürülebilir ve hafif inşaat prensipleri ile güvenli ve uzun ömürlü okul inşası projesi üzerinde de çalışıyoruz.

1 metrekare tuğla Duvar 200 kilo, alçı levha plaka 6 kilo

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan, grubun sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde öne çıktığını belirtti:

- Deprem riskinin olduğu bölgelerde hafif ve sürdürülebilir yapılar daha da önem kazanıyor.

Bu noktada şu karşılaştırmayı yaptı:

- 1 metrekare tuğla duvarın ağırlığı sıva dahil 200 kilogram dolayındadır. Aynı büyüklükte alçı levha plakanın ağırlığı 6 kilogramı geçmez.

Grubun ana merkezi olan Fransa’da başlatılan “Sürdürülebilir Hareket Et” programına işaret etti:

- Programı 2022 yılında Türkiye’de de hayata geçirdik. Tüm şirket çalışanlarıyla küçüklü büyüklü 105 sürdürülebilirlik projesi ürettik. İki tesiste solar güneş paneli yatırım projesi başlatıldı.