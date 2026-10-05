27 hisse bir haftada %40 gerilerken bir aylık satış dalgası son bulur mu?

SPK’nın fon mağdurları için 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı piyasayı rahatlatsa da, borsa geçtiğimiz haft a %4,88 geriledi. Asıl düşüşler yan tahtalarda yaşanırken, 27 hisse %40 geriledi. Hedef Holding’in son gün tabandan tavana dönmesi ise sınıra yaklaşıldığını gösterdi.

Geçtiğimiz hafta borsada genele yayılan satışlar ekonomi yönetiminin mağdur fon yatırımcısına 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararıyla krizin dar alanda kalmasını sağladı. Fiyat köpüğü bol hisselerdeki satışlar devam ederken, yan tahtaların ağırlıklı olduğu BIST TÜM- 100 Endeksi %9,87 geriledi. Fırtınanın merkezindeki Hedef Holding’in bir aylık taban serisinin ardından son işlem gününde tavana dönmesi sınıra yaklaşıldığını işaret etti. Ancak İzmir Fırça, Gündoğdu Gıda ve Ufuk Yatırım gibi haftalık yüzde 40,90 düşüşler daha yol alacak hisselerin varlığını hatırlatıyor.

Yüksek primin ağır yükü

Özata Denizcilik, beş gün art arda taban görerek %40,88 değer kaybetse de yıllık bazda %461 primli kalmayı sürdürüyor. Fon soruşturmasıyla alakalı şirketin üst yönetiminde yaşanan tutuklamalar sonrası açıklama yapan şirket, üretimde herhangi bir aksama olmadığını söyledi. Altı aylık bilançosunda 603 milyon TL zarar hissenin durumunu zorlaştırıyor. Tera Finansal Yatırımlar Holding, 16 Eylül’den bu yana taban serisiyle geriliyor. Geçen hafta beş tabanla %40,88 değer kaybına karşın yıllıkta hâlâ %459 yukarıda. Şirketin ilk yarıda açıkladığı yüksek kâr, portföyündeki hisse senetlerinin aşırı primlenmesinden kaynaklanıyor. Bu hisselerde gözlenen düşüş dalgası, yıl sonu kârında ciddi erimenin habercisi olmakta.

Pahalı çarpanların zorlu sınavı

Big Medya Teknoloji, 31 Ağustos’tan bu yana geriliyor. Son üç haftada ise taban serisiyle düşüş devam etti. Son hafta %40,89 kaybı beş taban ile yaşadı. Gözlenen düşüş yıllık bazda %79 seviyesine ulaştı. Listeye giren şirketler arasında yıllıkta en fazla değeri eriyen olarak öne çıkıyor. Hissenin 352 F/K çarpanı, fiyatın daha da gerileme potansiyelini gösteriyor.

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Tüyo; hızlı hareket, zahmetsizlik, bilgi asimetrisi, psikolojik tatmin, anlık fırsat. Manipülasyon kurbanı, risk, strateji eksikliği, güven yanılgısı. Araştırma; bilinçli yatırım, risk yönetimi, güvence, öngörülebilirlik. Zaman maliyeti, bilgi kirliliği, fırsat gecikmesi, piyasa irrasyonalitesi.

İHA teknolojisinde yeteneklerini artıran grubun iş stoku 334 milyon dolar seviyesinde

Altınay’ın İHA’larda sürü yeteneğini geliştirmesi ne ifade eder? ● Bahadır Sevgi

Bahadır, Altınay Savunma İHA teknolojisinde belli bir seviyeye geldiği gözleniyor. Firmanın %100 bağlı ortaklığı Dasal Havacılık sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik temmuzda 580 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma, şirketin ileri otonom uçuş kabiliyetlerini ve savunma sanayisindeki mühendislik gücünü artıracak. İştiraki Taac Havacılık da yine temmuzda kritik havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik 134,1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Grubun, toplam iş stoğu 334 milyon dolar seviyesinde.

Güney Koreli firmayla yapılan anlaşma düşük motor gücünde rekabeti destekleyecek

Güney Koreli şirketle anlaşması Tümosan’a nasıl bir avantaj sağlayacak? ● Sezgin Gümüş

Sezgin; Tümosan, Güney Koreli Daedong Corporation ile traktör güç aktarma sistemlerinin tedariki için 5 yıl süreli bağlayıcı olmayan bir çerçeve sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşma kapsamında 57 beygir gücü altındaki yeni nesil traktörlerde kullanılacak sistemlerin tedariği planlanıyor. İş birliğinin kesin sipariş yükümlülüğü bulunmasa da, şirketin düşük beygir gücü segmentinde rekabet gücünü artırması beklenmeli. Ayrıca teknoloji transferi ile pazar payını büyütecek bir zeminin oluşması mümkün olabilecek. Altı aylıkta 2,27 milyar TL zarar açıkladı.

YATIRIM FONLARI

HBU fonu BIST 30 hisselerine yatırım yaparak bir yılda %24 getiri elde etti

HSBC Portföy’ün idaresindeki BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HBU), geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yükselen bir ivmeyle hareket etti; Şubat 2026’dan bu yana ise yatayda dalgalı bir seyir söz konusu. Toplam büyüklüğü mayıstan bu yana benzer seviyelerde olup ekim ayının ilk haftası bir miktar azalarak 452,71 milyon TL’ye geriledi. Eylülde 24,8 milyon TL para girişi olan fondan ekimde 1,27 milyon TL nakit çıkışı gözlendi. Yatırımcı sayısı eylülde artan fonun ekimde ise azalarak 2.804 kişiye geriledi; doluluk oranı %14,98 düzeyinde bulunuyor. Temel stratejisi, fon varlıklarının BIST 30 hisselerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %95,75’i hisse senedi ve %2,68’i Takasbank Para Piyasasında yer alıyor. Yıllık bazda %23,73 getiri sağlayan HBU, aynı sürede %9,36 yükselen BIST 100 Endeksini geçti.

TAHVİL

Yapı Kredi Faktoring, TLREF + %0,80 faizle 1,54 milyar TL borçlandı

Yapı Kredi Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 02.10.2026 vade başlangıç tarihli finansman bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.540.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+0,80 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.04.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 2 Ekim itibarıyla TLREF %36,84 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Faktoring’in verdiği %0,80 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFYAKF42717 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Beşiktaş Futbol ağustosta hareketlenirken eylülden bu yana düşüş eğilimi önde

Beşiktaş Futbol’da fonların portföyündeki miktar %1.413 ile toplamda 9,4 milyon lot artarak 10,07 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 3’ten 2’ye geriledi. Tasfiye edilecek FSU fonu 9,5 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, yine tasfiyeye tabi STI fonu 100 bin lot satış gerçekleştirdi. Hisse hakkında yıl içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Tera Portföy’ün ağırlığının etkisi hissediliyor. Kuruma ait FSU fonu aldığı 9,5 milyon lot ile pay miktarı 10 milyon lotta bulunuyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASELSAN ELEKTRONİK

Bir haftada hava savunma sistemleri için 1,5 milyar euroluk iki sözleşme imzaladı

Aselsan, bir hafta içinde hava savunma sistemleri alanında peş peşe iki sözleşmeye imza attı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile uzun menzilli sistemlerin seri üretimi için 1 milyar 8 milyon euroluk ilave bir anlaşmayı gerçekleştirdi. Diğer taraftan uluslararası bir müşteriye 488,5 milyon euroluk sistem ihracatı gerçekleştirecek. Toplamda 1,5 milyar euroyu bulan sipariş hacmi, şirketin bakiye sipariş miktarını tarihi seviyelere taşıyor. Yıl başından bu yana açıkladığı siparişlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 382,6 milyar TL’ye çıkarken, tutar yıllık gelirinin %180’ini geçti.

OTOKAR

Zırhlı araç satışı için yurt dışından 1,47 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı

Otokar, yurt dışında çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araç tedariki ve lojistik destek hizmetini kapsayan 1,47 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine imza attı. Anlaşma, gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve 441,6 milyon dolarlık avans ödemesinin yapılmasının ardından yürürlüğe girecek. Teslimatlar 2027 yılından itibaren üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Satışın hacmi, Otokar’ın operasyonel ölçeğini katlayacak nitelikte olup döviz girdisi şirketin uzun vadeli nakit dengesini garanti altına alacak.

İNTETRA TEKNOLOJİ

Nihai sözleşme henüz imzalanmamış olsa da otoyol projesinin ön ödemesini aldı

Borsada eylülde işlem görmeye başlayan İntetra Teknoloji, %85 bağlı ortaklığı Tetra HGS ile birlikte Ankara- Kırıkkale-Delice Otoyolu projesindeki taahhüt işleri için yüklenici firmadan teminat mektupları karşılığında 11,8 milyon euro tutarında nakit avans tahsilini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz temmuzda imzalanan ön sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşen avans ödemesinin ardından asıl sözleşme için görüşmenin başlatıldığı belirtildi. Büyük ölçekli ve döviz bazlı projeden güçlü ön ödeme alınması, aynı zamanda işin önemli ölçüde alındığının işareti olarak görülebilir.