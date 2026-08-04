27 milyon dolarlık sipariş geldi, yabancı payını 2,48 puan artırdı

Geçtiğimiz hafta BIST 30 Endeksi %3,87 gerilerken yabancılar 18 hissede satış yaparak paylarını azalttı; 12 tahtada ise genel düşüşün aksine alım yönlü çalıştılar. Satış tarafının ağır bastığı tabloda, seçici davranan yabancıların, belli hisselerdeki paylarını artırdıkları görüldü.

Borsada yabancının payı gerilediğinde, genel kanı kurumsal paranın piyasadan uzaklaştığı yönünde olabilmekte. Yabancı fonların BIST 30 Endeksinde 18 tahtada satış yapıp 12 hissede alımda kalması, ilk bakışta piyasadan uzaklaşma hikayesi gibi okunabilir. Ağırlığın satış tarafında olması şüpheleri artırıyor olsa da, yabancının tüm hisseleri aynı kefeye koyduğunu düşünmek yanılgı olur. Çoğu hissede satış yaşanırken kimi hissede takasın artması, ortada panikten ziyade budama operasyonunu gösteriyor. Yeterli görülenlerde kârlar alınırken, düşen piyasada yeni maliyetler oluşturuluyor.

Fiyat düşerken aldılar

Kardemir (D)’nin geçtiğimiz hafta %2,37 gerilemesi kimileri için operasyonel bir düşüş olarak algılanabilir. Ancak yabancı fonlar 5 gün boyunca hisseyi kesintisiz alarak paylarını 2,48 puan yukarı taşıyarak %24,27’ye çıkardı. Şirket, vardığı anlaşma kapsamında Cezayir’den toplam 26,99 milyon dolarlık ilk siparişini temmuzunun ikinci yarısında aldı. Aselsan geçtiğimiz hafta %9,99 gerilerken yabancılar dört gün boyunca düşük miktarlarla alımlar yaparak paylarını %54,08’e çıkardı. Mayıs ayında fiyatı en yüksek 450 TL’ye kadar çıkan hisse, sonrasında kademeli olarak geriledi. Yılbaşından bu yana güçlü siparişler alan Aselsan, temmuz itibariyle yıllık gelirin %114’ü oranında iş bağladı.

Otomotivde kâr satışı

Yabancı fonlar geçtiğimiz hafta en fazla satışı otomotiv hisselerinde gerçekleştirdi. Tofaş Oto açıkladığı altı aylık mali tablolarına göre gelir ve kârını artırmış olsa da yabancı fonlar paylarını 2,02 puan azaltarak %27,34’e düşürdü. Ford Otosan ise henüz altı aylık bilançosunu paylaşmadı. Bununla birlikte hissedeki payları 1,06 puan azaltarak %24,34’e geriledi.

ZEYNEP'E SOR

KISA VADE Mİ, UZUN VADE Mİ?

Kısa vade; hızlı dönüş, belirsizlikten kaçış, esneklik, likidite, piyasa hakimiyeti. Getiri tırpanı, maliyet yükü, psikolojik tahribat, vakit kaybı.

Uzun vade; bileşik büyüme, rahatlık, maliyet avantajı, temettü imkanı, trend ortaklığı. Sermaye kilitlenmesi, sabır zorluğu, enfl asyon riski, körlük.

Çukuralan projesiyle ilgili dava şirket lehine sonuçlanırken süreç devam ediyor

Türk Altın’ın Çukuralan projesinde yargı süreci ne durumda? ● Barış Şener

Barış; Türk Altın geçtiğimiz haziranda yaptığı açıklama ile Çukuralan altın madeni projesi için verilen ÇED raporlarının iptali talepli davaların sonuçlandığını bildirdi. Mahkeme ÇED kararlarında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını tespit ederek açılan davaların reddine karar verdi. Kararların kesinleşmesi davacı tarafın temyiz yolunu tüketmesi ile mümkün olacak. Şirket mevcut durumda, proje kapsamında madencilik üretim faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Firma, yılın ilk çeyreğinde gelirini %61, dönem sonu kârını da %143 büyüttü.

Tohumculuk alanında faaliyet yürüten şirketle ortaklık görüşmelerini sonlandırdı

Kayseri Şeker’in farklı sektörlere açılma girişimleri ne durumda? ● Burak Güler

Burak, Kayseri Şeker uzun süredir farklı alanlara yönelme arayışında. Daha önce hayvancılık sektörüne yönelmiş ve belli bir mesafe almasına rağmen sonrasında vazgeçmişti. Geçtiğimiz haziranda yaptığı açıklamada ise tohumculuk alanında faaliyet yürüten FD Tohum firmasıyla yürüttüğü ortaklık görüşmelerini sonlandırdığını duyurdu. Söz konusu durum, şirketin arayışlarını rafa kaldırdığı anlamına gelmediği gibi büyüme stratejisi doğrultusunda farklı fırsat arayışının süreceğini söylemek yanlış olmaz. Hissenin fiyatı şubattan bu yana düşüyor.

YATIRIM FONLARI

KDL fonu dövizin zayıf yükselişi nedeniyle son bir yılda %19 getiride kaldı

Kuveyt Türk’ün yönettiği Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (KDL), dört yıldır işlem görüyor. Dövize dayalı portföy yapısına sahip olmasından ötürü kur hareketlerinden doğrudan etkilenen bir tarafı var. Dövizin zayıf kalan seyrinden dolayı olumsuz etkileniyor. Büyüklüğü şubattan itibaren sınırlı da olsa küçülürken 25,68 milyar TL seviyesinde duruyor. Şubattan bu yana mayıs hariç sürekli nakit çıkışı yaşandı. Temmuzda 137,68 milyon TL para çıkışı gözlendi. Yatırımcı sayısı 7.101 kişiye indi. Portföyünü döviz cinsi kira sertifikası ve katılma hesabında değerlendiriyor. Varlıklarının %99,37’si döviz katılma hesabında bulunuyor. Döviz bazlı faizsiz getiri arayan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %19,05 kazanç sağlarken aynı sürede %26,75 yükselen BIST 100 Endeksinin hayli gerisinde kaldı.

TAHVİL

Koç Finansman, piyasadan %42,05 bileşik faizle 750 milyon TL borçlandı

Koç Finansman, 31.07.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 750.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faiz oranı %46, bileşik faiz oranı ise %42,05 olarak belirlendi. 539 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan tahvil, 21.01.2028 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %67,93 düzeyinde. 31 Temmuz itibarıyla (TLREF) %39,95 seviyesinde bulunuyor. Buna göre %46 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 6,05 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, Koç Finansman’ın uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSKCTF12818 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Şişecam mevcut seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Fonlar ise paylarını azaltıyor

Şişecam’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %20,73 ile toplamda 10,24 milyon lot azalarak 39,17 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 82 ile aynı seviyede. AK3 fonu 5 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, FPH, 445 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Şişecam için bugüne kadar 16 aracı kurum öneride bulunurken 2 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedefi Ahlatcı Yatırım 71,05 TL ile “AL” olarak verirken; Oyak Yatırım 49 TL ile “Endekse paralel” öneride bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BAREM AMBALAJ

Konkordato başvurusu neticesinde mahkeme üç ay süreyle geçici mühlet verdi

Barem Ambalaj, Ereğli’deki kağıt fabrikası yatırımında gecikmeler nedeniyle maliyetin 200 milyon euroya ulaştığı, artan faizler, kısa vadeli kredilerin baskısı ve tahsilatlardaki gecikmeler nedeniyle konkordato talebinde bulunduğunu belirtti. Mahkeme kararıyla 30 Temmuz gününden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilirken komiser atandı. Şirket; kağıt fabrikasındaki geçici duruşa rağmen ambalaj fabrikalarının üretime devam ettiğini, başvurunun borçları makul vadelere yayma ve kağıt fabrikasının satışı için alacaklılarla görüşme hedefi taşıdığını belirtti.

HÜRRİYET GAZETECİLİK

Adana şubesinde bulunan hurda ve ikinci el teçhizat satışından gelir sağlayacak

Hürriyet Gazetecilik, Adana DPC şubesinin envanterinde bulunan hurda niteliğindeki teçhizat, baskı makineleri ve ikinci el ofis malzemelerini toplam 36,56 milyon TL’ye satılmasına karar verdi. Net defter değeri yaklaşık 2,13 milyon TL olan bu varlıkların satışından vergi ve işlem maliyetleri öncesinde yaklaşık 34,43 milyon TL satış kârı elde edileceği belirtildi. Bu yolla şirket, atıl durumdaki makine ve ekipmanlarını nakde dönüştürerek finansal yapısına katkı sağlamış oldu. Hürriyet Gazetecilik, son açıkladığı üç aylık mali tablolarında 483,99 milyon TL zarar yazdı.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ

Yurt dışındaki köprü projesinde 5,1 milyon euroluk iş bağlantısı gerçekleştirdi

Bülbüloğlu Vinç, yurt içinde faaliyet gösteren bir firmanın yurt dışında gerçekleştireceği köprü imalatı ve teslimi projesi kapsamında 5,1 milyon euro tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Tutar şirketin yıllık gelirinin yaklaşık %8,13’ü düzeyinde bulunuyor. Anlaşma kapsamında teslimatlar 2026’nın son çeyreği ile 2027’nin ilk çeyreği arasında tamamlanması planlanıyor. Gerçekleştirilen iş bağlantısıyla, yüksek montanlı bir projeyle gelirini büyütme imkanı bulacak. Firma, yılın ilk çeyreğinde gelirini %65 büyütürken dönem son