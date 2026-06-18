27 şirket FAVÖK’ünü katlarken biri 2 günde alacağını tahsil ediyor

Sıkı para politikasının piyasayı zorladığı ortamda, FAVÖK büyümesi %3.498’e kadar çıkan 27 şirket dikkat çekiyor. İlk sırada %3.497’lik artışla Cosmos Yatırım Holding’in yer aldığı tablo, kârlı kalmak kadar o kârı hızla nakde çevirmenin de önemli olduğunu hatırlatıyor.

Bilançolarda %500’leri aşan operasyonel büyümeler görüldüğünde o şirketin nakit zengini olduğu sonucuna varılabilir. Şüphesiz Cosmos Yatırım Holding veya %797 büyüyen Say Yenilenebilir Enerji’nin faaliyet kârlarını katlaması ilgi çekicidir. Fakat, sadece FAVÖK’teki artışa bakıp şirketin zenginleştiğini sanmak yanıltıcı olur. Finansmana erişimin tıkandığı süreçte paranın bilançoda alacak olarak kalması en büyük sorundur. Ebebek’in 2,03 günlük tahsil süresi operasyonel çevikliği işaret ederken, tahsil süresi 130 günü aşan Koroplast, parayı müşterisinde bekleterek eritiyor. Enfl asyonist ortamda kârlılık kadar tahsil süresinin ne kadar hızlı işlediği de sorgulanmalı.

FAVÖK’ü hızlı büyüyenler

Sıralamanın en başında yer alan Cosmos Yatırım Holding, ilk çeyrete gelirini %4 artırırken esas faaliyetlerinden 11,67 milyon TL zarar yazdı. Oluşan zararda 34,8 milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayırmasının etkisi bulunuyor. FAVÖK’ü %3.497 artışla 25,7 milyon TL olan Cosmos’un dönem sonu zararı ise 11,8 milyon TL seviyesinde. İkinci sırada yer alan Say Yenilenebilir Enerji, üç aylık dönemde gelirini %68 büyütürken, esas faaliyet kârını %91 artırdı. FAVÖK’ünü %797’lik artış ile 106,3 milyon TL’ye çıkaran firma, dönem sonunda zarardan kâra dönmeyi başardı. 16,2 milyon TL net kâr elde eden şirkete ait hissenin fiyatı ise Ekim 2023’te ulaştığı 144,20 TL’nin gerisinde.

Tahsilatı hızlı yapıyor

Ebebek, perakende ticaretiyle doğrudan son tüketiciye hitap ediyor. Bu da tahsili 2,03 gün gibi kısa bir zaman dilimine indirmesini sağlamakta. Şirket ilk çeyrekte gelirini %23 büyütürken esas faaliyetlerden 84,5 milyon TL zarar yazdı. Parasal pozisyon kazancı dönem sonunda bilançoyu 70,6 milyon TL kâra döndürdü.

ZEYNEP'E SOR

LİKİDİTE Mİ, LİKİT SIKIŞIKLIĞI MI?

Likidite; hızlı manevra, rahatlık, pazarlık gücü, operasyonel devamlılık. Enfl asyon riski, fırsat maliyeti, atıl sermaye, tüketim eğilimi, düşük getiri. Likidite sıkışıklığı; disiplin, fırsat avcılığı, finansal ayıklanma, verimlilik mecburiyeti. Nakit ve kredi sorunu, varlık tahribatı, stres, büyüme freni.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak servisin üç ortaklı olması geliri sınırlayacak

Platform Turizm Sabiha Gökçen hattı ile gelirlerini ne kadar artırabilir? ● Birol Işık

Birol, Platform Turizm, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Sakarya arasında yolcu taşımak için iki şirketle ortak girişim kurdu. Firma, ilk çeyrekte satışlarını 2,5 milyar TL’ye taşırken dönem sonu net kârı %99 eriyerek 1,2 milyon TL’ye düştü. Yeni proje üçlü bir ortaklık olduğundan elde edilecek gelir oranlar farklı olma ihtimali bulunsa da ister istemez üçe bölünecek. Bu itibarla ciro hacminde etki sınırlı kalacaktır. Bununla birlikte düzenli yolcu trafiği, şirketin daralan kâr marjlarını toparlaması açısından kasaya düzenli nakit girişi olumlu görülmeli.

Mayıs ayındaki iki açılışla mağaza sayısı 133’e çıktı. Geliri artsa da kârda düşüş var

Mopaş’ın yeni mağaza açılışları kârlılığını destekleyecek boyutta mı? ● Orhan Yücel

Orhan; Mopaş, mayıs ayında Tuzla’da 1.350 ve Darıca’da 2.050 metrekarelik iki yeni mağazasıyla birlikte şube sayısını 133’e yükseltti. Firma, girişimleriyle perakende ağını genişletmeye devam ediyor. Bu tür yeni mağaza açılışları, pazardaki erişimini ve toplam satış hasılatını büyütmeye olanak verir nitelikte. Üç aylık finansal tablolara bakıldığında ise cironun %8 artışla satışları desteklediği söylenebilir. Ancak büyüme kârlılık oranlarına henüz olumlu yansımış değil. Şirketin brüt kârı %4, esas faaliyet kârı %61, net dönem kârı ise %29 geriledi.

YATIRIM FONLARI

BTJ fonu düşük risk ve algoritmalarla son altı ayda ancak %16 getiri sağladı

Atlas Portföy’ün yönettiği İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (BTJ), Ağustos 2025’ten bu yana işlem görüyor. Fon, istikrarlı bir yükseliş kaydetse de zayıf bir ivmeye sahip olduğunu not etmek gerekiyor. Büyüklüğü şimdilerde 18,7 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Ocaktan bu yana yatırımcı sayısı düzenli olarak azalarak haziranda sayı 58 kişiye geriledi. Bununla birlikte son ay 78,4 bin TL gibi cüzi de olsa nakit girişi söz konusu. BTJ’nin temel stratejisi, fiyat uyuşmazlıkları ve arbitraj fırsatlarını değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %95,12’si hisseden ve %8,26’sı vadeli işlem teminatlarından oluşuyor. Borsada düşük risk arayan yatırımcıya hitap ediyor. Henüz bir yılını doldurmayan fon, son altı ayda %16,2 kazandırırken, endeksin aynı süredeki %26,5 çıkışının gerisinde kaldı.

TAHVİL

Alnus Yatırım, piyasadan TLREF + %4,75 faizle 631 milyon TL borçlandı

Alnus Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 16.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 631.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir ve 2 kupon ödemeli olacak. Bononun vade tarihi 15.12.2026 olarak açıklandı. 16 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Alnus Yatırım’ın verdiği %4,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFSRMDA2629 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

İş Yatırım’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %5 ile toplamda 1,1 milyon lot azalarak 20,82 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 57’den 56’ya geriledi. GHS fonu 938,3 bin lot ile en fazla satışı yaparken, GSP fonu 492,97 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. İş Yatırımiçin bugüne kadar 3 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedef öneriyiOyak Yatırım 71,40 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 63,17 TL ile MarbaşYatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MHR GAYRİMENKUL

Çekmeköy projesinde revizyona gitti. Paylaşım oranı şirket lehine değiştirildi

MHR Gayrimenkul, Çekmeköy Reşadiye’de geliştirmeyi planladığı villa projesi kapsamında maliyet artışlarını minimize etmek amacıyla yeni kararlar aldı. Önceki müteahhitlik teklifl erinin yüksek çıkması nedeniyle yeni firmalarla görüşeceğini belirtirken, arsa sahibi ile yaptığı anlaşmanın revize edildiğini açıkladı. Yeni protokole göre projeden elde edilecek bağımsız bölümlerin paylaşım oranı şirket lehine artırılarak %52,09 seviyesine çıkarıldı. Projenin ekonomik fizibilitesini güçlendirecek şekilde maliyet avantajı sağlanırken kârlılığını destekleyecek.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Bosna Hersek’te 26,9 milyon euroya GES, trafo merkezi ve iletim hattı kuracak

Girişim Elektrik, Bosna-Hersek devlet elektrik kurumu EPBiH tarafından açılan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası fonuyla desteklenen GES, trafo merkezi ve iletim hattı inşası ihalesini kazandı. Gračanica bölgesinde yapılacak projenin bedeli KDV hariç 26,87 milyon euro olarak belirlendi. Firma, yurt dışı müteahhitlik pazarındaki etkinliğini uluslararası kurumların finanse ettiği büyük ölçekli projeyle bir adım daha ileriye taşımış oldu. Enerji altyapı sektöründe Avrupa pazarlarında çok yönlü taahhüt işleri üstlenmek yüksek kaliteli döviz geliri sağlama olanağı veriyor.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

İştiraki üzerinden Havelsan’dan 2,7 milyon dolarlık iş aldı. Gelirini büyütüyor

Forte Bilgi İletişim’in bağlı ortaklığı MilSOFT Yazılım ile Havelsan arasında Komuta Kontrol faaliyet alanı kapsamında bir sözleşme imzalandı. Anlaşmanın toplam bedeli kdv hariç 2,7 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, savunma sanayisi ve yazılım ekosistemindeki stratejik iş birliğine bir sipariş daha ekleyerek konumunu güçlendiriyor. Tutar yıllık gelirinin %4,66 seviyesinde. Bilişim ve savunma teknolojilerinde faaliyet gösteren firmalar için Havelsan gibi sektör büyükleriyle çalışmak güvenilir bir gelir imkanı sağlarken uzun vadeli nakit akışı olanağı tanıyor.