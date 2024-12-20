28 yılda çocuk mobilyasıyla 60 ülkede 503 noktaya uzandı, dünyada

Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanlığı döneminde Çilek Mobilya’nın kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek’le karşılaştığında yaşadığı şaşkınlığı aktardı:

- Yahu Çilek, sen ne yaptın?

Muzaffer Çilek, biraz tedirgin sordu:

- Ne yapmışız sayın Bakanım?

Zeybekçi sürdürdü:

- Eşimle birlikte Bogota’da (Kolombiya’nın başkenti) bir AVM’ye girdik. Karşımıza Çilek Mağazası çıktı. Gururla gezdik…

Bakan Zeybekçi’nin bu sözleri üzerine Muzaffer Çilek, 1996 yılını anımsadı:

- Bursa İnegöl’de normal mobilya işleri yaparken, “niş” bir alan seçip, fark yaratmaya çalışalım diye düşündük. 1996’da çocuk-genç odası mobilyasına odaklanma kararı aldık.

Çilek, aldığı karar doğrultusunda çocuk-genç odası tarafına yöneldiği anda, Türkiye pazarının kendilerine yetersiz geleceğinin farkına vardı. Aynı yıl şu stratejiyi çizdi:

- Türkiye pazarı ile sınırlı kalmayıp dünyaya açılacağız. 100 ülkeye ürünlerimizle ulaşacağız.

Bu strateji doğrultusunda ilk ihracat 1996 yılında Ukrayna’ya gerçekleşti. İlk yurtdışı franchise mağazası da Malta’da açıldı:

- 2007 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısı 44’e çıktı. 2 bininci TIR’ımızı İsviçre’ye gönderdiğimiz o yıl ihracat şampiyonu da olduk.

Muzaffer Çilek geçenlerde davet etti, uluslararası satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer Baytüre’nin de olduğu bir ekiple Atina’ya gittik, Çilek A.Ş.’nin Yunanistan distribütörü Petros Matiadis’le buluştuk.

20 yıldır Çilek’in Yunanistan’daki tek franchiser’ı olan bizi en işlek mağazalarında oğlu Kostas Matiadis ve torunu Petros Matiadis’le karşıladı. Muzaffer Çilek, söz şu noktanın altını çizerek girdi:

- Yunanistan başta olmak üzere bizim bazı ülkelerde 3’üncü kuşağa uzanan franchiser’larımız var.

Ardından Nihat Zeybekçi’yle diyaloğunu anlatıp, ihracat yolculukları üzerinde durdu:

- Kardeşim Muharrem Çilek, ailemizin 3’üncü kuşağı ve ekibimizle birlikte İnegöl’de ürettiğimiz çocuk-genç odası ürünlerini henüz 100 ülke olmasa da Türkiye dahil 60 ülkede 335 mağaza ve 168 corner olmak üzere 503 noktaya ulaştırır hale geldik.

İhracat yaptıkları ülkelerden bazılarını sıraladı:

- Aralarında ABD, İsviçre, Japonya, Yunanistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Suudi Arabistan ve Fas’ın da bulunduğu geniş coğrafyada ürünlerimizle dünya çocuklarını kucaklıyoruz.

Dünyada çocuk-genç odası işine odaklanarak öne çıkmış mobilya firması sayısının 10 dolayında olduğunu bildirdi:

- Biz yaygınlık, ürün portföyü ve ciromuzla 10 firma arasında 4’üncü sırada yer alıyoruz. İhracat oranımız şu anda yüzde 33. Yani her 3 TIR’dan biri İnegöl’den yurt dışına hareket ediyor.

İnegöl’deki fabrikanın 300 bin metrekare alana kurulu olduğunu kaydetti:

- 50 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyoruz. 30 bin metrekarelik de depomuz var. Şu anda kapasitemiz yetmiyor. İnegöl’de bize komşu 9 firmaya fason üretim yaptırıyoruz. Yani, ürünlerimizin yüzde 15’ini söz konusu 9 firmaya ürettiriyoruz.

Yılda 500 bin modül üretildiğini vurgulayıp ihracata döndü:

- İhracatımızın cirodaki payı bir ara yüzde 50’lere kadar çıktı. Hedefimiz ihracat oranını yüzde 90’lara çıkarmak. 27.5 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımızın cirodaki payı şimdilerde yüzde 18- 20’ler düzeyinde. Son 20 yıllık ihracatımız 375 milyon doları buldu.

Çilek Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, kardeşi, ailenin 3’üncü kuşağı ve ekibiyle birlikte çocuk-genç odasına odaklanarak 28 yılda İnegöl’den 60 ülkeye uzanan başarı hikayesi yazdı…

Çilek, Japonya, İran gibi büyüme ve küçülme yaşadığı pazarlar olsa da, önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yukarı taşıyacak gibi görünüyor…

Türkiye, üretim gücüyle benim gözümde küçük Çin

Atina’da 1967 yılında mobilyacılık yapmaya başlayan Petros Matiadis, atölyesi şehir merkezinde kalınca, işin perakende tarafına yönelmeye karar verdi. 20 yıl önce İstanbul’daki mobilya fuarına ziyaretçi olarak katılan Petros Matiadis, fuarda Çilek Mobilya standında Muharrem Çilek’le tanıştı.

Petros Matiadis, fuardaki görüşmenin ardından Çilek Mobilya’nın Yunanistan franchiser’ı oldu. Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ve Çilek A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tamer Baytüre ile birlikte Atina’daki sohbetimiz sırasında Petros Matiadis, Türkiye ile ilgili şu mesajı verdi:

- Türkiye üretim gücü ile benim gözümde küçük Çin. Mobilya sektörünüzün tasarımı, kalitesi çok iyi. Kalite-fiyat dengesi de bence iyi.

Muzaffer Çilek araya girdi:

- Yunanistan’da Matiadis Ailesi’nin Çilek mağazası sayısı 15’e kadar çıkmıştı. Şimdi Atina’da 4, Selanik’te 1 mağazaları var. Yeniden sayıyı artırmaya başlayacaklar. Ayrıca şu anda 10 corner’da da ürünlerimiz yer alıyor.

Petros Matiadis’n oğlu Kostas Matiadis, Çilek ürünlerinin uzandığı iki noktaya işaret etti:

- Çilek çocuk-genç odası ürünleri Girit’te bir corner’da yer alıyor. Ayrıca Güney Kıbrıs’a da Atina’dan Çilek çocuk-genç odası ürünleri gönderiyoruz.

Tamer Baytüre, şu noktanın altını çizdi:

- 2024 yılında yurt dışı toptan ciromuzda en yüksek performansı gösteren ilk 5 ülke sırasıyla Kuveyt, Çek Cumhuriyeti, Fas, Yunanistan ve İsviçre oldu. Yunanistan, bizim için stratejik öneme sahip bir pazar.

Kostas Matiadis’e Yunanistan’daki kriz döneminde yaşadıklarını sordum, şu yanıtı verdi:

- Kriz döneminde müşterimize ödeme kolaylığı tanıdık ve hep yakın durduk. İşlerimiz küçülse de kapatma noktasına gelmeden toparladık.

Ukrayna’da 28 mağazaya ulaşmıştık, şimdi 8’i hizmeti sürdürüyor

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, mağazalarının önemli sayıya ulaştığı ülkelerden örnekler anlattı:

- İhracat kapısını ilk araladığımız ülke olan Ukrayna’da mağaza sayımız 28’e kadar ulaşmıştı. Şimdi 8 mağaza ile hizmetimiz sürüyor.

İran’da 12 mağazaya kadar çıkmıştık. Orada konulan kural gereği montaj fabrikamız da vardı. Ambargolar sıkıştırdı, işlerimizi bitirdi.

Rusya’da çok yaygınlaşmıştık. Uçak düşmesi olayı sonrası sıfıra indik. Yeniden toparlanmaya çalışıyoruz ama uçak düşmesi öncesi temposuna ulaşmış değiliz. · Tokyo’da hem ofis, hem de mağazamız vardı. Ürünlerimiz tutuluyordu. Tsunami felaketi sonrası çıktık.

Suudi Arabistan’da mağaza sayımız 6’ya kadar çıkmıştı. Ülke olarak ilişkilerimizin gerildiği dönemde bizim de işlerimiz durdu. Şu anda 2 mağaza faaliyette. Orada da mağaza ve satış noktası sayımız yeniden artacak.

Fas, çok güçlü olduğumuz ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 21 yıldır Fas’ta mağazalarımız var. Şu anda 7 mağaza ile hizmet veriyoruz. Oradaki franchiser’ımızda da ikinci, hatta üçüncü kuşak devreye girdi. Böyle uzun soluklu bağlarımız söz konusu.

Miami’ye gidip krizde çıktık, Los Angeles’la ABD’ye yeniden döndük

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, 2007 yılında Miami’de (ABD) bir mağaza açtıklarını belirtti:

- Yeni açılan bir AVM’ye girmiştik. Mağazayı açmak 1 yılımızı aldı. Mağazanın açılışından kısa süre mortgage krizi çıktı. O dönemde ancak kira kadar ciro yapabiliyorduk. Düzelmeyince kirayı yakıp ayrıldık oradan.

Yeğeni Talha Çilek’in ABD’de eğitim gördüğünü vurguladı:

- Miami’den ayrılırken, “Bir gün yeniden ABD’ye döneriz” diyorduk.

Talha, orada olduğu için bu kez 2015’te Los Angeles tarafını seçtik. Ofis, mağaza ve depomuz var. Online ağırlıklı satış yapıyoruz. ABD’de en çok otomobil şeklindeki yataklar satılıyor.