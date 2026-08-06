2.9 milyar $'lık ek jet yakıtı maliyeti ip üstünde yürüttü, 6 aylık geliri 13.1 milyar $'a çıktı

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TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker’in yılın ilk 6 aylık verilerini paylaşmak üzere ekibiyle birlikte düzenlediği sohbet toplantısına giderken geçen Nisan ayı sonundaki buluşmamızda aldığım notlardan yazdığım yazının başlığına baktım:

İlk çeyrekte geliri 5.9 milyar dolara çıktı, yıllık 3.4 milyar dolar ek yakıt faturası göründü…

Yılın ilk çeyreğinde ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a saldırmasıyla başlayan savaşın etkisi THY’nin bilançosuna tam yansımamışken yıllık 3.4 milyar dolarlık ek jet yakıtı faturası bilgisinin paylaşılması, daha sonra ortaya çıkabilecek “olumsuz sonuçlar” için ilk sinyal olmuştu.

İlk 6 aylık konsolide verilerin paylaşıldığı toplantıda Prof. Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur’a Genel Müdür Yardımcıları A. Harun Baştürk, M. Akif Konar, Levent Konukcu, Abdulkerim Çay, Mehmet Kadaifçiler, Dr. Kerem Kızıltunç, Ali Türk, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ve Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp eşlik etti.

Prof. Murat Şeker, ekrana ilk altı aylık temel verileri içeren tabloyu yansıttı:

Yılın ilk yarısında güçlü gelir artışı kaydedilse de savaş ve enflasyonun etkileri, kârlılığı oldukça baskıladı.

Bu yılın ilk 6 ayında toplam gelir 2025’in aynı dönemine göre yüzde 21’in üzerinde arttı, 13.1 milyar dolar oldu.

Bunun 10.4 milyar dolarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artan yolcu gelirleri oluşturdu.

Kargo gelirlerindeki artış yüzde 44’ü buldu, 2.3 milyar dolara ulaştı.

Akaryakıt maliyetlerinin ikinci çeyrekte neredeyse ikiye katlanması nedeniyle esas faaliyet kârımız (FAVKÖK- Faiz, Amortisman, Vergi, Kira Öncesi Kâr) zarara döndü. İlk 6 ayda 121 milyon dolarlık zarar söz konusu oldu.

2025 yılın ilk altı aylık döneminde esas faaliyet kârımız 630 milyon dolardı.

Fon yatırımları, faiz gelirleri, verimlilik artışı derken bu yılın ilk 6 ayında nette hâlâ 423 milyon dolar kâr söz konusu.

Bu dönemde 3.1 milyar dolarlık yatırım yaptık.

Toplam varlıklarımızın büyüklüğü 51 milyar dolara çıktı.

4 ayı ABD-İran Savaşı’nın etkisinde geçen ilk altı aylık dönem için şu benzetmeyi yaptı:

- Savaşla ilgili iniş-çıkışların etkisiyle petrol fiyatları geçen 4 ayın önemli bölümünde yüksek seyretti. Bu, jet yakıtına ciddi şekilde yansıdı. Bu dönemde ince ip üzerinde yürürcesine operasyon yönetiyoruz. Duruma göre hızlı aksiyon alıyoruz.

Jet yakıtı fiyatının Mart-Haziran 2026 döneminde geçen yıla göre yüzde 95 arttığının altını çizdi:

Savaş nedeniyle ilave yıllık jet yakıtı maliyetimizi geçen Nisan ayında 3.4 milyar dolar olarak öngörmüştük.

Ateşkesin barışa dönme ihtimalinin arttığı dönemlerin etkisiyle Haziran ayında yıllık ek jet yakıtı maliyeti tahminimizi 2.1 milyar dolara çektik.

Ancak, savaş ortamı yeniden alevlenince tahminimizi 2.9 milyar dolar olarak güncelledik. Haziran ayında ton başına fiyatı 1031 dolara inen jet yakıtı, Temmuz ayında 1184 dolara çıktı. Jet yakıtının ton başına fiyatı geçen Nisan ayında 1543 dolardı.

Prof. Murat Şeker, 2026 yılının ilk yarısında küresel etkiler kaynaklı 2.1 milyar dolar ilave maliyetle karşılaştıklarına işaret edip, şu ayrıntıları sıraladı:

Yakıt Fiyatı Etkisi: 1 milyar 312 milyon dolar

1 milyar 312 milyon dolar Küresel Enflasyon & Kur: 450 milyon dolar

450 milyon dolar Atıl Kapasite: 170 milyon dolar

170 milyon dolar Diğer Giderler: 155 milyon dolar

Bu etkiyi en aza indirmek için sağladıkları iyileştirmeleri ortaya koydu:

Birim Gelir ve Doluluk Oranı: 1 milyar 179 milyon dolar

1 milyar 179 milyon dolar Verimlilik Çalışmaları: 157 milyon dolar

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 630 milyon dolar esas faaliyet kârı elde ettiklerini irdeledi:

- Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için savaş öncesinde 300-350 milyon dolar esas faaliyet kârı bekliyorduk. Ancak, savaş etkisi, küresel enflasyon, kur, atıl kapasite derken ilk yarı esas faaliyet kârımız – 121 milyon dolar oldu. Yani, zarara döndü.

Prof. Şeker, sunumundan bir de THY’nin dünyadaki emsalleriyle (Delta, United, American, Lufthansa Grup, AF-KLM, IAG) kriz dönemlerindeki kârlılık karşılaştırmasını paylaştı:

- 2012 yılından bugüne kadarki dönemde Arap Baharından Avrupa’daki terör saldırılarına, ülkemizde darbe girişimine, pandemi, Max krizi, Ukrayna-Rusya Savaşına kadar birçok krizde THY çok daha başarılı performans gösterdi.

Tablodaki kârlılık gelişimine dikkat çekti:

- 2012’den bugüne yaşanan kriz dönemlerinde THY ortalama yüzde 23.2 düzeyinde kârlılık marjı elde ederken emsal havayolu şirketlerinin ortalama marjı yüzde 14.7 seviyesinde kaldı.

Prof. Şeker, bu yılın ilk 6 ayındaki operasyonlarını şöyle özetledi:

Kapasitemizi dinamik yönettik, fırsatları değerlendirdik.

Verimlilik ve tasarruf anlayışıyla maliyetlerimizi optimize ettik.

Nakit yönetimi ve stratejik kredi kullanımlarıyla bilançomuzu güçlü tuttuk.

Yılın ilk 6 ayında 121 milyon dolarlık esas faaliyet zararı oluşsa da Prof. Murat Şeker ve Ahmet Olmuştur liderliğindeki THY yönetimi, savaşın tüm havayolu sektörüne vurduğu darbeye rağmen “ince ip üstünde yürürken” elinden gelenin en iyisini yapıyor…

400 bin şikayetin sadece 120’si bilet fiyatına dönük

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, sosyal medyada yurt içi bilet fiyatlarının çok yüksek olduğuna ilişkin paylaşımları gördüklerini belirtip, şu veriyi ortaya koydu:

- Bu yılın ilk 7 ayında 400 bin şikayet gelmiş. Bunların sadece 120’sinin içeriğinin, “Bilet fiyatları çok pahalı” şeklinde olduğunu gördük.

Bilet fiyatlarının gelişimiyle ilgili şu tabloyu ekrana yansıttı:

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde iç hatlarda ortalama bilet fiyatımız 2 bin 811 liraydı.

Bu yıl Ocak-Temmuz ortalama bilet fiyatı 3 bin 700 lira düzeyinde.

Gördüğünüz gibi yüzde 32’lik, yani enflasyon düzeyinde bir artış var.

Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarındaki artışa işaret etti:

- Bu dönemde otobüs biletlerinde yüzde 62.7 fiyat artışı oldu. Ayrıca, jet yakıtı maliyetimizin yüzde 95 arttığını da hatırlatmak isterim.

Yılın ilk 7 ayında THY’nin iç hat bilet fiyatlarında en tavan tutarın 6 bin 990 lira olduğunu kaydetti:

- İç hat bilet fiyatlarımızdaki birinci tavan 4 bin 990 lira düzeyinde. Yurt içi biletlerin yüzde 84’ünü 4 bin 990 liranın da altında satıyoruz.

41 ile her gün, bunlardan 30’una da günde en az 2 uçuş gerçekleştirildiğini vurguladı:

- Krize rağmen Ağustos ayında iç hat sefer sayımızı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7 artırıyoruz.

Kapasite disiplinli yönetildi, yolcu ve trafik geçen yılı aştı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, yolcu sayısı ve uçuş trafiği (THY ve Ajet konsolide sonuçları) ile ilgili tabloyu şu mesajla ortaya koydu:

- Disiplinli kapasite yönetimimizle ilk yarı trafik sonuçlarımız bir önceki yılın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Yolcu Sayısı: Geçen yılın ilk yarısında 42 milyon olan yolcu sayımız bu yılın ilk 6 ayında yüzde 6 artışla 45 milyonu buldu.

Geçen yılın ilk yarısında 42 milyon olan yolcu sayımız bu yılın ilk 6 ayında yüzde 6 artışla 45 milyonu buldu. Doluluk Oranı: Geçen yılın ilk yarısında doluluk oranı yüzde 81.4’tü. Bu yılın ilk 6 ayında yüzde 83.7’ye çıktı.

Gelişmeler karşısında kapasiteyi çevik bir şekilde yönettiklerini vurguladı:

- İlk 6 ayda Ortadoğu’ya yönelik kapasitemiz yüzde 29 azaldı. Ortadoğu’da durdurduğumuz uçuşları Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa’ya yönlendirdik.

2.1 milyar doları bulan “kapasite ve gelir yönetimi”ni şöyle özetledi:

Düşük talepli pazarlarda geçici kapasite azaltımı ve hat kapanması,

İstikrarlı pazarlarda frekans artışı,

Yakıt gideri telafisi olarak ek ücret ve fiyat artışı,

Artan premium segment odağı.

Ajet’in filosu 89’a çıktı, gelirleri 853 milyon doları buldu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, sunumunda “Ajet, istikrarlı büyümeye 2026’nın ilk yarısında da devam etti” başlıklı bölümü ekrana yansıtıp sözü Ajet genel Müdürü Kerem Sarp’a bıraktı: