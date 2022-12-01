3. çeyrek büyümesinin hatırlattığı…

2022 yılı 3. çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme sağlanırken, stok değişimi büyümeyi geriletti. Devletin ve vatandaşın tüketimi büyümeye neden oldu.

2022 yılı 3. çeyrek büyümesi, vatandaşın ve kamunun tüketim harcamaları nedeniyle yüzde 3,9 gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yılın 2. çeyreğine göre büyümede yüzde 0,1 daralma yaşandı. 3. çeyrek sanayi büyümesi yatay seyrederken dış ticaretin pozitif katkısı geriledi. Yatırımlarda 1 sene öncesine göre daralma yaşandı.

Ekonomistler, küresel çaptaki yüksek enflasyon ve ABD ve Avrupa’da beklenen resesyonun etkisi ile yılın yüzde 5 büyüme ile kapatılacağını söylediler. Buna karşılık ücretlilerin ekonomik büyümeden aldıkları pay gerileyerek yüzde 26,5 seviyesine indi.

TÜİK verilerine göre ekonomimiz 3. çeyrekte, cari fiyatlarla 4 trilyon 158 milyar 168 milyon lira oldu. Dolar bazında ise değeri cari fiyatlarla 241 milyar 523 milyon dolar büyüklüğüne ulaştı. Kişi başına milli gelir yılın 3. çeyreğinde 9 bin 861 dolar olarak hesaplandı.

Devletin tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarak, büyümeye yüzde 1,7 puanlık katkı sağladı. Devletin tüketim harcamaları ilk çeyrekte 0,12 puan, 2. çeyrekte 0,31 puan katkı sağlamıştı.

Seçim yılına girmemiz nedeniyle bu yılın son çeyreğinde ve gelecek yılın ilk çeyreğinde devletin harcamalarının artarak devam etmesi bekleniyor. Toplam yatırımlar 3. çeyrekte bir yılın ardından geriledi. Makine ve teçhizat yatırımlarında ise artış gözlendi.

Bütün bu gelişmeler sözü edilen ama uygulanmayan yapısal reformların önemini bir kez daha hatırlattı. 2023 yılında toparlanma sağlanması için ekonomistler yatırımlara dikkat çekerken, Avrupa ve ABD’deki resesyon nedeniyle olumsuz gelişmeler yaşanacağını düşünüyorlar. Yurtiçinde finansman sıkıntısı yaşanabileceğini de hatırlatıyorlar.

Bu da, büyümede olumsuz etki yaratacağından, yapısal reformlar söz konusu olmazsa gerilemenin süreceğini gösteriyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

3. çeyrek büyümesi, yeni önlemler almamız gerektiğini ortaya koyuyor.