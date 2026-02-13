30 milyar TL dövizi kasada, banka sanma inşaat şirketi

Ekonomideki dalgalanmalarda eğer nakit kralsa, döviz nakdi imparatordur. Enka İnşaat kasasındaki 30 milyar TL’ye karşılık gelen yabancı para pozisyonuyla adeta banka gibi duruyor. Yüksek ihracat yapanlar ise iç pazar riskini adeta sıfırlamış görünüyor.

Borsadaki kimi şirketler yatırımcıya hem defans hem de hücum stratejisinin aynı anda uygulanabileceği bir imkan veriyor. Pasifik Eurasia Lojistik ve Jantsa gibi şirketler, yüksek ihracat oranları sayesinde daralan iç talepten etkilenmezken; pozitif yabancı para pozisyonlarıyla da kur şoklarına karşı sigortalanmış durumdalar. Döviz geliri olan ve finansman gideri kur farkından etkilenmeyen bu şirketler, gelecekteki büyüme hamleleri için rakiplerinden çok daha geniş bir hareket alanına sahip.

Döviz nakdi yüksekler

Yurt dışında güçlü projeleri bulunan Enka İnşaat %44,24 ihracat oranına sahip. 30 milyar TL karşılığı döviz nakdi ile listedeki şirketler arasında öne çıkıyor. Şirket, son olarak aralık ayında yaptığı açıklamayla Mozambik Temane’deki enerji santrali işi için 158,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attığını paylaştı. Hisse için kurumların önerisi en yüksek 119 TL’yi gösterirken, ortalama beklenti 104 TL seviyelerinde. Aksa Enerji, kasasındaki 4,9 milyar TL karşılığı döviz nakdiyle Enka’nın hayli gerisinde, ikinci sırada geliyor. Aralık ayında Ghana Kumasi kombine çevrim doğalgaz santralinin ilk fazını kısmen devreye aldı. 2026’nın ilk çeyreğinde 179 MW kapasiteye çıkacağını duyurdu. Şirket, ürettiği elektriği dolar bazında 20 yıl süreyle satma hakkına sahip bulunuyor.

Getirisi yüksekler

Listeye girmeyi başaranlar arasında yılbaşından bu yana en güçlü performansı %100 ile Türk Prysmian Kablo gerçekleştirdi. Şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %19 düşürürken hem esas faaliyetlerinden hem de dönem sonunda zarar yazdı. Ocakta 10-12 milyon dolar bandında kablo siparişi aldığını açıklamasına paralel hisseye ilginin arttığı gözlendi. Aldığı iş yıllık gelirinin yaklaşık %2,7’si seviyesinde.

ZEYNEP'E SOR

TRADE Mİ BİRİKİM Mİ?

Trade; hızlı dönüş, fırsat okuma, sermaye çevikliği, esnek strateji, performans. Zaman baskısı, hata maliyeti, masraf, duygusallık, süreklilik sorunu.

Birikim; zamana yayılma, disiplin alışkanlığı, düşük stres, bileşik etki, riski azaltma. Yavaşlık, fırsat kaybı, sabır ihtiyacı, rehavet, bağlanma riski.

Geri alımlar satıcılı piyasada destek oluşturdu. Satıcıların azalması fi yatı yukarı yöneltti

Kalyon Güneş yaklaşık iki aydır geri alımlarda bulunduğu halde fiyat neden yükselmiyor? / Birol Sarı

Birol, Kalyon Güneş Teknolojileri 11 Aralık’tan bu yana düzenli geri alımlarda bulunuyor. Ancak piyasanın daha ziyade satıcılı olduğu gözleniyor. Geri alım programı ise sınırlı şekilde işletiliyor. Günlük işlem hacmi nazara alındığında alım ölçeği, fiyatı tek başına yukarı taşıyacak güçte değil. Daha çok düşüşleri sınırlayan bir zemin oluşturuyor. Geçen sürede geri alım için ayrılan fonun yaklaşık üçte biri kullanılırken fiili dolaşımdaki payın %6,2’si alındı. Dengeli bir alım politikası uygulanırken fiyatta belli bir destek zemini oluştuğu gözleniyor. Ocak ayının ikinci yarısında yukarı eğilim alıcıların güçlendiğini işaret ediyor.

Mozambik’te aldığı iş yıllık gelirinin yaklaşık %7’sine denk geliyor. Geliri destekleyecek

Enka’nın Mozambik’te yapacağı santralin getirisi hakkında bilgi verebilir misiniz? /İbrahim Aktürk

İbrahim, küresel ölçekte faaliyet gösteren taahhüt şirketleri için alınan her yeni ihale, gelecekteki nakit akışının teminatı niteliğindedir. Özellikle döviz bazlı kontratlar, kur riskine karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturur. Enka’nın Mozambik’te CTT ile imzaladığı 158,5 milyon dolarlık bağımsız enerji santral anlaşması bu açıdan değerli. 456 MW kapasiteli projenin tutarı, 2024 yılı cirosunun yaklaşık %6,87’sine tekabül ediyor. 23 ayda tamamlanması planlanan proje, şirketin Afrika pazarındaki varlığını pekiştirecek. Bu itibarla alınan iş şirketin coğrafi gelirlerini çeşitlendirirken, hisse değerlemesini destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

IHK fonu kadın istihdamı temasıyla bir yılda %29 kazandırdı

İş Portföy’ün yönettiği İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (IHK)’nin küçülen yapısı ocaktan itibaren yükselişe döndü. Şubatta toplam büyüklüğü 2,3 milyar TL’ye çıktı. Portföyün %95,4’ü hisse senetlerinden oluşurken, ters repo ve nakit teminatların toplam payı yaklaşık %4,2 seviyesinde bulunuyor. Eylülden bu yana azalan miktarlarda da olsa nakit çıkışı yaşanırken şubatta terse dönerek 39,5 milyon TL nakit girişi gerçekleşti. Temaya ilgi yatırımcı sayısının bir miktar artarak 36.036’ya yükselmesini sağladı. IHK, %26,5 doluluk oranı ve %1,22 pazar payına sahip. Kadın istihdamı ve yönetimde temsili yüksek şirket hisselerine odaklanıyor. Sosyal temaya uzun vadeli yaklaşan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %28,5 getiri sağlarken, aynı sürede hisse fonların ortalaması %88,3 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, TLREF + %5 faizle 100 milyon TL borçlandı

Tiryaki Agro Gıda, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 11.02.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+5 olarak belirlendi. 540 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 6 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 05.08.2027 olarak açıklandı.

TLREF+%5 YILLIK FAİZ

11 Şubat itibarıyla TLREF %36,87 seviyesinde bulunuyor. Tiryaki’nin verdiği %5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSTRYK82711 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ŞİŞECAM

Macaristan’daki cam ambalaj tesisinde ilk fırın devreye alınıyor. Kapasitesini büyütüyor

Şişecam, Macaristan’da kurulan cam ambalaj üretim tesisindeki iki fırından ilkini devreye alma sürecini başlattı. Açıklamada yatırımın toplam kapasitesinin 396 bin ton/yıl olduğu ve ilk fazda 198 bin ton/yıl kapasiteli fırının ateşlendiği belirtildi. Söz konusu tesis, Şişecam’ın Avrupa’daki ilk cam ambalaj üretim yatırımı olma özelliğini taşıyor. İlk fırın ile birlikte Şişecam’ın cam ambalaj kapasitesi %6 artarak 3,5 milyon ton/yıla ulaşacak. Cam ambalaj sektörü, gıda ve içecek tüketimiyle paralel büyüyen bir alan olarak öne çıkıyor. Avrupa’da sürdürülebilir ambalaj talebi artarken, cam çoklu ve sürekli kullanım özelliğiyle plastik alternatifl erine karşı avantaj sağlıyor. Bölgesel üretim tesisleri ise lojistik maliyetleri düşürerek tedarik güvenliğini güçlendiriyor.

ULUSOY UN

Çorlu tesisindeki kapasiteyi büyüttü. Firmaların kapasite artışı birim maliyetleri azaltabilmekte

Ulusoy Un, merkez fabrikadan sökülen ikinci üretim ünitesinin Çorlu tesisine kurulmasıyla kapasite artışını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Çorlu’daki üretim kapasitesi 383 ton/günden 654 ton/güne yükseldi. Grup genelinde toplam üretim kapasitesi ise 4.686 ton/ gün seviyesine ulaştı. Un ve tahıl işleme sektöründe kapasite ölçeği, birim maliyetler üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Yüksek kapasiteli tesisler, enerji ve işçilik verimliliği sağlıyor. İç pazarın yanı sıra ihracat tarafında da büyük üretim hacimleri rekabet avantajı sağlıyor. Modern üretim hatları, ürün standardizasyonunu güçlendiriyor. Artış, Ulusoy Un’un üretim gücünü yukarı taşırken, hacim artışı ciroyu destekleme olanağı tanıyor. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini %10 düşürdü.

GRAINTÜRK HOLDİNG

Anlaşma revize edildi. Dubai merkezli fonun iştirakteki ortaklık payı azaltıldı ve %2,5’e indi

Graintürk Holding, Dubai merkezli Oasis Prime ile Özova Tarım için kurulan borç sermaye karması finansman yapısında revizyona gidildiğini açıkladı. Daha önce fonun sermaye artışı sonrası Özova Tarım’da %3 pay alması planlanırken yeni mutabakatla oran %2,5 seviyesine düşürüldü. Revizyon, tahsisli sermaye artırım yoluyla gerçekleştirilecek ortaklık yapısını kapsıyor. Borç sermaye karması finansman modelleri, şirketlere hem nakit kaynak sağlıyor hem de özkaynak yapısını güçlendiriyor. Bu yöntem, borç yükünü sınırlarken yatırımcıya ortaklık imkânı sunuyor. Tarım ve gıda sektöründe büyüme yatırımları için alternatif finansman araçları giderek daha fazla kullanılıyor. Değişiklik, holdingin Özova Tarım’daki pay kontrolünü daha yüksek seviyede tutmasını sağlıyor.