30 yılda 1.3 milyar dolar yatırdı, 290 milyon dolara Türkiye’nin ikinci elektrikli otosunu üretiyor

GEÇEN hafta Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alex Kim’in davetiyle Türkiye’nin TOGG’dan sonra ikinci elektrikli otomobilinin üretileceği İzmit’teki fabrikaya gittim.

Önce Hyundai Motor Türkiye (HMTR) Otomotiv İdari Birimler Genel Müdürü Barbaros Yıldırım, Satış-Pazarlama & Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel rehberliğinde 300’e yakın “metal yaka”nın, yani robotun üretimde öne çıktığı fabrikayı gezdik. Fabrika turuna HMTR Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Beril Serdaroğlu, Yardımcısı Gamze Şener ve Halkla İlişkiler Kısım Müdürü Saner Müftüoğlu eşlik etti.

Fabrika turu sonrası HMTR Başkan ve CEO’su Alex Kim, İşletme Yönetimi Grup Müdürü Aysel Kurbancıoğlu, Muhasebe Yönetimi Grup Müdürü Aykan Özçelik ve İş Stratejisi Bölüm Müdürü İll Seon Ra’nın da katılımıyla sohbet ettik. Sohbetin başında Beril Serdaroğlu, hazırladıkları sunumu ekrana yansıttı:

1997’de kurulan İzmit’teki üretim üssümüz, Hyundai’nin Kore dışında en uzun süre hizmet veren deniz aşırı fabrikası konumunda.

İzmit’te bugüne kadar farklı dönemlerde toplam 13 farklı model üretildi. “i10” üretimi geçen Kasım ayında sonlandırıldı. Bugün iki farklı modelin (Bayon ve i20) üretimi sürüyor.

“i10” (Bayon ve i20) İlk kuruluşumuzdan itibaren ticari unvanımız “Hyundai Assan”dı. Mart 2025’te “Hyundai Motor Türkiye”ye dönüştü. Hisselerin yüzde 97’si Hyundai Motor Company’ye ait. Yüzde 3’ü de Kibar Holding’in.

Barbaros Yıldırım araya girip, sunumdan üretim verilerine işaret etti:

İzmit’teki fabrikamızda her 91.1 saniyede 2 araç üretiliyor. Günde 849 aracı buluyor. Bugüne kadar ürettiğimiz araç sayısı 3 milyon 360 bine ulaştı.

Fabrikamızın yıllık kapasitesi 230 bin adet. 2024 yılında hem iç pazar hem de dış p azar için üretimi artırma talebi geldi, 245 bin araç ürettik.

2025 yılında üretilen araç 197 binde kaldı. “IONIQ 3” kapsamında normalden uzun süreli duruşlar üretim rakamlarına yansıdı. 2026 yılı için 186 bin 500 adetlik üretim hedefimiz var.

İhracat verilerini Aykan Özçelik aktardı:

2025 yılında toplam ihracatımız 2.06 milyar dolardı. Geçen yıl 156 bin 500 araç ihraç ettik. 2026 yılının ilk 5 ayında ihracatımız 749.3 milyon dolar oldu. 2025’in ilk 5 ayında ihracatımız 1 milyar doları bulmuştu. Bu yıl sonuna kadar ihracat hedefimiz 140 bin 330 adet araç.

Kurulduğumuz günden bu yana ise toplam 2 milyon 716 bin 820 araç ihraç ettik. İhracatımızın yüzde 80’i Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor. Ayrıca ihracatımız üretimin yüzde 84’üne kadar ulaşıyor.

Kilo başına ihracat gelirini merak ettim, Aykan Özçelik hesapladı:

- Geçen yıl 11.3 dolardı. Bu yıl 14.4 dolara yükseldi.

Alex Kim, Türkiye’den 65 tedarikçiden alım yaptıklarını bildirip, şu noktanın altını çizdi:

- Tedarikçilerimiz de bize üretim yapmak üzere bugüne kadar 350 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Tedarikçilerden örnek verdi:

- Türkiye’ye ortak girdiğimiz, halen de HMTR’de yüzde 3 hissesi bulunan Kibar Holding’e bağlı Assan Hanil’den başta koltuk olmak üzere alım yapıyoruz. Posco Assan’dan da paslanmaz çelik alımı yapıyoruz.

Barbaros Yıldırım, sunum sırasında ilk üretimin başladığı 1997 yılına uzandı:

- 1997-1998 döneminde yıllık kapasite 50 bin otomobildi. 2007 yılında 100 bin kapasiteye çıktık. 2014’te 200 bine yükseldi. Şimdi yılda 245 bin araç üretebiliyoruz.

İzmit’teki fabrika alanının büyüklüğünü sordum, Barbaros Yıldırım yanıtladı:

- 130 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 680 bin metrekare…

Alex Kim, Ağustos ayında İzmit’te üretimine başlayacakları “IONIQ 3” adlı elektrikli araçlarıyla ilgili kararlarına dikkat çekti:

- Avrupa ve Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı. “IONIQ 3”ü Türkiye’de de üretmek mantıklı bir karar oldu.

Murat Berkel, Hyundai’nin elektrikli aracını Türkiye’de de üretmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti:

- Bizim elektrikli aracımız yerlilikte de TOGG’dan sonra ikinci… İki yıl önce elektrikli araç satışları toplamın yüzde 1’i idi. 2030’da yüzde 30’u bulursa şaşırtıcı olmaz.

Çinli BYD, ülkemize 1 milyar dolar yatırıp üretim yapacak diye heyecanı doruğa çıkardık, ithalat kapılarını peşinen açtık.

Ülkemize 30 yılda 1.3 milyar dolar yatırım yapmış, elektrikli araç için 290 milyon dolar harcamış Hyundai’nin “IONIQ 3”ü İzmit’te üretecek olmasından aynı heyecanı yaşamadık…

BYD Türkiye’ye yatırımı askıya aldı ama Hyundai “IONIQ 3”ü Türkiye’de üretilen ikinci elektrikli araç olarak Ağustos ayında piyasaya çıkarıyor…

Öyleyse Hyundai’ye, “O nasılsa 30 yıldır burada” muamelesi yerine gereken ilgiyi gösterelim…

Türkiye’ye 540 milyon dolar daha yatıracağız

HYUNDAI Motor Türkiye Başkan ve CEO’su Alex Kim, “IONIQ 3” üretimi için İzmit’teki fabrikanın yüzde 50’sinin dönüştürüldüğünü belirtti:

- “IONIQ” modelimizin yanı sıra fabrikamızda üretilen “i20” ve “Bayon” modellerimiz de 2027 yılında yenilenecek. “IONIQ 3” ve yeni gelecek modeller için 830 milyon dolar yatırım hedefi belirlemiştik. 290 milyon dolarını “IONIQ 3”e harcadık, yatırımlarımız sürecek.

“IONIQ 3”ü İzmit’te bu yıl 28 bin 760 adet üretmeyi hedeflediklerini bildirdi:

- 28 bin 005 İzmit üretimi “IONIQ 3”ü ihraç etmeyi planlıyoruz. Türkiye’de iç pazar satışlarını Eylül ayında başlatmayı öngörüyoruz.

HMTR Satış, Pazarlama & Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, araya girdi:

- “IONIQ 3” dahil, Hyudai’nin elektrikli araç yelpazesinde 7 model var. Türkiye’de bu yıl 10 bin elektrikli araç satmayı hedefliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- “IONIQ 3”te kullanılan bataryanın hücre aşaması hariç üretimini İzmit’te yapacağız. Onun da yatırımını yapıyoruz.

Teknoloji getirmede oldukça öne çıktık ama yeterli ilgiyi göremedik

HYUNDAI Motor Türkiye (HMTR) Başkan ve CEO’su Alex Kim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’de yüksek teknolojiye dönük yatırımları teşvik adımlarına işaret etti:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu çabasını anlıyoruz. Biz de Türkiye’deki mevcut yatırımcılardan biri olarak sürekli yatırımlarımızı artırıyoruz. Üstelik teknoloji açısından da oldukça öne çıkıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Türkiye’deki mevcut yatırımcılara yaklaşımıyla ilgili gözlemini paylaştı:

- Yeni yatırımcıları çekmeye yoğunlaşıyorlar, buradaki mevcut yatırımcılara yeterince ilgi göstermiyorlar. Mevcut yatırımcıları göz ardı ediyorlar.

Kurumlar Vergisi indirimine işaret etti:

- Kurumlar Vergisi indirimi bize yapılmış bir ayrıcalık değil.

‘Made in EU’ için hükümete önemli rol düşüyor

HMTR Başkan ve CEO’su Alex Kim, Avrupa Birliği’nin “Made in Europe” konusundaki adımlarının kafalarını karıştırdığını belirtti:

- Biz Türkiye’den ihracatımızın yüzde 80’ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. “Made in EU” konusundaki hazırlıklar bizi tedirgin ediyor.

Alex Kim’e Türkiye’nin “Made in EU” mevzuatı kapsamına alındığını anımsattım, yakından izlediklerini bildirdi:

- Türkiye “Made in EU” mevzuatı kapsamına alındı ama hâlâ bizim gibi Avrupa ülkelerine ihracatı yoğun olan şirketleri tedirgin eden bazı ayrıntılar çözülmüş değil. Bu konuda hükümete büyük rol düşüyor.

Ardından ekledi:

- “Made in EU” konusu bize gelecek endişesi yaşatıyor. Hükümetin Türkiye’yi mevcut durumdan geriye götürecek bir karara karşı sesini daha fazla yükseltmesi gerekiyor.

Sanayi Bakanlığı Ar-Ge’mizi çok istiyor ama getiremeyiz

HMTR Başkan ve CEO’su Alex Kim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendilerine sürekli “Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurun” çağrısında bulunduğunu belirtti:

- Bazı teşvikler de Ar-Ge merkezi kurma şartına bağlanmış görünüyor. Ancak, Türkiye’deki ölçek Ar-Ge merkezimizi getirmemiz için yeterli değil.

Hyundai’nin iki Ar-Ge merkezinden birinin Kore, diğerinin de Hindistan’da olduğunu vurguladı:

- Kore ve Hindistan’daki üretimimiz yıllık milyon adetin üzerinde. İzmit’teki fabrikamızda 245 bin araç üretiyoruz. Bu üretim, Ar-Ge merkezimizi getirebilmemiz açısından küçük ölçekli kalıyor.

İzmit’teki fabrikanın Hyudai içinde üretim adediyle değil, başta performans ve kalite olmak üzere birçok alanda ilk sıralarda yer aldığını kaydetti:

- Hyundai Türkiye her zaman “en iyisini” yapmaya gayret ediyor. Hyundai Grubu içinde birçok alanda ilk sırada bulunuyor.