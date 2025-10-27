30 yıllık fuar moral aşıladı, ambalajda 3 milyar dolarlık ‘dış fazla’ göründü

AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, 22-25 Ekim 2025’te gerçekleşen“Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı”nın hazırlıkları sırasında 30 yıl önceye döndü:

- İlk fuarımızı TÜYAP’ın İstanbul Tepebaşı’ndaki yerinde 1000 metrekarelik alanda 50 firmanın katılımıyla gerçekleştirmiştik. 30 yıl önce küçük bir salonda büyük bir hayalle yola çıkmıştık.

Fuarın son gününde bu yılki alan, katılımcı firma sayısı, ziyaretçi gibi verilerine baktı:

- Bu yıl TÜYAP’ın 16 salonunda, 51 bin metrekarelik kapalı alanda, 1200’ü aşkın yerli ve yabancı firmanın katılımıyla fuarımız gerçekleşti. 100 uçak dolusu yabancı ziyaretçi geldi. 16-17 bini yabancı olmak üzere 80 bin profesyoneli fuarımızda ağırladık.

Etiket Sanayicileri Derneği (ESD) Onursal Başkanı, ASD Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Okay, önceki hafta sonu aradı:

- “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı”na komşu olduğumuz siteden birlikte gidelim. Başkanımız Zeki Bey ile birlikte stantları gezeriz. Fuarı mutlaka görmenizi isterim.

İki gün sonra ASD’nin ve Zeki Sarıbekir’in danışmanı Kenan Kaffar da mesaj gönderdi:

- Zeki Bey, Ambalaj Fuarı’na bekliyor…

Cumartesi sabahı, fuarın son gününde gittim. Kendini “Çiftçi ve sanayici” olarak tanıtan Yusuf Sarıbekir (Zeki Sarıbekir’in babası), Aydın Okay, Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Saner San, ASD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Büyükcıngıl ve RX TÜYAP Genel Müdürü Berkan Öner’le birlikte stantları gezdik.

Zeki Sarıbekir, fuarı ambalaj sektör derneklerinin tümünün desteklediğinin altını çizdi:

- 30 yıl önceki mütevazı buluşma bugün Avrasya’nın en büyük, dünyanın en prestijli ambalaj fuarlarından birine dönüştü. Fuarımız 30 yılda onlarca ülkeden 10 binlerce iş insanının iş planlarına yön veren, yeni yatırımları tetikleyen, ihracatı büyüten bir köprü haline geldi.

Fuarın için kol kola giren, birlikte hareket eden dernekleri sıraladı:

AMD, FASD, ESD, KASAD, MASD, OMÜD, SEPA…

Fuarın oynadığı rolü, yarattığı etkiyi şöyle özetledi:

- Bu fuar, Türkiye’ye yalnızca ticaret değil, güven kazandırdı. Yalnızca satış değil, teknoloji transferi sağladı. Yalnızca üretimi değil, tasarımı, Ar-Ge’yi, mühendisliği büyüttü. Sektörümüz 180’i aşkın ülkeye ihracat yapabiliyorsa, bunda fuarın rolü tartışılamaz.

Sektörün ihracat temposunu merak ettim, anlattı:

- 2025’in ilk yarısında sektörümüzün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı, 3.5 milyar doları buldu. Yılın ilk yarısında 1.4 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladık.

Yıl sonu beklentisini paylaştı:

- 2025’i 7-7.5 milyar dolarlık ihracatla kapatabileceğimizi öngörüyoruz. Dış ticaret fazlamız da 3 milyar doları bulur.

Şu noktanın altını çizdi:

- Sektörümüz iç pazarda yaşadığı sıkıntıyı ihracatla aşıyor.

Kilo başına ihracat gelirini sordum, yanıtladı:

- Sektörümüzün kilo başına ihracat geliri ortalama 3 dolar civarında. Sektörümüz içinde kilo başına ihracat gelirini daha yukarı çekebilen ürün ve firmalar var ama ortalaması bu düzeyde.

Zeki Sarıbekir’den sektörün genel durumunu, nabzını öğrenmek istedim, önce şu yanıtı verdi:

- Herkes nasıl ise bizim sektörümüzde de durum öyle…

Ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

- Ben optimistim. Hiçbir şey sonsuza kadar iyi de gitmez, kötü de gitmez. Şu anda borsacıların deyimiyle dünyada bir “ayı piyasası” ortamı yaşanıyor. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasalar“boğa”ya döner. “Boğa” koşusu başlar.

Uzun süren krizin her kesimi bunalttığı ortamda “Avrasya Ambalaj Fuarı”nın ASD’yle kol kola giren sektörlere“umut aşıladığı”nı gördüm…

Ambalaj sektörü, 180’i aşan ülkeye ihracatıyla dünyada öne çıkıyor…

3 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına imza atacak olması, sektörün dünyadaki gücünü de ortaya koyuyor…

490 milyar dolarlık ekonomik harekette ambalajın rolü de var

AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir’e sektörün pazar büyüklüğünü sordum, yanıtladı:

- Bu yıl sonu itibariyle sektörümüz 28-30 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşıyor. 2030 yılı için 50 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 10 milyar dolarlık da ihracat hedefimiz var.

Ambalajın ülke ekonomisindeki yerini şu hesapla ortaya koydu:

- Ülkemizde yaklaşık 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz.

Dönüşümün öncü sektörleri arasındayız

AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Avrupa Birliği’nin (AB) “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Regülasyonu”nun (PPWR) ve Türkiye’nin yeni İklim Kanunu’nun üretim biçimlerini yeniden şekillendirdiğini belirtti:

- Fuarda sadece ürünleri değil, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konuşuldu. Global pazarlarda bu konuları öne çıkaran yoğun bir rekabet var.

Bu dönüşümün öncü sektörleri arasında yer aldıklarını kaydetti:

- Türkiye ambalaj endüstrisi olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıyoruz. Ancak daha fazlasını yapmamız gerektiğini de biliyoruz.

Sektördeki oyunculara fuardan şu mesajı verdi:

- Sektör mensupları olarak Avrupa “Yeşil Mutabakatı”na uyum için üretim süreçlerimizi kaynak verimliliğini en üst seviyede tutan, sürdürülebilir bir üretim modeli olan döngüsel ekonomi üzerine kurmalıyız.

Sonra ekledi:

- Ambalaj sektörümüz bugünlere teknolojik gelişmeleri takip ederek geldi. Şimdi de otomasyon ve yapay zeka uygulamalarının, sektörümüzde daha çok kullanılması için yatırıma devam etmeliyiz.

Ambalaj, insan ömrünü uzatıyor

AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, stantlardaki gıdadan boyaya, madeni yağa, deterjanlara kadar farklı ürünler için sergilenen ambalaj örneklerine işaret etti:

- Ambalaj, gıdayı doğadan, doğayı da kimyasallardan koruyor…

Babası Yusuf Sarıbekir, çevre konusunu anımsattı, Zeki Sarıbekir sürdürdü:

- Çevreyi ambalaj atıkları değil, insanlar kirletiyor. Çünkü, ambalaj atıkları geri dönüşümüyle ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi konusunda Japonya’yı örnek gösterdi:

- Japonya’da ambalaj atıklarının yüzde 98’i dönüştürülüyor. Endonezya’da bu oran yüzde 30’a iniyor. Ülkemizde ambalaj dönüşüm oranı yüzde 50 düzeyinde seyrediyor.

Gıda ürünlerinin ambalaj örneklerinin yer aldığı stantları gezerken şu iddialı mesajı verdi:

- Ambalaj, insan ömrünü uzatıyor. Çünkü, ambalaj gıda ürünlerinin en sağlıklı şekilde korunmasını sağlıyor.

Ambalajın şu rolüne dikkat çekti:

- Ambalajdaki marka, ambalajda yer alan içerik gibi bilgiler, tüketici ile “akit” anlamına geliyor.

ASD Yönetim Kurulu Üyesi, Etiket Sanayicileri Derneği (ESD) Onursal Başkanı Aydın Okay araya girdi:

- Başkanım, ambalaj üzerindeki etiketin rolünü unutmayalım…

Zeki Sarıbekir, sürdürdü:

- Ambalajda yer alan bilgiler, markanın verdiği sözler etiketle yansıtılıyor…

Pandemide İtalya’ya minibüsle kapak gönderdi tedarikte önemli kapı açtı

SARTEN Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, kendi şirketinin standına girdiğimizde COVID-19 pandemisinin yaşandığı günleri anımsadı:

- Pandemide ambalaj sektörü olarak çalışmayı, üretimi sürdürdük. O günlerde Nutella’yı üreten İtalya merkezli Ferrero’dan bir mesaj geldi: “İtalya’daki tedarikçimiz üretimi durdurdu. Bize kapak üretir misiniz?”

Bu mesaj üzerine gönderilen kapak numunesine göre üretimi yaptıklarını belirtti:

- İlk siparişlerini bir minibüse yükleyip gönderdik. Ondan sonra Ferrero’nun Ntella kapaklarını tedarikçisi olduk.