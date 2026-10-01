30 yıllık perakendeci ‘Bozok Şef’e danıştı, ‘hızlı makarna’ ile 300 şubeyi hedefledi

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KİĞILI Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Suerdem’in danışmanlarından 10 gün önce bir davet ulaştı:

İş dünyasının girişimci ruhuyla gastronominin yaratıcılığını buluşturan yeni bir hikaye, çok yakında İstanbul’la buluşuyor.

Hilal Suerdem’in yatırımcı kimliğiyle hayat verdiği, Murat Bozok’un gastronomi deneyimiyle şekillendirdiği bu hikayenin ilk durağına bekliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da katıldığı buluşmaya gittim. Kiğılı’nın kurucusu Abdullah Kiğılı’nın damadı olan Hilal Suerdem’e gastronomi sektörüne girişe nasıl karar verdiğini sordum, anlattı:

- Kiğılı’da aktif görevlerimi kızım Sena Suerdem Camcı’ya bırakmıştım. 30 yılı aşan perakende tecrübemle kendi işim olarak bir şeyler yapmayı düşünürken fast food (hızlı yemek) tarafında açık bir tarafı gördüm. O da makarna idi.

Ünlü Şef Murat Bozok’la 1.5 yıl kafa yorduklarını belirtti:

- Yani, sadece makarna üzerine kurulu bir fast food modeli yoktu. Bu alanda kendi markamızı oluşturmak için 1.5 yıl çalıştık. Marka olarak “Pastafino”da karar kıldık.

Hilal Suerdem, yol haritasını belirlerken öncelikle şu soruyu gündeme getirdiklerini bidirdi:

Dünyada yüksek tüketime sahip taze makarnanın Türkiye’de neden fast food kültüründe yeri yok?

Pastafino’nun öyküsünün bu şekilde başladığını vurguladı:

- 30 yıllık perakende birikimimizi İtalyan mutfağının zarafeti ve Anadolu’nun samimi lezzet dokunuşlarıyla harmanladık. Bu yüzden ne tamamen İtalyan, ne de tamamen Türk. Soslarımızı da tescilledik.

1.5 yıllık süreçte makarna ile ilgili Ar-Ge de yaptıklarını kaydedip, büyüme planlarını paylaştı:

- Pastafino’yu Türkiye’den doğup farklı şehir ve ülkelerde büyüyebilecek bir marka olarak kurguladık. 2026’yı kendimizi kanıtlama ve altyapıyı tamamlama yılı olarak görüyoruz. 2027 ise Türkiye genelinde franchise ve sahibi olduğumuz şubelerimizin yayılım yılı olacak.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır’da 2027 sonuna kadar 50 franchise şubeye ulaşmayı hedeflediklerine işaret etti:

- 2028 sonunda ise toplamda 300 franchise şubeye ulaşmayı ve Almanya ile Yunanistan başta olmak üzere Avrupa pazarına açılmayı planlıyoruz. İlk şubemiz İstanbul’da KoruFlorya AVM’de bulunuyor.

Suerdem, üretim modelini de şöyle anlattı:

- Makinelerimizi İtalya’dan getirdik ve makarnamızı her gün restoranımızda kendimiz üretiyoruz. Soslarımızı kendi reçetelerimizle üretiyoruz. Diğer malzemelerimizi günlük olarak temin ediyoruz.

Şef Murat Bozok’a döndü:

- Lezzet standardının arkasında danışman Şefimiz Murat Bozok var. Onun hazırladığı menüde Fettuccine Alfredo gibi klasiklerin yanında köz patlıcanlı rigatoni gibi Anadolu esintili tatlar yer alıyor.

Pastafino Danışman Şefi Murat Bozok’un bu projeye nasıl dahil olduğunu merak ettim:

- Sizi daha çok lüks restoranlarda şef ya da danışman şef olarak gördük. İlk defa fast food tarafına danışman olarak imza atıyorsunuz.

Bozok, projedeki etkisini aktardı:

- Bugüne kadar lüks restoranlarda veya zahmetli şekilde erişilebilen taze makarnayı çok daha farklı bir konuma taşıyoruz. Bunun için menü kurgusunu, reçeteleri ve ürün geliştirme süreçlerini disiplinle belirledik.

Kurdukları modeli şöyle tanımladı:

- Fast (hızlı servis), fresh (taze üretim) ve fine (zarif sunum) birleşiminden oluşan motto ile yola çıktık.

Bir tabak makarnayı iyi yapmak için saatler gerekmediğini irdeledi:

- İyi hamur, iyi malzeme ve doğru sos yetiyor…

Birçok sektörde yenileme yatırımları bile bekletilirken Hilal Suerdem’in gastronomi yatırımına soyunması, bir süre önce Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’e sorduğum soruya aldığım yanıtı anımsattı. Ülker’e sordum:

- Birçok sektör sıkıntıda. Siz gıda sektöründesiniz. Sizin işler nasıl?

Ülker, şu yanıtı verdi:

- Kötü değil…

Duraksadı, yanıtı şöyle sürdürdü:

- “Kötü değil” ise “iyi” demek lazım sanıyorum.

Yani, Hilal Suerdem’in gastronomi tarafıyla girdiği gıda sektöründe de durum Ülker’in deyimiyle “Kötü değil”…

ABD’deki inşa ettiği bina sayısı 8’i buldu, ayda bir hafta orada çalışıyor

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAŞK) davetiyle gittiğim New York’ta, Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen buluşmada Aksoy Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Batu Aksoy’la karşılaşınca sordum:

- ABD’de gayrimenkul projelerine girmiştiniz? ABD’deki işleriniz nasıl gidiyor?

Batu Aksoy, şu kısa yanıtı verdi:

- ABD’de gayrimenkul projelerine başladığımızı ilk siz yazmıştınız. İyi gidiyor. Miami ve New York’ta inşa ettiğimiz bina sayısı 8’i buldu.

Bunun üzerine yatırım değerini merak ettim, şöyle paylaştı:

- ABD’deki yatırımlarımızda ortağımız var. Ortağımızla birlikte yaptığımız yatırım 1 milyar dolara yaklaştı.

Ardından ABD’ye dönük trafiğini sordum, yanıtladı:

- Ayda bir haftam New York ve Miami’de geçiyor. Yolculuğu sevdiğim için bu tempoda devam ediyorum. Yani, ayda bir hafta ABD’de çalışıyorum.

Batu Aksoy’la sohbet ederken 16 Kasım 2023 tarihli yazıma baktım. O yazıyı Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın Eş Başkanı olduğu American Turkish Society’nin (ATS) New York’taki galasında Batu Aksoy’la sohbetten aldığın notlarla yazmıştım:

Aksoy Holding, ABD gayrimenkul piyasasına Florida’dan hızlı giriş yaptı…

Batu Aksoy, 2021 yılında Holdingin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Erdal Aksoy’dan vize istemişti:

- Grubumuzun döviz-TL gelirlerini yüzde 50-50 oranına taşımamız lazım. Bu amaçla ABD’de gayrimenkul yatırımına girmemizde yarar var. Bazı grupların ABD’deki gayrimenkul yatırımlarında başarı sağladıklarını izliyorum.

Erdal Aksoy’un Holdingde Başkan Yardımcısı olan kızı Banu Aksoy’a da, oğlu Batu Aksoy’a da güveni tamdı:

- Yolun açık olsun…

ABD’deki gayrimenkul projeleri için 2022 yılında “Aksoy International Holding” kuruldu:

Aksoy Holding, “küresel çeşitlendirme” stratejisi doğrultusunda ilk olarak ABD pazarına odaklanmak üzere, doğrudan denizaşırı yatırımlar için uluslararası bir konaklama ve gayrimenkul geliştirme birimi kurmaya karar vermiştir.

2022’de dış yatırımlar için kurulan şirket, ABD’deki gayrimenkul yatırımları için ilk aşamada iki adres belirlemişti:

Florida’nın iki büyük şehri, Jackksonville ve Miami.

Batu Aksoy, projeleri şöyle sıralamıştı:

Aksoy USA Holdings One, LLC: Home 2 Suites By Hilton Hotel (160 odalı), proje ortağı Cross Regions Group. (Jacksonvile)

Home 2 Suites By Hilton Hotel (160 odalı), proje ortağı Cross Regions Group. (Jacksonvile) Aksoy USA Holdings Two, LLC: Fountains East Multifamily Apartments, proje ortağı Cross Regions Group. (Jacksonville)

Fountains East Multifamily Apartments, proje ortağı Cross Regions Group. (Jacksonville) Aksoy USA Holdings Three, LLC: The Continuum Club & Residences, perakende alanları ve konut. (Miami)

The Continuum Club & Residences, perakende alanları ve konut. (Miami) Aksoy USA Holding Four, LLC: Fountains East Retail Square (perakende & okul), proje ortağı Cross Regions Group (Jacksonville)

Fountains East Retail Square (perakende & okul), proje ortağı Cross Regions Group (Jacksonville) Aksoy USA Holdings Four, LLC: Yaşlı Bakım Tesisi (Jacksonville)

Bu noktada bir projenin de New York’ta olduğunu vurgulamıştı:

Aksoy USA Holdings Five, LLC: 110 Boerum Place Condos, lüks daireler, proje ortağı Avdoo & Partners Development. (Brooklyn, New York)

110 Boerum Place Condos, lüks daireler, proje ortağı Avdoo & Partners Development. (Brooklyn, New York) Jacksonville, Miami ve Brooklyn’deki projelerin parasal değerini sormuştum, şu yanıtı vermişti:

- 800 milyon finans/doviz/usd-trl-amerikan-dolari-turk-lirasi">dolar dolayında… ABD’nin başka eyaletlerinde de gayrimenkul fırsatlarını değerlendirmeyi düşünüyoruz.

Aksoy Holding’in web sayfasına girdim, ABD’deki yeni projeleri inceledim: