33 milyar temettü dağıtılırken yüzde 100 getiri devam eder mi?

Temettü 25 Endeksi son bir yılda %38,94 oranında yükselirken 6 hisse %50 getiri barajını aştı. Performans sıralamasında sanayi şirketleri üst sıralarda yer aldı; gıda, perakende ve sigorta dikkat çeken sektörler olarak öne çıktı. Bankalar ise zayıf performanslarıyla geride kaldı.

Piyasada temettü hisseleri borsanın güvenilir limanları olarak bilinir. Yatırımcının hesabına gelen temettü arka plandaki riskleri görünmez kılar. Tablonun üst sırasındaki Tüpraş’ın %100 veya Coca Cola İçecek’in %84’ü aşan yıllık getirisi bu düşünceyi daha da perçinleyebilir. Neticede bunlar zorlu koşullardaki operasyonel güçleriyle kendilerini kanıtlamış firmalar. Ancak sadece tepedeki güçlü yükselişlere bakarak temettü hisselerinin tümünden aynı performansı beklemek doğru olmaz. Sektörel rüzgarlar yön değiştirdiğinde, o güvenilen temettü şirketlerin uzunca bir süre gölgede kalma riski göz ardı edilmemeli.

Temettünün gerisindeki kuraklık

Temettü 25 Endeksinde yer alan Ford Otosan, geçtiğimiz yıl iki taksit halinde 26,2 milyar TL kâr payı verdi. Geçtiğimiz martta da 12,77 milyar TL temettü öderken tutar hisse başına 3,64 TL’ye denk geldi. Yılın son çeyreğinde de kâr payı vermesi muhtemel olan firma, iki yılı aşkın süredir yatayda hareket ediyor ve son bir yılda %3,31 geriledi. Garanti Bankası iki yıldır yatayda hareket eden bir diğer Temettü 25 şirketi. 2025 yılında 18,4 milyar TL kâr payı dağıtan bankanın geçtiğimiz martta ödediği temettü miktarı 22,1 milyar TL’ye çıktı. Hisse başına 5,27 TL ödeme yaparken dağıtım oranı %20 seviyesinde bulunuyor. Kârın önemli kısmını içeride tutan bankanın fiyatı son bir yılda %9,64 geriledi.

Enflasyonun üzerinde kazandırdı

Geçtiğimiz yıl iki taksit halinde 29,3 milyar TL temettü ödemesi yapan Tüpraş, martta verdiği 20 milyar TL’nin ardından eylülde de 13 milyar TL kâr payı dağıtacak. Yıl içinde toplamda 33 milyar TL’ye varacak kâr payı ile yatırımcını memnun ettiği gözleniyor. Hisse, yıllık %100’ü aşan yükselişle enfl asyonun üzerinde performansıyla öne çıkıyor.

ZEYNEP'E SOR

CARİ ORAN MI, LİKİT ORAN MI?

Cari oran; perspektif, stok gücü, kredi ölçütü, uyum, hesaplama kolaylığı. Stok yanılgısı, nakit körlüğü, tahsilat riski, verimsizlik işareti. Likit oran; ödeme gücü, dayanıklılık, likidite kalitesi, güvenli analiz, alacak kalitesi. Daralan vizyon, yanılgı, muhafazakar baskı, fırsat maliyeti.

Sattığı hisselerden gelen nakdi kullanması için iştirakine kredi olarak veriyor

Esenboğa, sattığı Margün payından gelen parayı nerede değerlendirecek? ● Kemal Okur

Kemal, Esenboğa Elektrik geçtiğimiz haziranda Margün Enerji’nin %2,91’ine denk gelen paylarını kurumsal yatırımcılara satarak yaklaşık 4,6 milyar TL’lik bir nakit kaynağı elde etti. Bu satışla birlikte Esenboğa Elektrik’in Margün Enerji’deki payı %72,70’e gerilerken kontrol gücünde herhangi bir değişim söz konusu olmadı. Margün’ün halka açıklık oranı ise %27,30’a yükseldi. Esenboğa satıştan elde ettiği geliri Margün’e hissedar kredisi olarak verirken özellikle dokuz lisanstan oluşan jeotermal yatırımlarının finansmanında yararlandırıyor.

Kurduğu santrallerin kapasitesi büyüyor. Gelirini olumlu yönde destekleyecek

Aksa Enerji’nin Kazakistan’daki santralinin katkısı ne düzeyde olacak? ● Seçkin Ateş

Seçkin, Aksa Enerji’nin Kazakistan’da kurduğu 264 MW kapasiteli doğal gaz kombine santrali, haziranda tam kapasite devreye alınarak ticari işletmeye resmen başladı. Anlaşma çerçevesinde 15 yıllık garantili kapasite sözleşmesi, nakit akışının uzun vadeli gerçekleşmesine olanak verecek. Öte yandan şirketin Eskişehir’deki 141 MW kapasiteli depolamalı RES projesi ÇED raporunu alırken, Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali 179 MW’a ulaştı. Bu tesiste de 20 yıl dolar bazlı elektrik satışı yapacak. Firmanın ilk çeyrekte geliri %21 azalırken kârı %8 arttı.

YATIRIM FONLARI

THT fonu son bir yılda endeksten ayrışarak yatırımcısına %10 kaybettirdi

Trive Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi Serbest Fon (THT), iki yılı aşkın süredir işlem görüyor. Zayıf bir performansa sahip olan fon, ilk işlem fiyatın altında bulunuyor. Nisanda hacimde hafif kıpırdanma gözlense de tekrar daralma yaşandı. Temmuzun üçüncü haftasında büyüklüğü 6,1 milyon TL’ye geriledi. Marttan bu yana bir ay nakit girişi gözlenirken ertesi ay nakit çıkışı görüldü. Temmuzda ise 82 bin TL nakit girişi gerçekleşti. Şubattan bu yana yatırımcısı gerileyerek 326 kişiye indi. Fonun temel stratejisi, borsadaki hisse senetlerine yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyün %97,88’i hisse senedi ve %2,12’si Takasbank Para Piyasası araçlarından oluşuyor. Yüksek riski göze alan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %9,65 kayıp yaşayan THY, %35,74 yükselen BIST 100 Endeksin hayli gerisinde kaldı.

TAHVİL

Alnus Yatırım, piyasadan %54,81 bileşik faizle 115,2 milyon TL borçlandı

Alnus Yatırım, 21.07.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 115.200.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi %54,81 olarak belirlendi. 120 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 18.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %15,45 düzeyinde. 21 Temmuz itibarıyla TLREF %39,89 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Alnus Yatırım’ın verdiği %47 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 39,89 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFSRMDK2627 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Türk Traktör dört aydan bu yana daralan dalga boyu sonrası tabanın gerisine düştü

Türk Traktör’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %1,41 ile toplamda 28,88 bin lot azalarak 2,01 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 13’den 11’e geriledi. YAS fonu 35 bin lot ile en fazla satışı yaparken, MAC fonu 11 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Türk Traktör için bugüne kadar 17 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Yatırım Finansman 750 TL ile endeks üstü verdi. En düşük öneri 471 TL endeks altı ile TEB Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

129 milyon dolarlık panel satışında nihai anlaşma yapıldı ve teslimatlar başladı

Kalyon Güneş Teknolojileri, Mart 2025’te yurt içindeki bir şirkete yönelik duyurusunu yaptığı güneş paneli ön satış anlaşmasını nihai sözleşmeye dönüştürdü. Ön sözleşmede 124,5 milyon dolar olan bedel, nihai anlaşmada 128,7 milyon dolar (yaklaşık 5,74 milyar TL) olarak güncellendi. Açıklamada panel teslimatlarına başlandığı ve 2026 yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. Sözleşme bedelinin bilançoya yansımasının da bu şartlarda yıl sonu mali verilerde gözlenmesi mümkün olacak. Şirket ilk çeyrekte gelirini %41 geriletirken dönem sonunda 1,02 milyar TL zarar yazdı.

KUZEY BORU

Ağırlığı Yunanistan’dan olmak üzere yurt dışından 3,9 milyon dolarlık iş aldı

Kuzey Boru, ihracat faaliyetleri kapsamında sulama ve altyapı projeleri için toplamda 3,93 milyon dolar (yaklaşık 184,5 milyon TL) değerinde yurt dışı satış anlaşmaları imzaladı. Anlaşmaların odağında Yunanistan’daki sulama projesine yönelik CTP boru satışı yer alıyor. Diğer sözleşmelerin ise çeşitli ülkelere yönelik Koruge ve HDPE boru tedarikini kapsıyor. Söz konusu satışlar 2026 yılı ciro hedefine %1,5 oranında katkı yapması bekleniyor. Şirket yılın ilk çeyreğinde gelirini %41 artırarak 2,04 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu kârı %14 gerileyerek 230 milyon TL’ye indi.

SAN-EL MÜHENDİSLİK

Sağlık sektöründeki iştiraki, diyaliz merkezi işletmecisi firmaya ortak oluyor

San-El Mühendislik’in %48,90 oranındaki iştiraki Salacak Sağlık, diyaliz merkezi işletmeciliği alanında faaliyet yürüten Uşakcan Diyaliz’in %50’sini satın almak üzere anlaştı. Satın alma girişimiyle diyaliz merkezi işletmeciliği alanındaki faaliyetlerin güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği anlaşılıyor. Şirketin sağlık sektörü alanında pazar payını genişletmeye yönelik çaba içinde olduğu söylenebilir. San-El Mühendislik, üç aylık dönemde gelirini %22 geriletirken dönem sonunda 58,7 milyon TL kâr açıkladı ve zarardan kâra döndü.