33 şirket zarardan kâra geçti faiz geliri bilançoyu kurtardı

Borsada ilk çeyrek bilançosunu açıklayan 226 şirketten 109’u dönem sonunu kârla kapattı. Bunlardan 33’ü zarardan kâra geçerken THY ve İnvestco Holding milyarlık zarardan milyarlık kârlara dönmeyi başardı. Vanet Gıda ve Eminiş 1-2 milyonluk cılız rakamlara sıkıştı.

Piyasada kimi yatırımcı, zarardan kâra geçen her şirketin bir büyüme hikayesi yazdığını sanır. Şüphesiz yatırımcılar zarardan kâra dönen 33 şirketin listesine bakıp her hissede bir mucize arayabilir. Ancak bunu yaparken paslı kaportayı yeni bir boyayla gizleyenleri gözden kaçırmamak gerekiyor. Zarardan kurtulmak her zaman motorun kusursuz çalıştığını göstermez. Bazen araba sadece yokuş aşağı indiği için yatırımcıya her şeyin yolunda olduğu hissi verebilir. Oysaki asıl önemli olan o kârın geldiği kaynağa bakıp kalıcı olup olmadığını görebilmektir.

Milyarlık zarardan milyarlık kâra

Hava yolu firmaları için ölü sezon olarak tabir edilen yılın ilk çeyreğinde THY, 9,9 milyar TL kâr elde etti. Şirket önceki yıl 1,8 milyar TL zarar yazmıştı. Satışlarını %46 büyüterek 257,96 milyar TL’ye çıkarmayı başaran THY, esas faaliyetlerden zarar yazsa da 18,3 milyar TL tutarındaki faiz ve menkul kıymet gelirinin katkısı ile dönem sonunda kârı yakaladı. İnvestco Holding, bir önceki yılın ilk çeyreğinde 4,5 milyar TL zarar yazarken bu yılın üç ayında 1,08 milyar TL kâra döndü. Söz konusu dönüşümde firmanın finansal yatırımlarının değer artışı belirleyici oldu. Geçtiğimiz kasım ayında savcılık tarafında yürütülen bir soruşturma kapsamında şirketin yönetimi TMSF’ye devredilirken süreç halihazırda devam ediyor.

Düşük zarardan düşük kârlılığa

Kayda değer gelir yaratma noktasında zorlanan Vanet Gıda, yılın ilk çeyreğinde satışlarını %5 artırarak 33,5 milyon TL’ye çıkardı. Maliyetlerini azaltması esas faaliyetlerinden kâra dönmesini sağladı. Enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak artan parasal pozisyon kazancı ile birlikte dönem sonunda kârı destek bulan firmanın hissesi yılbaşından bu yana yükseliyor.

ZEYNEP'E SOR

KÂR MI, BÜYÜME Mİ?

Kâr; finansal bağımsızlık, temettü, kriz direnci, öngörülebilirlik, marj gücü. Yavaşlık genişleme, inovasyon geriliği, doygunluk riski, hedef baskısı. Büyüme; pazar hakimiyeti, ölçek ekonomisi, potansiyel, artan ilgi. Nakit ihtiyacı, borçluluk riski, kâr fedakarlığı, yönetim zorluğu, balon riski.

Döviz bazlı sözleşmeleriyle kur riskine karşı güçlü bir doğal kalkan oluşturuyor

Hareket Proje’nın döviz bazlı aldığı işler şirketi ne kadar korur? ● İlknur Kılıç

İlknur, Hareket Proje’nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya gibi önemli pazarlardan aldığı toplam 6,8 milyon dolar ve 6,8 milyon euroluk yeni işler, kur dalgalanmalarına karşı güçlü bir doğal kalkan oluşturduğu düşünülebilir. Şirketin 2026’nın ilk dört ayında aldığı bu döviz bazlı işlerin toplamı 668,9 milyon TL’ye ulaşarak, yıllık gelirinin %11,25’ine denk geliyor. Maliyetlerin önemli bir kısmının TL cinsinden olduğu düşünüldüğünde, gelirlerin ağırlığının döviz cinsinden elde edilmesi kâr marjını ekstra olarak yukarı yönlü destekleyecektir.

Harvard vizyonuyla değerlenen iştirakinden kârlı çıkış yaparak kaynak sağladı

İş Girişim’in sattığı Enlila payından gelen nakitle yeni bir girişim olur mu? ● Ülkü Alkan

Ülkü, İş Girişim, bağlı ortaklığı Enlila’daki %20 payını 20,3 milyon dolara satarak nakit girişi sağladı. Söz konusu başarılı çıkışın tesadüf olmadığı, Harvard Üniversitesi’nin ocakta lisans sözleşmesi kapsamında iştirake %10 ortak olmasının hemen ardından gelmesinden anlaşılıyor. Harvard gibi küresel bir prestijin şirkete entegre olması Enlila’nın değerlemesini yukarı taşırken İş Girişim değer artışını fırsata çevirerek kârını realize etti. Girişim sermayesi olması nedeniyle ana iş modelinin başarılı çıkışlar sağlamak olduğu unutulmamalı.

YATIRIM FONLARI

GPA fonu Eurobond yatırımıyla yıllık %32 kazandırırken doların üzerine çıktı

Garanti Portföy’ün yönettiği Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (GPA), uzun vadede yükselen yapısı ile öne çıkıyor. Bununla birlikte martta yaşadığı düşüş dikkat çekti. Bu durum kısa sürerken nisanda tekrar toparlandı. Aralıktan bu yana da yatayda benzer hacimle hafif dalgalı seyrediyor. Mayısın ilk haftasında büyüklüğü 775,2 milyon TL oldu. Yılın ilk üç ayında nakit çıkışının yaşandığı GPA’ya mayısta 1,2 milyon TL gibi düşük seviyede de olsa para girişi olması, fondan uzaklaşmanın durduğu şeklinde yorumlanabilir. Mayısta 5.628 yatırımcıya inen fon, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapıyor. Portföyünün %60,96’sı kamu, %20,91’i özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Son bir yılda %32,48 oranında yükseliş kaydederken, aynı sürede dolar %17,25 düzeyinde kaldı

TAHVİL

Mint Finansman, piyasadan %54,53 bileşik faizle 167,4 milyon TL borçlandı

Mint Finansman, 05.05.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 167.392.032 TL olan bononun yıllık basit faizi %46, bileşik faizi ise %54,53 olarak belirlendi. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %11,59 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 05.05.2026, itfa tarihi 05.08.2026 olarak açıklandı. 5 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Mint Finansman’ın verdiği %46 basit faiz oranı, TLREF’in 6,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFMINT82617 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Aksigorta şubattan bu yana kademeli şekilde geriliyor. Fonların payı ise artıyor

Aksigorta’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %7,63 ile toplamda 5,05 milyon lot artarak 71,19 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 19’dan 18’e geriledi. Azimut’un GL1 fonu 4 milyon lotla en fazla alımı yaparken, GSP fonu da 1 milyon lotla en fazla satışı gerçekleştirdi. Aksigorta için bugüne kadar 10 aracı kurum öneride bulunurken sadece biri model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Pusula Yatırım 12,61 TL ile verdi. Yıl içi en düşük öneri 9,68 TL ile İş Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ

Afrika’da yeni iş aldı. 5G ve Open RAN alt yapısının kurulumu için anlaşmaya vardı

Odine Teknoloji, Afrika’da faaliyet gösteren bir telekomünikasyon altyapı sağlayıcısından 5G, çekirdek şebeke ve Open RAN teknolojilerinin kurulumu için yaklaşık 951 bin dolar tutarında proje siparişi aldı. Proje kapsamında mimari tasarım, entegrasyon ve devreye alma süreçleri üstlenilecek. Tutar yıllık gelirinin %2,28’i düzeyinde bulunuyor. Open RAN gibi açık mimari sistemlerin entegrasyonu belli bir uzmanlık gerektiriyor. Odine, dört ayda yıllık gelirinin %30,53’ü oranında iş bağlantısı gerçekleştirirken, ivmeyi koruması halinde yıl sonunda gelirini artıracak.

ASTOR ENERJİ

Amerika’dan yeni sipariş aldı. Üreteceği transformatörü 3 yıl sonra teslim edecek

Astor Enerji, Amerika’da yerleşik bir firmaya güç transformatörü tedariki için 51,5 milyon dolar (yaklaşık 2,3 milyar TL) tutarında sözleşme imzaladı. Dokuz adet büyük çaplı transformatörü kapsayan siparişlerin teslimatının 2029 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği ve söz konusu tutarın 2025 yılı hasılatına oranının %6,57 olduğu belirtildi. Teslimatın üç yıl sonrasını bulacağı nazara alındığında avans ihtimali olsa da tutarın ağırlıklı kısmının teslimat ile aynı döneme denk gelmesi beklenmeli. Astor Enerji, son dönemde yeni iş bağlantılarıyla dikkat çekiyor.

ANADOLU EFES

Özbekistan pazarında açılım sağlamak amacıyla bölgede fason üretim yaptıracak

Anadolu Efes, yüksek potansiyelli pazarlarda lokalizasyon stratejisi doğrultusunda Özbekistan’da üretim yapmak için bir fason anlaşması imzaladı. Süreç, yeni kurulan %100 iştiraki Efes Tashkent üzerinden yönetilecek. Üretimin yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenirken, bu yılki hacme etkisinin sınırlı olacağı ifade edildi. Uluslararası içecek pazarında lojistik ve gümrük maliyetlerini minimize etmek için hedef pazarda üretim yapmak kar marjlarını artıran bir yöntem. Öte yandan doğrudan yatırım yerine, fason üretimle pazarı test etmek riski azaltan bir yaklaşım.