34 ülkede 33 sektördeki 275 girişimde yatırımcıyım, en büyük şansım SpaceX

GÜLMAN Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman’la Ağustos 2022’de sohbet ettiğimizde “Gülman Ventures”ı babası ve grubun kurucusu Kemal Gülman’ın ısrarıyla kurduğunu belirtmiş, eklemişti:

- İlk aşamada 50 milyon dolarlık bir fon büyüklüğü söz konusu olacak. 25 ülkede 167 girişime bakıyoruz.

2024 yılı Kasım ayı sonlarında Sina Afra’nın başkanlığını yürüttüğü Girişimcilik Vakfı’nın “Giveback Gala”sında Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ev sahipleri arasında yer alan Polat Gülman’dan “Gülman Ventures”la ilgili son durum bilgisi istedim, paylaştı:

- 29 ülkedeki 27 sektörde 239 girişimde yatırımcıyız.

Masadaki “Gülman Ventures” kartına işaret etti:

- Gülman VC’yi İsveç’de kurduk. Sahibi Türkiye’deki şirketimiz. Bu şirket aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinden yeni girişimlere, start-up’lara yatırım yapıyoruz.

Polat Gülman’la Ocak ayının son günlerinde karşılaştığımızda yatırımlarını ulaştığı noktayı merak ettim, web sayfasını açtı, “Gülman Ventures”deki sayacı gösterdi:

- Yatırımlarımız 33 sektörde, 34 ülkedeki 275 girişime ulaşmış durumda.

Yatırım yaptığı sektörlerden örnekler verdi:

- ABD’de data center’dan, Milano (İtalya) yakınlarında konuta, İsveç’te öğrenci yurtları sahibi ve işletmecisi şirkete uzanan yatırımlarımız var. Bunlarda Esas Holding bünyesindeki bir fon üzerinden varım. İsveçli yurt şirketindeki payım yüzde 4’ü buluyor.

Öğrenci yurtları işleten şirketin adını paylaştı:

- Studentbostader’in 18 şehirde yurtları var. Oda sayısı 6 bin 500 dolayında.

Yatırımlarını para cinsinden sınıfladı:

- Yatırımlarımızın yüzde 60’ı dolar. Yüzde 28’i TL. Gerisi pound ve İsveç Kronu.

Yatırımlarının sektör bazında ağırlıklarına değindi:

- 50 dolayında bilgisayar-mobil oyunları şirketinde yatırımımız var. Yatırımlarımızda ilk sırayı oyunlar alıyor. Yatırımlarımızın yüzde 25’i gayrimenkulden oluşuyor. Ayrıca İngiltere’de viski ve şarap borsalarını da yakından izliyor, yatırım yapıyorum.

“Gülman Ventures”ın yatırımlarının parasal büyüklüğünü sordum, şöyle yanıtladı:

- 275 şirket-girişime 30 milyon dolar yatırdık. Toplam değerleri 50 milyon dolara çıktı.

Bu yatırımların yüzde 35’inin Türkiye’de olduğunu vurguladı:

- En büyük şansım SpaceX’e yaptığım yatırım oldu. Benim yatırımım sonrası değer artışı 7 kata ulaştı.

Sohbet sırasında Gülman Group’un web sayfasından “Girişim Sermayesi” bölümünü okudum:

Girişim sermayesi yatırımlarımızı uzun vadeli değer yaratma, yenilikçi teknolojileri destekleme ve küresel ölçekte etki yaratma hedefiyle sürdürüyoruz.

Gülman Ventures çatısı altında yürütülen bu faaliyetler, grubumuzun teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren yüksek potansiyelli girişimlere yatırım yaparak erken ve büyüme aşamasındaki iş modellerinin ölçeklenmesine katkı sağlıyoruz.

Yatırım yaklaşımımız; güçlü ekipler, sürdürülebilir iş modelleri ve geleceğin sektörlerinde rekabet avantajı yaratabilecek teknolojilere odaklanıyor.

30 milyon dolarla kısa sürede 50 milyon dolarlık toplam değer oluşması, Gülman Ventures’in 34 ülkede 33 sektöre yayılan, 275 girişim-şirkete ulaşan yatırımlarında doğru analizler ve seçimlerle yol aldığını ortaya koyuyor…

Yatırımları oyundan yapay zekaya, uzaydan sağlık ve ilaca uzanıyor

GÜLMAN Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman, “Gülman Ventures”ın yatırım radarındaki sektörleri önce şöyle özetledi:

- Yapay zeka, sağlık teknolojileri, oyun, finansal teknolojiler gibi yenilikçi alanlara yoğunlaşıyoruz. Bu alanlardaki girişimlere finansal sağlamakla kalmıyor, uzun vadeli iş ortaklığı anlayışıyla büyüme süreçlerini destekliyoruz.

Sonra sektörleri sıraladı:

Oyun, bilgisayar yazılımı, finansal teknoloji, bilgi teknolojileri ve hizmetleri, sağlık ve ilaç, yazılım geliştirme, pazarlama ve reklamcılık, eğitim, yapay zeka, perakende, yiyecek v e içecek, lojistik ve tedarik zinciri, sigorta, otomotiv, biyoteknoloji araştırmaları, gayrimenkul,

Seyahat planları, spor, plastik üretimi, iletişim teknoloji, insan kaynakları, eğlence, havacılık ve uzay, ses ve görüntü teknolojisi, hayvan bakımı, elektrik ve elektronik üretimi, makine üretimi, nanoteknoloji, mimarlık ve planlama, giyim ve moda, ulaşım teknolojisi, bağış.

Yatırım yaptıkları bazı girişim ve şirketleri aktardı:

Impossible, Target Global, Griffin Gaming Partners, e2vc, 212, Silverlake, Valor Equity Partners, Align Ventures, Simya, founder one, Massivebio, Ui Path, Stripe, SpaceX.

Fiyat tutturma sıkıntımız yok, dünyanın her yerine ücretsiz kayıp parça gönderiyoruz

HAKAN Güldağ’la birlikte MÜSİAD’ın Trendyol işbirliği ile düzenlediği “Dijital Ekonomi Buluşmaları”nın Ankara durağında toplantıya katılan iş insanlarını dinlerken Perre Grup Eğlence ve Hobi Ürünleri’nin ortağı Mehmet Hakan Karlar’ın anlattıkları dikkatimi çekti:

Hakan Karlar (sağ başta), ortağı Aydın Aytekin (sol başta), ASO Başkanı Seyit Ardıç’a puzzle Atatürk portresi verirken.

- “Anatolium” markasıyla puzzle üretiyoruz. Türkiye ve ABD pazarında çok iyiyiz. COVID-19 pandemisi bizim işimiz açısından şanslı dönemdi. Amazon bizim ürünlerimizi satışa koydu.

Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı birçok sektörden “fiyat tutturamıyoruz” yakınmaları gelirken Hakan Karlar, o konuda rahat olduklarını belirtti:

- Markamıza çok yatırım yaptık. Fiyat tutturma konusunda sıkıntımız yok. Üstelik dünyanın her yerinde bizim ürünümüzü almış olanlar ücretsiz kayıp parça gönderebiliyoruz.

Hakan Karlar’ı dinlerken bir yandan arşivi taradım, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürlüğüm döneminde Sadi Özdemir’in 3 Nisan 2012’de EKOBİ sayfasında yayınladığımız haberini gördüm.

Hakan Karlar, puzzle işine giriş öyküsünü şöyle anlatmıştı:

Küçük yaşlardan itibaren babamın “Mustafa Kitapevi” nde çalıştım. Ankara Üniversitesi’nde iktisat öğrencisi iken ders kitapları tanıtımı ve satışı yaptım. 1994-1995’te ilk kez puzzle ticareti ile tanıştık. 3 markanın distribütörü olduk ve ithalatına girdik. Puzzle işimiz büyüdü.

“Mustafa Kitapevi” Ünlü Kutu’nun sahibi Aydın Aytekin ile Ziraat Bankası’nın puzzle alım ihalesinde tanıştık ve birlikte iş yapmaya başladık. Aydın Bey ile tanışana kadar üretimi bilmiyordum. Bir süre birlikte ticaret yaptık. Ardından şirket kurduk ve üretime yöneldik.

2008 yılında “Anatolian” markasıyla puzzle üretimine başladık. 2010 yılında da Perre Grup Eğitim ve Hobi Ürünleri’ni kurduk. 5 kıtada 38 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2019 yılında da ABD’de şirketimizi kurduk.

Hakan Karlar, MÜSİAD Ankara’daki toplantıda kargo ücretlerinin yüksekliğinden yakındı:

- 10 dolarlık ürünü 5 dolarlık kargo bedeliyle ihraç etmek kolay değil. İhracatla uzanılan pazarlarda yerelleşmenin yolunu bulmamız gerekiyor.

Markaya yatırımın önemi üzerinde durdu:

- Markamıza yaptığımız yatırımlar sayesinde piyasada 350 liraya da puzzle bulmak mümkünken biz ürünümüzü 550 liraya satabiliyoruz.

Daha sonra Hakan Karlar’ın Almanya Nürnberg’de 27-31 Ocak 2026’da katıldıkları fuardan sosyal medya paylaşımlarına baktım:

260-4 bin parçalık puzzle (yapboz), özel lisanslı tasarımlar ve yenilikçi modellerimizle fuarda yerimizi aldık. Yaratıcılık ve rahatlamayı ateşleyecek her şeyimiz var.

“Messezentrum Nürnberg”de gerçekleşen “Spielwarenmesse 2026”, trendlerin doğduğu, yeniliklerin parladığı ve tüm oyuncak sektörünün bir araya geldiği küresel buluşma noktası.

Hakan Karlar, fuarın sonunda sosyal medyadan şu mesajı verdi:

Dünyanın dört bir yanından tutkulu oyuncak profesyonelleri, perakendeciler ve bulmaca severlerle tanışmak, bize neden her yaş için neşe saçan güzel yapbozlar yaratmayı sevdiğimizi hatırlattı.

İhracatta fiyat tutturma sıkıntısı yaşamamak, dünyanın her yerine ücretsiz kayıp parça gönderebilmek, Perre Grup’un yarattığı puzzle (yapboz) markasının gücünü ortaya koyuyor…