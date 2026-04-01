35 bin kişilik Tepe, 40’ıncı yaşında dünyaya açılıyor

Kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan Tepe Kurumsal, entegre hizmet modelini ihraç edecek.İlk adımı Bosna-Hersek’e atan şirket, Romanya ve Kazakistan’da da projelerini neticelendiriyor. Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler, teknolojiyle yeniden tasarlanan entegre hizmet modelini küresel ölçekte büyütmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Kurumsal hizmetler alanında güvenlikten tesis yönetimine, yemekten iş sağlığı ve güvenliğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tepe Kurumsal, kuruluşunun 40’ıncı yılında bu hizmetleri başka ülkelere ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu yıl içinde Bosna Hersek’e de hizmet vermeye başlayacak firma, Romanya ve Kazakistan’da da projelerini neticelendirme aşamasında.

Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamı yerli sermaye olan Tepe Kurumsal’ın İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler, yeni dönemdeki hedefl erini EKONOMİ’ye anlattı. Bu yıl firmalarının 40’ıncı yaşını kutlayacağını anlatan Murat Altıkardeşler, Türkiye’de kurumsal hizmetler pazarının 40 milyar TL büyüklüğe ulaştığını, her branşta pazarı uluslararası rakiplere rağmen domine ettiklerini kaydetti. Altıkardeşler, “Entegre tesis yönetimi, güvenlik, yemek ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kapsayan bu pazarda çok önemli müşterilerimiz var. Onlar da yurtdışında yatırımlar yapıyorlar. Gittikleri coğrafyalarda da bizimle çalışmak istediler. Ancak bu alanda her ülkenin kendine özel sıkı regülasyonları var” diyerek, “Biz en son Balkan ülkeleriyle ilgili yapılan bir çalışmaya davet edildik. İlk etapta elektronik güvenlik çözümlerinin regülasyonlara daha az bağımlı olması, bu alanda adım atmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Tepe Kurumsal, yurtdışı büyüme stratejisinin de tıpkı Türkiye olduğu gibi agresif bir hedef yerine sürdürülebilir bir genişleme olduğunu belirten Altıkardeşler, “Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler hedefimizde. Bosna Hersek’ten gelen işbirliği talepleri doğrultusunda görüşmeler sürerken, Kazakistan ve Romanya’da da projeler gündemde. Bir taraftan da mevcut müşterilerimizin yurtdışı yatırımlarında yer alacağız. Şirketler ana işlerine odaklanmak istiyor. Güvendikleri bir firmaya tüm destek hizmetlerini vermek istiyorlar. Buradaki deneyimi yurtdışındaki yerlerinde de istiyorlar. Bu onlara ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Bilkent Holding şirketleri 79 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu alanda önemli bir deneyimimiz var” dedi.

81 İLDE 365 GÜN 24 SAAT HİZMET

Altıkardeşler, Tepe Kurumsal’ın bugün Türkiye’nin 81 ilinde, 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren bir organizasyon yapısına sahip olduğunun altını çiziyor. Altıkardeşler, şunları kaydetti: “Güvenlik, tesis yönetimi, catering, iş sağlığı ve güvenliği ile sarf malzeme tedarikini kapsayan yapımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren binlerce kurumsal müşteriye ulaşıyor. Tüm faaliyet gösterdiğimiz alanlarda pazarı domine ediyoruz. Ülkemizde sadece güvenlik alanında 1300’ün üzerinde firma faaliyette. Türkiye’de 350 bin emniyet görevlisi var, 350 bin de özel izinle kurulmuş kuruluşlarda çalışan özel güvenlik görevlisi var. Bunların yarısı da kamuya hizmet eden özel güvenlikler. Örneğin bir büyük şehir belediyesinin iştiraki olan bir güvenlik firmasında 10 bin kişi çalışıyor. Biz sadece özel güvenlikte 17 bin kişi istihdam ediyoruz. Bu da pazarın yüzde 11 anlamına geliyor” diye konuştu.

MİLYAR DOLARLIK CİRO HEDEFİ

Tepe Kurumsal’ın büyüme planlarının yalnızca operasyonel genişleme ile sınırlı olmadığını kaydeden Altıkardeşler, “Yerli sermayenin gücüne inanıyoruz. Teknoloji yatırımlarımızla hizmet kalitemizi sürekli yukarı taşıyarak büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedefl iyoruz” dedi. İstihdam politikalarına da değinen Altıkardeşler, “Tepe Kurumsal’ın güvenlik alanındaki istihdamının 17 bin kişi olduğunu söylemiştik. Ayrıca 13 bin kişi de tesis yönetiminde çalışıyor. 700’ü beyaz yakalı beyin takımı olmak üzere 3 bin de diğer şirketlerimizde çalışanlarımız var. Toplam 35 bin kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Türkiye’nin istihdam sıralamasında 9. sıradayız. Sadece catering alanında 40 şehirde faaliyet gösteriyoruz. Bankalarda da varız, şantiyelerde de, OSB’lerde de. Adonis isimli firmamızı Tepe Pro’ya dönüştürdük. Kemik kadrosu 50 kişi olan bir tekstil firması burası. Formalarımızı, iş kıyafetlerimizi üretiyor. Ayrıca Emniyet’in de kıyafet ihalelerine giriyoruz” dedi.

Tepe markasına Hacettepe ilham oldu

Tepe markasının hikâyesi, Hacettepe’ye kadar uzanıyor. Irak Türkmeni hekim ve akademisyen Prof. Dr. İhsan Doğramacı; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş sürecinde de yer almış bir isim. Hacettepe Üniversitesi’nin kurucusu olan Doğramacı, aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ilk başkanıydı. Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi Bilkent’i 1984’te kurdu. Bu üniversitenin sürdürülebilir fi nansmanını sağlamak amacıyla kurulan şirketler zaman içinde büyüyerek bugünkü Tepe’nin de temelini oluşturdu. Murat Altıkardeşler’in aktardığına göre Doğramacı’nın kızı Şermin Hanım, “Tepe” markasına, Hacettepe’nin ilham verdiğini söylüyor. Öte yandan Bilkent Holding’in şirketleri Bilkent Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yüzde 60’ına burs sağlıyor. Yüzde 45 ise tam burslu.

■ “En çok banka koruyan şirketiz

“En çok banka koruyan şirketiz” diyen Altıkardeşler, “Türkiye’de bankacılık sektörünün güvenliğinde önemli bir paya sahibiz. Burada teknolojik yatırımlarımızın önemli bir payı var. 100’ün üzerinde dijital süreci yeniden tasarladık. Bugün bir AVM’de güvenliği sağlayan ekipten, aynı kampüste yemek hizmeti veren ya da teknik bakım yapan ekiplerin tamamı tek sistem üzerinden izlenebiliyor. Bizim için gelecek artık sadece entegre hizmet değil, entegre veri. Tüm operasyonların tek ekrandan yönetildiği bir yapı kuruyoruz” dedi.

DÖNÜŞÜMDE YERLİLİK VURGUSU

1986 yılında kurulan Tepe, bir dönüşüm içinde. Murat Altıkardeşler, bu durumu şöyle anlatıyor: “Müşterilerimizin ortak sorusu şuydu: ‘Güvenliği sizden alıyorum, temizliği sizden alıyorum, yemeği sizden alıyorum… Peki neden hala üç farklı sözleşme ve üç farklı raporla uğraşıyorum’du. Bu nedenle Tepe Kurumsal tüm kurumsal çözümlerimizin çatısı oldu. Tepe Savunma Tepe Güvenlik’e, Tepe Servis Tepe Tesis Yönetimi’ne, BCC Catering Tepe Gurme’ye, kurumsal kıyafet üreten Adonis Tepe Pro’ya, Tepe Servis Card ise yeni konumlandırmasıyla Tepe One’a dönüştü. Tepe ISG ise aynı isimle yoluna devam ediyor. Türkiye’nin yerli ve milli sermayeli şirketiyiz. Markalaşmadaki bu dönüşümün en büyük vurgusu bu. Tepe Kurumsal’ın dönüşüm süreci üç ana eksen üzerine kurduk: Müşteri, çalışan ve sürdürülebilir gelecek.”