35 yılda 108 milyar liralık yatırımcı varlığına ulaştı, ‘sorumluluk’ çağrısı yaptı

GEDİK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, şirketin 35’inci kuruluş yıldönümünde 1991 yılına uzandı:

- Erhan Topaç (babası) Gedik Yatırımı 35 yıl önce 50 bin lira özsermaye ile kurup yola çıktı. Erhan Bey, o günlerden itibaren, “Kısa vadeli kazanç için yaptığınız işin kalitesinden ödün vermeyin” düsturunu benimsedi, biz de ona hep uyduk.

Bugüne dönüp, ulaştıkları düzeyi verilerle irdeledi:

- Bugün 90 bin bakiyeli yatırımcıya, 108 milyar lira yatırımcı varlığına, 1.5 milyar lira net kâra ve 5.1 milyar lira özsermaye büyüklüğüne ulaştık.

Onur Topaç’la 35’inci kuruluş yıldönümleri vesilesiyle buluşup sohbet ettik. Gedik Yatırım’ın iş modelini şöyle özetledi:

- Gedik Yatırım olarak sadece aracı kurum faaliyetleriyle sınırlı kalmıyoruz. Yatırım bankacılığından kripto varlıklara, girişim sermayesinden İslami finansa kadar pek çok alanda faaliyetleri bulunan şirketler topluluğu konumundayız.

Son 6 yılda iştiraklerinin sayısının 7’ye yükseldiğini belirtip sıraladı:

Misyon Yatırım Bankası: Yatırım bankacılığı ve saklama hizmetleri sunuluyor.

Marbaş Menkul Değerler: Aracılık faaliyetlerimiz güçlendiriliyor.

Inveo Ventures: Teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapıyor.

Inchain ve Misyon Kripto: Dijital varlık alanında faaliyet gösteriyor.

GY Varlık Kiralama: Sukuk ihraçlarına aracılık ediliyor.

GYT Bilişim: Teknolojik altyapı ve dijital kanallar geliştiriliyor.

İştiraklerin ulaştıkları noktayı da verilerle ortaya koydu:

- İştiraklerin özsermayeye oranı yüzde 20’den yüzde 46’ya ulaştı. 2019 yılında 11 milyon dolar olan net kâr 2025 yılı sonunda 35.2 milyon dolara yükseldi.

Gedik Yatırım’ın 2025 yılı sonu verilerine işaret etti:

- 25 milyar liraya yakın aktif büyüklüğüne, yüzde 30 düzeyinde özsermaye kârlılığına, 63 şubeye ulaşıldı. 663 çalışanla operasyonlar sürdürülüyor. 280 bin yatırımcıya hizmet veriliyor.

Görev aldıkları halka arzlarla ilgili verileri aktardı:

- Bugüne kadar 30 halka arzda liderlik, 3 halka arzda eş liderlik ve 170’in üzerinde halka arzda konsorsiyum üyeliği üstlendik. Toplam 203 şirketin sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağladık.

Onur Topaç, geçen 35 yılda sektörün Türkiye’deki yolculuğunun içinde olduklarını, gelişimini yakından gördüklerini vurguladı:

- 20 yıl boyunca yatırımcı sayısı 1 milyon dolayında kaldı. Düşük faiz dönemi yatırımcı sayısını 8.5 milyona kadar çıkmasını tetikledi. Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı şimdilerde 6.5 milyon. 5.7 milyon da yatırım fonu yatırımcısı var.

Borsa İstanbul’un 2020-2025 dönemindeki verilerine dikkat çekti:

- 2020 yılı başında Türkiye’de 1.2 milyon bireysel hisse senedi yatırımcısı, 31.1 milyar dolarlık da yerli bakiye bulunuyordu. 2025 yılı sonu itibariyle toplam yurtiçi bakiye 109.4 milyar dolara yükseldi. Fon bakiyesi de 200 milyar doları aştı.

Sermaye piyasalarının artık bankacılık sistemine gerçek bir alternatif ve aynı zamanda tamamlayıcı güç olduğunu kaydetti:

- 2025 sonu verilerine göre hisse senedi piyasası, yatırım fonları, borçlanma araçları ve BES & OKS kalemlerinin toplamından oluşan sermaye piyasaları toplam büyüklüğü 427.7 milyar dolara ulaştı.

Bankacılık sektörüyle karşılaştırdı:

- Bu gelişimi bankacılık mevduat hacmiyle kıyasladığımızda tarihi dönüşümün boyutu netleşiyor. 2019 sonunda sermaye piyasaları toplam mevduatın yüzde 30.2’si kadarken 2025 sonunda bu oran yüzde 67.5’e yükseldi.

Bu noktada şu çağrıyı yaptı:

- Bu büyüklük herkese sorumluluk yüklüyor…

Ülkemiz sermaye piyasalarının mevzuatlarını düzenleyenden denetleyene, borsadan aracı kurumlara, kısacası tüm taraflar ve yatırım yapanlar bu büyük sorumluluğun farkında mı?

Unutmayın 427.2 milyar dolarla bankacılık mevduat hacminin yüzde 67.5’ini bulan bir sermaye piyasaları hacmi var…

Şirket ne iş yapıyor, patronu kim, araştırın sonra yatırım yapın

GEDİK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, sermaye piyasalarındaki yatırımcı sayılarına tekrar işaret etti:

- Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 6.5 milyon, ayrıca 5.7 milyon da yatırım fonu yatırımcısı var. Yani 12.2 milyon yatırımcıdan söz ediyoruz.

Ardından sermaye piyasalarına yatırım yapanlara şu uyarıyı yaptı:

Borsa’da hisse senetlerine yatırım yaparken şirketlerle ilgili en ince detaya kadar araştırma yaptığınızı var sayıyoruz. Yani, şirket ne iş yapar, sahibi ya da ortakları kimdir, hepsine bakıyor olmalısınız.

Yatırım fonlarına dikkat çekti:

- Yatırım fonlarında da aynı titizliği gösterin. Yatırım fonlarının içeriğine, kimlerin yönettiğine bakın, öyle yatırım yapın.

Yeri gelmişken “nitelikli yatırımcı” konusuna değindi:

- “Nitelikli yatırımcı” sınırı 10 milyon liraya yükseltilmişti. Sadece niteliğin parayla ölçülmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Sermaye piyasaları hiç sürekli yükselen bir grafik çizmez. Düşüşler de yaşanır. Yani, risk barındırır ama o riskin karşılığı da alınır.

Şirketler, çalışanlarının tümüne hisse opsiyonu verse yatırımcı sayısı artar

GEDİK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, Türkiye’de 20 milyonu aşkın hanenin olduğunu işaret edip, ekledi:

- “Her hanede bir yatırımcı olsun” gibi bir hedef belirleyip sermaye piyasalarının daha da büyümesi için çalışmalıyız.

Bunu sağlamanın yollarından birinin şirketlerin sadece yöneticilere, beyaz yakalıya değil tüm çalışanlarına hisse senedi opsiyonu vermesi olduğunu belirtti:

- ABD’de bu formül uygulanıyor. Şirketler örneğin en az 4 yıllık kıdemi dolduran tüm personeline hisse opsiyonu vermeli. Bu, bir taraftan şirketlere aidiyet duygusunu artırır, diğer taraftan performansı da yükseltir. Çünkü, personel başarıdan payını alacağını bilir.

Bunun için vergi konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti:

- Şirket, çalışanına hisse opsiyonu verdiği anda vergi doğuyor. Oysa dünyada opsiyon hisseye dönüp satıldığı anda vergisi doğar. Bu aşamada da vergi olmalı zaten.

Hisse opsiyonu prosedürünün de uzun olduğunun altını çizdi:

- Hisse opsiyonu konusunun şirketlerin inisiyatifine bırakılmasında yarar var.

Hisse opsiyonu uygulamasının sermaye piyasalarına yapacağı katkıya dikkat çekti:

- Sermaye piyasaları ciddi sayıda uzun vadeli yatırımcı kazanır. 2-3 milyon yeni yatırımcı buradan gelebilir.

Misyon Bank’ın aktif büyüklüğü 9 milyar lira

GEDİK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, iştiraklerinden Misyon Bank’ın verilerini paylaştı:

70’ten fazla muhabir banka ağı var

64 milyar lira saklama büyüklüğü var (24 portföy yönetim şirketi ile)

2026 yılı büyüklüklerini ortaya koydu:

- Misyon Bank, 2026 yılı ilk çeyreğinde 76.15 milyon lira net kâr açıkladı. Güçlü bir finansal geri dönüşe imza attı. Kredi portföyünü ise 11.3 milyar lira seviyesine taşıyarak büyümesini sürdürdü. Aktif büyüklüğü de 15 milyar lira seviyesine ulaştı.

İştiraklerinden Marbaş Menkul Değerler’e değinip verilerini sıraladı:

Özkaynakları 631 milyon liradan 1.1 milyar liraya yükseldi.

Hisse pazar payı yüzde 1.36’dan yüzde 1.68’e çıktı. Vadeli işlemler pazar payı yüzde 0.64’ten yüzde 0.91’e yükseldi.

Müşteri özvarlıkları 22 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Biz 6 yıldır nakit temettü ödüyoruz

GEDİK Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, şirketin halka açıklık oranının yüzde 14 olduğunu belirtti:

- Biz temettü dağıtan bir şirketiz. 6 yıldır nakit temettü dağıtıyoruz.

2026 yılı büyüme hedeflerini de ortaya koydu:

- Net kârda yüzde 30 artış, özsermaye kârlılığında yüzde 35’i yakalamak, dağıtılabilir kârın da yüzde 50’sini nakit temettü olarak dağıtmak.