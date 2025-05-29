350 milyon Euro yatırdı, Konya, Çin’i de geçip toz deterjanda dünya üssü oldu

Unilever’deki kariyerine 1996 yılında Türkiye Müşteri Geliştirme departmanında başlayan Ali Fuat Orhonoğlu, 1 Temmuz 2022’de Unilever Türkiye, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler Ev Bakım Kategorisi Liderliğine atandı. 14 Şubat 2024’te de görevine Unilever Türkiye Ülke Başkanlığı eklendi.

Ali Fuat Orhonoğlu, Ülke Başkanlığı görevinde bir yılı geride bıraktıktan sonra Mayıs 2025 ortalarında ekibini topladı, Unilever Türkiye ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı:

2024’te tonajda yüzde 9.9 büyüdük. Gıda, deterjanlar, bakım ürünleri, hepsinde büyüme var. Dondurma ve içecekler daha hızlı büyüdü.

Bu yıl da ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 4.4’lük büyüme yaşadık.

Ev tüketimi daha hızlı büyüyor.

Fiyat destekli büyüme azaldı.

Promosyonlarda artış söz konusu…

Bu değerlendirme sırasında Unilever Türkiye’nin “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesindeki yeri irdelendi:

“İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 33’üncü sırada yer alıyoruz.

Ali Fuat Orhonoğlu ile geçen hafta sohbet için buluştuk. Orhonoğlu’na Unilever Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve Ortadoğu Ev Bakım Finans Lideri & Unilever Türkiye ve Orta Asya Finans Başkanı Nilüfer Derinalp ve Unilever Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve Orta Doğu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı & Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Ebru Şenel Erim eşlik etti.

Orhonoğlu, Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyette olduklarını anımsattı:

- 1952 yılından bu yana yaptığımız yatırımlarla birçok ilke imza attık. Bugün, 20 markamızla Türkiye’deki hemen her haneye ulaşıyoruz. Güzellik ve sağlık, kişisel bakım, gıda, dondurma ve ev bakım kategorilerinde geniş yelpaze sunuyoruz.

Türkiye’de 4 fabrika ile güçlü bir üretim ekosistemi oluşturduklarını vurguladı:

- Konya tesisimiz, Türkiye’deki hızlı tüketim ürünleri sektöründeki en büyük yatırım olmayı sürdürüyor. Unilever, Türkiye’de piyasadaki ürünlerinin yüzde 90’ını yerel olarak üretiyor.

Unilever Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının 150 milyon doları aştığını bildirdi:

- 5 yıllık toplam ihracatımız 720 milyon doları buldu. Böylelikle Türkiye ekonomisine önemli düzeyde döviz girişi sağlamış olduk.

Şu noktanın altını çizdi:

- 5 binden fazla çalışanımızla, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam ederek Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Konya’ya yaptıkları yatırımlara işaret etti:

- Konya’ya 95 milyon Euro’luk dondurma yatırımıyla gitmiştik. 2017 yılında da 350 milyon Euro’luk yatırımla Konya’daki ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamızı devreye aldık.

Bu tesisin 2017’den bu yana üretim kapasitesini yüzde 30 artırdığını bildirdi:

- Bu yıl 9.5 milyon Euro yeni hat yatırımıyla kapasiteyi daha da artıracağız. Bu fabrika, Çin’deki tesisi de geride bırakarak Unilever’in “dünya toz deterjan üssü” oldu. Konya, dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında da Brezilya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Konya’dan yaptıkları ihracatla ilgili ayrı parantez açtı:

- Konya’dan ihracat yaptığımız ülke sayısı 33’ten 39’a çıktı. Konya fabrikamızdan çıkan güzellik ve sağlık ürünleri Libya’dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünleri de Şili’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

Unilever Türkiye’nin 190 ülke arasındaki yeriyle ilgili şu verileri de paylaştı:

- Dondurmada Türkiye, ilk 5’te yer alıyor. Ev bakım ürünlerinde ise ilk 10’da bulunuyoruz.

Konya’ya yapılan 445 milyon Euro’luk yatırım, toplam 4 fabrikada üretim, yıllık 150 milyon dolara ulaşan ihracat, Unilever’in Türkiye’ye güvenini, ekonomiye katkısını ortaya koyuyor…

300’ü aşkın tedarikçimiz var, CIF başlığında ithalatı Konya’daki üreticiyle kestik

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever’in küresel olarak ev bakım işinin tedarik zincirini yenilemeye ve yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye karar verdiğini belirtti:

- Dünya genelinde yeni fabrikalar, üretim hatları ve depolar dahil olmak üzere birçok yatırım yapılıyor. Konya’daki son teknolojiye sahip fabrikamız da bu stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Konya fabrikasının mükemmel performansının Türkiye’deki yatırım kararını çok cazip hale getirdiğini vurguladı:

- Konya tesislerimiz küresel ölçekte örnek teşkil edecek bir yapıya sahip. Burası bir “tedarik köyü” olarak konumlandırıldı. Hem hammadde hem de lojistik hizmet sağlayıcıları olarak Konya’da faaliyet gösteren toplam 5 tedarikçimiz ile güçlü bir işbirliği oluşturuldu.

Bu yapının üretim süreçlerinde daha hızlı ve esnek hamleler yapılabilmesini sağladığını kaydetti:

- Bu sayede de verimlilik artışı ve maliyetlerin azalması beraberinde geldi. Şirketler arasındaki işbirliği, yenilikçilik ve bilgi paylaşımı sayesinde tedarikçilerimizin iş alanları ve ölçekleri de büyüdü.

Ali Fuat Orhonoğlu’na Unilever Türkiye’nin çalıştığı tedarikçi sayısını sordum, yanıtladı:

- 300 civarında tedarikçimiz var.

Tedarikçilerin başarısından bir örnek verdi:

- Ev temizlik ürünlerimizden CIF’in ambalajındaki başlığı ithal ediyorduk. Konya’daki bir tedarikçi projenin üzerinde bir yılı aşan süre çalıştı, bizim için üretmeyi başardı. Biz de ithalatı kestik, artık o ürünü Konya’dan sağlıyoruz.

Tasarruf ve verimlilik için kafayı bozmuş durumdayız

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Konya fabrikasında son 3 yılda yüzde 30’un üzerinde verimlilik sağladıklarını belirtip ekledi:

- Tasarruf ve verimlilik konusunda kafayı bozmuş durumdayız…

Unilever Türkiye mühendislerinin yeteneği ve emekleriyle küresel olarak örnek teşkil eden projeler ve uygulamaları hayata geçirdiklerini vurguladı:

- Örneğin Konya tesisimizde enerji verimliliği için bir yapay zeka projesi uyguladık. Unilever ve MEXT işbirliği ile hayata geçirilen “Dijital Kule” projesi, toz deterjan üretiminde yapay zeka teknolojisi kullanarak üretim verimliliğini artırmayı amaçladı.

Projenin sürdürülebilirliği de ileri taşımayı hedeflediğini kaydetti:

- Bu yenilikçi çözüm sayesinde yıllık doğal gaz tüketiminde yüzde 6’lık bir azalma sağlanıyor ve çevreye salınan 760 ton karbondioksit önleniyor. Proje, sanayide dijitalleşmenin çevresel etkileri azaltmadaki gücünü gösteriyor.

Çamur kurutma tesisi atıkları yüzde 66 azalttı

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, 2019 yılından bu yana tüm fabrikalarında, sahalarında ve ofislerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını bildirdi:

- Konya fabrikamız, tesis çatısında ve sahalarında 2024 yılında 4.5 milyon Euro’luk bir yatırımla güneş enerjisi santrali (GES) kurarak bu alandaki girişimleri bir adım daha ileriye taşıdı.

Bu yatırımla yıllık 7 bin MWh elektrik ürettiklerini belirtti:

- Fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 30’u buradan karşılanıyor. Bu, 2 bin 800 ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Yani, 4 bin ağaç dikimine eşdeğer bir azalma sağlıyor.

Atık su konusuna değindi:

- Hızlandırdığımız atık su geri kazanım projeleri ile tesisimizde sıfır atık su deşarj seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile yıllık 144 bin metreküp su geri kazanmayı planlıyoruz.

Konya fabrikasının tüm atıklarının geri dönüştürüldüğünün altını çizdi:

- 2021 yılında devreye alınan “Çamur Güneş Kurutma” tesisi ile üretilen ton başına atık miktarı yüzde 66 azaltılıyor.

280 Türk, Unilever globalde yönetici olarak görev yapıyor

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, insan kaynağı gücü üzerinde durdu:

- Türkiye’den 280 arkadaşımız Unilever’in dünyanın farklı noktalarındaki şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilik yapıyor. Yani, yetenek de ihraç ediyoruz.

Unilever Türkiye’nin bu yönüyle de ön sıralarda olduğunu belirtti:

- Unilever dünyasına yönetici gönderme konusunda en iyi ülkelerden biriyiz.