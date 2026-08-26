360 milyon dolarlık iş buldu kâr yüzde 200 oranında büyüdü

Altı aylık dönemde metal ana sanayisinde bulunan üç şirket kârını %200'ün üzerinde artırdı. Erdemir, İsdemir ve Borusan Boru'nun toplam kârı 19,95 milyar TL ile sektörün ana gövdesini oluşturuyor. Ancak sadece kâr artışına bakarak tercihte bulunmak yanıltıcı sonuçlar verebilir.

Borsada ikinci çeyrek bilançolar incelenirken, metal ana sanayisinde kâr büyüme hızları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Verilere göre Ereğli Demir Çelik %415, İskenderun Demir Çelik %203 ve Borusan Boru %200 oranında kâr artışıyla diğer firmalardan açık ara ayrışıyor. Milyarlarca liraya ulaşan kârlar sektörün taşıyıcısı konumunda bulunuyor. Bununla birlikte sektörde kâr büyümesi kadar kârdan zarara dönen şirketlerin olduğu da göz ardı edilmemeli. Yatırımcılar yüksek kâr artışlarına bakarak pazarın bir bütün olarak büyüdüğünü düşünebilir. Ancak şirketlerin manşetteki kârları kadar alt kalemlerdeki marj değişimlerini de incelemek gerektiğini unutmamalı.

Kârları büyüten kalemler

Ereğli Demir Çelik, altı aylık dönemde metal ana sanayisinde kârını en güçlü büyüten firma konumunda bulunuyor. Şirket, gelirini %31 artırırken, dönem sonu kârını %415 büyüterek 8,93 milyar TL’ye çıkardı. Erdemir’in dönem kârının bu denli yükselmesinde 9,29 milyar TL seviyesindeki ertelenen verginin etkisi göz ardı edilmemeli.

Borusan Boru, kârını %200 artırarak sektörde en hızlı büyüten ilk üç firmadan biri oldu. Kârı dönem sonunda 1,7 milyar TL’ye çıkarken, bu artışta %49 ile 43,6 milyar TL’ye çıkan satışları etkili oldu. Son olarak ABD’de farklı müşterilerden aldığı 360 milyon dolarlık yeni siparişlerle büyüme beklentisini korumayı sürdürüyor.

Sektördeki en hacimli kâr

İskenderun Demir Çelik, metal ana sanayisinde 9,2 milyar TL ile en yüksek kârı açıklayan firma konumunda bulunuyor. Altı aylık dönemde satışlarını %22 artırarak 67,86 milyar TL’ye ulaştırdı. Elde edilen %203 oranındaki kâr büyümesinde gelirlerin etkisi olsa da asıl belirleyici olan faktör, 5,08 milyar TL tutarındaki ertelenen vergi kalemi oldu.

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Yasal sermayesini tamamladığı kripto platformu, kârına dolaylı katkı sağlayacak

Matriks'in kripto platformu 250 milyon sermayeyle pazarda ne kadar büyüyebilir? ● Yılmaz Şanal

Yılmaz, Matriks'in bağlı ortaklığı Rootech'in sermayesini 150 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarması, doğrudan bir büyüme yatırımından ziyade yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi olarak okumalı. Firmanın 100 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı, SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcıları için belirlediği asgari sermaye yükümlülüğüne uyum sağlama amacıyla yapıldı. İştirakin faaliyetine devam edilebilmesi için zorunlu bir adım olarak değerlendirmeli. Güçlenen finansal yapının firmanın büyümesine dolaylı katkıda bulunması beklenmeli.

Kuracağı teknoloji şirketi ile yüksek katma değerli gelir elde etmeyi hedefliyor

Kocaer Çelik'in kuracağı teknoloji şirketinin başarılı olma şansı nedir? ● İlyas Kara

İlyas, Kocaer Çelik geçtiğimiz haziran ayında aldığı kararla robotik ve yapay zeka alanında payların %99'u kendisine ait olacak bir şirket kurma kararı aldığını duyurdu. Sanayi alanında faaliyet yürüten firmanın, yüksek katma değerli sektörlere yönelmesini olumlu değerlendirmek gerekir. Neticede sanayi gücünün dijital inovasyonla entegrasyonu ciddi bir rekabet avantajı yaratma imkanı tanıyabilecek. Teknokent yatırımı ve üniversite iş birliği vurguları, teknoloji alanındaki tecrübe açığını kapatmaya yönelik adımlar olarak değerlendirilmeli.

YATIRIM FONLARI

FPZ fonu dövize dayalı yatırım araçlarıyla bir yılda %21 yükseliş kaydetti

QNB Portföy'ün yönettiği Birinci Serbest (Döviz) Fon (FPZ), dövizdeki yükselişe bağlı bir performans gerçekleştiriyor. Bu çerçevede istikrarlı ancak sınırlı bir yükselişi söz konusu. Büyüklüğü yatay seyrederken ağustosun ikinci yarısında bir önceki aya göre azalarak 130,78 milyar TL hacme geriledi. Nisandan bu yana nakit çıkışı yaşanan fondan ağustosta çıkan miktar 6,51 milyar TL oldu. Yatırımcı sayısı fazla değişkenlik göstermiyor, önceki aya göre bir miktar artarak 19.386'ya geriledi. Doluluk oranı %18,91 seviyesinde duruyor. Temel stratejisi, varlıklarını döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %77,00'si özel sektör dış borçlanma araçları ile %9,73'ü döviz cinsi mevduattan oluşuyor. Son bir yılda %20,88 yükseldi.

TAHVİL

Akademi Çevre, piyasadan %55,48 bileşik faizle 241,2 milyon TL borçlandı

Akademi Çevre, 21.08.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 241.230.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,5, bileşik faizi %55,48 olarak belirlendi. 120 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 22.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz %15,62 düzeyinde. 24 Ağustos itibarıyla TLREF %36,94 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Akademi Çevre'nin verdiği %47,5 basit faiz, TLREF'in yaklaşık 10,56 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFAKADA2612 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ruzy Madencilik'in mayıstan bu yana düşen fiyatında üç haftadır yukarı eğilim var

Ruzy Madencilik'te fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %25,84 ile toplamda 2,01 milyon lot azalarak 5,76 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 5'ten 3'e geriledi. BIH fonu 2 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, FSU fonu 316 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Ruzy için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede güçlü satış yapan Pardus Portföy'ün yönettiği BIH fonu ile 74,2 bin lot satan Tera Portföy'ün yönettiği DOH fonu payını sıfırladı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NETAŞ

Havacılık sektörü için sunucu sözleşmesi imzalarken, fiyatta hareketlenme var

Netaş, %100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim'in, hava ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisinin sunucu alım ve destek ihalesini kazandığını bildirdi. İhale kapsamında toplam bedeli KDV hariç 15,07 milyon dolar olan sözleşme imzalandı. Tutar, yıllık gelirinin %6,02 seviyesinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana açıklanan yeni işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirinin %38'i düzeyinde bulunuyor. Altı aylık mali dönemde gelirini %55 büyüten şirket, dönem sonunda 107 milyon TL ile zarardan kâra dönmeyi başardı. Hissenin fiyatı son bir haftada hızlı yükseliş kaydetti.

AKFEN İNŞAAT

New York'taki lüks konut projesi için 10,6 milyon dolarlık ilk yatırımını yaptı

Akfen İnşaat, New York'taki yaklaşık 1.166 metrekarelik arsaya sahip lüks konut projesine %12,5 oranında ortak olmak istiyor. Bu amaçla, ABD'deki %100 bağlı iştiraki King Akfen firmasına 10,67 milyon dolar tutarında sermaye avansı aktardı. Finansmanın tamamının halka arzdan elde edilen kullanılmamış fonlarla özkaynak üzerinden karşılandığı belirtildi. Projede komşu parselle birleştirme sürecinin başlatıldığı ve bu işlemle birlikte inşaat alanında %33'lük artış hedeflendiği dile getirildi. Birleştirme sonrası parselin değeri 109 milyon dolara çıkacağı ifade edildi.

BLUME METAL

İştirakini 2,5 milyon dolara satarken bilanço yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor

Blume Metal, elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren %100 bağlı iştiraki Kare 1 Güneş Enerjisi firmasını 2,5 milyon dolar bedelle sattı. Değerleme raporunda 121 milyon TL fiyat biçilen iştirakin satışından 11,3 milyon TL kâr elde edildi. Şirket, satıştan sağladığı fonu sanayi, kimya ve inşaat alanlarındaki yeni yatırımlarda kullanılacağını ve bilanço yapısının güçlendirileceğini bildirdi. Eylül 2025'te Metemtur Yatırım olan ünvanını Blume Metal olarak değiştiren şirket, geçen yıl 2,7 milyon TL kâr açıklarken, bu yılın altı ayında 86,8 milyon TL zarar yazdı.