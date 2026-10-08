396 liralık fiyat çoktan unutuldu yüzde 89’luk gerileme fiyatı eritti

Borsada işlem gören 20 şirketin fiyatı, son bir aydaki düşüşle 200 günlük hareketli ortalamanın %72 ile %89 aşağısına geriledi. Ağırlığı tasfiyesine karar verilen fonların portföyünde olan bu hisseler, aşırı yüklenmeyle çıkan fiyat sonrasında, satışta alıcı bulamayınca hızla gerilediler.

Bir aydır fonların başlattığı satış dalgasıyla birlikte belirli hisseler 200 günlük ortalamalarından hızla koptu. Düşen 20 hisse, hareketli ortalamalarının %72 ve altına inerken temelsiz çıkışın faturasını ödedi. Hedef Holding ortalamasının %89 altında kalarak listede en fazla eriyen hisse oldu. Buna karşın Tekfen Holding ve Çelik Halat gibi firmalar 200 günlük ortalamalarını %61 ve üzeri oranında aşmayı başardı. Borsada sert düşüşleri ucuzluk fırsatı olarak yorumlamak yatırımcıyı yanıltabilir. Fiyat düşüşlerini fırsat görmeden önce, şirketlerin gelir ve kâr kaynakları mutlaka incelenmeli.

Fiyatlar sert geriledi

Hedef Holding, 5 Ağustos’taki zirvesi 396 TL’den sonra hızla geriledi. Hisse, 200 günlük hareketli ortalamasının %89,29 altında duruyor. Altı aylık dönemde oluşan gelir ve kâr artışının aldığı hisse senetlerinden kaynaklanıyor olması henüz görünmeyen risk. Fiyatı eriyen hisseler, şirketin açıklayacağı yıl sonu mali tablosundaki gelir ve kârı aşağı çekme potansiyeli taşıyor. LDR Turizm, 22 Temmuz’da test ettiği 124,20 TL’den sonra düşüşünü sürdürdü. Fiyatı 200 günlük ortalamasının %88,09 altına indi. Çarpanları her ne kadar makul seviyeye inmiş olsa da benzer seviyede olan kurumsal firmalara alternatif olabilmesi için belirgin bir beklentiye sahip olabilmesi şart. Şirket yılın ilk yarısında hem gelirini hem de kârını düşürdü.

Ortalamayı hızla aştı

Piyasadaki genel düşüş havasının aksine Tekfen Holding, 200 günlük ortalamasını %67,32 oranında aştı. Oyak’ın sermayedeki %42,8 payı devralması hisseye yönelimi artırırken fiyatı temmuz ayından itibaren istikrarlı şekilde yükseldi. Öte yandan şirketin ortağı Cevahir Taahhüt’ün kademeli alımları fiyatı destekleyen bir diğer unsur.

ZEYNEP'E SOR

AKTİF DEVİR HIZI MI, VARLIK DEVİR HIZI MI?

Aktif devir hızı; bütüncül kontrol, genel verimlilik, stratejik denge, performans karnesi. Nakit yanılgısı, dalgalanma, körlük, değerleme sapması. Varlık devir hızı; kapasite ölçümü, yatırım pusulası, operasyonel odak, verimlilik çıpası. Kısa vade ve yatırım dönemi sorunu, eski kayıt, kopukluk.

İkinci marka için Manisa’da kurulan iştiraki Cropsafe, ihracat gücünü destekleyecek

Tarkim’in Manisa’da kurduğu şirketteki beklenti nedir? ● Mete Özkan

Mete; Tarkim, geçtiğimiz temmuzda Manisa’da %100 bağlı ortaklığı Cropsafe Bitki Koruma firmasının kuruluş işlemlerini tamamladı. Yeni firma, ikinci marka stratejisi kapsamında kurulurken yurt içi ve dışı satış kanallarının daha verimli yönetilmesini hedefl iyor. İhracatın geliştirilmesi ve yeni pazarlara erişim şirketin ana hedefi olarak öne çıkıyor. Farklı pazarlarda operasyonel esneklik sağlayacağı ifade edilen markanın, Tarkim’in küresel rekabet gücünü desteklemesi ve uzun vadede satış gelirlerine olumlu katkı sağlama hedefi ifade ediliyor.

Verimliliği artırmak amacıyla sonlandırılan halı tabanı üretimine tekrar dönmez

İşbir Sentetik kapattığı fabrikasını tekrar açar mı? ● Kerem Sezen

Kerem; İşbir Sentetik, mayısta aldığı kararla halı tabanı üretimi yapan fabrikasında faaliyetleri tamamen durdurdu. Bu kararın şirketin toplam üretim ve satışlarına %10’luk bir etkisinin olması bekleniyor. Süreç kapsamında fabrikadaki 109 çalışanın da iş sözleşmeleri sonlandırılırken, toplam 74,2 milyon TL tutarındaki tazminat ödemesi yapıldı. Üretimi sonlandırmanın gerekçesi olarak, finansal sürdürülebilirlik ve operasyonel verimliliğin sağlanma kaygısı dile getirildi. Bu nedenle fabrikanın ilerde tekrar açılma olasılığı beklenmemeli.

YATIRIM FONLARI

RUT fonu robotik ve uzay teknolojilerine yönelerek son bir yılda %42 yükseldi

BV Portföy’ün yönettiği Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon (RUT), Temmuz 2024’ten bu yana işlem görüyor. Fon, yukarı çıkış ardından yatay hareket ve tekrar yukarı çıkış döngüsü ile ilerliyor. Son olarak geçtiğimiz nisanda gerçekleştirdiği yukarı hareketin ardından hazirandan itibaren yatayda dalgalı seyre döndü. Önceki aya göre büyüklüğü bir miktar artan fonun ekimdeki toplam değeri 129,7 milyon TL oldu. Yatırımcı sayısı şimdilerde 3.847 düzeyinde bulunan fonun temel stratejisi, varlıklarını robotik ve uzay teknolojileri temalı hisselerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %68,60’ı yabancı ve %16,17’si yerli hisselerden oluşuyor. Aselsan, Altınay Savunma, SDT Uzay, Logo Yazılım ve VBT Yazılım portföyünde öne çıkıyor. Bir yılda %41,59 yükselirken aynı sürede endeks %13,96 çıktı.

TAHVİL

Garanti Faktoring, piyasadan TLREF + %0,80 faizle 1 milyar TL borçlandı

Garanti Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 05.10.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1 milyar TL olan bononun yıllık faizi TLREF+0,80 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 05.04.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 5 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,82 seviyesinde bulunuyor. Verilen %0,80 ek getiri, yatırımcıya değişken getirili kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFGRFA42719 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Despec Bilgisayar marttan bu yana dalgalı seyir izlerken eylülde aşağı yöneldi

Despec Bilgisayar’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %11,54 ile toplamda 91,61 bin lot azalarak 701,99 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 12’den 11’e geriledi. FBC fonu 120 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TTE fonu 21,7 bin ile en çok alımı gerçekleştirdi. Despec hakkında yıl içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede One Portföy’ün yönettiği FBC fonu yaptığı satış ile payını sıfırlarken İş Yatırım’ın TTE ve Garanti Yatırım’ın GRT fonu aldı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EBEBEK MAĞAZACILIK

Üretimini şubat ayında durdurduğu bağlı ortaklığını 55,4 milyon liraya sattı

Ebebek, kârlılık ve verimliliğini yeterli görmediği için şubatta faaliyetlerini durdurduğu %100 bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri firmasını 55,4 milyon TL’ye sattı. Satış işleminin fiyatı, tesisin üretimi durdurmuş olması ve güncel finansal durumu dikkate alınarak değerleme raporuna ihtiyaç duyulmadan belirlendiği ifade edildi. İşlemle birlikte söz konusu firmada payı kalmadı. Atıl durumdaki iştirakin elden çıkarılması, şirketin odak noktasını perakendeciliğe çekmesini sağlarken satıştan elde edilen nakdin nerede değerlendirileceği hakkında bilgi verilmedi.

UŞAK SERAMİK

Mahkeme konkordato kararı verdi; Borsa, hisseleri Yakın İzleme Pazarı’na aldı

Uşak Seramik, borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerinin aksamasını engellemek amacıyla mahkemeye başvurarak konkordato kararı aldırdı. Mahkeme, şirketin üretim süreçlerini korumak gayesiyle ihtiyati tedbir kararı verirken, tüm haciz ile icra takiplerini durdurdu. Süreci yönetmek adına firmaya üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı. Nakit sorunu yaşayan firmanın, varlıklarının satışı veya haczi engellenerek operasyonel devamlılığı sağlanmış oldu. Borsa İstanbul ise Yıldız Pazar’da işlem gören şirket hissesini Yakın İzleme Pazarı’na aldı.

BMS ÇELİK HASIR

Fabrikayı sat-kirala - geri al yöntemiyle devretti. Tutarı 60 ay vadeyle ödeyecek

BMS Çelik Hasır, İzmir Aliağa’da yer alan 39 bin metrekarelik fabrika binası ve arsasını işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla sat-kirala-geri al yöntemiyle Vakıf Finansal Kiralama’ya 802,5 milyon TL’ye devretti. Değerleme raporu ortalamasına göre belirlenen devir, 60 ay vadeli finansal kiralama sözleşmesiyle geri ödenecek olup vade sonunda mülkiyet tekrar firmaya geri dönecek. Bir finansman modeli olarak kurgulanan işlem, şirkete büyük çaplı ve hızlı nakit kaynağı sağlayacak. BMS Çelik, borçlanma maliyetlerini optimize ederken likidite yapısını güçlendirecek.