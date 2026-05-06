4 bankanın kârı zirveyi alırken asıl sürpriz kimden bekleniyor?

Yılın ilk çeyrek bilançolarını açıklayan 210 şirketten 1 milyar TL kâr barajını aşan 21 şirket bulunuyor. İlk dört sırada bankalar yer alırken Garanti Bankası 33 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. 2025’te en yüksek kârı açıklayan THY, bankaların hemen ardından geldi.

4 Mayıs itibariyle kârlarını açıklayan 210 şirketin ilk dört sırasını bankalar tuttu. 2025’te ikinci sırada yer alan Garanti Bankası, yılın ilk çeyreğinde zirveye taşındı. Kış dönemi olması sebebi ile THY’nin en zayıf sezonu olan yılın ilk çeyreğinde sıralamada ilk beşte yer alması yıl sonunda tekrar zirveye çıkma olasılığının hayli yüksek olduğunu işaret ediyor. Sıralamaya giren 21 şirketten kârını düşüren sadece üç firma bulunuyor. Sasa, T.S.K.B. ve Başkent Doğalgaz milyarlık kârlara sahip olsalar da sırasıyla %7,28, %7,58 ve %17,92 oranında düşen kârlılıkta kaldılar. LDR Turizm ve Enpara Bank ise yüksek kâr artışı ile öne çıkan firmalar oldu.

Kârı hızlı büyütenler

1 milyar TL üstü kâr elde eden firmalardan LDR Turizm yılın ilk çeyreğinde %35 ile gelirini 453,8 milyon TL’ye düşürdü. Zayıf performansına rağmen dönem sonu net kârı 15 kat artarak 4,47 milyar TL’ye çıktı. Firmanın kârının gelirini katbekat aşmasında 7,35 milyar TL’ye çıkan menkul kıymet satış ve değerleme kârının belirleyici etkisi bulunuyor.

Enpara Bank, 17,04 milyar TL faiz geliri elde ederken bir önceki yılın üç aylık dönemine göre %2.044 oranında artış kaydetti. Bankanın dönem sonu kârı da %420 artarak 1,9 milyar TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz nisan ayında borsada işlem görmeye başlayan banka, Avrupa’nın ilk üç dijital bankasından biri olma hedefini yatırımcısı ile paylaşıyor.

Kârını en fazla düşüren

Başkent Doğalgaz, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 2,07 milyar TL kâr ile sıralamaya girmeyi başarsa da önceki yılın aynı dönemine göre %17,92 azalan bir kârlılık söz konusu. Satışlarını %8 artırmayı başaran firma, vergi öncesi kârını da %11 büyüttü. Ancak vergi kalemi sonrası kârının gerilediği gözleniyor. Hissenin fiyatı ise son bir yılda %54 yükseldi.

ZEYNEP'E SOR

GEÇMİŞ ORAN MI, İLERİ BEKLENTİ Mİ?

Geçmiş oran; somut gerçekleşme, güven, kıyas kolaylığı, dayanak noktası. Gecikmeli yansıma, suni ucuzluk, uyumsuzluk, fırsat maliyeti, durağan bakış. İleri beklenti; vizyoner fiyatlama, erken maliyetlenme, trend yakalama, proaktif strateji. Sapma riski, stres, spekülasyon tuzağı, zamanlama hatası.

Kârlılık artışı ve borç yapılandırması yatırım döngüsünün zorluklarını aşabilir

Barem Ambalaj’ın geleceğe dönük beklentileri hissede yükselişi sağlar mı? ● Ozan İpek

Ozan, Barem Ambalaj 210 milyon dolarlık yatırımın borç stresinden kurtulmaya başlıyor. Konya Ereğli’deki kağıt fabrikası ve kojenerasyon tesisi yatırımı sebebiyle 148 milyon dolara çıkan net borç, 2,3 milyar TL kısa vadeli borcu uzatmasıyla büyük ölçüde rahatlayacak. Kojenerasyon santralinin devreye girmesiyle enerji tüketimi sıfırlanırken satışla birlikte yılda yaklaşık 13,4 milyon dolar avantaj sağlayacak. Ayrıca 2027’de kağıt fabrikasının %90 kapasiteye ulaşması ve hammadde ihtiyacının içerde karşılanmasıyla 5 milyar TL ek ciro bekleniyor.

İştirak satışından gelen nakitle İkitelli’deki arsanın tamamını sahiplenecek

Fuzul GYO, Fuzul İnşaat’ın satışından gelen parayı nerede kullanacak? ● Derya Tunç

Derya, Fuzul GYO, bağlı ortaklığı Fuzul İnşaat’taki %98,64’lük payının tamamını 325 milyon TL’ye satarak önemli bir nakit girişi sağladı. Söz konusu tutarı nisan ve mayıs aylarında eşit taksitlerle tahsil ederek iştirakten tamamen çıkmış oldu. Şirket oluşan nakdi ana faaliyet konusu alanlarda değerlendirecek. Bu çerçevede İkitelli’deki arsanın %47,33’üne halihazırda sahip olan şirket, ortaklığın giderilmesi davası neticesinde açılan ihalede en yüksek teklifi vererek mülkiyetin tamamına ulaşacak. Gelen nakdi burada değerlendireceği anlaşılıyor.

YATIRIM FONLARI

PIL fonu enerji teknolojilerine yatırım yaparak bir yılda %128 kazandırdı

Rota Portföy’ün idaresindeki Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu (PIL)’in fiyatı uzunca bir süre yatayda hareket etti. Son bir yılda yükselen ivmesiyle dikkat çekiyor. Nisan 2025’te 1,55 TL bölgesinde olan fiyatı şimdilerde 4,02 TL seviyesinde. Fona ocakta yoğun para girişi olsa da mart ve nisanda çıkış öndeydi. Mayısta ise 15,6 milyon TL gibi cüzi de olsa nakit girişi söz konusu.

Şimdilerde 8.306 olan yatırımcı sayısı bir miktar azalırken doluluk oranı %13,91 seviyesinde. Fon pil ve enerji temalı araçlara yatırım stratejisiyle hareket ediyor. Portföyünün %64,09’u yabancı hisse senedi, %14,60’ı fonlardan oluşuyor. Risk değeri 6 olan PIL, küresel teknoloji trendlerinde pozisyon almak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Yıllık %127,51 getiri ile BIST 100 Endeksi’nin %64,86 olan çıkışının üzerinde.

TAHVİL

Bulls Yatırım, piyasadan %47,23 bileşik faizle 400 milyon lira borçlandı

Bulls Yatırım, 04.05.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42,50, bileşik faizi %47,23 olarak belirlendi. 175 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 26.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20,38 düzeyinde.

4 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunurken Bulls Yatırım’ın verdiği %42,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,51 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFBLLYE2626 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Çimsa marttan bu yana yükselen ivmesiyle öne çıkıyor. Fonlar ise sınırlı alım yaptı

Çimsa’da fonlar alım yönlü işlemleriyle öne çıkıyor. Portföylerindeki miktar %1,90 ile toplamda 652,2 bin lot artırarak 35,06 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 103’ten 104’e çıktı. GSP fonu 750 bin lot ile en fazla alımı yaparken, GMA fonu 500 bin lot ile en yüksek satışı gerçekleştirdi.

Çimsa hakkında bugüne kadar 19 aracı kurum öneride bulundu ve 4 aracı kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneri beklentisini Tera Yatırım 90,00 TL ile verdi. En düşük hedef önerisi 64,26 TL ile Deniz Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OFİS YEM GIDA

Malatya GES yatırımı üretime geçti. Yıllık 1,3 milyon dolar tasarruf bekleniyor

Ofis Yem, Malatya Arguvan’da kurulumu tamamlanan 9,9 MWp gücündeki lisanssız güneş enerjisi santralinin enerji üretimine başladığını duyurdu. Santralin yıllık 17 milyon kWh elektrik üreterek şirketin tüketiminin %160’ını karşılaması hedefl eniyor. Tesisin güncel enerji fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 1,3 milyon dolar fayda sağlaması öngörülüyor. Firmaların yoğun elektrik tüketim maliyetlerini kendi yenilenebilir kaynağıyla karşılaması işletme kârlılığı için önemli bir rekabet avantajına imkan verirken; fazla elektrik satılarak ayrıca ek gelir imkanı oluşabilmekte.

KİMTEKS POLİÜRETAN

İki tesisi için aldığı sürdürülebilirlik sertifikası rekabet avantajı sağlayacak

Kimteks; Gebze ve Düzce’deki tesisleri için uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikası ISCC Plus’ı aldı. Bu belgeyle birlikte şirketin üretim süreçlerine biyo-döngüsel hammaddelerin entegre edileceği ve sürdürülebilir ürün portföyünün güçlendirileceği ifade edildi. Küresel kimya sektöründe çevre standartları ve döngüsel ekonomi talepleri giderek sertleşiyor. Üretimi eski usul standartlarla sürdürmek yerine, uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlarla yeşil tedarik zincirlerine uyum sağlamak, ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacak.

GERSAN ELEKTRİK

Hollanda'da kurduğu iştirak üzerinden Avrupa merkezli operasyonlara başlıyor

Gersan Elektrik, Avrupa operasyonlarını tek merkezden yönetmek üzere Hollanda’da Gersan Electric N.L. ünvanlı yeni bir şirket kurdu. Gersan ayrıca sera aydınlatma sistemleri alanında uzman bir Hollandalı firmanın satın alınması için gizlilik sözleşmesi imzalayarak değerleme sürecine geçtiğini ve lojistik depo arayışının başladığını duyurdu. Endüstriyel elektrik ürünlerinin Avrupa genelinde dağıtımı için yerel bir yapılanma kurması pazarda daha rahat benimsenmesini sağlayacaktır. Bu yolla hedef pazarda daha hızlı büyüme imkanına kavuşması söz konusu olabilecektir.