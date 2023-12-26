4 kıtada 14 ülkeye uzandı, 5 yılda 10 milyar dolar yatıracak

İTALYA’nın Como kentinde düzenlenen törenle “Glass Person of The Year 2023” (Yılın Cama Değer Katan İnsanı)” ödülünü alan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kırman’a kutlama mesajı yazdım. Prof. Kırman, sitem etti:

- Epey zaman oldu görüşemedik. Tuzla’daki merkezimize bekliyorum.

Servet Yıldırım’la birlikte Tuzla’ya gittik. Prof. Ahmet Kırman, sohbete başlarken 88 yıl önceye uzandı:

- 88 yıl önce Türkiye’nin temel cam ürünleri gereksinimini karşılamak üzere çıktığı yolda bugün cam ve kimyasallar iş kolunda küresel bir oyun kurucu.

Bu durumu şu bilgilerle ortaya koydu:

- 4 kıtada, 14 ülkede 25 bin çalışanımızla hizmet veriyoruz. Dünyanın en büyük ikinci cam ev eşyası üreticisiyiz. Düz cam ve cam ambalajda en büyük 5 global oyuncu arasında yer alıyoruz. Soda külünde ikinci, kromda ise dünya lideriyiz.

Son yıllarda yaptıkları yatırımlardan örnekler sıraladı:

Pandemi döneminde bile yatırımlarımızı sürdürdük, 42 milyon Euro yatırımla Yenişehir düz cam tesisinde soğuk onarımı tamamlayıp 240 ton kapasiteli fırını ateşledik. İnşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün taleplerine cevap verme imkanına kavuştuk.

Yenişehir, 6’ncı fırının da tamamlanmasıyla dünyada 16 metreye kadar düz cam üretebilen sayılı tesisler arasına girdi. Türkiye’nin ilk “Mega Jumbo Camı” Yenişehir’deki fabrikamızda üretiliyor.

Otomotiv camlarına talep artınca Lüleburgaz’da oto cama özel ilk float yatırımını planlamıştık. Bu hat, 190 milyon dolar yatırımla Eylül ayında devreye alındı. Bu hat yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye ek istihdam kapısı açtı.

Yatırımları anlatırken Eskişehir’e işaret etti:

- 2021 yılında Türkiye’nin cam ambalaj talebine cevap verebilmek ve ihracat stratejimizi gerçekleştirmek için Eskişehir’de yeni bir fırın yatırımı kararı aldık. 135 milyon Euro’luk yatırımla devreye girecek yeni fırın 165 bin ton yıllık kapasiteyle 2024’te ateşlenecek.

Eskişehir’in Şişecam için “cam ambalaj üssü”ne dönüştüğünü belirtti:

- Eskişehir fabrikamız, yeni yatırımla tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hat ile dünyanın en büyük kapasiteli tesisleri arasında yer alacak.

Eskişehir’den Mersin’e geçti:

- Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründeki fırsatları değerlendirmek için 2022 yılının ikinci yarısında Mersin’de süren yeni düz cam hattıyla aynı sahaya yeni bir buzlu cam fırını ve işletme hattı yatırımı kararı aldık.

İşletme sermayesi dahil 225 milyon Euro’luk yatırımla Tarsus OSB’de yıllık 180 bin ton kapasiteli buzlu cam ve 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattını devreye almayı hedeflerken 2022 sonunda çıtayı yükselttiklerini bildirdi:

- Bu yatırımla buzlu cam fırını kapasitesi 224 bin tona çıkarken, enerji camı işleme kapasitesi de 26.6 milyon metrekareye yükseldi.

2025 yılında faaliyete geçmesini hedefledikleri düz cam yatırımının yer aldığı Tarsus OSB’deki arazide bir başka proje kararı aldıklarını kaydetti:

- Tesisin hammadde ihtiyacına cevap verecek yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı kararı da aldık. 2024 Eylül ayında tamamlanması hedeflenen düz cam ve buzlu cam ihtiyaçlarını karşılayacak kum hazırlama tesisi yıllık 490 bin ton kapasiteye sahip olacak.

Prof. Kırman, yatırım planlarıyla ilgili şu özet mesajı paylaştı:

- 2024 yılında önümüzde 1.5 milyar doların üzerinde yatırım planımız olacak. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde planladığımız yatırımların toplamı 10 milyar doları buluyor…

1935 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyonla temelleri atılan Şişecam, 88 yılda 4 kıtada 14 ülkeye uzandı, sektörünün global devleriyle yarışıp dünyada ilk sıralara yerleşti.

5 yılda 10 milyar dolarlık yatırım, Şişecam’ın dünyada lider olduğu alanlardaki yerini iyice sağlamlaştıracak…

Yurt dışındaki ‘soğuk tamir’ yatırımları da Aralıksız sürdürüldü

ŞİŞECAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kırman, Servet Yıldırım’la birlikte grubun Tuzla’daki merkezinde gerçekleşen sohbetimizde yurtdışındaki “soğuk tamir” yatırımlarını da anlattı:

GÜRCİSTAN: Ülkedeki cam ambalaj tesisimizdeki ikinci fırın 2023’te yenilendi. 20 milyon Euro’luk yenilemeyle cam ambalaj kapasitemiz yüzde 25 arttı. Burada 2 fırın ile yıllık 75 bin ton cam ambalaj üretim kapasitemiz var. Ülkenin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasındayız.

HİNDİSTAN : Halol şehrinde bulunan üretim tesisindeki düz cam fırınını 56 milyon dolara yeniledik. 2013 yılında HNG Float Glass India’nın yüzde 50’sini alarak Hindistan’da üretime başlamıştık. 2018 yılında şirketin kalan yüzde 50’sini aldık, adını Şişecam Flat Glass India yaptık. Yıllık 200 bin ton düz cam, düz cam bazlı ayna ve buzlu cam kapasitemiz var.

MISIR: 2018 yılından bu yana cam ev eşya ürettiğimiz tesisteki fırını 12 milyon dolara yeniledik. Günlük kapasite 115 tondan 140 tona çıktı. Aslında Mısır’a ilk yatırımı 1998’de endüstriyel hammadde üretimi için Camiş Egypt Mining Co’yu kurarak yapmıştık. Ülkedeki yatırım hamlemizi Fransız Saint-Gobain ile yaptığımız ortaklık sonucu düz cam üretimiyle sürdürdük. 2017’de de cam ev eşyası alanında bir satın alma yapıp, Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E’yi kurduk. Mısır’a toplam 112 milyon dolarlık yatırım yaptık.

Avrupa’ya ilk cam Ambalaj yatırımını Macaristan’da yaptı

ŞİŞECAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kırman, Avrupa’da ilk cam ambalaj yatırımı adresi olarak 2021 yılında Macaristan’ı seçtiklerini bildirdi:

- Macaristan’da iki fırınlı bir cam ambalaj tesisi kuruyoruz.

Küresel cam ambalaj pazarının 4’te birini Avrupa’nın oluşturduğunu vurguladı:

- Macaristan’daki tesis 330 bin tonluk net üretim kapasitesine sahip olacak. Tesis 2025 yılında üretime geçecek.

Soda külünde Dünya lideri olacak

ŞİŞECAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kırman, ABD’deki soda külü yatırımına dikkat çekti:

- 2019 yılında Ciner Grubu ile eşit ortak olarak ABD’de yeni bir doğal soda külü tesisi kurmak üzere sözleşme imzalamıştık.

2021 yılında Pasifik projesindeki paylarını yüzde 60’a çıkardıklarını vurguladı:

- Ayrıca ortaklık alanımızı genişleterek yılda 2.2 milyon ton üretim yapan Wyoming tesisinde sahip olduğumuz hisseleri de yüzde 60’a çıkardık.

Bu yatırım sonucunda dünyanın ikinci büyük soda üreticisi konumuna ulaştıklarının altını çizdi:

- 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD doğal soda yatırımıyla birlikte 10 milyon tonu aşan global soda külü üretim kapasitesiyle dünyanın en büyüğü haline geleceğiz.

Yatırımın şu yönü üzerinde durdu:

- Bu yatırımla Şişecam’ın soda külü üretiminden kaynaklanan karbon emisyonu yoğunluğu ve su tüketimi yüzde 50 azalacak.