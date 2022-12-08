4. Murat’ın tebdil-i kıyafet pazar gezmesinden bu yana…

Zincir marketlerin denetimi, her yıl bu mağazalardan 2 milyar adet alışveriş yapan vatandaşlar tarafından yapılıyordur diye düşünüyorum…

17. yüzyılda 1617-1640 yılları arasında Osmanlı padişahı olan 4. Murat, 23 yıllık saltanat döneminde iki İran seferi yapmış, Koçi Bey’e duraklamanın sebeplerini ortaya koyan Koçi Bey risalesini hazırlatmış, önemli ıslahatlere girişmiş bir padişah. Ama saltanatından üç yüzyıl sonra bile tebdil-i kıyafetle geziler yapıp içki ve tütün yasağına uymayanları cezalandırması ile hatırlanıp anılır. Gıda perakendecileri, discount mağazalarıyla ilgili veri paylaşımını içeren Ticaret Bakanlığı denetimi konusundaki son kararı sohbet ederken bir iş insan dostum, ”Bu yüzyılda 4. Murat kararları” tanımını yaptı.

Arkasından ekledi, ”Bu denetim yapılsın, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulayanlara ceza verilsin. Ama asıl sorun bu mu? Sanmıyorum. Bu gıda perakendecileri toplu alımlar yaparak, küçük kar marjıyla müşterilerine sunarak büyük cirolara ulaşıyorlar. Sorun bundan kaynaklanıyor inancındayım” dedi.

Arkadaşımız Yener Karadeniz’in haberinden Türkiye’de 42 bin civarında market, 128 bin bakkal, 5 bin 600 akaryakıt istasyonu marketi, 27 bin büfe bulunduğunu öğreniyoruz. Gıda perakendesinde 33 bin şube sayısı ile discount marketin payı yüzde 78’e ulaşıyor. 200’ün üzerinde şubesi olan 10 kadar markette yılda 2 milyar alışveriş gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakamlarda gösteriyor ki; vatandaşlar bu perakende satış market ağlarından ve discount mağazalardan alışverişte fiyatların uygun olduğuna inanıyorlar ve ona bağlı olarak alışverişten çekinmiyorlar.

Ticaret Bakanlığı’nın bu kurumları denetlemeleri, doğru ve yerinde bir karar. Ama bundan önceki denetimlerde soğan, patates stoku yaptıkları iddiasıyla cezaya tabi tutulan tüccarların, daha sonra stok yapmadıkları sonucu benzeri bir durumla da karşılaşılabilinir. Daha şimdiden denetim yapılacağı kararının açıklanması ile borsaya açık perakende şirketlerinin hisselerinde düşüşler yaşandı.

Bu denetimlerin tebdil kıyafetli 4.Murat denetimlerine benzememesini diliyorum. Yapılması gerekenin üretimi artırarak fiyat düşüşünü desteklemekten geçtiğine inanıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünyada 2023’te gıda sorunu yaşanması beklenirken, buna polisiye tedbirlerle çözüm aramak yerine üretimi artırıcı adımlar gerekir.