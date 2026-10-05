4 Türk şirketinden Birleşik Krallık'ta yatırım atağı

Alfor Aviation, Altınay Savunma, Vestel Mobilite ve Canik, havacılık, savunma sanayii ve e-mobilite alanlarında Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini hızlandırdı.

Mehmet Doğan Erdoğan - Londra

Havacılıktan savunma sanayiine, elektrikli araç şarj teknolojisinden orta kalibre silah sistemlerine kadar farklı sektörlerden 4 Türk şirketi, Birleşik Krallık'taki varlıklarını son dönemde büyüttü.

Alfor Aviation, küresel merkezini Teesside'a taşıyor

Alarko Holding'in yüzde 51 hisseyle ortağı olduğu İngiltere merkezli Alfor Aviation, Teesside International Airport ile 50 yıllık kira anlaşması imzaladı. Farnborough Airshow'daki görüşmelerde sağlanan anlaşma kapsamında 50 milyon sterlinlik yatırımla kurulacak uçak dönüşüm kampüsü, 250 kalıcı ve nitelikli istihdam yaratacak. Tam kapasitede yılda 24'e kadar yolcu uçağını kargo uçağına dönüştürecek tesisin 2027 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Şirket, küresel genel merkezini de Teesside'a taşıyacak. Alfor Aviation Direktörü Ömer Mafa, Avrupa'da çok sayıda lokasyonu incelediklerini, İngiltere'nin en büyük serbest ticaret bölgesi Teesside Freeport'un kararlarında belirleyici olduğunu söyledi.

Altınay Savunma, Birleşik Krallık'ta şirket kurdu

Altınay Savunma Teknolojileri, "Küresel 100" hedefi doğrultusunda Birleşik Krallık merkezli yüzde 100 iştiraki Altınay Aerospace Technologies International Ltd.'yi kurdu. Şirket CEO'su Burak Mercan, Birleşik Krallık operasyonunu güçlü bir ihracat ve iş birliği köprüsü olarak konumlandırdıklarını ifade etti. Yeni yapılanma kapsamında Stephen Darnell, Grup Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Üst Yönetici (CGSO) görevine atandı.

Vestel Mobilite'nin şarj teknolojisi İskoçya'da devrede

Vestel Mobilite'nin megavat seviyesindeki şarj cihazları, Glasgow merkezli lojistik şirketi Russell Group'un Coatbridge demir yolu terminalinde elektrikli tırların şarjında kullanılıyor. Altyapı ortağı Amphos tarafından kurulan ve Haziran 2026'da devreye alınan tesis, İskoçya'nın ilk megavat ölçekli ağır vasıta şarj merkezi oldu. Tesiste 720 kilovatlık iki çift portlu CCS şarj cihazı ile 1,2 megavata kadar kapasite sunan MCS standardındaki "DC Stella MW 1.2 Dispenser" bulunuyor. Şu anda 1,4 megavat olan kapasite, ileride 3,75 megavata çıkarılabilecek. Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, projenin şirketin Avrupa'daki büyüme stratejisinin somut sonucu olduğunu belirtti.

Canik, entegre savunma çözümlerini DVD 2026'ya taşıdı

Canik, 16-17 Eylül'de Bedfordshire'daki UTAC Millbrook'ta düzenlenen DVD 2026 fuarına katıldı. Fuarda öne çıkan Canik'in Birleşik Krallık'taki orta kalibre silah sistemleri tasarım ve üretim merkezi Canik UK (AEI Systems), Birleşik Krallık'ta tasarlanıp üretilen VENOM LR 30x113 milimetre orta kalibre top sistemini kara, deniz ve insansız platformlar için ateş gücü çözümü olarak sergiledi. Canik CEO'su Cahit Utku Aral, Polonya ve Birleşik Krallık'ta kurulacak iş birliklerinin ihracatın yanı sıra ortak geliştirme, yerel entegrasyon ve tedarik zinciri güvenliği açısından da önemli sonuçlar doğuracağına inandıklarını söyledi.