40 fabrika ve markalar sattık, 7.5 milyar dolar borç ödedik, ciromuz 16 milyar dolara çıktı

COCA-Cola Avrasya & Ortadoğu Bölgesi Kamu İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Ergen ile Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Zeynel Çağlar’ın ev sahipliğinde gittiğimiz San Francisco’da (ABD) Macy’s mağazasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’le karşılaştık.

Murat Ülker’le karşılaşma, sohbete dönüştü. 2018 yılında banka borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırmayı anımsattı:

- 2018 yılında toplam ciromuz 11 milyar dolardı. Yeniden yapılandırma sonrası geçen 8 yılda 40 fabrika, bazı markalarımızı ve arsalarımızı sattık. 7.5 milyar dolar borç ödedik. Ciromuz da şu anda 16 milyar doları buluyor.

Yeniden yapılandırmadan kalan borca işaret etti:

- Yeniden yapılandırmaya dahil borçlarımız 500 milyon dolara indi.

Takıldım:

- O 500 milyon doları kapatamadınız mı?

Savunmaya geçti:

- Koşulları çok uygun. Neden toptan kapatayım? Takvimine uyarak ödememizi yapıyoruz.

Murat Ülker’le sohbet ederken Yıldız Holding’in banka borçları yeniden yapılandırma operasyonları ile ilgili yazılarımı taradım. 25 Nisan 2018 tarihli yazıma şu başlığı atmıştım:

Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcumun tamamını karşılar, üstüne 15 milyar lira bana kalır…

Murat Ülker, bankalarla yaptıkları sayıları 400 dolayında olan kredilerinin yeniden yapılandırılmasına imza attıktan sonra bu mesajı vermişti.

Sonra 24 Eylül 2021 tarihli yazıma baktım, başlığı şöyleydi:

Fabrika sayısı 80’den 58’e indi, 4.8 milyar dolar borç ödedik…

O günler için borç ödeme konusunda şu ayrıntıları vermişti:

- 2018’den bu yana tüm alacaklı bankalara 4.8 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik.

Fabrika satışlarıyla ilgili veriyi şöyle aktarmıştı:

- Çoğu Türkiye’de toplam 80 fabrikamız vardı. Bunlardan 22’sini sattık. Şu anda yine büyük bölümü Türkiye’de olmak üzere 58 fabrikamız var.

Şirket ve fabrika satışlarıyla ilgili şu noktanın altını çizmişti:

- Şirket ve fabrika satışlarını gerçekleştirirken ana işe odaklanma planıyla hareket ediyoruz.

O tarihte borçları sıfırlama takvimini sorunca şu yorumu yapmıştı:

- Borç olayı yakın zamanda rafa kalkmış olur. Yalnız borcun tamamını sıfırlamak akıllıca bir şey değil elbette. Zaten bankalar da borcu sıfırlamamızı istemiyor.

Şu saptamayı aktarmıştı:

- Bizden şirket ve fabrika alanlardan çok şükür hiç biri gelip de, “Sizden yumurta aldım sarısı çıkmadı” diyen olmadı. Sattığımız fabrikalar ve markalar yola devam ediyor.

Ardından 15 Ekim 2024 tarihinde çıkan haberleri gözden geçirdim. Dönemin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, o tarih itibariyle son durumu şöyle özetlemişti:

- 6.5 milyar dolar olan borcumuz 1 milyar dolara indi…

Murat Ülker, en son Aralık 2025’te borçlarla ilgili şu bilgiyi paylaşmıştı:

- 7.5 milyar dolarlık borcumuzu 6 yılda yaptığımız ödemelerle 500 milyon dolara indirdik.

Murat Ülker, San Francisco’daki sohbetimizde 40 fabrika, bazı markalar ve arsalarını sattıklarını bildirdikten sonra şu noktaya işaret etti:

- 40 fabrika satmamıza rağmen üretimimizde düşme değil artış oldu. Çünkü, kalan tesislerimizin kapasitelerini artırdık.

İstihdama da dikkat çekti:

- Tüm grupta 82 bin kişi çalışıyor. Her yıl 5 bin kişiyi işe alıyoruz.

Yıldız Holding, banka borçları yeniden yapılandırmasında Türkiye’nin en büyük operasyonlarından birine imza atarken, ödemelerini de aksatmadan yaptı…

Sonunda Yıldız Holding için büyük sayılmayacak düzeye, 500 milyon dolara kadar indirip rahatladı…

ABD’de hedef 1 milyar dolar

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, konakladığı otelin yakınındaki Macy’s mağazasındaki ürünlerine işaret etti:

- Macy’s’in ABD’de şu anda 398 mağazası bulunuyor. Bu mağazaların tamamında Godiva satışı gerçekleşiyor.

Godiva ürünlerinin Macy’s’deki konumlanmasına işaret etti:

- Çoğunlukla hediyelik ürünlerin bulunduğu lüks hediyelik alanlarında yer alıyor. Ayrıca kasa önü, yani “At Your Service” gibi noktalarda küçük bar (çubuk veya parmak) çikolatalar, mini barlar, pearls ürünleri (inci tanesi şeklinde çikolata) bulunuyor.

ABD’deki Goviva cirosunu sorduk, paylaştı:

- Şu anda 500 milyon dolar. 5 yılda 1 milyar dolara ulaşılması konusunda ekibi zorluyorum.

Direksiyonun kendi kendine hareket etmesi garip geliyor

SAN Francisco’ya yakın arkadaşı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’le birlikte giden bisiklet üreticisi Özaktaç A.Ş.’nin kurucusu Ahmet Özaktaç, “Waymo” deneyimini sosyal medya hesabında şöyle paylaştı:

Sanırım Amerika’ya ikinci ya da üçüncü gelişim. Çok şey değişmemiş gibi görünse de piyasada inanılmaz otonom araçlar var.

Telefonla çağırıyorsunuz ve sizi istediğiniz yere götürüyor. Oldukça konforlu ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Birkaç kez kullandım. Trafikte rahatça ilerliyor. Yayalara dikkat ediyor. Kurallara kusursuz uyuyor.

İlk başta direksiyonun kendi kendine hareket etmesi garip gelse de kısa sürede güven veriyor.

Ayrıca yapay zeka ve robotik alanında da büyük gelişmeler var.

Ahmet Özaktaç, Paraguay yenilgisi sonrası Murat Ülker’le birlikte Los Angeles’e Amerika ile maçımızı seyretmeye geçerken şu yorumu ortaya koydu:

Sonuçta hayata siyah-beyaz bakmamak gerekiyor. Türk Milli Takımı buraya kadar geldi. Biz de onun yanında olduk. Elbette sonuna kadar gitmesini çok istedik. Bazen olanla yetinmeyi bilmek gerekiyor.

Yılgınlık yok, pişmanlık yok. Bu ortamın içinde olmak var. 4 senede bir yaşanabilen böyle bir organizasyona tanıklık etmek var.

O yüzden takımımıza, ülkemize, milletimize ve burada kurduğumuz dostluklara, arkadaşlıklara şükretmek gerekiyor.

Bazı şeyleri eleştirmek çok kolay ama o seviyeye gelebilmek, orada olabilmek ve mücadele edebilmek öyle değil. Sonuçta birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Biz kazananı alkışlıyor, kaybedeni de teselli ediyoruz.

Sanatın birleştiricigücüne inanıyor, 39 yıldır destekliyoruz

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu yıl 54’üncüsünü düzenlediği “İstanbul Müzik Festivali”ni 39 yıldır destekleyen, “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” Mercedes-Benz, klasik müzik alanında dünya çapında ses getiren sanatçıları izleyicilerle buluşturma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Mercedes-Benz sponsorluğunda önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen konserde 125 yıldır klasik müzik dünyasını şekillendiren, bu kültürün geçmişiyle geleceği arasında köprü kuran Viyana Senfoni Orkestrası, daimi şef Petr Popelka yönetiminde sahne aldı. Orkestra, ödüllü çellist Kian Soltani’ye eşlik etti.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “İstanbul Müzik Festivali”ne 39 yıldır kesintisiz destek vermelerinin, kültür-sanat alanındaki uzun soluklu vizyonlarının çok değerli bir parçası olduğunu belirtti:

- Bu yıl geçmişle gelecek arasında bağ kuran Viyana Orkestrası ve Kian Soltani gibi dev isimleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bekdikhan, şu noktanın altını çizdi:

- Sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanarak, ülkemizin yaratıcı potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz.