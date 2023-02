40 milyon TL’lik bağış aktarıldı, bin konteynerlik mahalleler kurulacak

Deprem bölgesi için her sektör, her dernek, her birlik kısaca herkes seferber olmuş durumda… İş dünyasının yanı sıra spor dünyasından kulüpler, dernekler, taraftarlar da bölge tek yürek oldu. Daha düne kadar kıyasıya rekabet halinde olan futbol takımları, “Biz beraberiz” diyerek kol kola girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere futbol takımları taraftarlarıyla hayata geçirdiği kampanyalarda yardım tırları ilk günden bu yana bölgeye gitmeye devam ediyor. Kulüp başkanları, yöneticiler, sporcular ve taraftarlar yardım kolilemek için canla başla çalışıyor. Milli futbolcu Merih Demiral’ın Cristiano Ronaldo’nun formasını açık artırmaya çıkardığı girişimi kısa sürede kampanyaya dönüştü. Messi’den Neymar’a dünyanın en ünlü futbolcuları formalarıyla kampanyaya katıldı. Ahlatçı Holding, Ronaldo’nun formasıyla birlikte üç formayı 5 milyon TL’ye aldı ve bedelini Ahbap Derneği’nin hesabına yatırdı. Kuzu Grup’tan Vefa Kuzu da üç ünlü futbolcunun formasını 1 milyon TL’ye satın aldı. A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes’in Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague takımlarının antrenörleriyle bir destek zinciri oluşturacaklarını söyledi.

Spor dünyasındaki en önemli kampanyalardan birini Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu başlattı. Gaziantepli olan Büyükekşi, bir yandan derin üzüntü yaşarken bir yandan da bölgeye ulusal ve uluslararası çapta destek toplamak için çabalıyor. “TFF’de kriz masası oluşturduk. Birinci önceliğimiz insanlarımız. Futbolcularımızı, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi kaybettik. Çok kaybımız var ve çok üzgünüz” diyor.

“Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte çalışıyoruz”

Bölgedeki tüm futbol kulüplerinin, tesislerin, stadyumların ilişkin durum tespiti yapılacağını da anlatan Mehmet Büyükekşi, AFAD’a 20 milyon TL bağış yaparak başlattıkları kampanya hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Futbol camiasına çağrıda bulunduk. Tüm futbol paydaşlarını kampanyamız için desteğe davet ettik. Birçok kulübümüz, Türkiye ve yurt dışından futbolcularımızdan 20 milyon TL bağış geldi. UEFA Başkanı aradı, 200 bin Euro’luk bağış yapacaklarını söyledi ve yaptılar da… Aynı zamanda 54 üye ülkenin federasyonlarına destek çağrısı yapacağını iletti. Keza FIFA Başkanı aradı, dünyanın her yerinden başkanlar destek mesajlarını iletti. Hem Türkiye’den hem dünyadan destek artarak devam edecek.”

Büyükekşi, destek kampanyasının ikinci fazına geçtiklerini de anlattı. Bu fazda başkanlığını Ali Koç’un yaptığı Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte hareket ediliyor. 100 milyon TL’lik bir kaynakla bölgede 1000 konteyner projesi hayata geçirilecek. Proje için gerekli harcamalar TFF hesabından yapılacak. Proje finansmanı için 59 milyon TL de bu sezonun naklen yayın dağıtım havuzundan alınacak. Büyükekşi, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde deprem bölgesindeki konutların inşa edileceğini açıkladı. O zamana kadar depremzedelerin barınma ihtiyacına destek olmak istiyoruz. Bakanlıkla görüşüyoruz, Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte bölgede 1000 konteynerlik mahalleler kurulması için çalışıyoruz. Kriz masasında hangi bölgelerde, kaç mahalle kurabileceğimize dair detaylı bir çalışma yapıyoruz” diyor.