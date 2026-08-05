412 milyonluk gelir öne çıkarken 212 milyonluk zarar toparlar mı?

Sanayi sektöründe 6 aylık bilançosunu açıklayan 17 şirketten sekizi gelirini yukarı taşırken, dokuzunun cirosu geriledi. Tofaş %60,6 ciro artışıyla satışlar kadar dönem sonu kârlılıkla da güçlü bir görüntü verdi. Ancak gelir büyümesinin her zaman kârı garanti etmediğini unutmamalı.

Bir şirketin satışlarının yükselmesi, sorunsuz şekilde kârını büyüttüğü algısını güçlendirebilir. Tofaş Otomobil gibi sanayi şirketlerin %60,62 oranındaki ciro artışı ve %197 dönem sonu kâr büyümesine bakıp, tüm firmaların benzer performansı sergilediği düşüncesi oluşabilir. Gerçekte ise şirketler gelir artışına rağmen daha hızlı büyüyen maliyet ve giderlerden kaynaklı dönem sonunda kârlarını eritebilmekte. Dahası zarar üretmeleri de sıklıkla gözlenen bir durum. Bu nedenle bilançosunu açıklayan 17 sanayi şirketin satışlarına bakılırken kârlılıklarının da sorgulanması, gereksiz risklerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Gelir büyüdü zarar sürdü

Afyon Çimento altı aylık mali dönemde gelirini %17,49 büyüterek 2,28 milyar TL’ye çıkardı. Satışlar firmanın esas faaliyet kârını %195 büyüterek 214,8 milyon TL’ye çıkarmasını sağladı. Ancak 286,3 milyon TL vergi kalemi dönem sonunda zararda etkili oldu. Firma, geçtiğimiz iki yılda dönem sonu kârını düşürürken, fiyatı son üç yılda yatayda hareket etti. Anatolia Tanı, altı aylık dönemde satışlarını %1,92 oranında artırarak 411,6 milyon TL’ye çıkardı. Dönem sonunda ise 212,6 milyon TL zarar açıkladı. Yüksek maliyet ve giderler esas faaliyetlerden zarara dönmesine yol açarken dönem sonu zararın da sürmesinde etkili oldu. Ekim 2021’de borsaya gelen hisse, ilk işlem fiyatının altında.

Satışı en fazla düşüren

Doğusan Boru, yılın ilk yarısında zor bir dönem geçirdi ve gelirini %50,8 düşürerek 17,28 milyon TL’ye indirdi. Zayıf performansından kaynaklı olarak hem esas faaliyetlerden hem de dönem sonunda zarar açıkladı. Geçtiğimiz şubat ayında başlayan yukarı eğilim nisanda 146,50 TL’ye kadar yükselse de sonrasında düşen bir eğilim sergiledi.

ZEYNEP'E SOR

SABİT İŞLEM Mİ, DEĞİŞKEN İŞLEM Mİ?

Sabit işlem; risk yönetimi, güven, disiplin, hesaplama kolaylığı, özgüven. Fırsat maliyeti, sınırlı getiri, esneklik kaybı, tek tip beklenti.

Değişken işlem; maksimizasyon, uyum, verimlilik, bileşik büyüme, kademeli strateji. Baskı, kayıp riski, karmaşık hesaplama, disiplin zaafı.

Başka sektörde faaliyet yürüten şirketin çoğunluğunu alarak büyümek istiyor

Birko’nun farklı sektörlere açılım gibi bir niyeti mi var? ● Gökhan Solmaz

Gökhan, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Birko yeni alanlara açılma yönlü girişimi söz konusu. Neva Capital Yapı’nin %51 payını satın alırken ayrıca Neva Prestij Yapı’nın da %51 çoğunluk hissesini alma yönlü görüşmesi bulunuyor. Yönelim firmanın kabuk değişimine gitme arzusunu işaret ediyor. Konuyla ilgili açıklamasında gelir yapısını çeşitlendirmek ve uzun vadeli değerini artırmak amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etme arzusunu dile getirdi. Mevcut durumdaysa hayli zayıf bir gelir ve kârlılığa sahip bulunuyor.

Tamamına sahip olduğu Çelebi Kargo’yu bünyesine katarak maliyetleri azaltacak

Çelebi Hava Servisi Çelebi Kargo’yu neden bünyesine katma ihtiyacı duydu? ● Burcu Deveci

Burcu; Çelebi Hava Servisi, geçtiğimiz şubatta sermayesinin tamamına sahip olduğu Çelebi Kargo’yu bünyesine dahil etme kararı almıştı. Haziran ayında da birleşme işlemini tamamladı. Şirket, birleşmenin nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapmadı. Yüzde 100 bağlı ortaklıkların bünyeye dahil edilmesinin temelinde çoğunlukla kurumsal yapıyı sadeleştirmek vardır. Bu hamleyle yönetim süreçlerinin tek merkezde toplanarak hızlandırılması, yasal ve idari masrafl ardan tasarruf edilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması mümkün olmakta.

YATIRIM FONLARI

IML oluşturulan model portföyü baz alarak son bir yılda %31 kazanç sağladı

İş Portföy’ün idaresindeki Model Portföy Hisse Senedi Fonu (IML), geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gerçekleştirdiği yükselişi bu yılın şubat ortalarına kadar sürdü. 17 Şubat günü en yüksek 1,81 TL’yi test ettikten sonra gevşedi ve yatayda dalgalı bir seyre döndü. Zayıf seyir devam ederken, fonun hacmi dalgalı bir şekilde küçülmekte. Temmuz sonu büyüklüğü 907,7 milyon TL’de geriledi. Marttan bu yana nakit çıkışının sürdüğü fondan temmuzda çıkan para miktarı 23,89 milyon TL oldu. Düzenli olarak yatırımcı sayısı azalırken şimdilerde 4.915 kişiye geriledi. Doluluk oranı %54,03 seviyesinde olan IML’nin temel stratejisi, model portföy bazlı hisse senetlerine yatırım yapmaya dayalı. Portföyün %95,31’i hisse senedi ve %4,46’sı Takasbank para piyasası araçlarında bulunuyor. Son bir yılda %30,80 kazanç sağladı.

TAHVİL

TV8 Yayıncılık, piyasadan %50,17 bileşik faizle 810 milyon TL borçlandı

TV8, nitelikli yatırımcıya 03.08.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 810.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi %50,17 olarak belirlendi. 179 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 29.01.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %22,07 düzeyinde. 3 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Firmanın verdiği %45 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,01 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTVSK12719 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Kimteks’in fiyatı bir haftadır geriliyor. Fonların payında ise artış gözleniyor

Kimteks Poliüretan’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %19,49 ile toplamda 1,01 milyon lot artarak 6,20 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 14’ten 18’e yükseldi. OHB fonu 553,7 bin lot ile en fazla alımı yaparken, FUA 125 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Kimteks hakkında bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek hedefi Alnus Yatırım 28,94 TL ile “AL” olarak verirken; Yatırım Finansman 20 TL ile “Endekse paralel” dedi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

REYSAŞ LOJİSTİK

Oto taşıma operasyonları için 10,3 milyon euroluk çekici ve dorse alımına gitti

Reysaş Taşımacılık, oto taşıma ve araç yedek parça tedarik operasyonlarındaki artan müşteri talebini karşılamak amacıyla 10,35 milyon euro tutarında önemli bir filo yatırımı gerçekleştirdi. Yatırım kapsamında 51 adet Renault çekici, 20 adet Scania oto taşıma çekicisi ve 42 adet dorsenin satın alındığı; teslimatların 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleşeceği belirtildi. Reysaş, giriştiği yatırımla otomotiv lojistiğindeki taşıma kapasitesini modern bir filoyla desteklerken, operasyonel marjlarını yukarı çekti. Firma, uzun vadede gelirini büyütme imkanı elde edecek.

GOLDA GIDA

Toplu buğday ve bakliyat alımıyla daha rekabetçi maliyetle stoğunu güçlendirdi

Golda Gıda, toplam 193,49 milyon TL tutarında buğday ve bakliyat alımı yaptığını duyurdu. Yüksek hacimli alım sayesinde ölçek ekonomisinin avantajlarının kullanıldığı ve rekabetçi maliyetler sağlandığı belirtildi. Söz konusu girişimle birlikte şirket, makarna ve gıda üretimindeki ana hammadde ihtiyacını hasat döneminde uygun maliyetlerle stoklama imkanı elde etmiş oldu. Gıda sanayisinde hammadde maliyeti sezon dışında yükselen spot fiyatlarla ancak temin edilebilmekte. Golda, gerçekleştirdiği alımla stoğunu güvenceye alırken maliyetini azaltma fırsatı bulmakta.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK

Hastane binasını 1,05 milyar TL’ye sat ve geri kirala yöntemiyle fonlamaya gitti

Tapdi Sağlık, İzmir Bayraklı’da sahibi olduğu Galen Hastanesi binasının mülkiyetini sat ve geri kirala (leaseback) finansman modeliyle 1,05 milyar TL karşılığında Kuveyt Türk Katılım Bankası’na devretti. İşlemin 60 ay vadeli ve erken kapama opsiyonlu bir finansal kiralama sözleşmesi olduğu, borcun bitiminde mülkiyetin tekrar şirkete geçeceği ve KDV’den istisna olduğu belirtildi. Ekspertiz değeri 1,15 milyar TL olan taşınmaz üzerinden sağlanan nakitle, şirketin aktifindeki duran varlığın dönen varlığa çevrilerek güçlü bir likidite yaratılmaya gidildiği anlaşılıyor.