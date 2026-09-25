455 bin yatırımcıya ne olacak?

Yüksek getiri, yüksek risk gerçeğini bir kez daha unutuverdik ve milyarları birilerinin ütmesini sağladık. En az 2 yıl sürer bu pisliğin temizlenmesi… Failleri ise seçimden sonra aklanır, paklanır

****

TERA battı. HEP AYNI TERANE... Önce “yerli ve milli” hikaye. Sonra uçan fonlar, şişen hisseler; spekülatif saldırı açıklamaları… En sonda da temerrüt, taban, gözaltı... Para içeri girerken herkes vizyoner. Para çıkmaya başlayınca herkes mağdur. Bu film defalarca çekildi. Sadece afiş değişiyor.

Eğer bu finansal faciadan ders çıkaramazsak, halkı, FONUNA KADAR soymaya devam edecekler. Külfeti de vatandaşa yıkarak… Belli ki bu pisliğin temizlenmesi en az 2 yıl alacak. 455 bin yatırımcı en iyi ihtimalle koyduğunu alacak ama umduklarını ise unutsun. Aşık Sümmani’ye kulak verelim; şimdi:

SPK VE KAP DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA KULAK ASMAYIN SAKIN

“Ben razı değilim soyguna fona / Garibanı halden hale salan var / Çocukluktan beri çözüm beklerim / El zanneder uzaklarda kalan var. Sümmani'yem Yarab gönlüm hoş eyle / Ya sabır ver ya da bağrım taş eyle / Ya bir çift kanat ver ya da kuş eyle / Tez ulaşam memlekette talan var.” Çok net değil mi?

Peki, bu süreçte kime kulak vermeli? SPK ve KAP dışındakilere itibar etmeyin derim. Çiftlikbank’ı hatırla: “50 bin lirana ayda 20 bin veririm” diyerek 2 milyar toplamış, Uruguay’a kaçmıştı. Sonra birileri “ben paranı geri alırım” vaadiyle Çiftlikbank’ın dolandırdıklarını ikinci kez soymayı başarmıştı.

İKİ SORU İKİ CEVAP / FON faciasına dair…

Yatırımcı ne yapsın?

Hiçbir şey… Tepkisini gösterir elbette ancak süreç, başvuru gerektirmiyor, işleri bankalar yürütüyor. Arada yapılan resmi, gayri resmi açıklamaları da akıl süzgecinden geçirin ve peşinen inanmayın.

Sorumlular kim?

Başta SPK. Devamında BDDK, bakanlık, borsa yönetimi ve diğerleri… Fonları soyan 12 kişi varmış. İblisin bu 12 havarisi dâhil, tüm sorumluların, soyguncuların malları serveti müsadere edilmeli.

not/ Ekonomik, siyasi, sosyolojik sonuçları olacak kadar büyük facia

Haddini aşan, zıddına döner. Döndü de… 100 lirana 4 bin vereceğini söyleyen birine güvenilir mi? SPK gözetiminde(!) olsa bile. Cumhurbaşkanına komplo kurulmuşçasına siyaseti de etkiler bu olay. Faizi tırmandırıp, enflasyonu beslemesi cabası… Piyasadan uçup giden güven geril gelmez.

FON FACİASI LÛGATI

Foncu: Yüksek getiri vaadiyle yatırımcıyı yanıltan ve 131 fonun tasfiyesine yol açan hırslı insanlar

Yancı: Hırslı foncuları denetlemeyen, göz yuman, onlara dair tedbiri geç açıklayan bürokratlar

Servet kümesi: Yatırımcının parasına çöken ve bu sayede küresel servet edinen yandaşlar güruhu

Hırs kurbanları: Yüzde 4 bin gelir vaadine kanıp parasını fonculara yatıran yüksek gelir tutkunları