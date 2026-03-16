5 bin firma daha savunmaya girsin, sanayiyi Marmara’nın dışına gelin birlikte taşıyalım

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın başkanlığını yürüttüğü “İstanbul Dostları” adlı grup, geleneksel sahur programına davet etti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifiyle düzenlediğimiz geleneksel sahur programımızda “Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Yolculuğu”nu konuşacağız.

Serdar Urfalılar ve Murat Çökmez’in de aralarında bulunduğu “İstanbul Dostları” sahuruna İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe başta olmak üzere iş dünyasından 700 davetli katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkelerin siyaseten güçlü olmasının ekonomik güce dayandığının altını çizdi:

- Ekonomimiz 23 yıl öncesine göre çok daha güçlü. 1.6 trilyon dolarlık milli gelire sahip bir ülkeyiz. Kişi başına gelirimiz 18 bin doları aşmış bulunuyor.

Türkiye’de savunma sanayinin son 22-23 yılda çok geliştiğini belirtti:

- 22-23 yıl önce savunma sanayi ürünlerinin yüzde 80’den fazlasını ithal ediyorduk. Çoğu zaman parasını ödesek de alamıyorduk. Bugün İHA ve SİHA’da dünyada bir numarayız. Dünyada satılan her 3 İHA-SİHA’dan 2’si Türkiye’de üretiliyor.

Savunma sanayi firmalarının sayısının 3 bin 500 düzeyinde olduğunu vurguladı:

- Savunma sanayindeki gelişme yolculuğumuz devam edecek. En az 5 bin firmanın daha savunma sanayine girmesini istiyoruz.

Ar-Ge harcamalarındaki artış üzerinde durdu:

- Ar-Ge’ye ayrılan kaynak 23 yıl önce 1.2 milyar dolar düzeyindeydi. Şimdi 20 milyar dolara çıkmış bulunuyor. Ar-Ge’ye ayrılan kaynak milli gelirin yüzde 1.5’ini buluyor. Özel sektör de 23 yıl önce Ar-Ge’ye 350 milyon dolar ayırabiliyordu. Bugün 13 milyar dolar harcayabiliyor.

Yatırım teşvik sistemini baştan aşağı değiştirdiklerini bildirdi:

- Kapasite fazlası olan sektörleri teşvik sistemi dışına çıkardık. Teşvik sisteminde bulunan 100 başlığın 30’unu ayıkladık. Daha selektif bir teşvik programını hayata geçirdik.

“Teknoloji hamlesi” programına değindi:

- 216 proje, 1126 öncelikli ürün ve 34 kritik hammaddenin üretileceği 197 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bu yatırımlar devreye girdiğinde cari açığımız 12 milyar dolar düzeyinde azaltacak.

Ardından ekledi:

- Teknoloji hamlesi savunma sanayi ile sınırlı kalmamalı. Savunma sanayindeki başarıyı sivil alanlara da taşımak istiyoruz. Nitekim “HIT-30” programı da 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirecek. Bu yatırımlara kamu desteği de olacak.

Türkiye’de sanayi yatırımlarının yer aldığı toplam alanın 160 bin hektar düzeyinde olduğunu ortaya koydu:

- 2030 yılına kadar sanayi üretimi alanını toplam 350 bin hektara çıkarmayı planlıyoruz. Bunu yerel kalkınmaya odaklanarak yapacağız. Bu konudaki master planın ilk fazını kamuoyu ile paylaştık.

4 yeni sanayi koridoru oluşturmayı planladıklarını kaydetti:

- İlk açıkladığımız Samsun’dan Mersin’e uzanan “Orta Anadolu Koridoru” oldu. 59 bin hektarlık bu bölgede 13 yeni yatırım alanı oluşacak. Bunlar “mega endüstri bölgeleri” şeklinde kurulacak. Normal OSB’lerin 11 katı büyüklükte kurgulanacak.

Yeni nesil endüstri bölgeleri için şu çerçeveyi çizdi:

- “Mega endüstri bölgeleri”, demiryolu ile limanlara bağlanacak. İşçilerin ikamet edeceği lojmanlar, sosyal alanlar da planlanacak.

Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 85’inin İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere 15 şehirde gerçekleştiğine işaret etti:

- Sanayi üretiminin yüzde 15’i ise 66 ilimizde gerçekleşiyor. Bu durumu daha dengeli hale getirmemiz gerekiyor. Sanayiyi Marmara’nın dışına taşımak zorundayız.

Salondaki İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası üyelerine seslendi:

- Gelin bu 13 “mega endüstri bölgesi”nden ikisini İstanbul olarak birlikte yapalım. Birini Anadolu yakasındaki, diğerini de Avrupa yakasındaki sanayicilerimiz üstlensin. Biz de yanınızda olalım.

“Mega endüstri bölgeleri”nin kurulacağı diğer koridora dikkat çekti:

- Bir sanayi koridoru da Mersin’den Şırnak’a uzanan bölgede olacak. Ayrıca Sivas-Iğdır da bu koridor kapsamında yer alacak. Bu koridor oluşturulurken Zengezur’la bağlantı da dikkate alınacak.

Bakan Kacır, salonu dolduran sanayicilere şu mesajı verdi:

- Sanayimizi güçlü tutmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin erken sanayisizleşmesine müsaade etmeyiz.

Uygulamadaki enflasyonla mücadele süreci, reel sektörde, iş dünyasında, “sanayi üretimi gözden çıkarıldı” algısı yaratmış bulunuyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in sahur programındaki konuşmasında, “sanayinin milli gelirdeki payını yukarı çekmemiz lazım” sözü, bu algıyı perçinliyor…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın, “Sanayimizi güçlü tutmaya devam edeceğiz” sözü bu algıyı yatıştırmaya, ortadan kaldırmaya yeter mi?

2 bin 500 lira destekle 447 bin istihdam korundu, 3 bin 500 lira 1.1 milyon istihdamı koruyacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilyayı kapsayan, istihdamı yoğun 4 sektöre dönük istihdam desteği üzerinde durdu:

- Geçen yıl istihdamı koruma amaçlı, personel başına 2 bin 500 lira destek verdik. Bundan geçen yıl 15 bin 803 KOBİ yararlandı. 11.2 milyar lira toplam destek vermiş olduk. 447 bin istihdam korundu. 17 bin ek istihdam sağlandı.

Bu desteğin artırıldığını ve kapsamının genişletildiğini kaydetti:

- Personel başına destek 3 bin 500 liraya çıkarılırken büyük ölçekli firmalar da kapsama alındı. Amacımız 4 sektördeki toplam 1.1 milyon olan istihdamı korumak.

Bu destekten yararlanılması için Kasım-Aralık 2025 istihdam ortalamasının dikkate alınacağı konusuna da şöyle açıklık getirdi:

- Bu yılın ilk 5 ayının ortalamasının Kasım-Aralık ortalamasını tutması, 3 bin 500 liralık desteğin o şirket için devreye girmesine yetecek. Yani, belki ilk 2 ayda istihdamı gerilemiş olabilir. Sonraki 3 ayda yeni işe almalarla ortalama tutarsa desteğe hak kazanılacak.

Sanayi için 100 milyar liralık paket hazırladık, ikinci paket de gelecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, finansmana erişim sıkıntısına işaret etti:

- Enflasyon ve faizlerin adım adım düşmesiyle bir rahatlama gündeme gelecek. Ancak, reel sektörün sıkıntısını belirli ölçülerde gidermek üzere finansman paketleri devreye alıyoruz. KOSGEB kaynaklı 100 milyar liralık kaynak bunlardan biri oldu.

Bu paketten KOBİ’ler ve büyük işletmelerin yararlanabileceğini kaydetti:

- 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli bu kaynağın maliyeti yüzde 33 olarak uygulanacak. İstihdamı koruma taahhüdü veren KOBİ’ler için faiz yüzde 23’e kadar inebiliyor.

Ardından şu mesajı verdi:

- Bu, sanayi üretimine hazırladığımız desteklerin ilk dilimi olacak. İkinci dilim de arkasından gelecek. 2026 yılı boyunca bu destekleri sürdüreceğiz. Yani, 2026’da sanayi üretimini daha da önceliklendireceğiz.

GES’de hücre üretimi büyüyecek, nükleerde ‘modüler ihracatçısı’ olacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Teknoloji hamlesi” ile “HIT-30” programının enerji teknolojilerini de kapsadığını belirtti:

- Yenilenebilir enerjide çok hızlı gelişme kaydettik. GES ve RES’lerde toplam kurulu güç 30 GW’a ulaştı. 2035’e kadar 120 GW’a çıkmasını hedefliyoruz. Yatırımlar hızlanacak.

GES hücresi üretiminin büyümesini hedeflediklerini kaydetti:

- Güneş hücresinde ABD’nin de ihracat pazarları arasında girebileceğini öngörüyoruz.

23 yılda enerji ithalatına 1 trilyon dolar gittiğini vurguladı:

- Nükleer enerji de önemli alanlardan biri. İnşallah Akkuyu’daki ilk reaktör bu yıl devreye girecek. Sonra nükleer santralların arkası gelecek.

Türkiye’nin nükleer teknolojisinden yıllarca mahrum bırakıldığını kaydetti:

- Önümüzdeki dönemde küçük modüler reaktörler yaygınlaşacak. Türkiye’nin küçük modüler reaktör yapan, kuran ve ihraç eden bir ülke olmasını hedefliyoruz. Bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı istiyoruz.

Dijital dönüşüme stratejik yatırım desteği verilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in, “Finansmana erişim sıkıntısı daha da arttı. O konuda destek bekliyoruz” sözlerine atıf yapıp, şu noktanın altını çizdi:

- Dijital dönüşüm yatırımlarını “stratejik teşvik” kapsamında değerlendiriyoruz. İstanbul’da da olsa bu yatırımlar “stratejik teşvik”ten yararlanacak.

Söz konusu teşvikten bazı örnekler verdi:

- Yatırımın toplam değerinin yüzde 40’ına vergi indirimi uygulanacak. Ayrıca 225 milyon liraya kadar finansman desteği de verilecek.