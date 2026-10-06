5 genç 14 yıl önce ‘tavuk’la yola çıktı, girişim fonları ile 500 şubeyi aşıp 25.5 milyar liraya ulaş

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

5 GENÇ girişimci 2012 yılında fast food (hızlı yemek) zinciri olarak planladıkları bir restoranın ilk şubesini İstanbul Maltepe’de açtı:

Tavuk Dünyası…

Zincirin hızlı büyümesi kurucu ortaklarının başında Ahmet Faralyalı ve Murat Erkurt’un bulunduğu “Mediterra Capital”in dikkatini çekti ve 2015 yılında “Tavuk Dünyası”nın çoğunluk hissesini satın aldı. “Mediterra Capital”, markanın büyüme temposunun hızlandığını görünce çok geçmeden kalan hisselerini satmak isteyen kurucu 5 gençten kalan bölümü de devraldı. Böylece “Tavuk Dünyası”nın yüzde 100’ünün sahibi oldu.

2017 yılında Volkan Mumcu, “Tavuk Dünyası” CEO’su oldu. “Mediterra Capital”, 2020 yılında da 2 yıl önce, yani 2018’de iki girişimci tarafından kurulmuş olan “Dürümle”ye yatırım yaptı. Bu adımla birlikte Mumcu’nun görevi “Tavuk Dünyası & Dürümle Grup” CEO’luğuna dönüştü.

Volkan Mumcu, 7 bin metrekarelik ilk işleme tesisini 2020’de Ankara’da kuran “Tavuk Dünyası”nın Gebze’de bir ay önce 20.5 milyon dolarlık yatırımla devreye giren 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni fabrikasına davet etti, gittim. Ekibiyle birlikte gezdik. Mumcu’ya Tavuk Dünyası Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meriç Atalay, Gebze Fabrika Tesis Müdürü Nurettin Düzgel, CMO Ceylan Özmen eşlik etti.

Mumcu, “Tavuk Dünyası” ve “Dürümle”yi yalnızca bir restoran zinciri değil, ölçeklenebilir bir iş modeli olarak kurguladıklarını belirtti:

- Bugün 59 şehirde 343 adet Tavuk Dünyası restoranı var. 209 adet Dürümle restoranı ile birlikte 500'ü aşan restoran ağına sahibiz. İki markamızla ülkemiz nüfusunun yüzde 92’sine ulaşıyoruz.

“Tavuk Dünyası”nın 62 restoranının ana şirkete ait olduğunu bildirdi:

- Geri kalanı, yani yüzde 85 franchise. “Dürümle”de 190 restoran ana şirkete ait, 19’u franchise. 2026’da Tavuk Dünyası’nın 17, Dürümle’nin de 26 yeni restoranı açıldı.

“Tavuk Dünyası”nın bu yıl açılacak restoran sayısının 25’i bulacağını kaydetti:

- Böylece Tavuk Dünyası’nın toplam şube sayısı 350’yi aşacak. Dürümle’nin bu yıl açılacak restoran sayısı da 50’yi bulacak. Yani, grup olarak bu yıl 65 yeni restoran açmış olacağız. 2027 yılında da 30’dan fazla yeni restoran açmayı hedefliyoruz.

Tümüyle yurt içi büyüme fırsatlarına odaklandıklarını vurguladı:

- Hedefimiz Tavuk Dünyası’nın uzun vadede 450 restorana ulaşması. Henüz gitmediğimiz illerimizde de yer almak istiyoruz.

Tavuk Dünyası ve Dürümle Grup olarak pazardaki yerlerine işaret etti:

- Global oyuncuların da olduğu pazarda kategorinin en büyük yerli şirketiyiz. Ayrıca grup olarak global oyuncular arasında Türkiye pazarında ilk 3’teyiz.

Markaların finansal performansları üzerinde durdu:

- Sadece Tavuk Dünyası olarak 2026 sonu konsolide ciromuzu 17.5 milyar lira ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu durumda ciromuz geçen yıla göre yüzde 30’a yakın büyümüş olacak.

Tavuk Dünyası & Dürümle Grup’un bu yılı 25.5 milyar liralık konsolide ciro ile tamamlamasını öngördüklerini aktardı:

- Her iki markamızda bu yıl toplam 58 milyon misafir ağırlamış olmayı bekliyoruz. Tabi, büyüme için tek başına ciro artışı yeterli değil. Kârlılığı koruyarak büyümek önemli.

Tavuk Dünyası & Dürümle Grup’un mevcut ortaklık yapısını merak ettim, anlattı:

- Ana hissedarımız Mediterra Capital, bu yılın Şubat ayında Tavuk Dünyası & Dürümle Grup’un yüzde 44 hissesini Esas Private Equity, Tacirler Portföy, Lycian Private Equity, Azimut Group, Fiba Grup ve Qinvest’ten oluşan konsorsiyuma devretti.

Çoğunluk hissenin Mediterra’da olduğunun altını çizdi:

- Biz bu dönemi güç birliği olarak görüyoruz. Büyümemizi destekleyen sermaye, deneyim ve ağın güçlenmesi.

Mediterra Capital, “Tavuk Dünyası” ve “Dürümle”de büyüme temposunu görünce, her iki markada da “stratejik yatırımcı”lığı tercih etmiş görünüyor.

Mediterra Capital’in gücü ve benimsediği strateji, “Tavuk Dünyası & Dürümle Grup”u 500 şubeyi aşan restoran zinciri ve 25.5 milyar liralık ciroya ulaştırmış bulunuyor…

Esas Private Equity, Tacirler Portföy, Lycian Private Equity, Azimut Group, Fiba Grup ve Qinvest’in yüzde 44 hisseyi almasıyla, iki markanın büyüme çıtasını daha yukarı taşıyacağı anlaşılıyor…

Soğuk zincir üretimden başlıyor, fabrikada yaz-kış montla çalışmak gerekiyor

TAVUK Dünyası & Dürümle Grup CEO’su Volkan Mumcu ve ekibiyle Gebze’deki fabrikayı gezmek üzere hazırlanırken önlüğü giymeden önce ceketimi çıkardım. Fabrika Müdürü Nurettin Düzgel uyardı:

- Önlüğü ceketin üstüne giymenizde fayda var.

Fabrika ortamının sıcak olabileceğini düşündüğümü söyledim, açıkladı:

- Bizim fabrikada çalışma ortamı ısısı 4-5 derecedir. Ceketi çıkarırsanız üşürsünüz. Üretim ortamının her noktasında soğuk zinciri korumak gerekiyor.

Üretim alanlarını gezerken personelin montla çalıştığını gördüm. Gerçekten de üretim ortamında ısı 4-5 derece düzeyindeydi.

Volkan Mumcu, Gebze’deki fabrikayı şöyle tanımladı:

- Tavuk Dünyası’nın ulaştığı ölçeği ve gelecekte ulaşmasını öngördüğümüz büyüklüğü çok iyi ifade eden bir yatırım.

Ankara’daki tesisin ihtiyacı karşılayabildiğini vurguladı:

- Ancak, işimizin yaklaşık yüzde 55’i Marmara Bölgesi’nde. Ankara’dan Marmara Bölgesi’ne her gün 4-5 TIR ürün göndermek lojistik açıdan ciddi bir verimsizlik riski taşıyor. Gebze yatırımı ile üretimi talebin olduğu yere taşıdık.

Tesislerinde tavuk üretimi veya tavuk kesimi yapmadıklarını kaydetti:

- Türkiye’nin en büyük tavuk eti üreticilerinden alınan göğüs ve butları (kesilmiş şekilde) özel reçetelerimizle, özel vakumlu tamburlarda 12-14 saat arasında marine ediyor, paketliyor ve şubelerimize sevk ediyoruz.

Ankara ve Gebze’deki tesiste yılda 4 kez habersiz üçüncü taraf denetimi öngördüklerini vurguladı:

- Soğuk zincir, gıda güvenliği mal kabulden restoran teslimine kadar online izleniyor. Gıda güvenliği bizim açımızdan çok önemli. Hata yapma lüksümüz yok. Tedarikçilerimizi de risk analizlerine göre düzenli olarak ve çok sıkı bir şekilde denetliyoruz.

Haftada 2 gün izin uygulaması turnover oranını yüzde 30 azalttı

TAVUK Dünyası & Dürümle Grup CEO’su Volkan Mumcu, sektörün istihdamının 1 milyon kişiye yaklaştığını belirtti:

- Tavuk Dünyası ve Dürümle ekosistemi 6 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Ekibimizin yarısını kadın personel oluşturuyor.

Şirkete doğrudan bağlı restoranlarda haftada iki gün izin uygulamasına geçtiklerini bildirdi:

- Bu, yeme-içme sektöründe ilk oldu. Uygulamayı 1 Haziran 2024’te kalıcı hale getirdik. Bu uygulamanın da katkısıyla 2024 Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık yüzde 16 olan turnover (iş gücü devir hızı) oranı 2026’nın ilk aylarında yüzde 11.5’e geriledi. Yani, yüzde 30 düştü.

Alım gücü azaldı, dışarıda yeme-içme frekansları düştü

TAVUK Dünyası & Dürümle Grup CEO’su Volkan Mumcu, 2025 yazı ve sonrasında büyüme hızlarında biraz yavaşlama gördüklerini bildirdi:

- Alım gücü azalmalarıyla birlikte dışarıda yeme-içme frekansları düşmeye başladı. Haftada örneğin 4 kez dışarıda yiyen, bu tempoyu 3’e indirdi. Öğlen trafiklerinde bazı restoranlarımızda azalma hissettik.

Bazı ailelerde bireysel dışarıda yeme-içmenin azaldığını vurguladı:

- Onun yerini bazı ailelerde ailece haftada bir dışarıda yeme-içmeye geçildiğini görüyoruz.

Gebze yatırımımız ile karbon salımı da azaldı

TAVUK Dünyası & Dürümle Grup CEO’su Volkan Mumcu, Gebze yatırımının şu yönüne dikkat çekti:

- Gebze’de verimlilik yalnızca maliyet avantajı anlamına gelmiyor. Daha kısa lojistik, daha düşük kaynak tüketimi, daha dayanıklı operasyonel süreçler demek. Gebze’den Marmara Bölgesi’ne sevkiyat lojistik kaynaklı karbon salımını da düşürüyor.

Gebze tesisini LEED Gold sertifikası hedefiyle tasarladıklarını belirtti:

- Güneş enerjisi santralı için başvurularımızı yaptık. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, "Tedarikçi Sürdürülebilirlik Projesi” kapsamında tedarikçilerimizi 38 farklı kriter üzerinden değerlendiriyoruz.