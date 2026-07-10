5 milyarlık kâr rakamı varken yüzde 35 kâr erimesi durur mu?

BIST Sanayi Endeksi’ndeki 10 firma kârını %190 ve üzeri büyüttü. Gentaş %3.542 artışla en üstte yer alırken, Tüpraş, Gübre Fabrikaları ve Coca Cola İçecek milyarlık büyümeyle öne çıktı. Yüksek kâr artışları göz kamaştırıcı olsa da; kağıt üstündeki rakam, her zaman nakit akışından kaynaklanmayabilir.

Yatırımcılar genellikle şirketlerin bilançosundaki en alt satırın yeşil görüntüsüne odaklanıp, şirketin kasasının dolup taştığı düşüncesine kapılabilmekte. Oysa sadece vitrine bakıp dükkanın arka deposunun ağzına kadar dolu olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olabilir. Bazen sadece bir taşınmaz değer artışıyla ya da muhasebesel kalemlerden kaynaklı o parlak rakamlar oluşabilmekte. En yüksek kârı yapan Ford Otosan’ın kârında %35 daralma yaşaması, piyasadaki zorlukları işaret etmesi açısından önemli. Yüzde 3.500 seviyelerine varan artışlar ilgi çekse de rakamları bu seviyelere taşıyan faktörlere de bakmak gerektiği unutulmamalı.

Kârdaki sıçramaların nedeni

Gentaş, yılın ilk çeyreğinde kârını 7,8 milyon TL’den 283,9 milyon TL’ye taşıyarak %3.542 oranında oldukça güçlü bir yükseliş kaydetti. Bu sürede satışları sadece %2 artarken esasa faaliyet kârı %55 geriledi. Gentaş’ın dönem sonunda kârını büyüten ise 479 milyon TL tutarındaki yatırım faaliyetlerinden oluşan geliri oldu.

Tüpraş, üç aylık dönemde 3,7 milyar TL kâr açıklarken artış oranı %2.820’yi buldu. Satış geliri %24 artan firmanın esas faaliyet kârı %124 büyüdü. Dönem sonunda artış oranının yüksek gelmesinde baz etkisinin önemli bir payı bulunuyor. Tüpraş’ın geçen yılın ilk çeyreğinde dönem sonu kârı %78 oranında ciddi bir düşüş yaşamıştı.

Sektördeki sıkışmayı hissediyor

Otomotiv sektörünün güçlü firması Ford Otosan, 5,5 milyar TL dönem sonu kârıyla BIST Sanayi Endeksi’ndeki en yüksek rakama ulaştı. Ancak bu tutar şirketin kârının %35 erimesine engel olamadı. Satışlarını %9 azaltan şirket, esas faaliyet kârını da %51 geriletti. Fiyatı şubattan bu yana düşen hissede pozisyon alan fon sayısı 92’den 97’ye yükseldi.

ZEYNEP’E SOR

DOLAR AL SAT MI, DOLAR AL TUT MI?

Dolar al sat; kazanç, esnek manevra, aktif sermaye, krizden korunma, nakit akışı. Makas maliyeti, zaman tüketimi, stres, trend kaçırma, hatalı zamanlama.

Dolar al tut; enflasyon kalkanı, potansiyel, konfor, maliyet avantajı, trend ortaklığı. Bağlanan sermaye, müdahale riski, faiz feragati, atıl kaynak.

İştirak satışından gelen 428 milyon doları nerede değerlendireceğini açıklamadı

Sabancı Holding, Akçansa’nın satışından elde ettiği parayı nerede kullanacak? ● Ufuk İpek

Ufuk; Sabancı Holding, Akçansa’daki %39,72 oranındaki payını 427,8 milyon dolara iştirakin diğer ortağı Heidelberg Materials AG’ye sattı ve bedelinin tamamını peşin olarak tahsil etti. İşlem sonucunda 8,56 milyar TL vergi öncesi brüt kâr elde etti. Ancak, firma kasaya giren bu yüklü miktardaki nakdin nerede kullanılacağı hakkında ek bir açıklamada bulunmadı. Holding tarafından yapılan tek bilgilendirme, yapı malzemeleri sektöründeki faaliyetlerine artık Çimsa üzerinden devam edeceği yönünde. Sabancı, ilk çeyrekte 317,6 milyon TL kâr elde etti.

GES Yatırımı haziranda devreye girdi. Oran belirtmese de giderlerini azaltacaktır

Selva Gıda’nın güneş santrali, elektrik giderini ne oranda düşürecek? ● Ekrem Köker

Ekrem; Selva Gıda, Siirt’te 8.772,5 kWp gücündeki güneş enerjisi santralinin onay süreçlerini tamamlayarak haziranda elektrik üretimine başladı. Şirketin açıklamalarından elektrik maliyetlerinin ne kadar düşeceğine dair net bir tutar veya oran bulunmuyor. Sadece enerji giderlerinin azalacağı ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacağını ifade etmekte. Selva Gıda, son paylaştığı üç aylık mali tablolarında gelirini %17 geriletirken esas faaliyetleriyle dönem sonunda zarar yazdı. Zararda 153,2 milyon TL tutarlı diğer giderler etkili oldu.

YATIRIM FONLARI

RBL robotik ve blockchain fonu son bir yılda %47 getiriyle endeksin üzerinde

QNB Portföy’ün yönettiği Robotik ve Blockchain Teknolojileri Serbest Fon (RBL), uzun süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. Nisanda en düşük 1,32 TL’yi test etti ve sonra yönünü yukarı çevirdi. Haziranda 1,91 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde yine yatay seyir söz konusu. Büyüklüğü sınırlı artarken temmuzun ikinci haftasında 359,5 milyon TL seviyesinde bir hacim söz konusu. Marttan bu yana haziran hariç diğer aylarda fondan sürekli nakit çıkışı gözlendi. Temmuzda çıkan tutar 2,3 milyon TL olurken yatırımcı sayısı 891 kişiye indi; doluluk oranı ise %10,05 seviyesinde. Temel stratejisi, fon varlıklarını blockchain ve robotik teknolojilerini kullanan şirketlerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %54,40’ı yabancı hisselerden ve %23,73’ü yabancı BYF’lerden oluşuyor. Son bir yılda %47,04 getiri sağladı.

TAHVİL

Deniz Finansal Kiralama TLREF + %1 faizle 1,26 milyar TL borçlandı

Deniz Finansal Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 08.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.260.000.000 TL olan bononun yıllık faiz oranı TLREF+%1 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 07.07.2027 olarak açıklandı. 8 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Deniz Finansal Kiralama’nın verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFDNFK72711 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Mersin projesi için 12 yıl vadeli olmak üzere 124 milyon dolarlık dış kredi sağladı

Aksa Enerji, Mersin’de hayata geçireceği 100 megavat kurulu güce sahip depolamalı rüzgar enerjisi santrali yatırımı için BBVA Hong Kong şubesi ile 124 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı. Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu Sinosure garantisiyle sağlanan finansmanın, ilk iki yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olacak. Şirket, Asya piyasalarından uzun vadeli kaynak temin ederek finansman coğrafyasını çeşitlendirme yoluna gidiyor. Aksa Enerji, uluslararası finansman modeliyle operasyonel büyümesini istikrarlı bir temelde sürdürmeyi amaçlıyor.

TARKİM BİTKİ KORUMA

Hem ihracat ayağını hem de rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir şirket kurdu

Tarkim, yurt içi ve yurt dışı satış kanallarını daha verimli yönetebilmek, ihracatını geliştirebilmek ve rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni bir marka hamlesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, Manisa’da bitki koruma ürünleri alanında faaliyet göstermek üzere %100 bağlı ortaklığı Cropsafe Bitki Koruma firmasını kurdu. Söz konusu girişimle, yeni pazarlara erişimde operasyonel esneklik kazanırken, kurumsal yapısını genişletmiş oldu. Şirket kurduğu iştiraki üzerinden giderek pazara yönelmeyi hedeflenken daha güçlü bir nüfuz alanı sağlamayı hedefliyor.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK

Orta Amerika’dan yeni inşaat çeliği siparişi aldı. Dış pazar ayağını tahkim ediyor

Ekinciler Demir Çelik, ihracat politikaları kapsamında Orta Amerika Bölgesi’ne yönelik inşaat çeliği sevkiyatlarına satışlarını artırarak devam ettiğini bildirdi. Şirket, bölgeden yaklaşık 4,97 milyon dolar tutarında yeni sipariş aldığını belirtti. Son bağlantıyla birlikte, yıl içinde Orta Amerika pazarından elde ettiği toplam sipariş hacmi 26,75 milyon dolar seviyesine ulaştı. Demir çelik sanayisinde iç pazar dalgalanmalarının risklerini dengelemek amacıyla yurt dışı pazarlarda alan açmak çeşitliliği sağlamak açısından olumlu bir yaklaşım olup değerlendirilmeli.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

İzdemir Enerji son bir aydır yatayda hareket ederken PHE’nin alımları öne çıktı

İzdemir Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki miktar %261,11 ile toplamda 18,34 milyon lot artarak 25,36 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 14’ten 4’e geriledi. PHE fonu 25 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, KHA 1,78 milyon lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. İzdemir için bugüne kadar sadece 1 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Öneride bulunan Oyak Yatırım, hisse için 16,60 TL hedef fiyat verdi. İşaret ettiği fiyat %84 artışa denk geliyor.