5 şehirde 33 milyon kişiyi çekti, bu yıl 11 şehrin ‘kültür yolu’na 30 bin sanatçıyla çıktı

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Kurumsal İlişkiler Direktörü Canan Soysal aradı:

- Erzurum’da “Palandöken Kültür Yolu Festivali” var, bekliyoruz.

Geçen Cuma akşamı Erzurum’a gittim. Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Festival Koordinatörü Selim Terzi’yle birlikte Erzurum Müzesi’nden başlayarak etkinlik alanlarını, sergileri gezdik, o günkü gösterileri izledik.

Batuhan Mumcu, tur sırasında geçen yılki kültür yolu etkinlikleriyle ilgili verileri paylaştı:

■ Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ilk yılında (2021), 78 ayrı noktada hayata geçirilen 381 etkinliğe, 2 bin 183 sanatçı katıldı, 7.8 milyon ziyaretçi ağırlandı.

■ 2022 yılında “Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali”, “Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali”, “Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali”, “Konya Mistik Müzik Festivali” de eklendi.

■ 2022 yılında düzenlenen toplam 5 kültür yolu festivali, 362 farklı mekanda gerçekleşen 4 binden fazla etkinlikle 20 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivallere 33 milyon kişi katıldı.

■ Aynı dönemde festivaller kapsamında 37 ülkeden 175 basın mensubu ve kanaat önderi Türkiye’de ağırlandı.

3 yıl önce Beyoğlu ile başlayan etkinliğin “Türkiye Kültür Yolları Festivali” planını ortaya çıkardığını belirtti:

- Bu yıl “Kültür Yolu Festivali” ni 11 ile yaydık. 5-13 Ağustos 2023’te “Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali” ile başladık. 40 ayrı noktada düzenlenen 300’den fazla etkinliğe 1 milyon 50 bin kişi katıldı.

19-27 Ağustos 2023’te “Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali” ile “Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali”nin gerçekleştiğini kaydetti:

■ “Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali”nde 30’dan fazla mekanda 500’den fazla etkinlik ve 1000’den fazla sanatçı yer aldı.

■ “Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali”nde 37 ayrı mekanda 400’de fazla etkinlik ve 1000’den fazla sanatçı performans sergiledi. Erzurum’da 5 günde konserlerde 300 bin kişi “Etkinlik ve Miting Alanı”nı coşkuyla doldurdu.

Selim Terzi araya girdi:

- Konserler, “Kültür Yolu” etkinliklerinde lokomotif etkisi yapıyor. Nitekim Erzurum’daki bazı konserlerde 80-90 bin seyirciye ulaşıldı. Bu katılım sanatçıları da mutlu etti.

Batuhan Mumcu, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”nin amacını şöyle özetledi:

■ Anadolu’nun derin tarihini, zengin kültürünü, sanatın büyülü dünyasını ve medeniyet kimliğini uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlıyor.

■ Bu özel festivaller, yerel ve uluslararası sanatçıları, kültürel mirası, tarihi değerleri ve lezzetleri bir araya getirerek Türkiye’nin kültürel zenginliklerini geniş bir kitleye aktarma hedefini taşıyor.

5 Ağustos’ta Kapadokya’da başlayan 100 günlük festival serisinin 12 Kasım’da Antalya’da son bulacağını bildirdi:

- En önemli kısmı vatandaşın kültür ve sanat etkinliklerine rahat ve ücretsiz şekilde ulaşmasını sağlamak. “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” ile şehirlerimizin marka değerini artırıyoruz.

Ardından ekledi:

- Festivallerle insanların sadece eğlenmelerini sağlamakla kalmıyoruz. Festival düzenlediğimiz her şehirde yerli aktörleri işin içine katarak bölgenin ekonomisine de destek sağlıyoruz.

Festival takvimiyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Bundan sonraki süreçte daha önce festival yaptığımız şehirlerde hep aynı tarihleri dikkate almak istiyoruz. Şehirlerimizdeki esnaf, konaklama sektörü faydalansın diye düşük sezonu hedefliyoruz.

Batuhan Mumcu, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”nin uluslararası listeye girmesi konusunda da hazırlık yaptıklarını kaydetti:

- Böylece “Kültür Yolu Festivalleri” nin Anadolu’nun dışa dönük tanıtımına daha fazla katkısı olabilir.

Beyoğlu, Çanakkale Troya ve Diyarbakır Sur’da geçen yıl gerçekleşen “Kültür Yolu” etkinliklerini izledim. Bu yıl da Erzurum Palandöken’e katıldım.

Festivaller, yakın illeri de içine alan bir iç turizm etkisi yaratıyor, gerçekleştiği kentin ekonomisine katkı yapıyor…

Festivallerin uluslararası takvime girmesi, yabancı turisti Anadolu’ya daha fazla çekmeye yeter mi?

Her yıl 5 şehir daha eklenecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, “Kültür Yolu Festivali” konusunda birçok şehirden talep aldıklarını belirtti:

- Şanlıurfa’nın da festival kapsamına girmesi konusunda İbrahim Tatlıses sosyal medyada paylaşımda bulundu. Zaten biz de her yıl 5 şehrimizi daha takvime eklemeyi planlıyoruz.

Festivallerin takvimini bir yıl önceden açıklayacaklarını kaydetti:

- 2028 yılına kadar her sene 5 şehir daha ekleyerek festivali 35 şehrimize yaymayı hedefliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Nitelikli turistlerin ilgisini çekmek ve sürdürülebilir bir turizm deneyimi sunmak isteyen destinasyonlar için kültür ve sanat unsurlarını turizm deneyimine entegre etmek oldukça önemli. Ardından ekledi:

- Kültür ve sanatın turizmle birleştirilmesi yaklaşımı, sadece turistlerin tatillerini zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yerel ekonomiye ve kültürel mirasa da olumlu katkı sağlar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kültür-sanat etkinliği

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Festival Koordinatörü Selim Terzi, bu yılın diğer “Kültür Yolu Festivalleri” takvimini paylaştı:

■ Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali (9-17 Eylül 2023)

■ GastroAntep Kültür Yolu Festivali (16-24 Eylül 2023)

■ Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali (16 Eylül-1 Ekim 2023)

■ Konya Mistik Müzik Festivali (23-30 Eylül 2023)

■ İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali (30 Eylül-15 Ekim 2023)

■ Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali (14-22 Ekim 2023)

■ İzmir Efes Kültür Yolu Festivali (28 Ekim-5 Kasım 2023)

■ Antalya Kültür Yolu Festivali (4-12 Kasım 2023)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, şu iddiayı ortaya koydu:

- “Türkiye Kültür Yolu Festivali”, Cumhuriyet tarihinin en büyük kültür-sanat etkinliği haline geldi. Dünyanın da en kapsamlı projelerinden biri oldu. Süresi, çeşitliliği ve kapsama alanı açısından dünyada öne çıkıyor.

11 ilde gerçekleşecek “Kültür Yolu Festivalleri”nin bütçesini sordum, Selim Terzi şu yanıtı verdi:

- Sağolsun sanatçılarımız festivallerimiz için çok büyük bütçeler talep etmiyorlar.

■ Müzede Kıpçak Türklerine ait 2 bin 500 yıllık mezar taşı yer alıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzurum Müzesi’nin bir hafta önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldığını belirtti:

- Müze, Erzurum’un turizm açısından yeni çekim noktalarından biri olacak.

Erzurum Müzesi Müdürü Hüsnü Genç,

Mumcu’nun sözünü bir haftalık veriyle perçinledi:

- Müzemize çok yoğun ilgi var. Açılıştan bu yana, bir haftada müzemizi 10 bin kişi gezdi.

Müzede M.Ö. 5 binlere kadar uzanan arkeolojik buluntuların yer aldığını kaydetti. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, müzedeki mezar taşına dikkat çekti:

- Bu mezar taşı, Türkler’in Anadolu’da 1071’den önce de yaşadığını ortaya koyuyor.

Hüsnü Genç, mezar taşının 2 bin 500 yıl öncesine Kıpçak Türkleri’ne uzandığını vurguladı:

- Bu mezar taşı, bir boy beyini temsil ediyor. Buradan Erzurum çevresinde 2 bin 500 yıl önce bir Türk boyunun yaşadığını gösteriyor.