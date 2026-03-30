5 yılda 230 milyon Euro yatırdı, 21 fabrikaya ulaştı, yeni tesis hep radarda olacak

MURAT Savcı, 10 Şubat 2026’da Saint-Gobain Türkiye CEO’su olarak atandığında önce kişisel kariyeri gözünün önünden geçti:

Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim. TU Dortmund Üniversitesinde yapım ekonomisi ve hukuk alanında yüksek lisans yaptım.

Kariyerime Almanya’da başladım, 1994 yılından itibaren proje yönetimi alanında çeşitli görevler üstlendim. Bir ara kendi inşaat şirketimi kurup yönettim. Sonrasında Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü görevinde bulundum.

2012-2019 döneminde Koramic Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı iken eş zamanlı olarak Belçika’daki Koramic Chemicals NV’de grup şirketlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüm.

2020 yılında İzocam Genel Direktörlüğü görevini üstlendiğimde Saint-Gobain Grubuna katılmış oldum. Saint-Gobain, 2006 yılında Alghanim Industries ile birlikte İzocam’ı satın almış, yüzde 50-50 ortaklık gerçekleşmişti.

İzocam Genel Direktörlüğü döneminden bilse de Saint-Gobain’in Türkiye’deki varlığını gözden geçirdi:

Saint-Gobain, Türkiye’deki ilk yatırımını Weber markasının İzmir fabrikasıyla gerçekleştirmişti. O günlerden itibaren üretime dönük yatırımlar, satın almalar ve stratejik ortaklıklarla Türkiye’deki faaliyetlerini sürekli genişletti.

Saint-Gobain Türkiye, 2026’nın ilk çeyreği itibariyle 21 aktif üretim tesisi, 14 marka ile faaliyetlerini sürdürüyor. İstihdamı 2 bin 200’ü aşıyor. Ayrıca üretim kapasitesini güçlendirmek üzere 3 yeni fabrikanın da yatırımı devam ediyor.

Saint-Gobain, Türkiye’de Weber, Chryso, GCP, Fosroc, Vetrotech, Ecophon, Saint-Gobain Glass ve Saint-Gobain Aşındırıcılar gibi global markaların yanı sıra, İzocam ve Dalsan gibi güçlü ortaklıklarla da faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurum dışından danışmanı Suat Özyaprak organize etti, Ramazan’ın son haftasında Saint-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı ile buluştuk. Savcı’ya Saint-Gobain Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ceyda Öner eşlik etti. Savcı, sohbete başlarken Saint-Gobain’in Türkiye’deki faaliyet alanlarını şöyle özetledi:

- Türkiye’deki faaliyet alanlarımız endüstriyel harçlar, yalıtım çözümleri, alçı ve alçı levha sistemleri, yapı kimyasalları, aşındırıcılar ve ileri yapı çözümleri gibi geniş bir alanı kapsıyor. Yani temelden üst yapı ve iç mekana kadar her alana uzanıyoruz.

Saint-Gobain Grubu’nun 80 ülkede faaliyetlerinin olduğunu anımsattı:

- Çok uluslu bir grup olarak faaliyetlerimizi genelde “local for local” (yerel için yerel üretim) yaklaşımıyla yürütüyoruz. Türkiye’deki üretim altyapısı da öncelikli olarak yerel pazarın ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde konumlandırılmış bulunuyor.

Türkiye’den ihracata da yöneldiklerini kaydetti:

- Türkiye’de üretilen farklı markalara ait ürün ve çözümler çevre ülkelere de ulaştırılarak hafif ve sürdürülebilir yapı çözümlerinin daha geniş pazarlara erişimine katkı sağlıyoruz. İhracatımız son yıllarda artış eğilimi gösteriyor.

Saint-Gobain’in, Türkiye’deki büyümesini uzun vadeli yatırımlarla desteklemeye devam ettiğini vurguladı:

- Grubumuz son 5 yılda Türkiye’de 230 milyon Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitesini artırdı, üretim hatlarını modernize etti ve üretim teknolojilerine yönelik yatırımlarını güçlendirdi.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Fransa’daki global merkezimizden ülkemize bakış oldukça pozitif. Yatırım konusunda bir sınırlama yok. Yeni tesis yatırımı ve satın almalar hep gündemimizde yer alıyor. Yatırım iştahımız hep var.

Türkiye’nin 80 ülke içindeki yerini sordum, şu yanıtı verdi:

- Ben doğrudan Paris’teki global merkezimize rapor veriyorum. O kadar önemli bir ülkeyiz. Bir başka deyimle hatırı sayılır ülkelerden biriyiz.

6 Şubat 2023 depremlerinin darbesini yiyen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimizdeki yapılaşma, başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm, inşaat sektörünü belirli ölçüde canlı tutuyor.

Bu canlılık inşaat, yapı malzemeleri sektörüne de yansıyor. Saint-Gobain’in 21 fabrikaya 3 tesis daha eklemek üzere yatırımını sürdürmesi, satın alma ve yeni yatırımları hep gündeminde tutması, inşaat malzemeleri sektöründeki hareketliliği ortaya koyuyor…

Tesisler Diyarbakır’dan İzmir’e uzanıyor, ihracat adresi 50 ülkeyi aşıyor

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı’ya 21 fabrikanın bulunduğu kentleri sordum, Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Ceyda Öner haritayı gönderdi. Haritadan fabrikaların bulunduğu kentlere baktım:

Kocaeli (Gebze, Dilovası), Eskişehir, İzmir, Ankara, Manisa, Aydın, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri, Adana, Tarsus (Mersin), Antalya.

Bayi ağının durumunu merak ettim, Ceyda Öner aktardı:

- Alt bayiliklerle birlikte toplam 11 bin bayimiz bulunuyor.

Saint-Gobain Türkiye’nin ihracat temposunu sordum, Murat Savcı önce ülke sayısını paylaştı:

- 50’yi aşkın ülkeye ihracatımız var.

Parasal değer olarak da daha önce başında bulunduğu İzocam’ın ihracatını örnek verdi:

- İzocam’ın cam yünü ihracatı 20 milyon doları buluyor. Örneğin Mısır’da cam yünü pazarının lideridir.

Ar-Ge katsayımızı yüzde 20’de tutmaya çalışıyoruz

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı, yatırımlarında sürdürülebilir üretim teknolojileri, enerji verimli ve düşük karbonlu yapı çözümlerine odaklandıklarını belirtti:

- Şirketimiz hafif ve sürdürülebilir inşaat çözümleri geliştirerek şehirlerin daha dayanıklı, daha verimli ve daha düşük karbonlu hale gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı verilerine işaret etti:

- BM Çevre Programı verilerine göre yapı sektörü küresel enerji tüketiminin yüzde 32’sinden, karbon emisyonlarının yüzde 34’ünden, katı atıkların yüzde 40’ından ve kullanılan hammaddelerin yüzde 40’ından sorumlu.

Bu nedenle yapı sektörünün dönüşümünün, iklim hedeflerine ulaşılması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı:

- Saint-Gobain, “Lead & Grow 2030” stratejisi doğrultusunda yalnızca büyümeyi değil, aynı zamanda inşaat sektörünün dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’deki tesislerde de Ar-Ge katsayısını yüzde 20’de tutturmayı hedeflediklerinin altını çizdi:

- İzocam ve Weber’de bu oran tutuyor. Sözünü ettiğim “Ar-Ge katsayısı”nı yeni çıkan ürünlerin cirodaki payı ile ölçüyoruz.

İZODER yönetimine 2009’da girdi, İMSAD’ın yeni Dönem Başkanı oldu

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı, göreve geldiği günlerde kişisel kariyeri gözünün önünden geçerken sektörün sivil toplum örgütlerindeki görevlerini anımsadı:

2009-2017 yılları arasında İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. 2020 yılından itibaren de 14 ve 15’inci dönem İZODER yönetim kurulu üyesi oldum.

2020 yılında Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) yönetim kuruluna girdim. Bu yılın Mart ayı başında da İMSAD’ın yeni dönem Başkanlığına seçildim.

Ayrıca, 2023 yılından beri de TÜSİAD üyesiyim…

Dünyada 1100 fabrikası var, cirosu 46.5 milyar Euro’ya ulaşıyor

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı, grupla ilgili bilgileri de özetledi:

Saint-Gobain, 360 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

80 ülkede faaliyet gösteriyor.

Dünya genelinde 1100 üretim tesisi bulunuyor.

Dünyadaki toplam istihdamı 162 bini aşıyor.

2025 yılında satış hacmi 46.5 milyar Euro oldu.

8 Ar-Ge merkezi ve 3 bin 800 araştırmacı ile inovasyona ağırlık veriyor.

Savaş uzarsa hammadde tedarik sıkıntısı yaşanabilir

SAINT-Gobain Türkiye CEO’su Murat Savcı’ya piyasanın durumunu sordum, yanıtladı:

- Piyasa fena değildi. Hatta iyi gidiyordu. Ocak-Şubat ayları hedef bütçemize yakın geçti. Mart da öyle başlamıştı.

Savaşın siparişleri biraz yavaşlatmasının söz konusu olabileceğini belirtti:

- Savaşın asıl etkisi hammadde tedarikinde görülecek. Savaş uzarsa hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanabilir.