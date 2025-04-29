5 yıldır banka merkez ve şube binalarının depreme dayanıklılığına odaklandık

Silivri merkezli 6.2’lik İstanbul depremi ve sonrasında süren “deprem fırtınası” üzerine Mart 2023’te yazdığım bir yazıyı güncelleyerek geçen hafta yeniden yayınladım.

6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli, asrın felaketini yaşatan depremler sonrasında Mart 2023’de yazdığım yazının yeni haline şu başlığı attım:

Perakendeciler, bankalar ve şirketler kiralarken ‘Bina depreme dayanıklı mı’ diye sorar mısınız?

Yazıda LC Waikiki’nin Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’nde mağazasının olduğu binayı 6 Şubat depremleri öncesindeki çabasını, karşılaştığı engelleri anlatmıştım.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, söz konusu binada mağaza açmaya karar verdiklerinde dayanıklılık incelemesi yaptırmış, depreme dayanıksız olduğu anlaşılınca güçlendirme için kolları sıvamıştı. Sahibi binanın tamamını güçlendirme gibi bir çalışmaya itiraz etmiş, LC Waikiki de en azından bulundukları cephede gereken işlemi yapmayı denemişti.

Aynı cephede bulunan kiracı da karşı çıkmıştı:

- Bizim tarafa dokunmayın…

Vahap Küçük, bunun üzerine mağaza açtıkları bölüme denk gelen kolonları güçlendirmekle yetinmişti.

Trabzon Caddesi’ndeki bina 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, LC Waikiki mağazasının bulunduğu köşe az da olsa yerle bir noktasına kadar inmemişti…

Vahap Küçük, Trabzon Caddesi’ndeki binayı güçlendirme öyküsünü anlatırken LC Waikiki’nin mağaza yeri seçimi konusundaki deprem kriterini de paylaşmıştı:

- Mağaza yerlerini seçerken binanın depreme dayanıklılığına mutlaka baktırırız. Depreme dayanıklı çıkmayan binayı mutlaka güçlendiririz.

Geçen Cuma günü yazdığım yazı üzerine Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen aradı:

- Genel Müdürümüz Hakan Bey’in (Aran) size bir notu var. Onu iletmek için aradım.

Suat Sözen, 2020 yılından itibaren Türkiye İş Bankası’nın şubelerinin bulunduğu bazı binaları depreme dayanıklılık açısından incelettiklerini bildirdi:

- 2020 yılında 250 bina incelendi. 138’i depreme dayanıksız çıktı. Hepsi için rapor tutuldu. 95’inde gereken güçlendirme yapıldı. 43 binada ise güçlendirme gündeme gelemeyince oralardaki şube ve birimlerimizi depreme dayanıklı olan yerlere taşıdık.

6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından İstanbul’daki kuleler de dahil Türkiye’de bulundukları tüm binaları inceleme kapsamına aldıklarını kaydetti:

- Türkiye genelinde 998 binayı depreme dayanıklılık incelemesine tabi tuttuk. 828 bina güvenli çıktı.

170 bina için verilen kararı aktardı:

- 170 bina için de “ya güçlendirin ya boşaltın” raporu tutuldu. Bu binalardaki güçlendirmelerin tamamına yakını gerçekleştirildi.

Bina kiralama kriterlerine değindi:

- 2020 yılından itibaren Türkiye çapında kiralamamız söz konusu olan her binanın depreme dayanıklılığına önceden baktırıyoruz. Depreme dayanıklı olan binaları kiralamayı tercih ediyoruz.

Bankaların, perakendecilerin, zincir marketlerin, şirketlerin kiralama sırasında “depreme dayanıklılık” incelemesi yaptırması, başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerdeki mevcut binalarda “güçlendirme seferberliği”ni tetiklemez mi?

Depremde 20 binamız yıkıldı, ‘Bilişim Enstitüsü’ ve ‘Genom Merkezi’ kuruyoruz

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Nusret Akpolat, Mart ayı sonlarına doğru davetiyeyi gönderdi:

Üniversitemizin kuruluşunun 50’nci yılı törenlerine bekliyoruz.

Aynı gün Zonguldak’ta gerçekleşen “Ekonomi Zirvesi”nde panel yönettiğim için İnönü Üniversitesi’nin 50’nci yıl törenine gidemedim.

Rektör Prof. Akpolat’ın mesajlarını, konuşma notlarını derleyip, İnönü Üniversitesi’nin yarım yüzyılı geride bırakmasının yıldönümünü yansıtmak istedim.

Prof. Akpolat, İnönü Üniversitesi’nin 3 Nisan 1975 tarih ve 1872 sayılı Kanunla Türkiye’nin 14’üncü üniversitesi olarak kurulduğunu anımsattı:

- Üniversitemiz 40 bine yakın öğrencisi, 160 bini aşkın mezunu, 6 bin 500 akademik ve idari personeli ile sadece Malatya’mızın değil, bölgemizin ve ülkemizin saygın yüksek öğretim kurumları arasında yer alıyor.

Üniversitenin yerleşkesine dikkat çekti:

- Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en yeşil ve prestijli, uluslararası tescilli kampüslerinden birine sahiptir.

Kampüsteki eğitim birimlerini sıraladı:

- 14 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, 27 araştırma ve uygulama merkeziyle sağlık başta olmak üzere şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin bilimsel, kültürel ve ekonomik gelişimine öncülük ediyoruz.

6 Şubat 2023 depremlerine işaret etti:

- Depremlerde 20 binamız yıkıldı. Bu hasara rağmen devletimizin ve milletimizin destekleriyle akademik faaliyetleri ve sağlık hizmetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Üniversiteyi ayağa kaldırarak eski performansına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Bu yıl üniversitede “Teknoloji Transfer Ofisi” ve “Dijital Dönüşüm Ofisi”ni faaliyete geçirdiklerinin altını çizdi:

- Bu ofisler, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini artırarak sanayi ve akademi arasındaki işbirliğini güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Ardından ekledi:

- Bu ekosistemi daha da ileri taşımak adına, “Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi” ile bilişim alanındaki akademik çeşitliliği ve bilimsel derinliği destekleyecek olan “Bilişim Bilimleri Ensitüsü”nün kuruluş çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz.

Sağlık alanında dünya çapında ses getiren başarılarını daha da ileri taşıyacak adımları üzerinde durdu:

- Ar-Ge faaliyetlerini derinleştirmek amacıyla “Biotıp ve Genom Merkezi”ni hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu merkez, sağlık bilimleri, biyoteknoloji ve genetik araştırmalarını bir araya getirerek yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük edecek.

Karaciğer ve kemik iliği naklinde Türkiye ve Avrupa sınırlarını aştıklarını vurguladı:

- Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Turgut Özal Tıp Merkezi, ülkemizin markası oldu. Ortopediden tutun da çocuk cerrahisine ve cerrahinin tüm alt birimlerine kadar Türkiye’de yapılamayan ameliyatlar burada yapılıyor.

Üniversitenin sağlıkta öne çıkan gücünü şöyle ortaya koydu:

- Turgut Özal Tıp Merkezi, 1612 yatak kapasitesiyle Türkiye’de bilinen şehir hastanelerinden sonra ilk sıralarda yer alıyor. Karaciğer naklinde Türkiye’de birinci sıradayız.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nin ameliyat sayısında Türkiye’de ilk sırada olduğunu kaydetti:

- Eczacılıkta ulusal başarımız var. Hocalarımız, kimyada uluslararası en etkili bilim insanları arasında yer alıyor. Fizikte de öyleyiz. Batarya teknolojisinde şu an Türkiye’de en fazla patenti olan üniversiteler arasında 5’inci sıradayız.

İnönü Üniversitesi, ilk 50 yılında sağlık alanında, özellikle de karaciğer nakillerinde dünyaya damgasını vurdu… “Çapraz nakil” formülünün devreye girmesi, başarı çıtasını “7’li çapraz nakil”e kadar yükseltti. Karaciğer nakillerinin önü daha da açıldı…

İnönü Üniversitesi, ilk 50 yılında Turgut Özal’ın hayal ettiği gelişmenin ötesine geçti…

İkinci 50 yılda İnönü Üniversitesi’nin bir çok alanda Türkiye’de ve dünyada öne çıkacağı anlaşılıyor…