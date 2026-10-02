50 dönümle jeotermal seraya giriyor, 500 milyon dolarla 1000 dönümü planlıyor

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İSTANBUL Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Murat Kalsın, Uşak Ulubey’de Aralık 2023’te 2 bin dönümde 85 bin ağaçlık badem yatırımının ardından şimdilerde Konya Tuzlukçu’da jeotermal kaynak kullanılacak sera yatırımına hazırlanırlarken COVID-19 pandemisi günlerine döndü:

Pandemiyle birlikte iş dünyasının alışılmış dengeleri sarsılmış, finansmana erişim zorlaşmış ve şirketlerin tek başına hareket etmek yerine güçlerini birleştirme ihtiyacı daha fazla hissedilmişti.

O günlerde İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) meclis ve meslek komitelerinde görev yapan iş insanları arasında başlayan fikir alışverişleri zamanla farklı bir noktaya taşındı.

Öncülük yaptığı oluşumu anımsadı:

Bir araya gelen iş insanları ile başlangıçta deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz, birbirimizin iş bağlantılarından ve sektör tecrübelerimizden yararlanabileceğimiz bir iş geliştirme grubu oluşturduk.

O günlerde ortaya koydukları temel fikir üzerinde durdu:

Farklı sektörlerden gelen iş insanlarının bilgi, sermaye ve ilişkilerini bir araya getirerek yeni iş fırsatları yaratmak.

Zamanla “birlikte yatırım yapma” fikrine dönüştüğünü irdeledi:

11 Haziran 2021’de İTO çevresinden 100 iş insanının bir araya gelmesiyle somutlaşan yapı, zaman içinde İstanbul Holding’e dönüşecek ortaklığın temelini oluşturdu. Model, sermayenin yanı sıra “tecrübe, iş ilişkileri ve iş yapma kültürü”nü bir araya getirmekti.

100 milyon lira sermaye ile kurulan “İstanbul Holding A.Ş.”nin ilk adımlarından birinin 200 milyon liralık “İstanbul Holding Girişim Sermayesi Fonu” kurmak olduğu aklına geldi:

İstanbul Holding’in yatırım yolculuğundaki ilk önemli adım tarım sektöründe oldu. Aralık 2023’te “İH Tarım” üzerinden Uşak Ulubey’de 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren “BIG Tarım” a yatırım yapıldı.

“İH Tarım” “BIG Tarım” 85 bin badem ağacının bulunduğu proje, holdingin tarımı yalnızca geleneksel bir üretim alanı olarak değil, teknoloji, enerji verimliliği ve ölçek ekonomisiyle birlikte ele aldığı yaklaşımın somut örneklerinden biriydi.

2024 yılında kamuoyuyla paylaştıkları hedefleri gözden geçirdi:

İlk yıllarda 100 milyon dolarlık şirket değerine ulaşma ve 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık değere ulaşabilecek bir yapı oluşturmayı hedeflemiştik. Şirket, kuruluşunun ilk yılında 50 milyon dolarlık varlık değerine ulaşmıştı.

Geçenlerde Murat Kalsın’ın kendi şirketi GMK Group’un merkezine uğradım, sohbet ettik. İstanbul Holding’de ulaşılan aşamayı merak ettim, özetledi:

İstanbul Holding’in yapısı, kuruluşundaki 100 ortağın sınırlarını aşan bir niteliğe büründü. Ortakların kendi şirketlerinin boyutları dikkate alındığında ortaya farklı sektörleri ve şirketleri birbirine bağlayan daha geniş bir ticari ağ çıktı.

Bu ağ ile ilgili verilere işaret etti:

Bu ağ, 250’den fazla şirket ve 15 binden fazla çalışanı kapsıyor.

2025-2026 döneminde bu yapının yeni ortaklıklarla genişletilmesine odaklandıklarını kaydetti:

Re-Pie Yatırım Holding’le geliştirilen iş ortaklığı ve yeni yatırım projeleri, İstanbul Holding’in yatırım modelini farklı yatırımcıları ve girişimcileri de içine alacak şekilde geliştirme arayışının bir parçası oldu.

Tarımın İstanbul Holding’in büyüme hikayesinde giderek daha stratejik bir konuma taşındığını bildirdi:

Konya Tuzlukçu’da jeotermal kaynakların kullanıldığı teknolojik sera projesi gündeme geldi. İlk etapta 50 bin metrekarelik alanla başlaması planlanan yatırımın zamanla 1 milyon metrekareye çıkarılması, toplam yatırımın 500 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

İstanbul Holding’in 4-5 yılda aldığı yol, “birlikteliğin yatırım gücü”nü ortaya koyuyor… İstanbul Holding, bu gidişle tarımda güçlü oyuncular arasına girecek gibi görünüyor…

İTO'da meslek komitelerine de aday olmayacak

GMK Group ve İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın'a geçen dönem İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığı adaylığı ile dikkatleri çektiğini anımsatıp sordum:

Bu dönem adaylık gibi bir gündeminiz yok değil mi?

Yanıta şöyle girdi:

İTO'da uzun yıllar boyunca edindiğim tecrübeler, iş dünyasının sivil toplum kuruluşları çatısı altında üstlendiğim görevler, bana önemli bir birikim ve sorumluluk anlayışı kazandırdı.

Bu süreçte İstanbul iş dünyasının farklı sektörlerini, beklentilerini ve sorunlarını yakından tanıma, ortak akıl ve iş kültürü içerisinde çalışma fırsatı bulduğunu kaydetti:

İş dünyasına hizmet etmenin yalnızca bir makamla veya belirli bir seçim dönemiyle sınırlı olduğuna inanmıyorum. Bu dönem İTO'da başkanlık ve meslek komitesi seçimlerinde aday olmama kararı aldım.

Bu kararını "kenara çekilme" olarak değil, deneyim ve birikimini farklı alanlarda değerlendirme tercihi olarak tanımladı:

Önümüzdeki dönemde üretim, yatırım, girişimcilik ve istihdam başta olmak üzere ülkemizin ekonomik gücüne katkı sağlayacak çalışmalara odaklanmayı sürdüreceğim.

Şu noktanın altını çizdi: