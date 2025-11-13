500 milyar dolarlık 50 fon ‘Go global’e geldi, Endeavor ve TAİK ‘hayal’i 2.5 milyar dolara çıkardı

FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanlığı gündeme geldiğinde yönetim kurulunu oluştururken Insider’ın kurucu ortağı ve CEO’su Hande Çilingir’in kapısını da çaldı:

- TAİK’te “Dijital Komite” Başkanı olmanı istiyorum.

Çilingir, Özyeğin’i uyardı:

- Ben rahat durmam. Mutlaka farklı bir şeyler yapmak isterim. Buna hazır mısın?

Özyeğin’in de amacı zaten fark yaratacak işlere imza atılmasıydı:

- Tam da bu özelliğin nedeniyle “TAİK Dijital Komitesi” Başkanı olmanı istiyorum.

Hande Çilingir, dediğini yaptı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki TAİK’in Dijital Komite Başkanı olarak, dünyanın önde gelen yatırım fonlarının temsilcilerinin, Türkiye’deki girişimcilerle buluştuğu “Go! Global, Türkiye Zirvesi”nin düzenlenmesine öncülük etti.

Bu yıl Endeavor Türkiye’nin de dahil olduğu “Go! Global, Türkiye Zirvesi” için hazırlıklar yapılırken TAİK Başkanı Murat Özyeğin, takvimi Ekim ayının başları şeklinde belirlemeyi önerdi. Hande Çilingir, duraksadı:

- Ufak bir sorunumuz var. Ben hamileyim. Doğum tam da o tarihlere denk gelebilir. Takvimi 10-12 Kasım 2025 olarak belirlesek iyi olur.

Murat Özyeğin, Hande Çilingir ve TAİK ile ilgili bu anekdotları, “Go! Global, Türkiye Zirvesi” sırasında düzenledikleri sohbet toplantısında anlattı. Toplantıya DEİK Başkanı Nail Olpak, Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli de katıldı.

Hande Çilingir, “Go! Global Türkiye Zirvesi”yle ilgili hedefleriyle söze girdi:

- Ülkemizdeki girişimcilerin global pazarlara açılırken ihtiyaç duydukları en kritik unsurları tespit ederek, bu yolculukta yanlarında olmayı hedefledik. Bu yılki zirveye dünyanın en büyük 50 yatırım fonunun temsilcileri katıldı.

“Go! Global”in sadece sahne konuşmalarından ibaret bir etkinlik olmadığını belirtti:

- Yatırımcılarla girişimciler bire bir tanışıyor, iş ilişkisi için temeller atılabiliyor. Nitekim 3 günlük zirvenin bir bölümünde yatırımcılarla girişimcileri eşleştirerek 20’şer dakikalık görüşmeler yapmalarını sağladık. Girişimciler projelerini doğrudan yatırımcılara aktardı.

Türkiye’de ilk kez bu boyutta “yatırımcı-girişimci çöpçatanlığı”nın hayata geçtiğini vurguladı:

- Ayrıca, global teknoloji sahnesinde büyük başarılara imza atan Türkler de zirvemize katıldı. Bunlar, dünyanın önde gelen şirketlerine yapay zeka ve yazılım ekiplerine liderlik ediyorlar. Kendi aralarında “Global Turks AI” platformu kurmuşlar.

“Global Turks AI” platformu üyelerini Türkiye’nin önde gelen CTO’larıyla (baş teknoloji sorumlusu) bir araya getirdiklerinin altını çizdi:

- Bu buluşmalar, yerel bilgi birikimi ile global know-how’ı birleştirerek benzersiz sinerji yaratıyor. Programımızda Insider gibi globalde başarılı olmuş şirketlerin deneyim paylaşımları da yer aldı.

Zirvede fonlara vermeye çalıştıkları mesaj üzerinde durdu:

- Bir diğer amacımız Türkiye’nin yalnızca yatırım yapılan bir ülke değil, aynı zamanda global fonların kaynak sağlayabileceği ülke olduğunu göstermekti. Bunun için de yerli ve yabancı fonları aynı masada buluşturduk.

Dünyanın en büyük yatırım fonlarının Türkiye’de de büyük yatırımlara imza atabileceğini kanıtlamaya çalıştıklarına işaret etti:

- Örneğin General Atlantic zirvemizde 3 kişi ile temsil edildi. Dünyanın en güçlü yatırım oyuncularından biri. Zirveye katılan Sequoia ise Google ve WhatsApp gibi teknoloji devlerinin erken dönem yatırımcısı. Yani, gelen fonlar son derece etkili.

Geçen yılki zirveden örnek aktardı:

- Geçen yılki zirvede yatırımcılarla tanışan girişimcilerin sonrasında yatırım alıp ölçeklendiğini gördük. Insider ve Trendyol gibi başarı hikayeleri arttıkça, bu girişimlere daha önce yatırım yapmamış fonların da Türkiye’ye yönlendiğini gözlemliyoruz. Başarı, fon akışı getiriyor.

Türkiye’den her yıl Fransa ve İspanya’ya oranla daha fazla global girişimci çıktığına vurgu yaptı:

- Avrupa ekosistemi ile kıyaslandığında çok güçlü bir performans. Yapay zeka dalgasını yakalayan ve lokasyondan bağımsız şekilde global şirket kuran girişimler, kaynağın nereden geldiğine bakılmaksızın yatırım çekmeye devam edecek.

Türkiye’ye güvenin başarılı örneklerle daha da güçleneceğine inandıklarını paylaştı:

- Özellikle oyun sektörü gibi alanlarda dünyada lider ülkelerden biriyiz. “Go! Global” gibi platformlar Türkiye’nin potansiyelini görünür kılarak kapıları daha da aralıyor.

“Go! Global” zirvesine katılan 50 fonun toplam büyüklüğünü sorduk, Hande Çilingir ve Murat Özyeğin hesaplamaya çalıştı:

- Toplam 500 milyar dolar dolayında…

Murat Özyeğin, beklentisini, hayalini açtı:

- Bu fonların yüzde 1’ini çekebilsek, 5 milyar dolar eder…

Hande Çilingir, de hayalindeki daha gerçeğe yakın rakamı ortaya koydu:

- Yüzde 0.5’i gelse, yani 2.5 milyar dolar yatırım çekebilsek o da çok büyük iş olur.

TAİK ve Endeavor Türkiye, “Go! Global Türkiye Zirvesi”nde 75 girişimciyi dünyanın 50 büyük fonu ile buluşturdu…

Bu zirvede Türkiye’deki girişimlere 2.5 milyar olmasa da gelecek yıl 1 milyar dolarlık fon akabileceğine dönük umutlar arttı…

Türkiye artık küresel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyondur

TÜRKİYE-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye’nin teknoloji ivmesinin güçlü olduğunu vurgulayıp sürdürdü:

- Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen küresel sermaye için kanıtlanmış ir destinasyon.

Bu sözlerini son yıllardaki büyük yatırım örnekleriyle perçinledi:

- Insider’ın General Atlantic liderliğinde aldığı 500 milyon dolar, Trendyol Go’ya yapılan 700 milyon dolar yatırım, Mdas, TOM Bank ve DGPay anlaşmaları. Bence zincir efekti devam edecek. Türkiye’deki girişimcilerin önünde daha çok parlak günler var.

Bu yılki zirveye katılan fonlardan bazılarını sıraladı:

- Khosla Ventures, General Atlantic, Princeville Capital, Golden Gate Ventures.

Katılımcılarla ilgili şu bilgiyi de verdi:

- Google, DeepMind, Uber gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye’nin önde gelen fonları ile aile ofisleri de zirveye katıldı.

Hande Çilingir, “Go! Global”de 75 girişimcinin yer aldığının altını çizip sürdürdü:

- Elbette daha fazlasını görmek isterdik. Çünkü, Türkiye’den çıkan girişim sayısı arttıkça global sahnedeki görünürlüğümüz ve etkimiz de büyüyor. Bu aslında bir kelebek etkisi. Bugün yatırım alan her şirket, yarının yeni girişimlerine ilham ve cesaret veriyor.

Yatırımların artmasının girişimci sayısını tetikleyeceğini irdeledi:

- Gelecek yıl zirvede 100 hatta 200’den fazla girişimciyi uluslararası fonlarla aynı masaya oturtmayı hedefliyoruz.

416 milyon dolardan daha fazlasını hak ediyoruz

ENDEAVOR Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, bu yıl Türkiye’deki girişimlerin 416 milyon dolar yatırım çektiğine işaret etti:

- Biz Endeavor Türkiye olarak ülkemizdeki girişimcilerin ilk günlerden itibaren global düşünmelerini teşvik ediyoruz. Girişimcilerimiz 416 milyon dolardan fazlasını hak ediyor.

Yatırımcıların önceliklerinin artık “yapay zeka” olduğunu vurguladı:

- AI (yapay zeka) artık tüm dünyada ana yatırım teması. Bu alan ciddi bir sermaye ve yüksek nitelikli insan kaynağı gerektiriyor.

Sadece bir modeli eğitmenin bile 100 binlerce dolar seviyesinde maliyet yarattığını belirtti:

- Bugün dünyada kurulan yapay zeka girişimlerinin büyük bölümü ilk aşamalarda bile 50 milyon doların altında yatırım almıyor. Bu tablo, Türkiye’de görece düşük sermayeyle başlayan girişimler için rekabeti zorlaştırıyor.

Doğu’nun inovasyonu ile Batı sermayesi İstanbul’da buluşuyor

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, dünya çapındaki 153 iş konseyi arasında “Dijital Teknolojiler İş Konseyi”nin de olduğunu belirtti:

- İstanbul, Doğu’nun inovasyonu ile Batı sermayesinin buluştuğu merkez. “Go! Global”in Türkiye’nin küresel inovasyon ekonomisindeki rolünü güçlendireceğini; girişimcilik, yatırım ve teknoloji alanında sürdürülebilir bir ivme yakalamanın yolunu açacağını umuyorum.

Ardından ekledi:

- Çünkü, hepimiz dünya ekonomisinin tedarik zincirindeki aksaklıklar, yüksek gümrük vergileri ve bunun sonucunda düşük büyüme oranları gibi sorunlarla boğuştuğunu takip ediyoruz.