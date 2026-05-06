55 milyon liraya yenileyip kapasite büyüttü, kendi ‘Atlı Spor Kulübü’yle yola çıktı

SEKTÖREL yayıncılıkta öne çıkan, yılda iki önemli fuara imza atan İlker Altun’un şirketi Aysberg Basın Yayın adına sahibi olduğu At ve Binicilik Dergisi “Truva”nın 2025 yılının son çeyreğinde çıkan sayısının kapağındaki başlık dikkatimi çekti:

Altun Atlı Spor Kulübü hizmete açıldı…

Aslında geçen yıl sonbaharda İlker Altun ve eşi Selma Altun’un davetiyle Şeref Oğuz, Hakan Güldağ, Mete Belovacıklı ve Mustafa Kemal Çolak’la birlikte Şekerpınar’daki kulübe gitmiş, çalışmalarına tanıklık etmiştik.

“Truva”daki ilgili bölümü açtım, okudum:

25 yıllık “Atlıbey Binicilik Tesisleri” 500 bin Euro’luk modern bir dokunuşla yepyeni bir yüze kavuştu. “Altun Atlı Spor Kulübü” olarak hizmete giren tesis, “at, binici ve çalışan dostu” olarak tanımlanıyor.

İlker Altun’un oğlu, “Altun Binicilik Kulübü” Başkanı Sergen Altun, haberin girişinde şu mesajı verdi:

- Temelleri “Atlıbey Binicilik Tesisleri” olarak 2000 yılında atılan, geçen 25 yılda Türkiye’deki at ve binicilik etkinliklerine büyük katkıları bulunan tesislerimiz, tüm disiplinlerde binicilik etkinlikleri gerçekleştirebilecek şekilde yeniden düzenlendi.

İlker Sergen Altun, 2025 yılında tesisleri işletmeciden devralıp yenileme ve ahır kapasitesi artırma yatırımı yaptıklarını belirtti:

- Tüm yapımızı gelecek dönemlerde yüksek düzeyli binicilik faaliyetlerine odaklanmış, üst düzey binicilerin yetişeceği ve hizmet alacağı bir tesis olarak kurguladık. Genç yetenekleri ortaya çıkarmak, at ve binici birlikteliğini geliştirmek için bir ortam yaratmak istedik.

Tesislerin en önemli alanına işaret etti:

- Uzunluğu 65 metreye çıkartılarak 2 bin metrekare büyüklüğe erişen açık manejimizi “Epona At ve Binicilik Malzemeleri”nin sahibi Ahmet Gürdoğan ile gerçekleştirdik. İddialı bir manej yatırımı oldu.

“Manej”in önemi üzerinde durdu:

- “Manej”, at ve binicinin temel çalışma ve yarışma ortamıdır. Atımızla aktif olarak en çok vakit geçirdiğimiz alandır. Yenileme yatırımıyla birlikte Türkiye’nin sayılı “manej”leri arasına girdi.

15 bin metrekarelik açık alanda 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislere yaptıkları yatırımın büyüklüğünü paylaştı:

- 27 milyon liradan başlayan yenileme yatırımıyla birlikte “Altun Atlı Spor A.Ş.”yi 1 Haziran 2025’te kurduk. Tesislerimizi 7 Haziran 2025’ten itibaren ailemizin yönetiminde yeniden hizmete açtık.

İlk aşamada 32 ahırın devreye girdiğini kaydetti:

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğünden 2 Temmuz 2025’te onayımızı alarak “Spor Kulübü” kimliği kazandık.

İlker Sergen Altun’un açıklamalarını okuduktan sonra, İİTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan arkadaşım, Aysberg Basın Yayın’ın, EKO Fuarcılık ve tesislerin kurucusu İlker Altun’a mesaj gönderip toplam yatırımı sordum, yanıtladı:

- “Altun Atlı Spor Tesisleri”nde şu anda 53 ahırla hizmet veriliyor. Bir açık, bir kapalı “manej”in yanı sıra bir de kapalı “Pony maneji” bulunuyor. Yenileme ve kapasite artırmak için 55 milyon liralık yatırım yaptık.

2000 yılına uzandı:

- Tesislerin en değerli kısmını arazi oluşturuyor. Arazi yatırımı hariç, tesislere yaptığımız toplam yatırım 150 milyon liraya ulaştı.

İlker Altun, şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan okuldan mezuniyetinin ardından birkaç yıl farklı gazetelerde çalıştı. Uzun yıllar Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve RODER’de Saffet Ulusoy’un danışmanlığını yürüttü, dergilerini hazırladı.

Daha sonra Aysberg Basın Yayın’ı kurup başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere sektörel yayıncılığa, beraberinde fuar işlerine odaklandı. Şekerpınar’da çiftlik evi planıyla aldığı araziyi 2000’li yılların başında iddialı bir at çiftliğine dönüştürdü.

Şimdi “Altun Binicilik Kulübü” Başkanı olan oğlu İlker Sergen Altun’un çocukluğu at çiftliğinde geçti. “Truva”daki haberde Altun Ailesi’nin atçılıkla ilgili yaptıkları şöyle özetlendi:

- Altun Ailesi, tesis yatırımları dışında düz koşu dahil at yetiştiriyor, yarıştırıyor. Yurt dışında yüksek atlama atı bulunuyor ve yarışıyor. Atçılığın at dışındaki alanlarında da faaliyetleri bulunuyor.

İlker Altun, eşi Selma Altun ve oğlu İlker Sergen Altun’la birlikte hobi olarak girdikleri sektörde Türkiye’ye iddialı bir “Atlı Spor Tesisi” kazandırdı.

İlker Altun ayrıca 2012 yılında itibaren de kurucusu oldukları EKO Fuarcılık’la “EQUIST” adıyla Türkiye’nin ilk atçılık ve binicilik fuarına imzasını attı…

‘Uluslararası Atlı Dayanıklılık’ heyecanı

“ALTUN Atlı Spor Tesisleri” ve “Altun Binicilik Kulübü”nün kurucusu İlker Altun, sahibi olduğu “Truva” dergisinin yeni sayısını gönderip, bir habere dikkatimi çekti:

“Altun Atlı Spor Kulübü Tesisleri”nde “Uluslararası Atlı Dayanıklılık” heyecanı…

Haber özetle şöyleydi:

Türkiye Binicilik Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan yılın ilk “Uluslararası Atlı Dayanıklılık” müsabakaları 4-5 Nisan 2026’da “Altun Atlı Spor Kulübü Tesisleri” nde gerçekleşti.

“Uluslararası Atlı Dayanıklılık” “Altun Atlı Spor Kulübü Tesisleri” Yarışlar hem organizasyon kalitesi hem de sporun gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıktı. Yarışlar, Türkiye’de özellikle “atlı dayanıklılık” disiplininin yaygınlaşması adına “büyük bir adım” olarak değerlendirildi.

Türkiye’de amatör atçılık cirosu 6 milyar lirayı buluyor

“ALTUN Atlı Spor Tesisleri”nin kurucusu İlker Altun’a Türkiye’deki atlı spor tesislerinin sayısını, sektörün toplam cirosunu sordum, bilgileri özetledi:

Ülkemizin her ilinde en az bir tane olmak üzere 100 kadar tesiste sportif binicilik eğitimi ve hizmeti veriliyor. Bunların yarısına yakını İstanbul ve çevresinde bulunuyor.

Özellikle İstanbul’da çok değerli, kaliteli hatta Avrupa ortalamasının üzerinde kaliteye sahip, 100’ü aşkın atı bakım ve barındırmaya uygun çiftlikler inşa edildi.

Atlar ve arazi hariç, en küçük çiftlik için 20-25 milyon lira yatırım gerekiyor. Atlar, at ve binici ekipmanları derken, at ve binici başına 5-10 bin Euro aralığında harcama söz konusu oluyor. Sonrasında ot, yem, nal gibi harcamalar devam ediyor.

Çiftliklerin ortalama ahır kapasitesi 40 dolayında. Toplam 3 bin-3 bin 500 at bu ahırlarda barınıyor.

Türkiye’nin amatör atçılık cirosu, ilk yatırım ve at hariç, başta ahır kirası olmak üzere, “yem, ot, çalıştırma, seyis, hoca, ders ücreti”derken 3 bin at üzerinden hesaplarsak yıllık 6 milyar lirayı buluyor.

14 yıl önce yola çıktı, 6 ‘EQUIST’ düzenledi

TRUVA Dergisinde “EQUIST devam ediyor” başlığını görünce 2012 yılı Mart ayı başlarını anımsadım. İlker Altun’dan o günlerde şu mesaj gelmişti:

EQUIST At ve Binicilik Fuarı, 13-15 Nisan 2012’de İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) açılıyor.

Mesajı alınca şaşkınlıkla sormuştum:

- At ve Binicilik Fuarı da nereden çıktı? Daha önce Türkiye’de böyle bir fuar düzenlenmiş miydi?

Şu yanıtı vermişti:

- Okul arkadaşımız Merih Güngör’le “EKO Fuarcılık”ı kurmuştuk. Böyle bir fuarı Türkiye’de ilk biz düzenlemiş olacağız.

O günlerde Türkiye’deki atçılıkla ilgili bazı verilere dikkati çekmişti:

Kayıtlara göre Türkiye’de 15 bin dolayında yarış, 500 kadar da konkur atı var.

Türkiye’nin at nüfusu kayıtlı, bilinen, gözlenebilenlerin en az 10 katıdır. Bu da 150-200 bin dolayında at demektir. Her 10 atın birine binildiği varsayıldığında en az 15-20 bin at binen nüfus var.

“EQUIST”i düzenleme konusunu 2009’dan itibaren düşünmeye başladığını kaydetmişti:

- İlk fuarımızda Türkiye dahil 14 katılımcı ülke olacak. Almanya, Litvanya, Fransa, Pakistan, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Avustralya, Umman, Dubai, Hollanda ve Hindistan’dan katılımcılar var.

“EQUIST”, geçen 14 yılda 6 kez düzenlendi… İlker Altun, karşılaştıkları zorluklara rağmen “At ve Binicilik Fuarı” işinin de peşini bırakmadı…

Yeri gelmişken “TRUVA” dergisinden son verileri aktarmakta yarar var: