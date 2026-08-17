56 fon portföyünde yer açtı iki haftada %133 prim yaptı

Borsa geçtiğimiz haftayı %2,85 yükselişle tamamladı. Ancak endeksi oluşturan hisselerden 44’ü yükselirken 56’sının fiyatı geriledi. Peki BIST 100’ü oluşturan hisselerin çoğunluğunun düşmesine rağmen endeksi yukarı taşıyanların arka cephesinde güçlü bir hikaye var mı?

Borsadaki haftalık kapanışlar, endeks yükselişiyle hisse performansları arasında kopukluk olduğunu söylüyor. BIST 100 Endeksi haftayı yükselişle kapatırken çoğunluğu oluşturan 56 hissenin düşmesi dikkat çekiyor. Yeni işlem görmeye başlayan Kardemir Çelik ve ana ortak değişimi ile yeni bir hikayeye adım atan Carrefoursa %60’ı geçen yükselişleriyle en fazla ilgi görenler oldu. Fiyatların hızla hareketlendiği bir süreçte coşkuya kapılmak kolaydır. Ancak karar verirken artan fiyata olduğu kadar, firmaların ileriye dönük mali performanslarına da bakmak gerektiği unutulmamalı.

Tavan serisi ilgi uyandırdı

Temmuzun son günü borsada işlem görmeye başlayan Kardemir Çelik, geçen sürede bir kez taban olurken 10 kez tavadan kapanış yaptı. Hisse, iki haftada 35 TL olan halka arz fiyatının %133 üzerine çıktı. Haftalık getirisi %60,75 oranına ulaşırken 56 fonun portföyünde yer alıyor. En büyük pay 1,3 milyon lot ile Tera Portföy’ün THF fonunda bulunuyor. Carrefoursa, 30 Temmuz günü ivme kazanırken son yedi işlem gününü tavandan kapattı. Haftalık getirisi %60,69 seviyesinde bulunuyor. Ana ortak Yeni Mağazacılık yakın zamanda şirkete farklı zamanlarda toplamı 15,9 milyar TL’yi bulan sermaye avansı enjekte etti. Bu durum ileride bir bedelli sermaye artırımını işaret ederken bunun tahsisli olması da mümkün.

Zarar düşündürüyor

Gıpta Ofis, haftalıkta %19,59 yükselişle 80,90 TL seviyesine çıksa da nisandaki zirvesi 92,92 TL’nin gerisinde duruyor. Altı aylık dönemde satışlarındaki %14’lük düşüş kârlılığını olumsuz etkiliyor. Esas faaliyet kârını %76 gerileten şirket dönem sonunda 107,3 milyon TL zarar yazdı. Mali yapıdaki zayıf seyir hissenin yıllıkta %41,56 gerilemesinde etkili olmuş görünüyor.

ZEYNEP'E SOR

BİRİKİM Mİ, TEK SEFERLİK Mİ?

Birikim; maliyet dengelemesi, psikolojik rahatlık, disiplin, düşüşten faydalanma. Getiri tırpanı, fırsat maliyeti, uzun bekleme, takip sorunu.

Tek seferlik; maksimum getiri, bileşik güç, işlem pratikliği, enfl asyon kalkanı, konfor. Zamanlama riski, stres, fırsat kaçırma, yüksek giriş bariyeri.

Altı aylık bilançosunda zarardan kâra dönmesi hissede hareketlenmeye sebep oldu

DYO Boya’nın son işlem günündeki hareketlenmesinin sebebi nedir? ● Mustafa Topcu

Mustafa, Dyo Boya’nın açıkladığı altı aylık mali verilerin sonrası hissede hareketliliğin yaşandığı gözlendi. Firma her ne kadar gelirini %14 azaltmış olsa da hem esas faaliyetlerinden hem de dönem sonunda zarardan kâra döndü. Giderlerini kontrol altına alması esas faaliyetlerden kâr yazmasında etkili olurken, net parasal kazanç kalemindeki 1,05 milyar TL, dönem sonunda kâr açıklamasının ana kaynağı konumunda bulunuyor. PD/DD oranı 0,46 seviyesinde olan hisseye yönelik beklenti fiyatı %4,57 yükseltirken, devamı için gelirin büyümesi önemli olacak.

Sakarya’daki fabrikasının yanındaki arsayı satın alarak ilerde ilave tesis yapacak

Sanifoam yandaki arsayı almakla kapasitesini ne kadar büyütmüş olacak? ● Caner Arslan

Caner; Sanifoam’ın Sakarya’da 2. OSB Müdürlüğü tarafından onaylanan arsa alımı ve planlanan inşaat yatırımı, büyüme hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendirilmeli. Firma, yaklaşık 5.193 metrekarelik ek arsayla toplam alanı 28.896 metrekareye çıkarıyor. Hedefi halihazırda bulunan tesise 7 bin metrekarelik ilave kapalı alan inşa edebilmek. Ancak plan ayrıntılandırılmış şekliyle yatırımcılarla paylaşılmadı. Yapılacak ilave tesis netlik kazandığında kapasitesini ne kadar artıracağına dair ek bir rakamsal bilgi paylaşımı gelmesi beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

PIR altın fonu güvenli liman arayan yatırımcıya son bir yılda %61 kazandırdı

Piramit Portföy’ün idaresindeki Altın Fonu (PIR), martta en yüksek 1,89 TL’yi gördükten sonra geriledi. Son iki haftada fiyatta bir artış gözlense de test ettiği zirvesinin gerisinde duruyor. Büyüklüğü marttan bu yana gerileyen bir ivme sergilerken ağustosta artan ilgiyle birlikte hacmi 115,7 milyon TL’ye yükseldi ve temmuzdaki büyüklüğün üzerine çıktı. Nakit çıkışı ise azalmakla birlikte devam ediyor. Ağustosta 4,6 milyon TL para çıkışı söz konusu. Nisandan bu yana düşüş eğilim sergileyen yatırımcısı şimdilerde 923’e indi. PIR, altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri arıyor. Portföyünün %69,93’ü kıymetli madenler ve %20,59’u BYF katılma paylarından oluşuyor. Son bir yılda %61,28 kazanç sağlarken aynı sürede %29,43 prim yapan BIST 100 Endeksinin üzerinde yükseliş kaydetti.

TAHVİL

Pınar Et ve Un, piyasadan %55,31 bileşik faizle 60 milyon lira borçlandı

Pınar Et ve Un, 13.08.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47,75, bileşik faizi %55,31 olarak belirlendi. 133 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 25.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %17,39 düzeyinde. 14 Ağustos itibarıyla TLREF %39,79 seviyesinde bulunuyor. Buna göre firmanın verdiği %47,75 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,96 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFPTUNA2628 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Barem’in son bir aydır %84’ü aşan kontrolsüz düşüşü sürerken daha destek bulamadı

Barem Ambalaj’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %3,03 ile toplamda 379,2 bin lot azalarak 12,13 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 5’ten 4’e geriledi. VPS fonu 309,2 bin lot ile en fazla satışı yaparken, THF fonu 178,8 bin lot ile en çok alımı gerçekleştiren oldu. Barem Ambalaj’ın konkordato talebine mahkemenin temmuzda üç ay süreyle geçici mühlet vermesi ve Borsa Yönetiminin hisseyi Yakın İzleme Pazarı’na alması fiyatın taban serisiyle düşüşünde etkili oldu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TEKFEN İNŞAAT

İçinde yer aldığı iş ortaklığı, Pursaklar Esenboğa Raylı Sistem ihalesini kazandı

Tekfen Holding’in %99,99 bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın Fernas İnşaat ile kurduğu iş ortaklığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesini kazandı. KDV hariç 54,4 milyar TL tutarındaki teklif ihale komisyonunca onaylandı ve sözleşmeye davet yazısı şirkete ulaştı. Geçen yıl 59,3 milyar TL gelir elde eden Tekfen Holding’in söz konusu ihaleyle konsolide bilançosunu güçlendirmesi mümkün olabilecek. Firma, yılın ilk çeyreğinde gelirini %17 düşürüp 14,7 milyar TL’ye indirirken, dönem sonunda 535 milyon TL zarar yazdı.

İMAŞ MAKİNE

Afrika ve BDT’deki müşterilerle un ve yel değirmeni kurulumu için anlaşmaya vardı

İmaş Makina, Afrika ve eski Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’deki müşterileriyle toplam 4,94 milyon dolara un ve yem değirmeni kurulumu için anlaşmaya varırken, avans ödemeleri hesabına geçti. Anlaşma bedeli yıllık gelirinin %8,94’üne denk geliyor. Yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplamı ise yıllık gelirinin %25’i düzeyinde bulunuyor. Şirket, değirmen makineleri alanındaki ihracat operasyonlarını gelişmekte olan pazarlarda yeni siparişlerle destekliyor. Yılın ilk çeyreğinde satışları %72 artarak 792,5 milyon TL’ye çıkarken dönem sonunda zarar yazdı.

ÇELİK HALAT

Üretim faaliyetinde değişikliğe giderek üç vardiyadan iki vardiyaya geçiş yaptı

Çelik Halat, mevcut ekonomik ve sektörel koşulları işaret ederek üretim faaliyetini 3 vardiya yerine 2 vardiya düzeninde sürdürmeye karar verdi. Yapılan değişiklikle personel sayısı işten çıkışlar sonrası 331 çalışandan 294’e geriledi. Vardiya düşüşü nedeniyle şirketin 45 bin ton olan yıllık efektif üretim kapasitesi 40 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Daralan pazar koşullarında operasyonel kapasitesini piyasa gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla firmanın faaliyet organizasyonunda revizyona gittiği anlaşılırken, yılın ilk çeyreğinde zarar yazdı.