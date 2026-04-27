57 ülkede 120 şirket dünyada 22 marka 13 ülkede 38 fabrikası var, Pakistan’dan bir Türkiye çıkaracak

ARÇELİK’in “EuroCucina” fuarı için davet ettiği Milano’da İtalyan Şef Massimo Bottura ile işbirliklerinin 10’uncu yılı vesilesiyle düzenlenen galanın sonlarına doğru Arçelik CEO’su Can Dinçer’le sohbet ediyoruz.

Can Dinçer’e Arçelik’in 2023 yılında ABD’li beyaz eşya devi Whirlpool’un Avrupa operasyonlarını satın almaları sonrasındaki gelişmeleri, gelinen noktayı sorduk. Mevcut durumla ilgili verileri ortaya koydu:

Arçelik bugün dünya çapında 57 ülkedeki 120 iştiraki ve 45 bine yakın çalışanıyla Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu gibi birçok farklı coğrafyada faaliyet gösteriyor.

13 ülkede 38 üretim tesisimiz var. Tesislerimizin bulunduğu ülkeler şöyle: Türkiye, İtalya, Romanya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Güney Afrika, Mısır, Çin, Polonya, Slovakya, Rusya, Tayland.

Arçelik’e ait veya limitli kullanım hakkı bulunan toplam 22 markasının olduğunu belirtip, sıraladı:

Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar.

Can Dinçer, lider oldukları pazarlara işaret etti:

- Türkiye’de Arçelik, İngiltere ve Romanya’da Beko, Fransa’da Whirlpool, Güney Afrika’da Defy, Pakistan’da Dawlance markalarımızla 6 ana beyaz eşya kategorisinde pazar lideri konumundayız.

Arçelik’in 2025 yılı cirosuna dikkat çekti:

- 2025 yılında 10.7 milyar Euro konsolide ciroya ulaşarak Avrupa’nın en büyük beyaz eşya şirketi konumumuzu güçlendirdik.

Whirlpool’un Avrupa operasyonunun satın alınması sonrasında geçen sürede hedefledikleri sistemin oturup oturmadığını merak ettik, şu noktanın altını çizdi:

- Bu satın alma, beyaz eşya sektörünün bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük operasyonuydu. Dünyada böyle bir örnek yok.

Farklı satın alma operasyonlarının içinde yer aldığını kaydetti:

- Pakistan’da Dawlance’yi satın alırken, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya açılırken, Tata Grubu’yla ortaklık yapıp Hindistan’a girerken ben içindeydim. Şirketlerin satın alınması dünyada örnekleri olan işler. Güçlü markalarla birleşmenin pek örneği yok.

Whirlpool Avrupa operasyonunun devralınması sonrası güçlü markaların bir araya gelmesinin Arçelik’e katkısını, etkisini öğrenmek istedik, özetledi:

- Arçelik zaten Avrupa’da çok etkindi. Bu birleşmeyle gelen markalar, Whirlpool’un Bauknecht (Almanya’da çok güçlü), Hotpoint’in (İtalya’da güçlü) birçok ülkede ciddi pazar payları var. Dolayısıyla açık ara pazar liderliklerimiz oluştu.

“EuroCucina”da Whirlpool, Beko, Bauknecht ile Hotpoint’in pişirici, mutfak gruplarındaki yenilikleri sergilediklerine vurgu yaptı:

- Bu markaları daha yukarı nasıl taşırız, ona dönük çalışmalar yapıyoruz. “EuroCucina”daki çabamız da o çalışmaların bir parçası.

Pakistan, Güney Afrika, Bangladeş’teki satın almaların, Hindistan’daki ortak yatırımın Arçelik’e önemli güç kattığını irdeledi:

- Pakistan’ın en büyük yabancı yatırımcısıyız. Oradaki önde gelen rakibimiz Çinli ama biz açık ara birinciyiz. Pakistan çok büyük bir pazar. Orada daha fazla sorumluluğumuz var. Sadece markayı değil ülkemizi temsil ediyoruz.

Pakistan’da, Bangladeş’te ve Hindistan’da Türkiye’deki gibi satış sonrası servis ağını kurduklarını kaydetti:

- Başka firmalar bizim kadar müşteri hizmetlerine yatırım yapmıyor. Örneğin Çinliler’de öyle bir şey yok. Onlarda öyle bir konsept yok.

Pakistan’la ilgili şu saptamayı yaptı:

- Bizim için Pakistan’dan bir Türkiye çıkacağını düşünüyorum. Yani, Pakistan’da ülkemizdeki kadar büyüklüğe ulaşırız.

Hindistan’a döndü:

- Hindistan’da da 5 yılda pazar payımız yüzde 3’lerden 8’lere yükseldi. Hindistan pazarında şu anda 5’inciyiz. İlk 3’e girmemiz lazım.

Milano’daki “EuroCucina” Fuarına 2014 yılı Nisan ayında Indesit Türkiye Ülke Müdürü Turgay Dağ’ın davetiyle gitmiş, Indesit Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Marco Milani’yle de görüşme fırsatı bulmuştum. Milani şu mesajı vermişti:

- Merloni Ailesi’nin Indesit Company’deki yüzde 44.2’lik payını satabileceği adaylar arasında Arçelik de var.

Bu mesajın ardından soluğu o yıl fuara ilk kez katılan Beko standında almış, dönemin Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Arçelik Genel Müdür Yardımcıları Hakan Bulgurlu ve Tülin Karabük’le konuşmuştum.

Levent Çakıroğlu, Merloni’nin mesajını şöyle değerlendirmişti:

- Şu aşamada hiçbir şey söyleyemem. “Hayır” da desem, “Evet” de desem bu süreçte doğru olmaz. Şu anda kamuoyuna açıklama yapacak noktada değiliz. Satın alma fırsatlarını kolluyoruz. Şirket-marka satın alımı hep gündemimizde olacak.

“EuroCucina”daki bu görüşmeden 10 yıl sonra Arçelik, ABD’li Whirlpool’un Avrupa operasyonlarını devraldı. Indesit de Arçelik Grubu’nun 22 markası arasındaki yerini aldı.

Arçelik, bu yılki “EuroCucina”da global oyuncu gücünü bünyesindeki 4 önemli markayla ortaya koydu…

35 milyona yakın üretim yapıyor, Ar-Ge ve tasarım ekibi 2 bin 300’ü aşıyor

ARÇELİK CEO’su Can Dinçer, Arçelik’in 2025 yılı üretim verileri üzerinde durdu:

- 2025 yılında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi, pişirici cihazlar ve TV’yi içeren ürün gruplarında toplamda 35 milyona yakın üretim gerçekleştirdik.

TÜRKBESD’in verileriyle ihracat güçlerini ortaya koydu:

- 8.6 milyonu aşkın ürün ile Türk beyaz eşya ihracatının yüzde 42.9’unu gerçekleştiriyoruz.

Ar-Ge ve tasarıma verdikleri öneme işaret etti:

- Arçelik, dünya çapında 12 ülkede 28 Ar-Ge ve tasarım merkezinde 2 bin 300’den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapıyor. Şirketimizin üretim tesislerinin 12’si, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin de 13’ü ülkemizde bulunuyor.

Ardından “Avrupa’da Arçelik” başlığı açtı:

Arçelik, Avrupa’da “Beko Europe” ile 30 ülkede 66 iştiraki ve 15 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

“Beko Europe” “Beko Europe” bünyesinde 15 markamız bulunuyor: Beko, Whirlpool, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar.

Beko Europe" un İtalya'da 6, Polonya'da 3, Romanya'da 2 ve Slovakya'da 1 olmak üzere 11 üretim tesisi bulunuyor.

Arçelik, “Beko Europe” ile adet bazında Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi konumunda.

Rahmi Bey’le 23’üncü yılımda Arçelik yönetim kuruluna girdiğimde tanıştım

ARÇELİK CEO’su Can Dinçer, Milano’daki sohbetimiz sırasında Arçelik’te ilk işe başladığı günleri anımsadı:

- 1989 yılında İTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. ABD’ye gittim, 4 yıl orada yaşadım. 1993 yılında Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım.

ABD’de lisans üstü eğitimi sırasında bir İtalyan şirketinde paket dağıtıcı olarak çalıştığını belirtti:

- İtalyan şirketindeki patronum bir gün, “Empire State’de bir Türk firması var” dedi. Koç Grubu’na bağlı Ram Dış Ticaret’in New York’taki şirketini o vesileyle tanımış oldum.

1993 yılında Beko’nun finans bölümünde çalışmaya başladığını kaydetti:

- Ondan sonra hayalim olan uluslararası satış ve pazarlama bölümüne geçtim. Arçelik-Beko’yu uluslararası arenada temsil etmek çok önemliydi benim için. Bugün geriye dönüp bakıyorum, 84 ülkeye gitmişim.

Bunları anlatırken Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’la ilk tanıştığı yıla döndü:

- 2016 yılında Arçelik’in yönetim kuruluna girdim. Şirkette 23’üncü yılımdı. Rahmi Bey’le ilk o yıl, yani Arçelik yönetim kuruluna girdiğimde tanışma şansım oldu.

Bunun Koç Grubu’nun ve bağlı şirketlerinin kurumsallığını ortaya koyduğunu vurguladı:

- Bunu üniversitelere konferansa gittiğimde de anlatıyorum. Öğrenciler kurumsallığı anlasınlar diye örnek gösteriyorum.

Dikey büyüme olan yerlerde daha çok potansiyel görüyoruz

ARÇELİK CEO’su Can Dinçer’e “Arçelik Hitachi”deki yüzde 60 paylarını 261 milyon dolara Hitachi Global’e satmalarının nedenini sorduk, anlattı:

- Bazı coğrafyalarda, bazı ülkelerde yatırımlarımızı hızlandıracağız. Pakistan’a, Hindistan’a, Bangladeş’e daha fazla odaklanmak istiyoruz.

“Dikey büyüme” olan yerlerde daha çok potansiyel gördüklerini belirtti:

- O nedenle coğrafya olarak yeniden yapılanmanın faydalı olacağını düşündük.

Konuyu şu soruyla biraz daha açmak istedik:

- Arçelik Hitachi ortaklığında verimsizlik mi söz konusuydu?

Şu yanıtı verdi:

- Hayır, verimsiz değildi. Bazen bu satışları başarılıyken yapmak daha iyi olabiliyor.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Büyümeye devam edeceğiz. Ne yaptığımız, neden yaptığımız belli. Yatırımlarımız sürecek.