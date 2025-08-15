6 büyüme kriterinde 22 hisse öne çıktı

Gelen altı aylık bilanço verilerine göre aktif büyüme, esas faaliyet kârı, FAVÖK, net kâr, net satış ve özsermaye artışında güçlü performans sergileyen 22 şirket öne çıktı. İletişim, savunma, havacılık, gıda, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerinden firmalar listede yer aldı.

Savunma iletişim önde

Savunma ve iletişim sektörü büyümenin öncüleri oldu. Aselsan, %56,5’lik aktif büyüme ve %140’ı aşan yılbaşından bu yana getirisiyle ilk sırada yer aldı. Türk Telekom da esas faaliyet kârında %92 ve net kârda %28 artışla sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti.

Finansal kiralama çift haneli büyüdü

lama şirketlerine talep arttı. QNB Finansal Kiralama, tüm kriterlerde çift haneli büyüme ve %85 getiriyle öne çıkarken, Tera Yatırım’ın aktif ve kârlılık göstergelerindeki dört haneli artışları dikkat çekti. İş Finansal Kiralama ve Garanti Faktoring de dengeli büyüme ile listede yer aldı. Hızlı yükseliş kaydeden hisseler tüketim odaklı olan, mevsimsellik taşıyanlar oldu. Pegasus’un net kârındaki %400’ü aşan artış, TAV Havalimanları ve sektör paydaşlarının ilgisini artırdı. TAB Gıda ve Ziraat GMYO, satış ve özsermaye artışlarıyla öne çıktı. Link Bilgisayar ve Hitit Bilgisayar ise teknoloji tarafında yüksek oranlı büyümeleriyle listede yer aldı. Altı farklı büyüme kriterinde güçlü performans sergileyen şirketler, sürdürülebilir kârlılık ve operasyonel kapasite açısından yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT/KAZANÇ MI, P. DEĞERİ/D. DEĞERİ Mİ?

Fiyat/Kazanç; kârlılık odaklı, karşılaştırma, yaygın kullanım, ipucu, ölçüm. Zararda anlamsızlık, volatiliteye duyarlılık, büyüme etkisi sınırlı.

PD/DD; varlık odaklı, güvenlik, güç, sektörel uyum, zararda kullanım. Satış ve kâr etkisinin olmaması, sınırlılık, yanıltıcılık, belirsizlik.

Yüzde 500 bedelsiz kararı aldı. SPK’nın onayı sonrası belirlenen tarihte hesaplara geçecek

Oba Makarnacılık’ın bedelsiz sermaye artırımını ne zaman tamamlayacağı belli mi? / Tuna Ocak

Tuna, Oba Makarnacılık, 24 Temmuz günü aldığı kararla %500 bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Mevcut 479,4 milyon TL olan sermayesi 2,87 milyar TL’ye çıkarılacak. Bu tür yüksek oranlı bedelsiz artışlar, şirketin bilanço yapısındaki güçlenmeye işaret ederken yatırımcı ilgisini de artırma potansiyeline sahip olmakta. Bedelsiz hisselerin yatırımcılara dağıtılması için SPK’dan öncelikle onay gelmesi gerekiyor. Bu itibarla bedelsiz payların hesaplara geçeceği tarih onay sürecinin ardından gündeme gelecektir. Öte yandan şirket aralık ayında da hisse başına brüt 0,21 TL, kâr payı verecek. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana % 9 geriledi.

Hem dikey hem de yatay büyüme yönlü hareket ediyor. Bu amaçla ünvanını da değiştiriyor

Efor Çay’ın sektör değiştirme ihtimali mi var? Gelişmeleri öğrenebilir miyim?/ Hasan Yılman

Hasan, son dönemde atılan adımlar, Efor Çay’ın hem dikey hem yatay entegrasyonu güçlendirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya ve farklı müşteri segmentlerine ulaşmaya odaklandığını işaret ediyor. Bu kapsamda, %100 bağlı ortaklığı Offor İçecek firmasını kurdu. Böylece tüketici eğilimlerine uygun yeni nesil içecek yatırımlarına hız verdiği gözleniyor. Hedefl ediği stratejik dönüşümün bir parçası olarak, unvanını da “Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.” olarak değiştirme sürecini başlattı. Böylece gıda, içecek, gübre, tarım, enerji ve madencilik sektörlerinde entegre bir büyüme modelini sürdürülebilir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyor.

YATIRIM FONLARI

BV Portföy’ün RUT fonu, yıllık %65,80 getiri sağladı

Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon (RUT), 89 milyon TL büyüklüğe ve %1,07 doluluk oranına sahip. Portföyünün %61,09’unu yabancı hisse senetlerine, %12,74’ünü yerli teknoloji hisselerine ayırıyor. Yapay zeka, savunma, uydu ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. Logo, Aselsan, Altınay Savunma ve SDT Uzay en büyük pozisyonları arasında yer alıyor. Teknoloji ve savunma sektörlerindeki yapısal büyümeden faydalanarak uzun vadeli getiri potansiyeli yakalamayı hedefl iyor. Yılbaşından bu yana %40,99, son bir yılda da %65,80 getiri sağladı. Küresel ölçekte artan savunma harcamaları ve yapay zeka destekli çözümlere yönelik talep, fonun yatırım temasını destekliyor. Potansiyeli ve volatilitesi yüksek sektörlere odaklanıyor.

TAHVİL

Turkcell, %48,18 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Turkcell İletişim, 13.08.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.500.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %41,50 olurken, bileşik faizi de %48,18’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 99 gün vadeli olup ödeme tarihi 20.11.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %11,26 olacak.

%41,5 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 13 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,64 seviyesinde bulunuyor. Turkcell’in çıkardığı bononun yıllık %41,50 basit faiz oranı, TLREF’in1,14 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13.08.2025 olurken piyasada TRFTCELK2516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA

İştiraki DowAksa’nın kalan %50 payını da satın aldı. Böylece firmanın tamamına sahip oldu

Aksa, %50 ortağı olduğu DowAksa’nın kalan %50 hissesini Dow Europe’dan 125 milyon dolara satın aldı. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte şirket, DowAksa’nın sermayesinin tamamına sahip oldu. Böylece Aksa, karbon elyaf ve kompozit çözümleri alanındaki faaliyetleri kendi bünyesine tam konsolidasyonla dahil etmiş oldu. Karbon elyaf ve ileri kompozit malzemeler; enerji, havacılık, ulaşım ve altyapı gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde hafifl ik, dayanıklılık ve yüksek performans sağlamasıyla öne çıkıyor. Küresel pazar, artan sürdürülebilirlik hedefl eri ve yakıt verimliliği ihtiyacıyla hızla büyüyor. Türkiye’de karbon elyaf üretimi, ileri malzeme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak stratejik alanlar arasında görülüyor. Aksa konumunu güçlendirmek istiyor.

ELİTE NATUREL

Costco Kore ile satış anlaşması yaptı. Asya pazarında büyüme hedefini gerçekleştirebilecek

Elite Naturel, Uzakdoğu pazarındaki varlığını genişletme amacıyla Costco Kore mağazalarında ürün satışında bulunacak. Şirket, daha önce Costco Japonya ile yürüttüğü iş birliğinin ardından gerçekleştirdiği bu girişimle Asya pazarındaki büyüme hedefinde önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu. İş birliğinin, şirketin cirosuna ve kârlılığına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Costco Wholesale, dünya genelinde 875’ten fazla mağazası ve 242 milyar doları aşan yıllık cirosuyla dünyanın en büyük toptan perakende zincirlerinden biri. Özellikle Asya pazarında yüksek alım gücüne sahip üye tabanı ve geniş lojistik ağı, üreticiler için güçlü bir dağıtım kanalı sunuyor. Japonya ve Kore gibi gelişmiş perakende pazarlarında yer almak, satış potansiyelini büyütebilme anlamına geliyor.

TÜRK HAVA YOLLARI

Air Europa’ya azınlık hisse alımı için bağlayıcı teklifini verdi. 2033 hedefiyle ilerliyor

Türk Hava Yolları, Air Europa Holding’de azınlık hissesi satın almak üzere bağlayıcı teklifini sundu. Yapılan fizibilite çalışmaları, bu yatırımın THY’nin 2033 stratejisiyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. Planlanan ortaklık, THY’nin küresel ağı ile Air Europa’nın İber Yarımadası ve Latin Amerika’daki güçlü konumunu birleştirerek Latin Amerika pazarında ölçekli ve hızlı büyümesini amaçlıyor. Girişim ile iştirakler nezdinde yeni gelir kanalları ve operasyon çeşitliliği da sağlanabilecek. Havacılık sektöründe stratejik ortaklıklar, özellikle yeni bölgesel pazarlara erişim ve trafik akışını çeşitlendirme açısından önemli olabilmekte. Air Europa, İspanya merkezli bir taşıyıcı olarak Madrid üzerinden Latin Amerika’ya geniş bir uçuş ağı sunması açısından öne çıkıyor.