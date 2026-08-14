6 dakikalık Mekke videosundaki üç Müslüman kadın bize ne anlatıyor?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dün biraz gecikerek, Cumhurbaşkanlığı resmî sitesine bakıyordum.

Cumhurbaşkanlığı Mekke Anlaşması ile ilgili haberi nasıl duyurmuştu onu görmek istiyordum.

Beklediğimden de ilginç şeyler gördüm.

Sayfada kısa bir haber ve törenden bazı fotoğraflar vardı.

Ancak asıl dikkatimi çeken törenin imza anına ait 6 dakikalık video oldu.

Bu videoyu iki defa dikkatle izledim.

Videoda bana göre çok önemli 3 ayrıntı var.

Gördüğüm şeylerin önümüzdeki dönemde İslam dünyasında önemli gelişmelerin işareti olduğunu düşünüyorum.

O nedenle videoyu size saniye saniye seyrettirmek istiyorum.

İlk önemli ayrıntı: Masanın başındaki üç kişiden ikisi seçimle gelmiş

Tören, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın en üst düzey 3 devlet yöneticisinin imza masasına oturuşu ile başlıyor.

İlk ayrıntıyı da burada fark ediyoruz.

Masa başındaki 3 Müslüman devletin ikisinin liderleri, seçimle bu göreve gelmiş insanlar.

Bu iki lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif…

İkisi de meşruiyetini bir darbe, askerî bir güç veya hanedandan değil, tamamen seçimden alıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Suud ailesinin üyesi.

Kısaca Mekke Anlaşması’na imzayı atan 3 ülkeden ikisinin demokratik seçimlere sahip olması önemli.

İkinci ayrıntı: Arkadan gelen Arapça konuşmanın anlamı

İkinci dikkatimi çeken ayrıntı şu;

Üç lider masaya oturduktan sonra ekranda görmediğimiz birisi Arapça bir sunum yapmaya başlıyor.

Sunumu Türkçeye çevirttim.

Aynen şöyle:

“Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Efendim, Ekselansları Veliaht Prens ve Başbakan Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud,

Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Efendim, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Şahbaz Şerif, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Mekke-i Mükerreme'ye ve Yüce Allah'ın evinin civarına hoş geldiniz.”

İmza töreninden önce veya sonra tilavet var mı?

Altı dakikalık bölümü sonuna kadar izledim.

İmzalar atılıyor.

Sonra ayakta samimi olduğu görülen bir sohbet yapılıyor.

Yani bir dua veya tilavet yok.

Oysa İslam ülkeleri tarihinde bir başka “Mekke Anlaşması” daha var.

2007 yılındaki “Filistin Mekke Anlaşması’nın” imza törenine Kuran-ı Kerim ayetlerinin okunması ile başlanmış.

Ama şunu söyleyeyim.

Ben bu gözlemi Cumhurbaşkanlığı resmî sitesine konulan 6 dakika 1 saniyelik video görüntüye bakarak yapıyorum.

Daha önce veya sonrasında olmuş mudur öğrenemedim.

Videoda ikinci dikkatimi çeken buydu.

Üçüncü ayrıntı: Tören sırasında arkadaki üç kadın

Üçüncü olarak ise, imzalar atılırken arkada duran üç kadın görevli oldu.

Kendi payıma Suudi Arabistan merkezli başka bir imza töreninde arkada kadın görevlilerin durduğuna pek tanık olmadım.

Vardıysa bile ben ilk defa fark ediyorum.

Üçünün kıyafeti de aynıydı:

Siyah, sade uzun bir elbise.

Üçünün de başında belirgin belirsiz bir örtü vardı, ama başlarının yarıdan fazlası açıktı…

Saçlarının ön kısmı tamamen görünüyordu.

Bir Suudi töreninde ilk defa böyle bir şey görüyorum

Sizi bilmiyorum ama ben Suudi Arabistan’a ait resmî bir törende ilk defa böyle bir fotoğraf görüyorum.

Suudi törenlerde yıllardır arkada hep erkek görevliler görüyorduk. İlk defa kadın görevli görüyoruz.

Daha da dikkat çekici yanı, bu kadınların saçları görünüyor.

Bu fotoğraf bana, Prens Selman’ın kadına yönelik reformlarda sandığımızdan da hızlı adımlarla gittiğini anlatıyor.

100 yıldır devam eden bir tartışma Kabe’nin yanı başında mı bitiyor?

Bir düşünelim;

Bu tarihi anlaşmanın fotoğrafı, İslam dünyasının belki de 100 yıldır en büyük tartışmalarından birinin adı konmamış bir mutabakata vardığını mı söylüyor?

Daha açıkça yazayım, bu imza fotoğrafı Müslüman kadının başını örtmesi konusundaki tartışmayı sanki sessizce çözmüş gibi duruyor.

Üstelik de bunu “Mekke-i Mükerreme, yani Kabe, yani Yüce Allah’ın evinin” yakınında bir yerde bitiriyor.

Bu sembolizm de fotoğrafı daha dikkat çekici hale getirmiyor mu…

Mekke Anlaşması’nın yanında sanki bir de “sessiz çözüm” belgesi

Nedir o sessiz mutabakat?

Çok basit.

İsteyen kadın başını özgürce örtsün.

İsteyen kadın başını özgürce açsın.

Kimse kimseyi başını kapatmaya veya açmaya zorlamasın.

Fotoğrafa bir daha bir daha bakıyorum ve kendi kendime mırıldanıyorum:

Meğer ne kadar kolay, güzel ve sessiz bir çözümü varmış bunun…

Hem de tek cümleyle…

Kararı kadının özgür seçimine bırakmak…

İyimserim çünkü öngörülerim doğru çıkmaya başladı

Altı dakikalık videoda gördüğüm üç kadın bana işte bunu söylüyor…

Bana yine iflah olmaz iyimser diyebilirsiniz.

Siz ne derseniz deyin ben iyimser olmaya devam edeceğim.

Çünkü “konuşan kafa siyasetinden” anlamıyorum, anlamak da istemiyorum.

Ama bir sosyolog olarak öngörülerimin doğru çıktığını da görüyorum.