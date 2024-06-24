6 hisse %109 kazandırdı dört hisse %32 kaybettirdi

Borsada yılbaşından bu yana kazançlar da kayıplar da hayli yüksek. Ayrı ayrı BIST 30 ve BIST 100-30 endekslerinde dikkat çeken getiriler, yatırımcıların sektör tercihlerini de ortaya koydu. Her iki endekste %100’lük kazançlar olduğu gibi yüzde 32’ye varan kayıplar da var.

BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana %44,19 yükseldi. Aynı dönemde BIST 30 Endeksi %46,50 ve BIST 100-30 Endeksi %38,71 yükseldi. Ancak bazı hisseler içinde yer aldığı endekse göre oldukça zayıf veya güçlü bir seyir izledi. BIST 30›da banka, ulaştırma, iletişim ve otomotiv sektörleri yüksek performans gösteren hisseler oldu. En zayıf performans ise gübre, cam, enerji ve çimento sektörlerinden geldi.

En yüksek performans gösteren hisseler BIST 30’da Garanti Bankası %100 prim yaparken, BIST 100-30’da TAV Havalimanları, Mavi Giyim, Ülker Bisküvi, Türk Telekom, Akfen Yen. Enerji yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı. Yılbaşından bu yana yüksek kazançlar tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. 6 hisse yılbaşından bu yana ortalama yüzde 109 yükseldi. BIST 30’da yer alan Hektaş, yüzde 34 kaybettirirken QUA Granite Hayal Yapı yüzde 39,7 geriledi.

Europower Enerji %30,74 düştü. Kale Seramik ise yüzde 24 oranında değer kaybetti. Dört hisse ortalama yüzde 32 geriledi. Hisselerde seçicilik ön plana çıktı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● MLP Sağlık (#MPARK): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %21,91 ve bir yılda yüzde 383 yükseldi. ● Papilon Savunma (#PAPIL): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %15,76 ve bir yılda %904 yükseldi. ● Pegasus (#PGSUS): 6 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %9.43 ve bir yılda %110 yükseldi. ● Biotrend Enerji (#BIOEN): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %21,34 ve bir yılda %73 yükseldi. ● Doğan Holding (#DOHOL): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %12,15 ve bir yılda %94 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Metro Petrol ve Tesisleri (#MEPET): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,19 geriledi. ● Matriks Bilgi Dağıtım (#MTRKS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,64 geriledi. ● Tera Yatırım Menkul Değerler (#TERA ): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,16 geriledi. ● Dagi Yatırım Holding (#DAGHL): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,85 geriledi. ● Senkron Siber (#SNKRN): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,80 geriledi.

NE OLDU?

● Türkiye’nin LPG ihracatı geçen yıl yüzde 1,52 arttı. ● Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu. ● İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25’te sabit bıraktı. ● TCMB swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibariyle 11,4 milyar dolara yükseldi. ● Tüketici Güveni yılın en düşük seviyesinde: %78,3.

NE OLACAK?

● Haziran ayı sektörel güven endeksleri açıklanacak. ● Haziran ayı kapasite kullanım oranı verisi açıklanacak. ● Almanya IFO iş iklimi endeksi Haziran verisi açıklanacak. ● Arjantin Birinci çeyrek GSYH verisi açıklanacak. ● Endeks ortalamaların üzerinde. 11.000 direnci takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE GİRİŞİ Mİ, SERMAYE ÇIKIŞI MI?

Sermaye girişi; artan likidite, işlem kolaylığı, piyasa canlılığı, hacim artışı, ekonomik büyüme, güven göstergesi. Volatilite artışı, yüksek rekabet, spekülasyon, dışa bağımlılık olasılığı. Sermaye çıkışı; piyasa düzeltmesi, gerçekçi seviyeler, yatırım çeşitlendirmesi, risk azaltma. Likidite azaltması, ekonomik daralma, güven kaybı, kur baskısı.

Finansman giderini azaltmalı. Esas faaliyetlerinden yine zarar etti. Dönem sonu kârı ise azaldı.

Ebebek halka arz sonrası performansını tekrar görebilir mi? /Sezer Can

Sezer, Ebebek geçtiğimiz yıl eylül ayında 46,50 TL’den halka arz edildiğinde 3,8 milyon katılımcı hisseyi almak için talepte bulunmuştu. Borsada işlem görmeye başladıktan sonra da ilk 6 gün tavan oldu. Bu süreçte en yüksek 82,75 TL’ye kadar çıktı. Ardından da sürekli satış baskısı altında günümüze kadar geldi. İçinde bulunduğumuz haziran ayında ise halka arz seviyesinin de altına geriledi. Son bir haftadaki alımlarla birlikte toparlanarak halka arz fiyatının üzerine çıkabildi. Hissede çıkışın devam edebilmesi için alımların güçlenerek devam edebilmesi şart. Ebebek, geçtiğimiz yıl kâr açıklamakla birlikte esas faaliyetlerinden ötürü zarar etti. Bu da hisseye yönelik yatırımcının temkinli yaklaşmasında belirleyici faktör oldu. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında da esas faaliyetlerinden ötürü zararı artarak devam etti. Dönem sonu net kârında ise düşüş söz konusu. Ebebek Mağazacılık’ın esas faaliyetlerinden ötürü zarar etmesinin nedeni ise vadeli alımlar. Firmanın vadeli alımlardan kaynaklı finansman giderleri 59,26 milyon TL’den 193,3 milyon TL’ye çıkması esas kârı baskılıyor. Alıcı ilgisinin güçlenmesi için esas faaliyet kârını güçlendirmeli.

Uzun vadede büyüyen şirketin hissesini al. Şirket büyüyorsa fiyata değil hisse sayısına bak

Yaklaşık 4 yıldır piyasaları takip ediyorum. Farkında olmama rağmen yatırımlarım istediğim gibi olmuyor, zarar ediyorum. Tavsiyeniz nedir? Uzun vadeli de denedim olmuyor. Fonları denedim içim rahat değil. /Hidayet Barak

Hidayet, uzun vadeli denediğin halde başarı elde edemediğini söylüyorsun. Oysaki daha dört yıldır piyasaları takip ediyorsun. Uzun vadeli yatırım en az beş yıllık süreyi hedefl er. Bu itibarla eğer uzun vadeli bir yatırımın varsa yorumda bulunmak için henüz erken. Borsada nasıl yatırım yapman gerektiğine gelince. Temel kuralım uzun vadede istikrarlı olarak gelir ve kârını büyüten şirketler olsun. Bu şirketler kimi zaman 1-2 yıllık yatay seyre girebilir. Bu dönemleri hisse biriktirme ve payını artırmak için fırsat olarak değerlendir. Yatırımcılar uzun vadede bileşik getiriden kazanır. Yatırım tarzını kendin belirlemelisin. Söylemlerinden sabır noktasında güçlenmen gerektiğini anlıyorum. Hissesini aldığın firma büyüyorsa ona güven ve fiyatına bakmadan payını çoğalt. Merkezinde fiyat değil hissenin adedi olsun. Haftalık Paranın Yönü dergisinde Baykuş’un tavsiyeleri bu noktada sana yararlı olacağını düşünüyorum. Orada kendi mizacına uygun yaklaşım tarzını süreç içinde geliştirmelisin. Baykuş’tan kısa sürede yüksek kazançların peşine düşmek yerine birikimlerini zaman içinde büyütmen gerektiğini öğreneceksin. O zaman da bir şeyleri kaçırmadığını göreceksin.

YATIRIM FONLARI

Portföy değeri yüksek fonlar

12 Fonun yıllık getiri ortalaması %66,97

Portföy değeri 5 milyar TL’nin üzerinde olan 12 fonda getiriler, yılbaşından bu yana %19,20 ile %40,65 arasında değişti. Bu fonların ortalama getirisi ise yılbaşından bu yana %24,63 oldu. Yıllık bazda getiriler %56,98 ile %83,70 arasında değişirken, ortalama yıllık getirisi ise %66,97 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Portföy büyüklüğü en yüksek 15 emeklilik fonu

6 ayda %40,65, yıllık %99,43 getiri

Portföy büyüklüğü yüksek emeklilik fonları, yatırımcı tercihlerinde en fazla yer alan fonlardır. Bu fonlara baktığımızda, ağırlıklı olarak hisse ve altın fonlarının olduğunu görüyoruz. Yatırımcılar, getirilerini artırabilecekleri emeklilik seçeneklerini tercih ediyor. Portföy değeri en yüksek fon, 75.929 yatırımcı ile Türkiye Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF oldu. Fonun yıllık getirisi %68,96 olarak gerçekleşti. Portföy büyüklüğü yüksek emeklilik fonlarında yılbaşından bu yana getiriler %22,25 ile %73,62 arasında değişti. Bu fonların ortalama getirisi ise yılbaşından bu yana %40,65 oldu. Yıllık bazda getiriler %65,19 ile %189,32 arasında değişirken, yıllık getiri ortalaması %99,43 oldu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in seyri

Dolar kuru ve TLREF’in seyri, yatırımcıların faiz ve döviz hassasiyetini gösteriyor. Dolar kuru yukarı yöneldiğinde, TLREF %50’nin üzerine çıkarak %50,35 oldu. Kurdaki fiyat hareketini dengeleyen faizlerin yüksek seyri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %55,72 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Aktif Yatırım Bankası, 20 Haziran 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50 bileşik faizi ise %55,72’ye denk geliyor. 196 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %26,85 olacak.

20 Haziran tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 47,02 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 2,98 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 20 Haziran 2024 olurken vade tarihi 2 Ocak 2025 olacak. Piyasada TRFAKYB12511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

UZERTAŞ BOYA

Kendisi teknoloji ve yazılıma yöneliyor. Boya işini ise yeni kuracağı iştirak üzerinden yürütecek

Uzertaş Boya, esas faaliyet alanını “teknoloji” ve “yazılım” olarak genişletiyor. Yeni yapılanma doğrultusunda, mevcut boya ve kimya faaliyetlerini ayrı bir şirket üzerinden yürütecek. Bu amaçla, %100 bağlı ortaklığı şeklinde 8.600.000 TL sermayeli Uzertaş Kimya ünvanlı yeni şirket kuracak. Yeni kurulan Uzertaş Kimya, boya ve kimya alanında faaliyet göstererek Uzertaş Boya’nın mevcut faaliyetlerini sürdürecek. Bu girişim, Uzertaş Boya’nın teknoloji ve yazılım alanındaki hedefl erine odaklanmasına olanak verirken, büyüme stratejisini daha etkin şekilde uygulamasını sağlayacak. Kurulan yeni iştirak, mevcut faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ettirirken, verimliliği koruyacak.

ALARKO HOLDİNG

Kazakistan’da sera kompleksi inşası için sözleşme imzalandı. Seracılıkta büyümek istiyor

Alarko Holding, Kazakistan’daki bağlı ortaklığı Alsera Kz ile ilgili yeni gelişmeyi yatırımcısıyla paylaştı. Şirket daha önce yaptığı açıklamayla, Çimkent Valiliği’ne yaptığı arazi tahsisi başvurusuna olumlu yanıt aldığını ve 2.085 dönümlük alanın sera kompleksi inşası için bedelsiz geçici tahsisinin onaylandığını belirtmişti. Bu defa da sözleşmenin imzalandığı duyurdu. Alsera Kz, proje kapsamında KDV hariç 69.898.627.000 tenge tutarında yatırım yapmayı taahhüt etti. Tutar, güncel kurdan yaklaşık 5 milyar TL’ye denk geliyor. Bu denli büyük ölçekli bir yatırım, Alarko Holding’in uluslararası alanda tarım ve sera yatırımlarını genişletme hedefini işaret ediyor.

KAREL ELEKTRONİK

Baz istasyonların bakım ihalesini kazandı. İlk çeyrekte zarar açıkladı. Ortağı ise hisse sattı

Karel Elektronik, Vodafone’un 51 ildeki baz istasyonlarının bakım, onarım ve kurulum hizmetleri ile fiber optik hatlarının bakım ve onarım hizmetleri iş ihalesini kazandı. İhale kapsamında, sözleşme sürecine başlanacağı ve anlaşmanın 3 yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi. Sözleşme bedelinin yaklaşık 5 milyar TL civarında olması bekleniyor. Öte yandan şirketin büyük ortaklarından Ali Sinan Tunaoğlu, 12 Haziran günü 15,30 - 15,30 TL fiyat aralığından 4.000.000 adet (lot) hisse sattı. Satışla birlikte ortağın sermayedeki payı %7,98’a geriledi. İlk çeyrekte zarar açıklayan firmaya ait hissenin fiyatı, arada taşmalar olsa da şubattan bu yana 14,50-17,50 TL

GİRİŞİM ELEKTRİK

Son olarak Yozgat’taki firmaya arazi GES’i kuracak. Geliri büyüyor. Kârı da büyümeli

Girişim Elektrik, Sunar Mısır firması ile Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan arazilerine, arazi GES kurulumu için anlaşma yaptı. Sözleşme bedeli, vergiler hariç 3.037.597 dolar olarak açıklandı. Tutar, güncel kur ile vergiler hariç 98.327.010 TL’ye denk geliyor. Söz konusu iş bağlantısı firmanın geçtiğimiz yıl elde ettiği net satışlarının %0,94’üne denk geliyor. Girişim Elektrik, açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %130 büyüterek 2,65 milyar TL’ye çıkardı. Esas faaliyet kârı ise %12 arttı. Bununla birlikte dönem sonu net kârı %59 geriledi. Dönem sonu net kârın gerilemesinde Net Parasal Pozisyon kaleminden kaynaklı 477,4 milyon TL kayıp etkili oldu.

RAY SİGORTA

Yılın ilk çeyreğinde prim üretimi güçlü şekilde arttı. Veriler ivmenin arttığını gösteriyor

Ray Sigorta, bu yılın ilk beş ayını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimini açıkladı. Ocak- Mayıs 2024’te şirketin toplam prim üretimi 11.285.136.313 TL olarak gerçekleşti. Tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %178,1 artışa denk geliyor. Şirket açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da prim üretimini %144 artırarak 6,62 milyar TL’ye çıkardı. Ray Sigorta’nın paylaşmış olduğu istatistiğe göre prim üretiminde ivme artarak devam ediyor. Gerçekleşen performansın devam etmesi firmanın gelir ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek. Şirket, 2024 ilk çeyrekte dönem sonu kârını %655 artırarak 924,17 milyon TL’ye yükseltti.