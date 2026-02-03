61 ülkedeki 500 milyar dolarlık projeler için İstanbul’a geldiler

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi (PPPCoE) Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın ile sohbet ediyoruz. 10’uncu İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week) 2-6 Şubat tarihlerinde Le Meridien Hotel’de gerçekleşecek ve bu alanda dünyanın en büyük ‘iş network’ünü İstanbul’da buluşturacağı için çok heyecanlı.

‘En çok projeyi, iş hacmini temsil eden konuk kim’ diye soruyorum. Tereddütsüz yanıt veriyor ve “Suudi Arabistan Özelleştirme İdaresi Başkanı Mohahhad Bosadan” diyor çünkü Bosadan yaklaşık 250 milyar dolarlık iş hacmi oluşturabilecek projelerin başındaki isim. 61 ülkeden katılım olacağını söyleyince de en çok proje tutarı olan ülkeleri, bölgeleri soruyorum. Dr. Aydın şöyle konuşuyor:

“Suudi Arabistan 250 milyar dolar, Balkanlarda 100 milyar dolar, Afrika’da 100 milyar dolar ve Türk Cumhuriyetlerinde de 50 milyar dolarlık; toplamda yaklaşık 500 milyar dolarlık proje ve iş var. İstanbul’da hepsi temsil edilecek. Geliyorlar çünkü bu etkinliğimiz dünyada tek; bir de Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan var. Buraya finans tarafı da geliyor. Türkiye olarak bizim hayata geçmiş mega projelerimiz var. Benzerlerini dünya genelinde yapabilecek tecrübeli firmalarımız var. 61 ülkeden bürokratlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler, sektör profesyonelleri, altyapı firmaları, uluslararası kurumlar ve proje temsilcilerini çok kıymetli sponsorlarımızın da destekleri ile ağırlayacağız.”

İnsan Merkezli Refah

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PPPCoE, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen KÖİ Haftasını, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi de destekliyor. 10’uncu etkinliğin mottosu “İnsan merkezli refah” (Humanising prosperity) oldu. Dr. Eyüp Vural Aydın bu konuda, “Projelerin ticari başarısının yanı sıra asıl önemli olan insanlığa sunacağı katkıdır. Bakış açısı hızla ve iyi ki buraya doğru evriliyor. Bir hafta boyunca İstanbul’da bunu nasıl geliştirebiliriz onu konuşacağız ve modelin gelecek 10 yılını İstanbul’da kurgulayacağız” diyor. Türk firmaları için Körfez bölgesindeki fırsatlar açısından bu seviyede katılımın önemli olduğunu anlatan Dr. Aydın, şöyle devam ediyor: “90 konuşmacımız var. 300’den fazla PPP uzmanı da bizimle birlikte olacak. 6 çok tarafl ı Kalkınma Bankası’ndan 10 konuşmacımız, ticari bankalardan da 10 proje finansmanı uzmanı bizimle olacak. 10 oturumda ise münazara ve tartışma planladık. 8’i panel oturumu olmak üzere toplam 33 oturum gerçekleşecek.”

Deniz suyundan tatlı su üretim projeleri başlıyor!

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri’nde büyük tecrübe sahibi ülkelerden biri olarak öne çıkan Türkiye’de yakın gelecekte ‘deniz suyundan tatlı su üretme projelerinin’ öne çıkacağını söyleyen Dr. Eyüp Vural Aydın, “Yakında başlar çünkü şehirlerimizin içme suyu sıkıntısı giderek büyüyor ve bu konu sadece ‘yağmur yağmasını beklemekle’ çözülemez” dedi. Dr. Aydın, bazı şehirlerimizde halen şehir hastanesi ihtiyacı olduğunu da belirterek, “Muhtemelen 5 yeni şehir hastanesi için de süreç başlayacak” diye konuştu.

ABD’NİN CLDP’Sİ, TUNUS İLE MOĞOLİSTAN’I GETİRİYOR

İstanbul KÖİ Haftası’nın çok ilginç iki katılımcı ülkesi ise Tunus ve Moğolistan çünkü bu iki ülkenin ‘Kamu Özel İşbirliği sisteminin konuşulduğu’ bu önemli etkinliğe katılımını ABD Ticari Hukuk Geliştirme Programı (CLDP) sağlıyor. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı CLDP’nin amacı şöyle özetleniyor: “Dünya çapında ABD iş çıkarlarını ve ulusal güvenlik hedefl erini desteklemek, telekomünikasyon, enerji ve madenler gibi kritik sektörlerde kötü niyetli yabancı aktörlerin istismar ettiği yasal ve düzenleyici boşlukları kapatmak, Amerikan işletmeleri için eşit şartlar sağlayarak ABD ulusal güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olmak.”

CLDEP, 85 ülkeye uzman ve hükümetler arası ticari hukuk desteği sağlıyor.